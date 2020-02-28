 Минулого року податкова запобігла розкраданню понад 6 млрд грн ПДВ з українського бюджету, - Верланов

Завдяки її зусиллям запрацював ефективний механізм уряду для боротьби з мінімізаційними схемами з ПДВ, а саме - оновлено систему моніторингу податкових ризиків під час реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування (ПН/РК).
Про це заявив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук під час презентації оновленої системи, яка відбулася 27 лютого щодо Державної податковох служби, передає РБК Україна.
"Колектив нашої Державної податкової служби, принаймні, на рівні його керівництва, до якого у мене особисто є довіра як до чесних, порядних професіоналів, підготував цю операцію... Український уряд має захищати бізнес, який працює "в білу", по-чесному. Це означає, що ті, хто нечесно платить податки, мають зустрічати дуже жорсткий опір з боку держави. Кожного з таких "хитрунів" ми виявимо, і працювати їм точно не буде комфортно", - заявив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.
За словами глави уряду, оборудки з податком на додану вартість – це багаторічна проблема в Україні. Ліквідація тіньового ринку ПДВ дозволить державі економити 1 – 2 млрд грн щомісяця.
Зі свого боку голова ДПС Сергій Верланов пояснив, що оновлена система моніторингу як стримувальний фактор для несумлінних платників одночасно забезпечуватиме дотримання прав та гарантій законослухняного бізнесу.
"Наша мета: по-перше, звести до нуля шахрайство та махінації під час відшкодування податку на додану вартість, по-друге, наповнити бюджет України. І через місяць ми вже матимемо результати роботи нової системи моніторингу", – заявив Сергій Верланов.
За словами голови ДПС, система моніторингу податкових ризиків вже продемонструвала свою дієвість, адже у минулому році за її допомогою вдалося запобігти розкраданню понад 6 млрд грн з українського бюджету.
"У минулому році завдяки роботі системи моніторингу зупинили реєстрацію податкових накладних на близько 10 млрд грн (0,56 % від загальної кількості). Після розгляду, зареєстрували накладних тільки на 3,4 млрд гривень. Тобто понад 6 млрд грн хотіли просто вкрасти з українського бюджету. Ми цьому запобігли", - зауважив Сергій Верланов.
Крім того, голова ДПС на нараді за участю прем’єр-міністра повідомив, що, за попередніми даними, податкова виконує план з надходжень до державного бюджету за підсумками лютого.
Нагадаємо, Державна податкова служба продовжує серію публікацій інформаційних листів. Детальніше про зміни у системі моніторингу податкових ризиків при реєстрації податкових накладних з ПДВ, а також про те, що робити суб’єкту господарювання, якщо його ПН/РК заблоковано, можна прочитати за цим посиланням.
А за налог на выведенный капитал почему ни слова?
или это так...для красного словца (как 4000 баксов учителям)
Я извиняюсь, а во сколько обошлось содержание налоговой (оклады, премии, прочие выплаты)?
Федеральный суд США принял к рассмотрению иск Алекса Ровта к народному депутату Александру Дубинскому, автора программы "Грошi" и телеканала "1+1" по распространению заведомо ложной информации в отношении него. С целью обеспечения иска гражданин США Алекс Ровт просит наложить арест на все имущество ответчиков. Также истец просит Федеральный суд США истребовать и принять к рассмотрению дело, возбужденное 20.10.2019 года судом штата Делавэр (№2019-0377) по отмыванию на территории США средств, полученных преступным путем, конечным бенифециаром которых является владелец телеканала "1+1" Игорь Коломойский. Средства в размере $607 млн. США перечислялись через "Приватбанк", а $46 млн. из них принадлежали "Кварталу-95". Также Алекс Ровт подал аналогичные иски к тем же ответчикам также и в Соломенский и Подольский районный суды Киева.
Можно уже делать ставки на то, какие суды скорее рассмотрят эти дела - украинские или американский?
Параллельная реальность.
Китай понизил НДС для предприятий малого бизнеса с 3% до 1%, чтобы поддержать их работу во время эпидемии вируса COVID-19.
Оказывается, было 3%! И рост экономики по 6-7% в год. Кстати, с зарплат до 5000 юаней (примерно 700$）не платят подоходный налог. Вот как можно было, а наши чуваки изобрели свой велосипед. Х*ярят по 40% с зарплаты и спускают налоговых церберов, которые 5 лет сидели на цепи. Теперь удивляются, почему второй месяц недовыполнен бюджет.
На выходных довелось побывать на шашлыках. 9 человек. После шестой выпитой поллитровки началось: "Мы ему поверили, а он - п*дарас нас на*бал.....и вообще не было за кого голосовать". Спрашиваю: " А чем Порох не угодил?" Объяснить аргументированно так и не смогли, понеслись ярлыки: "мародер, барыга, бизнес на крови" и т.д.
Собака Павлова тоже не могла объяснить, почему у нее после определенного сигнала вырабатывается желудочный сок, хотя еду ей не давали. Это все на рефлекторном уровне. Если человеку на тарелке подать нарезанный лимон, у него непроизвольно начнет выделятся слюна.
Тоже самое если постоянно показывать и рассказывать про негатив в стране и связывать его с личностью Пороха, тогда сам Порох станет раздражителем и в подсознании будет ассоциироваться с негативом.
Объясняю еще раз. Целый год лояльные Зеленскому СБУ, прокуратура, НАБУ, ДБР, НПУ искали компромат на Порошенко. Результат - сын Порошенко был на концерте правильного репера. Все. Реально, возьми Порох хоть копейку из бюджета за свой срок - нашли бы. Значит не взял ни копейки.
а типа честному бизнесу никто мешать не будет... уроды конченные!!!