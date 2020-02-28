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 Суспільство, Здоров'я
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Все про:вірус (336) епідемія (126) Зоряна Скалецька (98) COVID-19 (396)

 У разі епідемії коронавірусу місць у лікарнях вистачить на 4 місяці, - Скалецька

Наявних в українських лікарнях місць у разі спалаху епідемії коронавірусу вистачить на чотири місяці.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це повідомила міністерка охорони здоров'я України Зоряна Скалецька.

"У нас є 12 000 ліжок на всю Україну. Навіть якщо щодня буде з’являтися по 100 (пацієнтів із коронавірусом. – Ред.), у нас чотири місяці інтенсивної появи по 100 людей вистачить ліжок. Але така динаміка можлива тільки тоді, коли ми не будемо вживати жодних заходів епідеміологічних, таких як обмежувальні заходи, карантинні заходи, обмеження виходу з дому. Те, що зараз відбувається в Китаї", – сказала Скалецька і наголосила, що "на сьогодні говорити про те, що ми матимемо таку значну динаміку такий тривалий час, не доводиться".

Кількість випадків зараження новим коронавірусом станом на 28 лютого сягнула 83 386, понад 35,5 тисячі одужали. Число летальних випадків зросло до 2858.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З "Борисполя" госпіталізували українку з підвищеною температурою, яка повернулася з Італії, - Держприкордонслужба

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебреєсус 27 лютого заявив, що ситуація з поширенням коронавірусу в світі зараз перебуває на "вирішальному етапі". Він закликав уряди держав подвоїти зусилля зі стримування вірусу.

2019-nCov (COVID-19) належить до великої групи коронавірусів. У деяких випадках перебіг хвороби – легкий, в деяких – із симптомами застуди і грипу, зокрема з високою температурою і кашлем, у більш складних випадках спостерігається задишка. Це може перерости в пневмонію, яка може бути смертельною. Більшість хворих, однак, видужують.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178475
 
 
 Топ коментарі
 
про лекарства ни слова. Главное что есть кровати.
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Пан Буддист@sranysovok





Рекомендации министерства внутренней безопасности США:
- 2 недельный запас еды и воды (2 недели мин. срок потенциального локдауна)
- 2 недели запасов препаратов, которые вам прописаны
- базовая аптечка под рукой, витамины
- обговорить с близкими план действий на случай болезни
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Пан Буддист@sranysovok 13 ч
Это план на сегодня, во время же эпидемии:
- не контачте с больными
- если больны не контачте со здоровыми
- мойте руки -ґ
- не трогайте лицо
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ця дура навіть не знає, що місця вимірюються в штуках, а не в місяцях... В случае эпидемии коронавируса мест в больницах хватит на 4 месяца, - Скалецкая - Цензор.НЕТ 3701
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А в карантинной зоне кляп в рот не полагается?
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Ну, це х для зебілів сказано. 😁 Це ж відомий жарт:
- Скільки?
- Чотири?!
- Що - чотири???!
- А що - скільки??!
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Уже можно смеятся или начинать матерится?
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только для самоуспокоение, даже с ОРВИ они не справятся.
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Спиртом полоскать рот. Для рук ведь помогает.
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Данилов наверное что-то знает, не просыхает уже несколько лет.
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можна - від моменту обрання президентом Зеленого.
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про лекарства ни слова. Главное что есть кровати.
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И гробов не ясно на сколько хватит(
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Про должность завхоза - очень похоже. А вот что работает - тут терзают смутные сомненья...
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наступний її пост буде про підготовлені крематорії
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Какие лекарства? Тестов до сих пор нет, чем определять? Только подаренные ВОЗ и те на складах ЦОЗ лежат.
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партия презервативов направила её мысли в эту сторону....
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А сама сидиш в скафандрі в інкубаторі?
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так поэтому она себе уже зарезервировала в санжарах
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Я прочитал запрезервировала. Звиняюсь!
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гандонами поеду прямо сейчас затарюсь на всякий случай
не зря их сегодня в санжары привезли В случае эпидемии коронавируса мест в больницах хватит на 4 месяца, - Скалецкая - Цензор.НЕТ 5835
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не спіши - стриптизерш з Кривого Рогу на всіх не вистарчить
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А умови там є ? Чи в зажьопінськ десь повивозять в зруйновані будівлі ?
А якщо порахували койко-місця по всій Україні -палати і так не пустують, там хтось лежить постійно..
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у нас больницы забиты практически под завязку.. это ж куда вы находящихся на лечении девать будете..аж страшно вообразить
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А сколько аппаратов искусственного дыхания?
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А зачем тебе ИВЛ? Лежи себе спокойно в коридоре и молча помирай, чтобы не нагнетать панику.
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А сколько аппаратов искусственного дыхания?
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_100 в день... Эта ******** когда-нибудь слыхала про геометрическую прогрессию? Эти россказни рассчитаны на слабоумных. Вот за кого они вас держат.
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...мест в больницах хватит на 4 месяца, а в моргах?
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озвучила б вже цифру скільки в нас крематоріїв готові до роботи.
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Я б не сильно намагався робити все як в Китаї. Перехворіла абсолютна купа людей не дивлячись на драконівськи "заходи". До того ж, Україна це не комуністична тоталітарна держава.
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Доки в Італії й Німеччині кожної доби - подвоєння... Тобто ляп про на чотири доби
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А что же ты, обезьяна, закрываешь тубдиспансеры, психбольницы и районные больницы? Это что за план такой?
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Называется - Денег нет, совсем нет. Но вы держитесь как-нибудь.
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У меня хроническая офисная болезнь:
до обеда всегда хочется есть,
после обеда спать,
и такое чувство, что мало платят!
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Доктор, мы теряем больного! Что делать? - Ничего не делать. Дадим ему спокойно уйти. Скоро он сам заболеет и вернется.
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а толку в этих "местах"? пусть эта курва в бсмп глянет на "места" - деревянный щит поверх панцирки а сверху нечто нарекаемое матрацем. плюс рваное грязномокрое постельное белье. ну и "лечение" соответствующее - не "договоришся" с врачом - куй кто подойдет к больному. ну и список в аптеку - от одноразовых перчаток до хирургических иголок с нитками, к-е ищешь по киевским медконторам. хоть бы молчала , тупая @лядина.
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Смертельний китайський вірус все ближче підбирається до України. Влада рапортує про готовність зустріти інфекцію. Однак в країні вже кілька місяців гуляє небезпечний грип. А лікарі не можуть вчасно визначити його, через що помирають молоді українці. Трагедія в Дніпрі є доказом цього.
Жителька Дніпра, 44-річна Ганна Литвиненко звернулася в лікарню зі скаргою на високу температуру й ускладнене дихання. Медики призначили їй амбулаторне лікування. Згодом стан жінки погіршився, а на шостий день вона померла. Офіційний діагноз - пневмонія.
Родичі загиблої вважають, що Ганна стала жертвою лікарської недбалості. Підозрюють - коронавірус.

Детальніше - у матеріалі OBOZREVATEL.
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Главное что бы презервативов хватило: это просто...ец
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Просто людей не будут лечить пока по
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а після 4 місяців ? усім вже буде пофіг.
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