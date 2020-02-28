 У разі епідемії коронавірусу місць у лікарнях вистачить на 4 місяці, - Скалецька

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це повідомила міністерка охорони здоров'я України Зоряна Скалецька.
"У нас є 12 000 ліжок на всю Україну. Навіть якщо щодня буде з’являтися по 100 (пацієнтів із коронавірусом. – Ред.), у нас чотири місяці інтенсивної появи по 100 людей вистачить ліжок. Але така динаміка можлива тільки тоді, коли ми не будемо вживати жодних заходів епідеміологічних, таких як обмежувальні заходи, карантинні заходи, обмеження виходу з дому. Те, що зараз відбувається в Китаї", – сказала Скалецька і наголосила, що "на сьогодні говорити про те, що ми матимемо таку значну динаміку такий тривалий час, не доводиться".
Кількість випадків зараження новим коронавірусом станом на 28 лютого сягнула 83 386, понад 35,5 тисячі одужали. Число летальних випадків зросло до 2858.
Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебреєсус 27 лютого заявив, що ситуація з поширенням коронавірусу в світі зараз перебуває на "вирішальному етапі". Він закликав уряди держав подвоїти зусилля зі стримування вірусу.
2019-nCov (COVID-19) належить до великої групи коронавірусів. У деяких випадках перебіг хвороби – легкий, в деяких – із симптомами застуди і грипу, зокрема з високою температурою і кашлем, у більш складних випадках спостерігається задишка. Це може перерости в пневмонію, яка може бути смертельною. Більшість хворих, однак, видужують.
Пан Буддист@sranysovok
Рекомендации министерства внутренней безопасности США:
- 2 недельный запас еды и воды (2 недели мин. срок потенциального локдауна)
- 2 недели запасов препаратов, которые вам прописаны
- базовая аптечка под рукой, витамины
- обговорить с близкими план действий на случай болезни
Пан Буддист@sranysovok 13 ч
Это план на сегодня, во время же эпидемии:
- не контачте с больными
- если больны не контачте со здоровыми
- мойте руки -ґ
- не трогайте лицо
- Скільки?
- Чотири?!
- Що - чотири???!
- А що - скільки??!
гандонами поеду прямо сейчас затарюсь на всякий случай
не зря их сегодня в санжары привезли
А якщо порахували койко-місця по всій Україні -палати і так не пустують, там хтось лежить постійно..
до обеда всегда хочется есть,
после обеда спать,
и такое чувство, что мало платят!
Жителька Дніпра, 44-річна Ганна Литвиненко звернулася в лікарню зі скаргою на високу температуру й ускладнене дихання. Медики призначили їй амбулаторне лікування. Згодом стан жінки погіршився, а на шостий день вона померла. Офіційний діагноз - пневмонія.
Родичі загиблої вважають, що Ганна стала жертвою лікарської недбалості. Підозрюють - коронавірус.
Детальніше - у матеріалі OBOZREVATEL.