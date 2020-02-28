 У разі епідемії коронавірусу місць у лікарнях вистачить на 4 місяці, - Скалецька

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це повідомила міністерка охорони здоров'я України Зоряна Скалецька.

"У нас є 12 000 ліжок на всю Україну. Навіть якщо щодня буде з’являтися по 100 (пацієнтів із коронавірусом. – Ред.), у нас чотири місяці інтенсивної появи по 100 людей вистачить ліжок. Але така динаміка можлива тільки тоді, коли ми не будемо вживати жодних заходів епідеміологічних, таких як обмежувальні заходи, карантинні заходи, обмеження виходу з дому. Те, що зараз відбувається в Китаї", – сказала Скалецька і наголосила, що "на сьогодні говорити про те, що ми матимемо таку значну динаміку такий тривалий час, не доводиться".

Кількість випадків зараження новим коронавірусом станом на 28 лютого сягнула 83 386, понад 35,5 тисячі одужали. Число летальних випадків зросло до 2858.

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Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебреєсус 27 лютого заявив, що ситуація з поширенням коронавірусу в світі зараз перебуває на "вирішальному етапі". Він закликав уряди держав подвоїти зусилля зі стримування вірусу.

2019-nCov (COVID-19) належить до великої групи коронавірусів. У деяких випадках перебіг хвороби – легкий, в деяких – із симптомами застуди і грипу, зокрема з високою температурою і кашлем, у більш складних випадках спостерігається задишка. Це може перерости в пневмонію, яка може бути смертельною. Більшість хворих, однак, видужують.