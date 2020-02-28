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Все про:Київ (7357) мінування (538)

 У Києві мінували Палац спорту під час проведення "Форуму великих мрійників"

Сьогодні, 27 лютого, в Палаці спорту, під час проведення DreamBIG Forum надійшло повідомлення про нібито мінування Палацу. У підсумку, Форум був фактично зірваний.

Про це повідомляє УНІАН.

Цьому передувала акція протесту: біля Палацу спорту зібралися мітингувальники, які були проти проведення в Києві подібного Форуму. Після початку заходу з'явилося повідомлення про замінування і відбулася евакуація людей.

Повідомляється, що відвідувачі форуму не приховували своїх емоцій, роздратування і розчарування через інцидент. Квиток на Форум коштував в середньому 6500 грн.

"Цей світ створили мрійники. Божевільні, в чиї мрії ніхто не вірив. - писали організатори заходу - Але все те велике, чим ми захоплюємося, було колись чиєюсь мрією". Як анонсували організатори форуму, 27 лютого 2020 року засновник Taryan Group Артур Мхитарян зібрав на одній сцені Палацу Спорту "великих мрійників".

"Вони створювали масштабні проєкти, ставили спортивні рекорди, будували неймовірні будівлі і своєю творчістю надихнули тисячі людей" - йшлося в анонсі.

Серед топспікерів: Артур Мхітарян, засновник Taryan Group; Роберт Грін, автор світових бестселерів, серед яких "48 законів влади"; Ахмед Бін Байат, бізнесмен і державний діяч; Алла Клименко, провідний лайф-тренер, коуч, мотиваційний спікер; Ярослава Гресь, співзасновник Gres Todorchuk PR; Андрій Федорів, підприємець, маркетолог, засновник FEDORIV Group; Леонід Кравчук, перший президент України; Олександр Усик, абсолютний чемпіон світу з боксу.

Ведуча Форуму - Маша Єфросиніна. Ідея DreamBIG Forum полягала в тому, щоб спікери поділилися своїми мріями, знаннями і мотивацією до нових звершень, натхненням і навичками, щоб запалювати інших і допомогти наблизитися до своєї мрії. "Тому що світ змінюють люди, які мріють і вірять, що можуть його змінити!" - вважають організатори.

Правоохоронці проводять слідчі дії за фактом повідомлення про замінування.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178473
 
 
 Топ коментарі
 
Усик рассказывал наверняка про свою любовь к московским попам. Обществу продолжают навязывать авторитетное мнение спортсменов. Многие не понимают, что физические достижения человека ни как не пересекаются с его интеллектом и умственными способностями. Не смотря на это их продолжают делать лидерами мнений.
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Ай-я-яй, зірвали такий лохотрон.
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читай уважніше - Dream BIG cocaine Forum В Киеве минировали Дворец спорта, во время проведения "Форума больших мечтателей" - Цензор.НЕТ 8046 одна доріжка - 6500 грн
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ну тогда понятно...сначала поделитесь мечтаниями, а потом... анонимное лечение ))))
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ні, починають з доріжки, а потім мрій, на скільки вистарчить
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так...це я послідовність не вірно вказав...)))) каюсь
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Лайф-тренер, коуч, мотивационный спикер... Чё это вообще было? Кружок Сороса на выезде?
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Так би мовити комплексне знищення української мови російською та англійською. Для надійності.
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Ну, наши то тоже в этом постарались. Один "доктор - пупоріз" чего стоит.
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Усик рассказывал наверняка про свою любовь к московским попам. Обществу продолжают навязывать авторитетное мнение спортсменов. Многие не понимают, что физические достижения человека ни как не пересекаются с его интеллектом и умственными способностями. Не смотря на это их продолжают делать лидерами мнений.
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Артур Мхитарян - сын Нвера Мхитаряна- основателя ПОЗНЯКИЖИЛСТРОЙ
Именно благодаря этим армянам Киев ищуродовали новостроек из красного кирпича , что в пастэльных красках не свойственно Киеву
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Все ЖТИ ребята переехали в Киев из Мацквы , где на кавказцев были гонения и прекрасно устроились в Киеве. Потом Нвер стал депутатом Рады, потом затеял строить дорогие метры в Дубаях . Потом пришЕЛ ИПОТЕЧНЫЙ КРИЗИС - и начались кредитные проблемы.

Сыну , 25 летнему: папа отдел Познякижилстрой . И в фирме спецов не осталось .
Теперь сын будит учить украинцев жизни НЕБЕЗПЛАТНО?
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Билет стоил 6500? Них*я се форум мечтателей. Не зря один мечтатель который ох*ел от таких цен решил подложить мину под зажравшихся гадов
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Це був сходняк прокацаплених покидьків чи як?
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>>мотивацией к новым свершениям, вдохновением и навыками, чтобы зажигать других и помочь приблизиться к своей мечте.<<
Щось це мені нагадує... Психотренінги типу "A step to future" (квиток на триденний курс коштував 200 баксів у 2-й половині 90-х). Слухачі - жменька підприємців і натовп лузерів, які хотіли "підлипнути" хоч до когось. Мій тодішній директор "повчився" і так "поїхав мізками", що нам довелося запросити в офіс психіатра. Інкогніто. Прогноз був невтішним тому ми не заважали Раді засновників вигнати того директора.
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Пробежавшись по списку приглашенных, даже если бы их взорвали не очень бы и огорчился
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особо поржал с Артура Мхитаряна - сына основателя Познякижилстрой - полугосударственной конторы, застроившей и изуродовавшей все левобережье Киева) ну а сын, конечно же, теперь великий мечтатель на папины капиталы... да и цена билета как на Агилеру)
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Обратите внимание на список организаторов- там вообще нет украинцев . Сплошной МААЦКОВСКИЙ совок вплоть до ведущих
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Кравчук и усик - пророссийские поцы, остальные - мутные персонажи: грим, гресь, мхитарян, какой-то ахмед...и билеты по 6500...Бггг...
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заодно убрали бы фейс Ефросининой с Данона - бесит уже ботоксное лицо
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