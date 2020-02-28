 У Києві мінували Палац спорту під час проведення "Форуму великих мрійників"

Про це повідомляє УНІАН.

Цьому передувала акція протесту: біля Палацу спорту зібралися мітингувальники, які були проти проведення в Києві подібного Форуму. Після початку заходу з'явилося повідомлення про замінування і відбулася евакуація людей.

Повідомляється, що відвідувачі форуму не приховували своїх емоцій, роздратування і розчарування через інцидент. Квиток на Форум коштував в середньому 6500 грн.

"Цей світ створили мрійники. Божевільні, в чиї мрії ніхто не вірив. - писали організатори заходу - Але все те велике, чим ми захоплюємося, було колись чиєюсь мрією". Як анонсували організатори форуму, 27 лютого 2020 року засновник Taryan Group Артур Мхитарян зібрав на одній сцені Палацу Спорту "великих мрійників".

"Вони створювали масштабні проєкти, ставили спортивні рекорди, будували неймовірні будівлі і своєю творчістю надихнули тисячі людей" - йшлося в анонсі.

Серед топспікерів: Артур Мхітарян, засновник Taryan Group; Роберт Грін, автор світових бестселерів, серед яких "48 законів влади"; Ахмед Бін Байат, бізнесмен і державний діяч; Алла Клименко, провідний лайф-тренер, коуч, мотиваційний спікер; Ярослава Гресь, співзасновник Gres Todorchuk PR; Андрій Федорів, підприємець, маркетолог, засновник FEDORIV Group; Леонід Кравчук, перший президент України; Олександр Усик, абсолютний чемпіон світу з боксу.

Ведуча Форуму - Маша Єфросиніна. Ідея DreamBIG Forum полягала в тому, щоб спікери поділилися своїми мріями, знаннями і мотивацією до нових звершень, натхненням і навичками, щоб запалювати інших і допомогти наблизитися до своєї мрії. "Тому що світ змінюють люди, які мріють і вірять, що можуть його змінити!" - вважають організатори.

Правоохоронці проводять слідчі дії за фактом повідомлення про замінування.