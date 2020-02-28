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 Політика України, Здоров'я
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Все про:Бориспіль (316) Італія (380) госпіталізація (72) Демченко Андрій (6) COVID-19 (396)

 З "Борисполя" госпіталізували українку з підвищеною температурою, яка повернулася з Італії, - Держприкордонслужба

Прикордонники в аеропорту "Бориспіль" 27 лютого зафіксували в українки, яка повернулася з Італії, підвищену температуру, жінку передали в один з медичних закладів Києва в межах посилених заходів контролю щодо недопущення поширення на територію України нової коронавірусної інфекції.

Про це в коментарі УНІАН повідомив прессекретар Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, передає Цензор.НЕТ.

"На всіх напрямках здійснюється посилений контроль людей, які слідують в Україну, як на державному кордоні, так і на лінії розмежування і на адміністративній межі з Кримом. Посилені заходи контролю розпочалися на пункті пропуску "Тиса" 25 лютого і зараз вони поширені на весь кордон", - нагадав він.

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За словами речника Держприкордонслужби, за час посиленого контролю на кордонах температурному скринінгу було піддано близько 160 тисяч осіб, які слідували в Україну.

"Ми активно продовжуємо ці заходи спільно з МОЗ і місцевими органами влади. Наша основна задача – в першу чергу виявити тих осіб, у яких може бути підвищена температура або які мають симптоми захворювання, щоб у подальшому їх міг оглянути і встановити причини медичний персонал", - сказав Демченко.

За його словами, "вчора в аеропорту "Бориспіль" у громадянки України, яка прилетіла з Італії, була підвищена температура, її передали медикам і вона була направлена в один із медичних закладів Києва. Наскільки мені відомо, то не підтверджується її захворювання на коронавірус, там ГРВІ, але остаточно щодо стану здоров’я цієї громадянки можуть сказати тільки медики".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178471
 
   
 Топ коментарі
 
ідіоти, вона що одна в літаку летіла? якщо вона інфікована, то всі пасажири цього літака в групі ризику
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Украинцы у которых есть симптомы, как у этой женщины, оставайтесь в италии будь ласка, ибо во первых вероятность качественного мед обслуживания в тысячи раз выше, чем в Украине, а во вторых, если вы заболели, нахрена вы тащитесь в самолет и в Украину заражая остальных, вы тупые?
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ідіоти, вона що одна в літаку летіла? якщо вона інфікована, то всі пасажири цього літака в групі ризику
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Директива МОЗа. В вагоне метро контакными лицами являются абсолютно все в вагоне.

Кстати, ученые многих стран разрабатывают вакцину против этого вируса. А как там наша славная Академия медицинских наук. Или они только деньги из бюджета хорошо научились получать?
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они теперь заняты тем, как с больной бабло содрать, судя по всему
доя этого её и госпитализировали, где в Украине шаровые больницы вы видели ?
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Надо показать ее Авакову. Тот мгновенно на глаз определяет есть вирус или нет.
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Ну да - Народный Фронт он такой! Вирус вируса видит сразу. З "Борисполя" госпіталізували українку з підвищеною температурою, яка повернулася з Італії, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 7247
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Украинцы у которых есть симптомы, как у этой женщины, оставайтесь в италии будь ласка, ибо во первых вероятность качественного мед обслуживания в тысячи раз выше, чем в Украине, а во вторых, если вы заболели, нахрена вы тащитесь в самолет и в Украину заражая остальных, вы тупые?
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хотят умреть на родине. в Италии нонче земля на кладбище дорогая
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мертвим від короновірусу, достатньо невеликої баночки для попелу
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а не похер ли где тебя черви сожрут? или у червей разный рацион?)))))
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Многие украинцы в Италии работают нелегально - вероятность качественного мед обслуживания для них невелика.
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и светит депортацией, что страшнее вируса гриппа.
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Да поверьте, в этой ситуации с вирусом, они получат ее бесплатно, а даже если брать самую низшую больницу, то поверьте она все равно будет по качеству лучше чем н7аша! Ведь в феофанию их не пустят)))
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и шо с того? дайте ей сала с луком и 150 спирта не разбавленного, утром будет как огурчик.
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Таки батраки привезли заразу сюди. Лєнка теж мабуть здриснула звідти.
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Смішного тут мало. Це літаком в Бориспіль. А в неділю в Україну, приїздять 600 автобусів, із Європи. І хто їх перевіряє?
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меня умилила мгновенная постановка диагноза - температура? но это не коронавирус, а ОРВИ...а соткудава такие медицинские или медиумские познания у простого Демченко???
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Интересно, а 200 человек которые летели с ней оказались здоровыми и их пропустили?
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Вчера, объясняли, что с остальных берут контакты и их состояние будет отслеживаться.
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Вот сколько смотрел фильмов ужасов и про аппокалипсис, все точно так и начинаются
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Так, сегодня самое время начинать профилактику. З "Борисполя" госпіталізували українку з підвищеною температурою, яка повернулася з Італії, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 8444
З "Борисполя" госпіталізували українку з підвищеною температурою, яка повернулася з Італії, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 7140
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Ідіотизм продовжується. Та відпустіть її до дому, як і інших пасажирів літака.
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В нормальной стране бы всех пассажиров самолёта и экипаж посадили на карантин
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Какого фига переться в Украину и разносить вирус, можна и посидеть там, а то потом обижаются, что их плохо тут принимают, так может нужно включить мозги и подумать, что тут можна заразить людей, нет мысли только о себе.
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Таке відчуття,що влада скаже що в Україні є кронавірус,коли півкраїни вже буде інфікована,хворіти,вмирати
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