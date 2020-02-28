 З "Борисполя" госпіталізували українку з підвищеною температурою, яка повернулася з Італії, - Держприкордонслужба

Про це в коментарі УНІАН повідомив прессекретар Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, передає Цензор.НЕТ.
"На всіх напрямках здійснюється посилений контроль людей, які слідують в Україну, як на державному кордоні, так і на лінії розмежування і на адміністративній межі з Кримом. Посилені заходи контролю розпочалися на пункті пропуску "Тиса" 25 лютого і зараз вони поширені на весь кордон", - нагадав він.
За словами речника Держприкордонслужби, за час посиленого контролю на кордонах температурному скринінгу було піддано близько 160 тисяч осіб, які слідували в Україну.
"Ми активно продовжуємо ці заходи спільно з МОЗ і місцевими органами влади. Наша основна задача – в першу чергу виявити тих осіб, у яких може бути підвищена температура або які мають симптоми захворювання, щоб у подальшому їх міг оглянути і встановити причини медичний персонал", - сказав Демченко.
За його словами, "вчора в аеропорту "Бориспіль" у громадянки України, яка прилетіла з Італії, була підвищена температура, її передали медикам і вона була направлена в один із медичних закладів Києва. Наскільки мені відомо, то не підтверджується її захворювання на коронавірус, там ГРВІ, але остаточно щодо стану здоров’я цієї громадянки можуть сказати тільки медики".
Кстати, ученые многих стран разрабатывают вакцину против этого вируса. А как там наша славная Академия медицинских наук. Или они только деньги из бюджета хорошо научились получать?
доя этого её и госпитализировали, где в Украине шаровые больницы вы видели ?