 НАТО не варто втручатися в ситуацію в сирійському Ідлібі, - глава МЗС Люксембургу Ассельборн

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив у п'ятницю на пресконференції в Москві після переговорів з російським колегою Сергієм Лавровим, коментуючи останнє загострення ситуацію в ідлібській зоні деескалації.
"Я вважаю, що єдине, що наразі можливо щодо НАТО, - сказати: не НАТО вирішувати цю проблему", - сказав Ассельборн.
"Наразі Туреччина має повне право попросити допомогу на підставі 4-ї статті (Вашингтонського договору. – Ред.), але не в контексті 5-ї статті, тому що це означало б, що війська НАТО втручатимуться в Сирії і боротимуться з сирійським урядом і, ви розумієте, які будуть наслідки. Ми перебуваємо не в цій логіці, я гадаю. Сподіваюся, що ми таке рішення не ухвалимо", - наголосив люксембурзький міністр.
"І ми сподіваємося, що діалог між президентом Путіним і президентом Ердоганом призведе до рішення, і я переконаний, що Росія зробить усе можливе, щоб цю військову операцію було зупинено", - зазначив Ассельборн.
Він також нагадав, що "Туреччина не просила дозволу в НАТО на цю військову операцію в Сирії".
Напередодні вночі, за повідомленнями турецької влади, унаслідок обстрілу з боку сирійських урядових сил в Ідлібі загинуло понад 30 турецьких військовослужбовців. Анкара завдала ударів у відповідь із землі та повітря по позиціях сирійських сил.
Анкара також запросила скликання в п'ятницю Північноатлантичної ради на підставі 4-ї статті Вашингтонського договору, яка передбачає, що кожна країна-член альянсу має право на проведення наради із блоку в разі якщо визнає, що її безпека, територіальна цілісність або політична незалежність перебувають під загрозою.
Довідка. Люксембург - одна з країн-засновниць НАТО. 4 березня 1948 року Люксембург, разом з іншими країнами Бенілюксу, Великою Британією і Францією підписав Брюссельський договір, що стало початком формування Північноатлантичного союзу. Люксембург - єдина країна серед малих держав Західної Європи, що має хоч і маленьку, але реальну армію, яка є складовою ОЗС НАТО. ЗС Люксембургу не мають ні свого флоту, ні військових літаків і налічують лише 900 військовослужбовців.
3 ч. ·
- Сегодня ночью российские боевые самолёты нанесли удар по (одним данным) пункту управления турецких вооружённых сил, по другим, по колонне турецких военных.
Скорее всего, удара было два.
Погибло, по разным источникам, от 20 до 70 турецких военных, до сотни было ранено.
Турция стоит на ушах.
З.Ы. На фото турецкий солдат демонстрирует шеврон, взятый в ходе боев в одном из сирийских городов.
Турки нанесли промежуточный удар возмездия - с помощью артиллерии и БПЛА.
Из Турции выслана российская делегация, которая вела переговоры.
На заседании СНБО, принято решение официально объявить войну Сирии и задействовать полноценно турецкие вооружённые силы.
Министр обороны Турции прибыл на передовой командный пункт, ближе к сирийской провинции Идлиб, где войска Асада, при поддержке россиян и иранцев, пытаются захватить территорию, которая по договорённостям с Турцией, осталась за протурецкой фракцией боевиков.
Это месть Путина, за облом в Ливии, который устроил ему Эрдоган, введя турецкий контингент, мгновенно изменивший расстановку сил не в пользу генерала Хафтара и его российских союзников.
Нынешнее наступление сирийской армии началось 19 декабря 2019 года, т.е. идёт уже больше двух месяцев.
За это время погибло не менее пятнадцати турецких военных.
24 февраля турки перешли в контрнаступление. Стороны вовсю применяют все имеющиеся средства: авиацию, тяжёлое ракетное вооружение, тяжёлую артиллерию, танки, все (только турки воздерживаются пока от применения своей авиации).
Напряжение боев очень высокое. Параллельно шли переговоры Путина с Эрдоганом.
Задачей Турции до сих пор являлось не допустить армию Асада к турецкой границе и вернуть хотя бы часть турецких беженцев (из числа этнических турков-граждан Сирии) обратно, ибо 3,5 млн человек перемещённых неподъемным камнем висят на экономике страны.
Задачей Асада/России - дожать провинцию сопротивления, устранить угрозу Латакии - главной военно-морской базе Сирии и авиабазе Хмеймим, которые находятся западнее и активно используются россиянами.
На сегодня запланировано экстренное заседание высшего руководства НАТО:
- Турция, как страна-член альянса, обязана провести консультации, вступая в войну.
Чисто технически у россиян, а тем более, у Асада, против турков, на отдаленном театре, никаких шансов нет.
Но, думаю, несмотря на всю апокалипсическую риторику, официальных масштабных столкновений турецких и российских ВС, стороны попытаются избежать: неофициальные идут давно.
Несмотря на то, что Эрдоган уже дорого заплатил за ведение войны в режиме «настамнет», оставив своих солдат без авиационного прикрытия против сирийской и российской авиации, и турецкое общество требует сирийской и российской крови, начинать официальную войну с ядерной державой, решиться непросто.
Серьёзное испытание для НАТО в целом.
Пока следим за развитием событий.
З.Ы. На фото турецкий солдат демонстрирует шеврон, взятый в ходе боев в одном из сирийских городов.
Kavkaz Center
@kavkazcenter15
·31 мин
#Эрдоган поговорил с #Путиным по телефону, результат - 0 - (договорились "о возможной встрече")
НАТО провело срочную встречу, результат - 0 - (#НАТО соболезнует гибели #турецких солдат)
Турция запросила у #США "Патриоты", результат - 0 - (США осуждают действия #Асада и #России)
рашка изо всех сил делает вид, что она старается прекратить террор мирного населения в неподконтрольном ей Идлибе (город постоянно обстреливается), но никак не может повлиять на Асада.
Однако истинная ситуация в корне отличается от версии пропаганды. На самом деле пуйло отвлекает Эрдогана от творящихся здесь беззаконий бесчисленным множеством переговоров и ненужных встреч, и пока течёт словесный понос - совершает ежедневные преступления против мирного населения Идлиба, во всем поддерживая криминальные банды Асада.
И при этом не стесняясь обвинять Эрдогана в эскалации конфликта по причине того, что Реджеп старается защитить мирное население от истребления.
Одновременно и пропагандисты России, ее главного рупора лжи РТ - уже откровенно называют турецкую политику и попытки Эрдогана спасти мирное население от полного уничтожения «проснувшимся злом» и сообщают, что помощь Турции законным жителям Сирии, которых убивают и изгоняют из их домов, это «жажда крови», которую нужно останавливать.
Однако стреляющие в отказывающихся идти в атаку сирийцев рашистские оккупанты, собранные в стадо, именуемое ЧВК, пошли ещё дальше. «Слоган теперь один - BOMBING IDLIB. И вы узрите, как мы понесём труп Реджепа в свиной шкуре, как в кебабном лаваше» - заявляет канал этой ЧВК, очевидно, транслирующий общие отношения российской оккупации в Сирии к Турции и ее Президенту. Не совсем миротворческое отношение - что к законным хозяевам Сирии, что к их защитнику.
Нетрудно заметить в этих словах, ярко отражающих настроение убивающих мирное население *********, как ненависть по отношению к самому Эрдогану, так и издевательство над его религией.
В качестве правила без исключений, такие вещи всегда спускаются сверху… Так что не стоит думать и гадать о подлинном отношении рашки к Турции, ее гражданам и ее главе.
Все предельно очевидно.
Особенно умиляет радость от гибели дружественных турков со стороныкак бы «дружественных» им рассеян, чья страна, кстати, и разбомбила турецкий пункт.
Пункт страны-члена НАТО. И да - специально разбомбила, к слову.
считать будешь, когда будешь вносить реальный весомый вклад в обороноспособность НАТО, а значит и всего цивилизованного мира.
А пока у тебе всего лишь пара ряженых типа вояков в туфельках с бантиками, тебе лучше помолчать.
Кто бы сомневался))
Особенно после беседы с говорящей кацапской лошадью)))))