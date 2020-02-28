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 Суспільство, Здоров'я
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 Поставку експрес-тестів на коронавірус очікуємо в десятих числах березня, - головний санлікар Ляшко

Україна очікує надходження експрес-тестів на виявлення коронавірусу в другій декаді березня.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна" про це під час брифінгу заявив головний санлікар Віктор Ляшко.

"У десятих числах березня ми очікуємо швидкі тести на коронавірусні інфекції, які можуть використовуватися навіть за межами лабораторії", - сказав він.

При цьому Ляшко зазначив, що результати швидких тестів потребуватимуть підтвердження.

Він повідомив, що наразі Україна отримала тест-системи з Німеччини в рамках співпраці служб епіднагляду, і цих тест-систем достатньо для обстеження близько 3000 осіб.

За інформацією головного санлікаря, щодня температурний контроль у пунктах пропуску в Україну проходять близько 75-80 тис. людей, і ця кількість зростатиме, оскільки система моніторингу розширюється.

Ляшко наголосив, що громадяни, які прибувають із тимчасово не підконтрольних уряду територій України, проходитимуть такі самі процедури моніторингу для запобігання потраплянню коронавірусу до країни, як і громадяни, котрі перетинають західні кордони.

Читайте на "Цензор.НЕТ": П'ять українців заражені коронавірусом за межами України, - головний санлікар Ляшко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178465
 
 
 Топ коментарі
 
Клоуны. Тупые бездарные клоуны.
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Если верить их тупым обещаниям, то у нас уже месяц как мы завалены охрененно здоровой кучей тестов и даже свои лучшие производим. А оказалось, что это все время было тупое жалкое вранье властей. Ну как обычно у зеленых.....
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Вы страну защитите от кацапского бактериального оружия - коронавируса, которое разносится кацапскими спецслужбами, защитите страну от международного террориста Путина, потому что в Украине безвиз с убийцами украинского народа. А вы про тесты...
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В комплект к розовым очкам?

На самом деле нет у него никаких розовых очков.

Зеленые сознательно делают все, чтобы в стране началась эпидемия. Они хотят списать на эпидемию свои провалы в экономике.
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идиоты прости господи, лучше на август закажите и тратится не надо.
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Если верить их тупым обещаниям, то у нас уже месяц как мы завалены охрененно здоровой кучей тестов и даже свои лучшие производим. А оказалось, что это все время было тупое жалкое вранье властей. Ну как обычно у зеленых.....
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какие там тесты, медицинских масок нет в аптеках, ничего нет, если они говорят о сале и луке то дальше общение с шапито 95 бесполезно.
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В аптеках родного для Зеленского Кривого Рога маски уже по 27 грн за штуку. Вчера были по 13.0 грн.
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Порохоботы, теперь вы понимаете, что чувствовали те 25% жителей Трои, которые убеждали своих сограждан не открывать ворота, дабы принять в подарок коня? Но идиотизм и жлобство остальных семидесяти пяти процентов одержало верх.
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та скупят все задешево и оптом в кетай продадут - синергия,понимаешь
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Кому коронавирус поперёк горла, а кому и надбавочка за поганяло «главный санитарный врач».
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мило! а чего 10 а не 25 или в апреле? (что-то знает, гад?))))
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... дык, а вроде зелупкин говорил, что в первых числах февраля уже завезли - и не "экспресс", а полноценные тест-системы?
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А Дура казала, що Україна готова до спалаху епідемії. Не випускайте її з карантину - може щось наладиться.
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