 Поставку експрес-тестів на коронавірус очікуємо в десятих числах березня, - головний санлікар Ляшко

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна" про це під час брифінгу заявив головний санлікар Віктор Ляшко.

"У десятих числах березня ми очікуємо швидкі тести на коронавірусні інфекції, які можуть використовуватися навіть за межами лабораторії", - сказав він.

При цьому Ляшко зазначив, що результати швидких тестів потребуватимуть підтвердження.

Він повідомив, що наразі Україна отримала тест-системи з Німеччини в рамках співпраці служб епіднагляду, і цих тест-систем достатньо для обстеження близько 3000 осіб.

За інформацією головного санлікаря, щодня температурний контроль у пунктах пропуску в Україну проходять близько 75-80 тис. людей, і ця кількість зростатиме, оскільки система моніторингу розширюється.

Ляшко наголосив, що громадяни, які прибувають із тимчасово не підконтрольних уряду територій України, проходитимуть такі самі процедури моніторингу для запобігання потраплянню коронавірусу до країни, як і громадяни, котрі перетинають західні кордони.

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