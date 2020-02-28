 Москва висловлює співчуття Анкарі у зв'язку із загибеллю турецьких військових в Ідлібі, - Лавров

Про це заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РИА "Новости".
"Ми висловлюємо співчуття і, повторюю ще раз, робимо все, щоб гарантувати безпеку турецьких військовослужбовців, які забезпечують режим деескалації в зоні Ідліб. І наші військові на землі готові цю роботу продовжувати", - сказав Лавров на пресконференції.
Водночас він повідомив, що передані Туреччиною Росії координати щодо Ідлібу не містили даних про турецьких військових, які напередодні зазнали ударів з боку Сирії.
"Як повідомило сьогодні наше міністерство оборони, координати, які були передані вчора, не містили згадки тих місць, де в результаті загинули турецькі військові, які опинилися в лавах терористичних формувань", - сказав Лавров, слова якого цитує Интерфакс.
Раніше 28 лютого стало відомо про те, що сирійські війська завдали авіаудару в Ідлібі, унаслідок якого загинули турецькі військові. За останніми даними, в результаті атаки загинули 33 турецькі військовослужбовці. Про це повідомляла журналістам влада провінції Хатай, що межує із Сирією.
На тлі повідомлень про втрати турецької армії президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів екстрену нараду з питань безпеки.
Туреччина скликала екстрене засідання НАТО у відповідь на загибель турецьких військових в Ідлібі.
Потери не нужны ни Эрдогану, ни Пу. Полагаю, что идет серьезный союзнический раздел зон в Сирии. Уступать стороны не хотят, а договорится - пока не выходит.
Авербух Максим @rus_analit 7 ч
Если турки перекроют Босфор для нашего судоходства, то придется искать новый маршрут экспорта для 25млн тонн нефти и 4.9млн тонн дизтоплива. Совокупно это 219 млн. баррелей или 600 000 б/д временного выпадения экспорта.
Детсад. Турция имеет дело с Россией с 16 века, и всегда была - война и торговля. Это - традиционные отношения, просто после 1МВ Турция утратила возможности, сейчас - восстанавливает. Два хищника, давно и хорошо знающие друг друга.
Выглядит как извинение Вовочки в анекдоте "....Люська не *****?! Ну извиниииите!", только эти даже не извинились!!!
Вот и ссут на параше хла
Так шо, отлічіє єсть.
русские - мращи
Турция - тоже.
https://www.youtube.com/watch?v=***********&feature=emb_logo
Рассеяне? Какие Рассеяне???
Мы выражаем Вам свою глубокую озабоченность и сочувствие(((............
+ Вы координат-то не передали............ Плохо, конечно, но на то они и военные, чтобы гибнуть "за Родину"....
Ай-ай-ай.......... Это проста ужосссс...................
Этоу, хоть кто-то, верит?)))))))))))))
правительство Турции выслало рассеянскую(она же кацапо-ордынская) переговорную делегацию из Турции.
В стране объявлено чрезвычайное положение.
Представитель правительства Турции: Все наземные и воздушные объекты сирийского режима(читай и стоящие за ними ********-кацапы) являются вражескими целями для Турции.
"В чешуе, как жар горя,
Тридцать три богатыря,
Все красавцы удалые,
Великаны молодые,
Все равны"© под ятаган
С ними дядька Эрдоган
А будет ли:
"Молчит полумесяц и снова с востока
Таинственный ветер подул.
Молчит полумесяц и снова
Идут на войну Петербург и Стамбул."©