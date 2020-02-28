 Москва висловлює співчуття Анкарі у зв'язку із загибеллю турецьких військових в Ідлібі, - Лавров

Про це заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РИА "Новости".

"Ми висловлюємо співчуття і, повторюю ще раз, робимо все, щоб гарантувати безпеку турецьких військовослужбовців, які забезпечують режим деескалації в зоні Ідліб. І наші військові на землі готові цю роботу продовжувати", - сказав Лавров на пресконференції.

Водночас він повідомив, що передані Туреччиною Росії координати щодо Ідлібу не містили даних про турецьких військових, які напередодні зазнали ударів з боку Сирії.

"Як повідомило сьогодні наше міністерство оборони, координати, які були передані вчора, не містили згадки тих місць, де в результаті загинули турецькі військові, які опинилися в лавах терористичних формувань", - сказав Лавров, слова якого цитує Интерфакс.

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Раніше 28 лютого стало відомо про те, що сирійські війська завдали авіаудару в Ідлібі, унаслідок якого загинули турецькі військові. За останніми даними, в результаті атаки загинули 33 турецькі військовослужбовці. Про це повідомляла журналістам влада провінції Хатай, що межує із Сирією.

На тлі повідомлень про втрати турецької армії президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів екстрену нараду з питань безпеки.

Туреччина скликала екстрене засідання НАТО у відповідь на загибель турецьких військових в Ідлібі.