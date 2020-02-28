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Все про:Лавров (888) Сирія (1469) Туреччина (1024)

 Москва висловлює співчуття Анкарі у зв'язку із загибеллю турецьких військових в Ідлібі, - Лавров

Москва висловлює співчуття Анкарі у зв'язку із загибеллю турецьких військових у Сирії.

Про це заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РИА "Новости".

"Ми висловлюємо співчуття і, повторюю ще раз, робимо все, щоб гарантувати безпеку турецьких військовослужбовців, які забезпечують режим деескалації в зоні Ідліб. І наші військові на землі готові цю роботу продовжувати", - сказав Лавров на пресконференції.

Водночас він повідомив, що передані Туреччиною Росії координати щодо Ідлібу не містили даних про турецьких військових, які напередодні зазнали ударів з боку Сирії.

"Як повідомило сьогодні наше міністерство оборони, координати, які були передані вчора, не містили згадки тих місць, де в результаті загинули турецькі військові, які опинилися в лавах терористичних формувань", - сказав Лавров, слова якого цитує Интерфакс.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін та Ердоган провели телефонну розмову щодо Ідлібу, - Лавров

Раніше 28 лютого стало відомо про те, що сирійські війська завдали авіаудару в Ідлібі, унаслідок якого загинули турецькі військові. За останніми даними, в результаті атаки загинули 33 турецькі військовослужбовці. Про це повідомляла журналістам влада провінції Хатай, що межує із Сирією.

На тлі повідомлень про втрати турецької армії президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів екстрену нараду з питань безпеки.

Туреччина скликала екстрене засідання НАТО у відповідь на загибель турецьких військових в Ідлібі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178462
 
 
 Топ коментарі
 
Лицемірству немає кордонів...
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Это очень по кацапски, сначала убить, а потом соболезновать. Думаю, Эрдоган очень благодарен кацапскому сочувствию. Будет знать с кем связался, с кем торгует и с кем ведет дела.
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Возможно это спланированный спектакль. Один заберет часть территории Сирии, второй получит дестабилизацию в Европе
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Когда уже Эрдоган будет соболезнования выражать? Давай поскорей!
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Возможно это спланированный спектакль.
Потери не нужны ни Эрдогану, ни Пу. Полагаю, что идет серьезный союзнический раздел зон в Сирии. Уступать стороны не хотят, а договорится - пока не выходит.
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нє єслі, а когда

Авербух Максим @rus_analit 7 ч

Если турки перекроют Босфор для нашего судоходства, то придется искать новый маршрут экспорта для 25млн тонн нефти и 4.9млн тонн дизтоплива. Совокупно это 219 млн. баррелей или 600 000 б/д временного выпадения экспорта.
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Это очень по кацапски, сначала убить, а потом соболезновать. Думаю, Эрдоган очень благодарен кацапскому сочувствию. Будет знать с кем связался, с кем торгует и с кем ведет дела.
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Думаю, Эрдоган очень благодарен кацапскому сочувствию. Будет знать с кем связался, с кем торгует и с кем ведет дела.
Детсад. Турция имеет дело с Россией с 16 века, и всегда была - война и торговля. Это - традиционные отношения, просто после 1МВ Турция утратила возможности, сейчас - восстанавливает. Два хищника, давно и хорошо знающие друг друга.

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Не обижайте животных ,это 🦟 насекомое 🕷 ,опасное,которое нужно уничтожить!!!!
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Ихние корабли сейчас проходят пролив, вот и опасаются, что не пропустят))
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"....турецкие военные, которые оказались в рядах террористических формирований".
Выглядит как извинение Вовочки в анекдоте "....Люська не *****?! Ну извиниииите!", только эти даже не извинились!!!
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Усе, сдулась рашка, не смогла противостоять Турции
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В парламент Турции Эрдоган запрос на войну с Сирией дал.
Вот и ссут на параше хла
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Ну вот Эрдоган и получил " компенсацию" от Путина за 33 убитых и не весть сколько раненных. К всеобщему их удовольствию. А кто сомневался в обратном.. Все таки родственные души.
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Обтікають московити - замочили хмару їхніх гоблінів, а вони, заячі душонки, вибачаються. Може ще ноги будуть цілувати, як це прийнято в Азії.
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Они больные на всю голову или наркоманы ? Дал Господь таких е....ых соседей , но воняет на весь мир .
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Как всегда - вначале рузькэ показывает из себя Рэмбо, а потом трусливо сцится и какается под кроватью. Рузькэ - такое рузькэ…...
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Вот как надо вести переговоры с русней, сначало жахнуть, а потом они сами приползут на коленях просить мира
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Ах , какие сентиментальные эти палачи и убийцы с ********* 🙄🙄🙄
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нужно еще мизинец оттопырить и будет рок-н-ролл!!! Москва висловлює співчуття Анкарі у зв'язку із загибеллю турецьких військових в Ідлібі, - Лавров - Цензор.НЕТ 1143
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Кажуть що крокодил плаче коли їсть свою жертву
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А русскіє, перед тим, як когось зарубати, хрестяться.
Так шо, отлічіє єсть.
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лавров вылез на стол и откладывает говвно
русские - мращи
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Тот момент, когда можно было бы Азербайджану решить вопрос по Карабаху, Молдове, Грузии, Японии, Германии Калининграда, Крым, Бамбас если бы сохранили коалицию, и в Украине не это зеленое тупое чучело.
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То виходить, що Ердоган перший подзвонив, щоб співчуття вислухати? 😁 Люгіка підказує, що саме після швидше за все погроз Ердогана, які кацапи сприйняли не просто серйозно, а дуже серйозно, вони здулися, прикинулися клінічними ідіота и і висловили співчуття. І головне - їм співчуття теж буде потрібне, коли підразують турецьку відповідь, але турки його не висловлять. Тому робимо висновки, хто підмочив штанці.
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Начинаешь приносить соболезнования, когда получаешь хорошую ответку по зубам. Кацапы другого не понимают.
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То есть расстреляли турков , а потом говорят =извините там вас не было ,вы сами виноваты . Ну так же как в Крыму и на Донбассе .
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.....так москва говорит , что это не их АВИАЦИЯ тормошила ТУРКОВ , а авиация АСАДА !!! причем тут соболезнования от росии ???? что за хрень ????
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Так і на Донбасі, за словами московських свинособак, їх немає.
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типа Извините мы специально уничтожили ваших военных нечаяно
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Московиты только силу понимают.
Турция - тоже.
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...цинизм кремлевского дударика запредельный..и в этом вся вонючая кацапия, мясники ***!.. Москва приносит соболезнования Анкаре в связи с гибелью турецких военных в Идлибе, - Лавров - Цензор.НЕТ 1389
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Не верте кремлевским мразям. Они сейчас все будут говорить лишь бы избежать открытой войны в которой они проиграют меньше чем за неделю. Добивайте гадов. Тем более цена на нефть на нашей стороне
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ЛЮДЕЙ УБИВАЮТ , а они друг другу СОБОЛЕЗНОВАНИЯ выдают (((( иди выскажи это той МАМЕ солдата которая завтра СЫНА захоронит !!!!
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Политикам плевать. Это отборные моральные уроды.
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По информации турецких СМИ, в ночь на 28 февраля армия Турции нейтрализовала 1709 элементов сирийского режима в Идлибе.
https://www.youtube.com/watch?v=***********&feature=emb_logo
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.....вот такая ***** и в Украине творится (((( я лучше ПЕРЕСИЖУ себе в сторонке целым(((( ниж каждый день посрать на протезах ходить мне , а не президенту (((( !!!
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чикатилло приносит соболезнования родным изнасилованных и убитых им жертв
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Співчуття приймаються, але турки скоро також висловлять співчуття за кількома сотнями московитських свинособак, бо турки не пробачать, так як інакше проявлять свою слабкість.
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Посмотрим. Хотелось бы верить, что турки не простят...
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Это похоже на то, как они выражали соболезнования погибшим на сбитом ими же Боинге
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Залебезил армяшка перед турецким султаном... Вы теперь помидорами не отделаетесь, черти..
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Россия самая лживая страна в мире.Была веками и в настоящем.
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Посла на на ку.... и оно мразь соболезнование
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Красава))) То, очем я говорил ранее: "Их там небыло............"
Рассеяне? Какие Рассеяне???
Мы выражаем Вам свою глубокую озабоченность и сочувствие(((............
+ Вы координат-то не передали............ Плохо, конечно, но на то они и военные, чтобы гибнуть "за Родину"....
Ай-ай-ай.......... Это проста ужосссс...................

Этоу, хоть кто-то, верит?)))))))))))))
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Фильм "ДМБ" - зеркало кацапской армии!
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Обкаканая лошадь боится скотобойни,оно и понятно - ссыкотно рашистким тварям.
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по ********-вОнюшкам вогонь!


правительство Турции выслало рассеянскую(она же кацапо-ордынская) переговорную делегацию из Турции.
В стране объявлено чрезвычайное положение.
Представитель правительства Турции: Все наземные и воздушные объекты сирийского режима(читай и стоящие за ними ********-кацапы) являются вражескими целями для Турции.


Москва висловлює співчуття Анкарі у зв'язку із загибеллю турецьких військових в Ідлібі, - Лавров - Цензор.НЕТ 9123





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убийцы приносять соболезнование своим жертвам.., даже у тварей подобного нет...
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У арабохаев(калантарянов) так принято.Так после терракта в Бакинском метро( а было их несколько), при самом крупном 300 человек умерло!!!(аллах рэхмэт элэсин,среди них полно детей и женщин) и 300 раненных было,то президет оккупированного Иреванского ханства арабохай, какой-то косой выразил соболезнование,хотя вместе с нерусским Кремлем это сделали напару.
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Россия ведет себя понятно и прогнозируемо. Она всегда себя так ведет, когда внешне она типа не при делах,а на самом деле бивень засунула. Вспомним рейс МН17,"ихтамнет", и ее пассажиров там не было, самолет упал на территорию Украины, но именно россия начала резко первой всем высказывать соболезнования.
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обосРаха с большой буквы - это уже перебор...
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Помню, какими слезами умывался Гитлер по поводу гибели красноармейцев!
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кацапы отступят, объяснив своим зомбокам, что это вяликая победа не имеющая аналогов.
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В начале было так:
"В чешуе, как жар горя,
Тридцать три богатыря,
Все красавцы удалые,
Великаны молодые,
Все равны"© под ятаган
С ними дядька Эрдоган

А будет ли:
"Молчит полумесяц и снова с востока
Таинственный ветер подул.
Молчит полумесяц и снова
Идут на войну Петербург и Стамбул."©
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Це нам знайомо по Україні - убили і співчувають... Головне - перестати стріляти... Так, осли?
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УБИЙЦА РАССЕЯ СОБОЛЕЗНУЕТ, НЕ СМЕШИТЕ,МИР ЛУЧШЕ БУДЕТ СОБОЛЕЗНОВАТЬ КОГДА РАССЕЯ ИСЧЕЗНЕТ_НЕГОЖЕЛЮДОЕДАМ ЖИТЬ НА ЗЕМЛЕ
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Эрдогану нада добивать щас и уничтожать врага полностью !И не играть в толерантность.!Смерть путинско-фашиским ублюдкам !
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