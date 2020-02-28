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 Суспільство
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Все про:поранення (1641) Донбас (15436) військовослужбовці (2659) найманці РФ (1016) операція Об'єднаних сил (2106)

 Від початку доби найманці РФ обстріляли позиції ОС поблизу Водяного і Новотошківського: поранено українського воїна, - Міноборони

Від початку доби, 28 лютого, внаслідок обстрілів найманців РФ на Донбасі поранення зазнав один військовослужбовець Збройних сил України.

Про це повідомляє пресцентр Міністерства оборони країни, передає Цензор.НЕТ.

"Вночі російсько-окупаційні війська з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї 20 хвилин обстрілювали опорні пункти підрозділів Об’єднаних сил біля Водяного, що на донецькому напрямку. Після 7 ранку з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї окупанти вели вогонь по позиціях наших військ неподалік Новотошківського, що на луганському напрямку. З огляду на тривалість цього обстрілу - майже годину - наші воїни відповіли противнику з озброєння, не забороненого домовленостями. За наявною на цей час інформацією, один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів зазнав поранення", - розповіли в Міноборони.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Один український воїн загинув, ще одного поранено на Донбасі. За добу - 6 ворожих обстрілів, - штаб ОС

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178459
 
 
 Топ коментарі
 
Быстрого и полного выздоровления герою.
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Разнести все в пух и прах.Всех,без разбору.
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Опять ЗЕ и Хамчак скажут что ето не помешает в очередной раз отвести ВСУ с украинской территории
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Что-то с приходом оманской бубачки и американцы перестали летать беспилотниками над даунбасом
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...... І на оновленій землі. Врага не буде, супостата,. А буде син, і буде мати,. І будуть люде на землі.
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Опять ЗЕ и Хамчак скажут что ето не помешает в очередной раз отвести ВСУ с украинской территории
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по идее должны скоро утихомириться
куйлу скоро срочно потребуется новое мясо
народная милиция лугандона самое то для этого дела
убъёт двух зайцев, и орков своих сбережет, и решит вопрос с сепарами куда их девать, после освобождения луганской и донецкой области
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А Брехун оманський казав шо вглазах ***** бачив мир. Знов збрехав, чи дивився під коксом?
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Скорішого виздоровлення нашому воїну. Смерть москалям!!!
Словами 74- річної луганчанки, яка написала свій вірш на пісню циганової : " от Донецка до кремля-это родина моя", краще не скажу.
Слухай, віка циганова, про що буде тут розмова:
" від Донецька до кремля-українська то земля. Князь наш Юрій Долгорукий,
підкорив болота, луки, він москву вам заснував, щоб нечистий вас забрав.
Ще в москві хор жаб співав, Київ наш вже процвітав.
Жаль що путін це не знає, на Вкраїну зазіхає. Де стояли шахт громади,
він поставив свої "Гради". Зруйнував наші мости і наставив блокпости.
Там де соняшник в нас ріс, поле топчуть "стрілок" й "біс".
Де були сади, левади, зараз там його гармати, де хліба росли високі,
вирви там навруг глибокі. Де малеча тягла санки, розчавили гірки танки.
Розбомбив він наші хати, вимусив людей страждати. Надсила на нас конвої -
************* зброї, він мінує лани чисті- так робили лиш фашисти.
Ллється кров в моїй країні, та не вмерти Україні. Не здамо землі ні клапоть -
Пам'ятай це руській лапоть. Вірю, знаю - прийде час, відповість він за Донбас.
За землю мою святую, за пролиту кров людськую, за могили в чистім полі,
За всі зламанії долі, за скалічених людей і за смерть малих дітей.
"Чуєш, віко, стерво сите, Україну вам не вбити! І земля моя - Донбас,
Прокляла давно вже вас. Я благаю на колінах: "Мир дай, Боже, Україні!".
Щастя дай захисникам, її донькам і синам. Матір Божа, я благаю, спокій
Дай моєму краю. Дай загиблим місце в раю, я молю тебе - благаю.
путіна я проклинаю: "щоб ти здох йому бажаю". В небуття підуть кобзони, путіни
і циганови. Та залишеться країна, наша ненька Україна. Вільная і працьовита,
Не раз кровію полита.
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Одужання нашому герою. Бережи вас Господь, рідненькі
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МАЙДАНбандерівка ретвитнул(а)









Ivan Ihorovych

@IvanIhorovych


Вчора загинули турецькі вояки, а сьогодні Туреччина гатить з усіх стволів, щоб покарати убивць.
Вчора загинув український вояк, а сьогодні наше командування... не робить ні чорта, щоб покарати убивць.





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У Сирії турецькими збройними силами був відкритий шквальний ураганний вогонь по позиціях терористів -асадітов і російських - окупантів. Цю інформацію підтвердили міністр оборони Туреччини Акар ******. "Міністр оборони Туреччини заявив про атаку під силу армії Сирії: знищення 5 вертольотів, 23 танка, більш 300 військовослужбовців з терористів асадітов і кривавих росіян-окупантів."І це для України дуже добра новина. Тепер вже знищені в Сірії кляті кацапи вже не зможуть вбивати українців, на нашій рідній українській але тимчасово окупованій кремлівськими фашистами )(уйла землі Криму і Донбасу.
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Швидшого одужання нашому захиснику, смерті і важких поранень ворогам!

Від початку доби найманці РФ обстріляли позиції ОС поблизу Водяного і Новотошківського: поранено українського воїна, - Міноборони - Цензор.НЕТ 4142
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