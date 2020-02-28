 Справу про бронежилети забрали в ДБР і передали НАБУ. Держбюро вимагає її повернути, - директор "Балістики" Довгий

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомив директор компанії "Балістика" Олександр Довгий.

"Щодо самої справи в ЄРДР вносять зміни, міняючи ДБР на НАБУ. Тобто передаються справу в НАБУ. При цьому ніби навіть не зробивши перекваліфікацію, але менше з тим, справу в ДБР забирають, або за іншою версією вони самі її віддають. Декілька днів довелося витратити на те, щоб вияснити, чи дійсно це так. Інформація прямо та опосередковано підтвердилась з декількох джерел", - йдеться в повідомленні.

За його словами, 26 лютого відбувається зустріч представників Ради громадського контролю НАБУ та директора антикорупційного бюро Ситника.

"Він (Ситник. - Ред.) підтвердив інформацію, про те, що справу намагаються втулити НАБУ, але, за версією Ситника, це ініціатива ДБР, але НАБУ не збирається приймати цю справу, бо інкриміновані злочини не їхня підслідність, і, мовляв, нехай ДБР самі продовжують розслідування. Тобто виходить, що ДБР стверджує, що справу в них забирає НАБУ, а НАБУ каже, що це ДБР намагається її на них перекласти", - зазначив Довгий.

Директор "Балістики" повідомив про версії, що це генерального прокурора хочуть таким чином підставити, передавши резонансну справу.

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"Та ще й так то порно, без перекваліфікації від ДБР до НАБУ, тим самим ще сильніше розхитуючи крісло під Генеральним прокурором, або спроба під шумок заробити грошей, ніби зливаючи справу. І ніби за цим може стояти людина з прізвищем схожим на Каско (можливо це хтось так перестраховується). У будь-якому випадку такі піруети не можуть не викликати занепокоєння, бо в такій резонансній справі не вручаючи підозр кінцевим бенефіціарам, можуть зробити крайніми офіцерів ГУРСМЗ, в яких немає політичних покровителів", - підкреслив Довгий.

Раніше повідомлялося, що Рябошапка звільнив усіх прокурорів, які мали вручити підозру ексзаступнику голови Міноборони Шевчуку у справі про закуповування бронежилетів.

Нагадаємо, 5 листопада стало відомо, що п'ятьом чиновникам Міноборони оголошені підозри в закупівлі неякісних бронежилетів.

Підозру отримали такі чиновники Міноборони: начальник Головного управління розвитку і супроводження матеріального забезпечення Збройних Сил України Дмитро Олександрович Марченко, його заступниця Ольга Юріївна Капінус, перший заступник начальника Головного управління розвитку і супроводження матеріального забезпечення Збройних Сил України Сергій Віталійович Почтаренко, два начальники підрозділу - Саковець і Каморянський.

У червні цього року глава ДБР Труба заявляв, що Бюро проводить близько 40 обшуків в справі про закупівлю майна для ЗСУ за завищеними цінами: сума збитків, завданих державі, близько 100 млн грн. Пізніше стало відомо, що ДБР провело в Міноборони обшуки, пов'язані з двома розслідуваннями - про низьку якість бронежилетів і про організацію держзакупівель для армії. ДБР опублікувало деякі фрагменти розмов посадовців Міноборони.

11 листопада Печерський суд залишив генерал-майора Марченка під вартою з можливістю виходу під заставу в 76 млн грн. За рішенням суду, перший заступник начальника Головного управління розвитку і супроводу матеріального забезпечення Збройних Сил України Сергій Почтаренко два місяці перебуватиме під вартою на гауптвахті з можливістю застави в розмірі понад 76 млн грн. Для заступниці начальника управління Ольги Капінус і начальника відділу розробки речового майна Василя Саковця обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту до 3 січня 2020 року. Також суд заарештував на два місяці з можливістю виходу під заставу в 76,8 млн грн Михайла Каморянського.



