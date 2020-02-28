 Путін та Ердоган провели телефонну розмову щодо Ідлібу, - Лавров

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Известия", про це в п'ятницю, 28 лютого, повідомив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.
"Простір для діалогу є завжди, сьогодні відбулася телефонна розмова президентів Путіна та Ердогана на прохання лідера Турецької Республіки", - сказав Лавров.
Він додав, що розмова була детальною і присвячена необхідності зробити все, щоб дотримати і виконати всі початкові домовленості щодо Ідлібської зони деескалації.
Раніше 28 лютого стало відомо про те, що сирійські війська завдали авіаудару в Ідлібі, унаслідок якого загинули турецькі військові. За останніми даними, в результаті атаки загинули 33 турецькі військовослужбовці. Про це повідомляла журналістам влада провінції Хатай, що межує із Сирією.
На тлі повідомлень про втрати турецької армії президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів екстрену нараду з питань безпеки.
Туреччина скликала екстрене засідання НАТО у відповідь на загибель турецьких військових в Ідлібі.
1 ч. ·
Підсумую сказане сьогодні вранці різним агенціям: так, це небачена до сьогодні ескалація конфлікту, де сторони застосовують весь арсенал, в тому числі військово-повітряні сили. Це ще не війна Туреччини та Росії, але шанс на пряме бойове зіткнення стрімко збільшується.
У Альянсу шансів пропетляти не так вже й багато. На першому етапі Ердогану буде достатньо чітко артикульованої солідарності і обміну розвідувальними даними в режимі реального часу. Паралельно буде розгортатися ешолонований тиск на Москву з боку ЄС, якому явно непереливки від можливої чергової кризи з біженцями в умовах епідемії короновірусу.
Дуже важливою буде реакція Штатів. Від Трампа можна очікувати що завгодно.
Які цілі: змінити розклад сил в регіоні і змусити Росію сісти за стіл переговорів на умовах Анкари. Тобто те, що намагається зробити масква з нами.
Чи скористаємося ми цим загостренням? Ні, поки Зеленський буде дивитися в очі ***** і бачити там мир.
Не забудемо, не простимо Синоп!-
Я думаю раша потихоньку уберет войска из спорного региона,
П: "кхе кхе, какие-то помехи в связи.."
Э: "Я твой дом трюба шаталь!"
П: "Я вас тоже рад слышать"
Авербух Максим @rus_analit 7 ч
Если турки перекроют Босфор для нашего судоходства, то придется искать новый маршрут экспорта для 25млн тонн нефти и 4.9млн тонн дизтоплива. Совокупно это 219 млн. баррелей или 600 000 б/д временного выпадения экспорта.
1. Раша - хороший "торговый партнер" Европы. Вонь поднимется до небес.
2. Эрдогана и так клюют все кому не лень за зачистку курдской территории и за привлечение отпетых террористов в качестве "ихтамнетов". Воевать ему придется не только с Рашей но и с теми же курдами. Вой будет стоять такой что маманегорюй.
Що він тобі скаже, цікаво...
скрепы на всякий случай зашевелились)
готовят крестовый поход на Константинополь)
Д.Б.))))))
Постоянный комментатор сети A-Haber News, которая принадлежит семье Эрдогана, заявил, что в прошлом Турция сражалась с Россией 16 раз, и готова сделать это снова. Нельзя не вспомнить о недавних заявлениях турецкой стороны и Эрдогана в частности, о возможном полном закрытии пролива Босфор. Ранее Турция его перекрывала частично, теперь же у нее есть все основания для того, чтоб закрыть этот торгово-военный морской путь полностью.
Внезапно и в спешке из Севастополя вышло несколько российских фрегатов проекта 11356 "Адмирал Григорович" и "Адмирал Макаров" Черноморского флота ВМФ России с крылатыми ракетами "Калибр" на борту. Вероятней всего, это была попытка России успеть развернуть дополнительные силы в Средиземном море.
не исключаю что они заблаговременно провели корабли с ракетами через канал
а уже потом разбомбили военную колонну, включая санитарные автомобили
Все как в Украине. Обстрел- жертвы- приглашение сесть за стол переговоров- опять неожиданная атака козломордых... Когда уже дойдет что с кремлем нельзя договариваться, ето только себе дороже
исконно рюзьге- это срани-рязани да окрестности.
-Эй, Х...ло, ...баный в ...от, а можно я в ответ на гибель моих солдат, твои самолётики посбиваю?
-Сам Х...ло! Тронешь мои самолётики, я затолкаю тебе в ...ад твои помидорчики.
Эрдоган:
- Ну нельзя так нельзя...
Боги ! ***!!