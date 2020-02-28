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Все про:Путін (16393) Росія (26576) Сирія (1469) Туреччина (1024) Ердоган (331)

 Путін та Ердоган провели телефонну розмову щодо Ідлібу, - Лавров

Президент Росії Володимир Путін і турецький лідер Реджеп Ердоган провели телефонні переговори про ситуацію в сирійському Ідлібі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Известия", про це в п'ятницю, 28 лютого, повідомив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.

"Простір для діалогу є завжди, сьогодні відбулася телефонна розмова президентів Путіна та Ердогана на прохання лідера Турецької Республіки", - сказав Лавров.

Він додав, що розмова була детальною і присвячена необхідності зробити все, щоб дотримати і виконати всі початкові домовленості щодо Ідлібської зони деескалації.

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Раніше 28 лютого стало відомо про те, що сирійські війська завдали авіаудару в Ідлібі, унаслідок якого загинули турецькі військові. За останніми даними, в результаті атаки загинули 33 турецькі військовослужбовці. Про це повідомляла журналістам влада провінції Хатай, що межує із Сирією.

На тлі повідомлень про втрати турецької армії президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів екстрену нараду з питань безпеки.

Туреччина скликала екстрене засідання НАТО у відповідь на загибель турецьких військових в Ідлібі.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178456
 
 
 Топ коментарі
 
Эрдоган надовал пуйлу по идлибу! Путин и Эрдоган провели телефонный разговор по Идлибу, - Лавров - Цензор.НЕТ 2298
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Igor Semyvolos
1 ч. ·

Підсумую сказане сьогодні вранці різним агенціям: так, це небачена до сьогодні ескалація конфлікту, де сторони застосовують весь арсенал, в тому числі військово-повітряні сили. Це ще не війна Туреччини та Росії, але шанс на пряме бойове зіткнення стрімко збільшується.
У Альянсу шансів пропетляти не так вже й багато. На першому етапі Ердогану буде достатньо чітко артикульованої солідарності і обміну розвідувальними даними в режимі реального часу. Паралельно буде розгортатися ешолонований тиск на Москву з боку ЄС, якому явно непереливки від можливої чергової кризи з біженцями в умовах епідемії короновірусу.
Дуже важливою буде реакція Штатів. Від Трампа можна очікувати що завгодно.
Які цілі: змінити розклад сил в регіоні і змусити Росію сісти за стіл переговорів на умовах Анкари. Тобто те, що намагається зробити масква з нами.
Чи скористаємося ми цим загостренням? Ні, поки Зеленський буде дивитися в очі хуйла і бачити там мир.
Не забудемо, не простимо Синоп!-
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Головне, що швидше за все саме під час цієї розмови турецька армія лупагила по цілях. Безумовно, це робилося для того, щоб слова Ердогана мали більшу ванюгу для пуцина. І це правильно. Говорити про мир найкраще тоді, коли твоя армія надає твоїм мирним ініціатива залізобетону стимуляцію для миреюеиз перемовин. І бажано, щоб вона (армія) це робила не до початку перемовин, а до самого їх закінчення. Новому обличчю і молодому політику Зєлєнскому досвідчений політик Ердоган дає відкритий урок. І якщо молодий політик здатен вчитися, то мав би цей урок засвоїти.
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Igor Semyvolos
1 ч. ·

Підсумую сказане сьогодні вранці різним агенціям: так, це небачена до сьогодні ескалація конфлікту, де сторони застосовують весь арсенал, в тому числі військово-повітряні сили. Це ще не війна Туреччини та Росії, але шанс на пряме бойове зіткнення стрімко збільшується.
У Альянсу шансів пропетляти не так вже й багато. На першому етапі Ердогану буде достатньо чітко артикульованої солідарності і обміну розвідувальними даними в режимі реального часу. Паралельно буде розгортатися ешолонований тиск на Москву з боку ЄС, якому явно непереливки від можливої чергової кризи з біженцями в умовах епідемії короновірусу.
Дуже важливою буде реакція Штатів. Від Трампа можна очікувати що завгодно.
Які цілі: змінити розклад сил в регіоні і змусити Росію сісти за стіл переговорів на умовах Анкари. Тобто те, що намагається зробити масква з нами.
Чи скористаємося ми цим загостренням? Ні, поки Зеленський буде дивитися в очі ***** і бачити там мир.
Не забудемо, не простимо Синоп!-
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точно..., а це буде восприйнято у кремлi як ознаку слабкостi....
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еще нет. Асад уже всех достал, но Пукин не может лотдать его на растерзание потому что тогда Рашку выкинут из того региона пинком под зад. Эрдогану тоже это обострение не нужно. НАТО его послало и вписываться не собирается.
Я думаю раша потихоньку уберет войска из спорного региона,
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НАТО с Турками разыграло для рашиста сценарию...как будто посрались и тут же получил ятаган в ла ла ла и будет получать по самое что не хочу, от НАТО руками турка и верить что беет рашистская лошадь лавровая "д,,,бы *******" все равно что против ветра сцать...
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Интересно, сказал ли Эрдоган *****, что тот kasap.
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Э: "Ара, я твой мамин %% %%бал!"
П: "кхе кхе, какие-то помехи в связи.."
Э: "Я твой дом трюба шаталь!"
П: "Я вас тоже рад слышать"
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бубочка, помнится, тоже позванивал.... и что?
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ордоган глотнул путинское гавно , ктоб сомнивался. ахаха
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нє єслі, а когда

Авербух Максим @rus_analit 7 ч

Если турки перекроют Босфор для нашего судоходства, то придется искать новый маршрут экспорта для 25млн тонн нефти и 4.9млн тонн дизтоплива. Совокупно это 219 млн. баррелей или 600 000 б/д временного выпадения экспорта.
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путін хвіст піджав. Московити набагато слабші, ніж видають себе.
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спросил в какой позе Володе будет удобней делать минуэт????
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Да Турция кацапии еще лет 100 будет должна за збитый самолет и кацапы ее будут еще сношать во все дыры и сношать безнаказанно.
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Всі ці розмови з Росією нічого не варті.
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А как упоротые верещали что сейчас НАТО будет громить Рашу
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Турки і самі справляться, головне не зупинятися
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они и не начинали еще, вообще-то.
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А вже треба було закінчувати. Там роботи на 1 день з перекурами
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Низзя.
1. Раша - хороший "торговый партнер" Европы. Вонь поднимется до небес.
2. Эрдогана и так клюют все кому не лень за зачистку курдской территории и за привлечение отпетых террористов в качестве "ихтамнетов". Воевать ему придется не только с Рашей но и с теми же курдами. Вой будет стоять такой что маманегорюй.
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а ну ка расскажите нам всем про "отпетых террористов" поподробнее.
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тебе интересно - сам и ищи. Даю подсказку - это не РашаСМИ информация.
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Зєбіл, порадь Ердогану подивитися в очі Путіну та побачити там мир.
Що він тобі скаже, цікаво... Путин и Эрдоган провели телефонный разговор по Идлибу, - Лавров - Цензор.НЕТ 5668
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Постоянный комментатор сети A-Haber News, которая принадлежит семье Эрдогана, заявил, что в прошлом Турция сражалась с Россией 16 раз, и готова сделать это снова.
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это пустое сотрясание воздуха, в стиле традиционных азиатских понтов.
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«Будет война между Турцией и Россией. Сначала туркам будет казаться, что они побеждают, но это станет для них катастрофой. Русские одержат победу и возьмут Константинополь» - полагает Паисий в одной из своих работ. - Турция распадется на 3-4 части. Для неё уже начался обратный отсчёт. Мы возьмём свои земли, армяне свои, а курды свои». Об этом сообщают " Вести Мордора".



скрепы на всякий случай зашевелились)
готовят крестовый поход на Константинополь)
Д.Б.))))))
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Православниє предсказателіукралі прєдсказанія бабкі вангі
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Турецкая разведка предупредила подконтрольные ей силы сирийской оппозиции о том, чтобы те были готовы к началу масштабных боевых действий на территории САР. Также стало известно, что в Турции вводится военное положение, а уже сегодня утром Анкара может официально объявить войну Сирии. Пресс-секретарь Эрдогана провел срочные переговоры с советником Трампа по нацбезопасности. Сам Эрдоган провел с силовиками закрытое заседание в президентском дворце.
Постоянный комментатор сети A-Haber News, которая принадлежит семье Эрдогана, заявил, что в прошлом Турция сражалась с Россией 16 раз, и готова сделать это снова. Нельзя не вспомнить о недавних заявлениях турецкой стороны и Эрдогана в частности, о возможном полном закрытии пролива Босфор. Ранее Турция его перекрывала частично, теперь же у нее есть все основания для того, чтоб закрыть этот торгово-военный морской путь полностью.

Внезапно и в спешке из Севастополя вышло несколько российских фрегатов проекта 11356 "Адмирал Григорович" и "Адмирал Макаров" Черноморского флота ВМФ России с крылатыми ракетами "Калибр" на борту. Вероятней всего, это была попытка России успеть развернуть дополнительные силы в Средиземном море.
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зная врожденную подлость и мерзость расиян
не исключаю что они заблаговременно провели корабли с ракетами через канал
а уже потом разбомбили военную колонну, включая санитарные автомобили
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Туркам сейчас на руку выход куриных парАходов из Черного моря. У них не будет проблем в этом регионе. В средиземном тоже не будет, там достаточно пришло кораблей. Курятник же не в состоянии будет создать две полноценны боевые флотилии (по одной в Черном и Средиземном морях), не хватит у него корыт. Поэтому и не закрывают пока проливы. Фрегат без подлодок, эсминцев, авианосцев относительно легкая цель, причем у противников этого добра в средиземье достаточно
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Он добавил, что разговор был подробным и посвящен необходимости сделать всё, чтобы соблюсти и выполнить все изначальные договоренности по Идлибской зоне деэскалации
Все как в Украине. Обстрел- жертвы- приглашение сесть за стол переговоров- опять неожиданная атака козломордых... Когда уже дойдет что с кремлем нельзя договариваться, ето только себе дороже
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Договорились наверное, что пока турки будут мудохать Асада, кацапы прикинутся ветошью, что бы самим не попасть под раздачу.
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Говорить с ****** себе и всегда дороже ,подход должен быть только одним - СМЕРТЬ российским оккупантам !!! Путин и Эрдоган провели телефонный разговор по Идлибу, - Лавров - Цензор.НЕТ 1817
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что за исконно русские?

исконно рюзьге- это срани-рязани да окрестности.
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Переговоры Эрдоган с Х...лом:
-Эй, Х...ло, ...баный в ...от, а можно я в ответ на гибель моих солдат, твои самолётики посбиваю?
-Сам Х...ло! Тронешь мои самолётики, я затолкаю тебе в ...ад твои помидорчики.
Эрдоган:
- Ну нельзя так нельзя...
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Тысячи людей гибнут , а вы по телефону беседуете. Да пошли бы вы оба на х...Й !!!!
Боги ! ***!!
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Мой прогноз: Эрдоган включит заднюю. Точнее остановится. Путен в Сирии будет идти вабанк. Чужими руками жар загребать всегда легче. И в любой момент можно соскочить, слив Асада, если тому совсем уж будут близиться кранты. Про то, что Асаду терять нечего и говорить не стоит. Потеря власти- смерть. Или пожизненный срок, если успеет сдаться цивилизованному миру. А вот Эрдогану идти в Сирии до конца такой крайней жизненной необходимости нет. Всегда будет думать стоит ли в действиях шкурка вычинки. Поэтому блефанёт по крупному, но ставить на кон всё, однозначно не станет. Будут договариваться.
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Поболтали. Путин напомнил о помидорах и туристах, о турецком потоке, о ПВО от РФ, об проклятых пиндосах и всяких евро голубых которые требуют как от Путина так и от Эрдагана демократии ( смешные).. Напомнил о турецкой оккупации Сев. Кипра На том и разошлись. При полном взаимопонимании. Эрдогану дано позволение пару раз гневно выступить в СМИ, и обстрелять пару сирийских уже подбитых трактотов. И дана команда увеличить поток беженцев в ЕС вот и .ВСЕ !!!
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Лично я считаю, что не нужно было звонить ***** - просто молча продолжать ******* кацапов и ассадитов. Так Эрдоган выглядел бы достойно.
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поржал....ты в самом деле думаешь,что там все именно так, как пишут...если бы было, может Эрдоган и не звонил бы...
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Вы верите Лаврову дбл ? После ответного "подсрачника" вероятнее путин первым на разговор пошел, мол извините-простите, больше не буду.
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чмошный ботоксный Сцарёк всея паРаши жидко обделалсИ ))

Путін та Ердоган провели телефонну розмову щодо Ідлібу, - Лавров - Цензор.НЕТ 1561
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Додавят Ассада заключить союз с Ираном?
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Не было переговоров.Турецкая сторона не потвердила.
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