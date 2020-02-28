 Путін та Ердоган провели телефонну розмову щодо Ідлібу, - Лавров

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Известия", про це в п'ятницю, 28 лютого, повідомив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.

"Простір для діалогу є завжди, сьогодні відбулася телефонна розмова президентів Путіна та Ердогана на прохання лідера Турецької Республіки", - сказав Лавров.

Він додав, що розмова була детальною і присвячена необхідності зробити все, щоб дотримати і виконати всі початкові домовленості щодо Ідлібської зони деескалації.

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Раніше 28 лютого стало відомо про те, що сирійські війська завдали авіаудару в Ідлібі, унаслідок якого загинули турецькі військові. За останніми даними, в результаті атаки загинули 33 турецькі військовослужбовці. Про це повідомляла журналістам влада провінції Хатай, що межує із Сирією.

На тлі повідомлень про втрати турецької армії президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів екстрену нараду з питань безпеки.

Туреччина скликала екстрене засідання НАТО у відповідь на загибель турецьких військових в Ідлібі.

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