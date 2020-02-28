 Справа про бронежилети: Рябошапка звільнив усіх прокурорів, які мали вручити підозру ексзаступнику голови Міноборони Шевчуку, - директор "Балістики" Довгий

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомив директор компанії "Балістика" Олександр Довгий.
За його словами, 17 лютого в Державне бюро розслідувань було викликано колишнього заступника міністра оборони Шевчука.
"За логікою на той момент після допиту йому мали вручити підозру, як це було з представниками ТЕМП 3000. Це було логічно, бо про нього на судах щодо інших фігурантів справи згадував прокурор, та наголошував, що саме він примушував Сергія Почтаренка та Михайла Каморянського приймати на початку квітня 2019 р. бронежилети, які не відповідали ТУ. Але в останній момент плани різко змінились, і вручення підозри перенесли на наступний день. До кінця тижня підозру так і не вручили. А в п'ятницю 21 лютого всіх прокурорів, які мали вручати підозру Шевчуку, виводять з групи прокурорів, а щодо самої справи в ЄРДР вносять зміни, міняючи ДБР на НАБУ", - зазначив він.
Нагадаємо, 5 листопада стало відомо, що п'ятьом чиновникам Міноборони оголошені підозри в закупівлі неякісних бронежилетів.
Підозру отримали такі чиновники Міноборони: начальник Головного управління розвитку і супроводження матеріального забезпечення Збройних Сил України Дмитро Олександрович Марченко, його заступниця Ольга Юріївна Капінус, перший заступник начальника Головного управління розвитку і супроводження матеріального забезпечення Збройних Сил України Сергій Віталійович Почтаренко, два начальники підрозділу - Саковець і Каморянський.
У червні цього року глава ДБР Труба заявляв, що Бюро проводить близько 40 обшуків в справі про закупівлю майна для ЗСУ за завищеними цінами: сума збитків, завданих державі, близько 100 млн грн. Пізніше стало відомо, що ДБР провело в Міноборони обшуки, пов'язані з двома розслідуваннями - про низьку якість бронежилетів і про організацію держзакупівель для армії. ДБР опублікувало деякі фрагменти розмов посадовців Міноборони.
11 листопада Печерський суд залишив генерал-майора Марченка під вартою з можливістю виходу під заставу в 76 млн грн. За рішенням суду, перший заступник начальника Головного управління розвитку і супроводу матеріального забезпечення Збройних Сил України Сергій Почтаренко два місяці перебуватиме під вартою на гауптвахті з можливістю застави в розмірі понад 76 млн грн. Для заступниці начальника управління Ольги Капінус і начальника відділу розробки речового майна Василя Саковця обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту до 3 січня 2020 року. Також суд заарештував на два місяці з можливістю виходу під заставу в 76,8 млн грн Михайла Каморянського.
зрада?
Зелень ГЕТЬ!
12 hrs ·
Ору.
Борцы с барыгами плачутся, что слуги народа выкупили 28 миллионов медицинских масок на складах и производстве. И загнали в Китай.
Выкупили за 36 миллионов, продали за 224 млн. Оборотистые слуги, хехе. Ну ниче, ниче. Это ж не барыги, это ж свои, социально близкие. Им можно. Они бусички, они зато собачку из Китая привезут. Мимими.
https://www.youtube.com/watch?v=hOWNismXap0&list=PL5eQ15vxDEVwL0jqF9njS79qLUQurMJTD&index=1
Портнов в очередной раз нашел по старой памяти замаранных прокурорских, которых можно пугнуть, и от которых можно потребовать "услугу".
Замаранные прокурорские в очередной раз втихаря кинули Портнова - ПОРОХУ НЕЧЕГО ПРЕДЪЯВИТЬ, ПОРОХ ТУПО НЕ НАРУШАЕТ ЗАКОНЫ.
Порох достаточно умный - Порох не лезет на рожон с каким-то примитивным воровством, имея 750 миллионов баксов. А бубочка и Портнов - дураки, и этого понять не в состоянии (каки другие зебанутые).
В очередной раз Порох в шоколаде, а Портнов и бубачка - в говне...
Это уже 100-ый или 200-ый раз.
Зебилы, как там в анекдоте: вы охотники или нетрадиционной ориентации?
а тот, шо посредине, в СС служил,
а тот, шо слева, кресты на кладбищах ногой сбивал ...
А зелень обделалась.... Я сам при помощи калькулятора, стрельбища и набора БП составлю таблику баллистической безопасности по классу жилета. У них ума нихера нет.
та шось виходить, шо то не факт, а наклеп
Дурний Труба повівся на його попередній фейсбучний пост,відкрив справу,Рябошапка підтримав,і...обломився.
Бо нормальні броніки,а чувачок з фірми-конкурента Темпа не перестає верещати(звісно,річ не в бабках,за життя-здоров'я бійців переживає....)