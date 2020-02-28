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 Політика України
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Все про:НАБУ (2313) Міноборони (3183) Бронежилет (43) Рябошапка Руслан (290) ДБР (922)

 Справа про бронежилети: Рябошапка звільнив усіх прокурорів, які мали вручити підозру ексзаступнику голови Міноборони Шевчуку, - директор "Балістики" Довгий

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка всіх прокурорів, які мали вручати підозру ексзаступнику голови Міноборони Шевчуку, вивів із групи прокурорів, а щодо самої справи в ЄРДР вносять зміни, передаючи справу з ДБР у НАБУ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомив директор компанії "Балістика" Олександр Довгий.

За його словами, 17 лютого в Державне бюро розслідувань було викликано колишнього заступника міністра оборони Шевчука.

"За логікою на той момент після допиту йому мали вручити підозру, як це було з представниками ТЕМП 3000. Це було логічно, бо про нього на судах щодо інших фігурантів справи згадував прокурор, та наголошував, що саме він примушував Сергія Почтаренка та Михайла Каморянського приймати на початку квітня 2019 р. бронежилети, які не відповідали ТУ. Але в останній момент плани різко змінились, і вручення підозри перенесли на наступний день. До кінця тижня підозру так і не вручили. А в п'ятницю 21 лютого всіх прокурорів, які мали вручати підозру Шевчуку, виводять з групи прокурорів, а щодо самої справи в ЄРДР вносять зміни, міняючи ДБР на НАБУ", - зазначив він.

Також читайте: Справа про бронежилети: ДБР повідомила про підозру технологу компанії-постачальника

Нагадаємо, 5 листопада стало відомо, що п'ятьом чиновникам Міноборони оголошені підозри в закупівлі неякісних бронежилетів.

Підозру отримали такі чиновники Міноборони: начальник Головного управління розвитку і супроводження матеріального забезпечення Збройних Сил України Дмитро Олександрович Марченко, його заступниця Ольга Юріївна Капінус, перший заступник начальника Головного управління розвитку і супроводження матеріального забезпечення Збройних Сил України Сергій Віталійович Почтаренко, два начальники підрозділу - Саковець і Каморянський.

У червні цього року глава ДБР Труба заявляв, що Бюро проводить близько 40 обшуків в справі про закупівлю майна для ЗСУ за завищеними цінами: сума збитків, завданих державі, близько 100 млн грн. Пізніше стало відомо, що ДБР провело в Міноборони обшуки, пов'язані з двома розслідуваннями - про низьку якість бронежилетів і про організацію держзакупівель для армії. ДБР опублікувало деякі фрагменти розмов посадовців Міноборони.

11 листопада Печерський суд залишив генерал-майора Марченка під вартою з можливістю виходу під заставу в 76 млн грн. За рішенням суду, перший заступник начальника Головного управління розвитку і супроводу матеріального забезпечення Збройних Сил України Сергій Почтаренко два місяці перебуватиме під вартою на гауптвахті з можливістю застави в розмірі понад 76 млн грн. Для заступниці начальника управління Ольги Капінус і начальника відділу розробки речового майна Василя Саковця обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту до 3 січня 2020 року. Також суд заарештував на два місяці з можливістю виходу під заставу в 76,8 млн грн Михайла Каморянського.

Справа про бронежилети: Рябошапка звільнив усіх прокурорів, які мали вручити підозру ексзаступнику голови Міноборони Шевчуку, - директор Балістики Довгий 01
Справа про бронежилети: Рябошапка звільнив усіх прокурорів, які мали вручити підозру ексзаступнику голови Міноборони Шевчуку, - директор Балістики Довгий 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178452
 
 
 Топ коментарі
 
Портнов в очередной раз получил от бубачки заказ "обосрать Порошенко" (теперь - через бронежилеты).
Портнов в очередной раз нашел по старой памяти замаранных прокурорских, которых можно пугнуть, и от которых можно потребовать "услугу".
Замаранные прокурорские в очередной раз втихаря кинули Портнова - ПОРОХУ НЕЧЕГО ПРЕДЪЯВИТЬ, ПОРОХ ТУПО НЕ НАРУШАЕТ ЗАКОНЫ.
Порох достаточно умный - Порох не лезет на рожон с каким-то примитивным воровством, имея 750 миллионов баксов. А бубочка и Портнов - дураки, и этого понять не в состоянии (каки другие зебанутые).

В очередной раз Порох в шоколаде, а Портнов и бубачка - в говне...

Это уже 100-ый или 200-ый раз.
Зебилы, как там в анекдоте: вы охотники или нетрадиционной ориентации?
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Ага ,Париж требует СРЕДСТВ для проживания !!! Дело о бронежилетах: Рябошапка уволил всех прокуроров, которые должны были вручить подозрение экс-замглавы Минобороны Шевчуку, - директор "Баллистики" Довгий - Цензор.НЕТ 4243
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Я так і не зрозумів, кляузник Довгий цьому радіє, чи засумував?
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Рябошапка и зеленая плесень покрывают коррупционеров и воров на крови....
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та я вже дивуюсь звідки в них стільки гівна всередині...чи там у них прямий портал до московії? Дело о бронежилетах: Рябошапка уволил всех прокуроров, которые должны были вручить подозрение экс-замглавы Минобороны Шевчуку, - директор "Баллистики" Довгий - Цензор.НЕТ 6883
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Так у чому проблема? Нафіга вам ті прокурори? Дайте Чумаку, він вручить підозру, він вже спец!
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главный признак агента кремля: у него ни@уя не получается!!!
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Зеленые торгуют кровью наших солдатиков.

Зелень ГЕТЬ!
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Светлана Самборска
12 hrs ·

Ору.
Борцы с барыгами плачутся, что слуги народа выкупили 28 миллионов медицинских масок на складах и производстве. И загнали в Китай.
Выкупили за 36 миллионов, продали за 224 млн. Оборотистые слуги, хехе. Ну ниче, ниче. Это ж не барыги, это ж свои, социально близкие. Им можно. Они бусички, они зато собачку из Китая привезут. Мимими.
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кто еще не видел посмотрите ролик, под погоду и под новости хорошо зайдет Дело о бронежилетах: Рябошапка уволил всех прокуроров, которые должны были вручить подозрение экс-замглавы Минобороны Шевчуку, - директор "Баллистики" Довгий - Цензор.НЕТ 8913
https://www.youtube.com/watch?v=hOWNismXap0&list=PL5eQ15vxDEVwL0jqF9njS79qLUQurMJTD&index=1
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Портнов в очередной раз получил от бубачки заказ "обосрать Порошенко" (теперь - через бронежилеты).
Портнов в очередной раз нашел по старой памяти замаранных прокурорских, которых можно пугнуть, и от которых можно потребовать "услугу".
Замаранные прокурорские в очередной раз втихаря кинули Портнова - ПОРОХУ НЕЧЕГО ПРЕДЪЯВИТЬ, ПОРОХ ТУПО НЕ НАРУШАЕТ ЗАКОНЫ.
Порох достаточно умный - Порох не лезет на рожон с каким-то примитивным воровством, имея 750 миллионов баксов. А бубочка и Портнов - дураки, и этого понять не в состоянии (каки другие зебанутые).

В очередной раз Порох в шоколаде, а Портнов и бубачка - в говне...

Это уже 100-ый или 200-ый раз.
Зебилы, как там в анекдоте: вы охотники или нетрадиционной ориентации?
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перший зправа - не українець, а молдаванський іудєй
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ну да, молдавский иудей.

а тот, шо посредине, в СС служил,

а тот, шо слева, кресты на кладбищах ногой сбивал ...
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выкипедь открой,кацапля...или там забанили за неумение пользоваться? Справа про бронежилети: Рябошапка звільнив усіх прокурорів, які мали вручити підозру ексзаступнику голови Міноборони Шевчуку, - директор "Балістики" Довгий - Цензор.НЕТ 2783
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с какого б хера им пороха ненавидеть? торговали хорошо, обороты из года в год наращивали, налоги им исправно платил, минские подписывали, мыролюбные планы принимали, по Иловайску о зеленом коридоре договорились, односторонние перемирия вводили одно за другим...
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ну так почему-то ж ненавидят - это факт
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такка чуйка, що справи по броникам зливаються (перекладанням з одної структури на іншу), бо предявити нема що.
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Нормальные броники. Трошки тяжеловаты, но достаточно эрокономичны. Многие пластины использовали для самопальных "плитоносок" Главное чехол не про..бать и сертификат..
А зелень обделалась.... Я сам при помощи калькулятора, стрельбища и набора БП составлю таблику баллистической безопасности по классу жилета. У них ума нихера нет.
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Є простий і неспростовний факт - військовим продавали неякісні бронежилети і за це ніхто не відповів...А хто відповідає за те,що ніхто не відповів?..Рябошапка...Тому не треба заморочувати людей що когось комусь передали,когось звільнили і прочу мульку...Вже заграли тими дебільними поясненями і підведенням філософської бази під власну бездіяльність...Є факт порушення - має бути факт покарання...Нема - тоді нафіг з пляжу...
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Є простий і неспростовний факт - військовим продавали неякісні бронежилети


та шось виходить, шо то не факт, а наклеп
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що невже прокурори послали рябушляпку та не стали порушувати Закон?
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"Хто кому Рабіновіч ?" питає дядя,який заварив цю кашу,верещавши,які неякісні броніки носять зараз наші бійці.
Дурний Труба повівся на його попередній фейсбучний пост,відкрив справу,Рябошапка підтримав,і...обломився.
Бо нормальні броніки,а чувачок з фірми-конкурента Темпа не перестає верещати(звісно,річ не в бабках,за життя-здоров'я бійців переживає....)
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