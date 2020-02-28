 Координатор програми "Велике будівництво" Голик показав на карті кожну заплановану для ремонту ділянку доріг

Її опублікував у Facebook координатор національної програми "Велике будівництво" України Юрій Голик.

"Скільки доріг буде відремонтовано та побудовано в цьому році? Багато це чи мало? Як їх побачити всі? Все можна побачити наочно на кількох знімках, зроблених з карти, де кожна ділянка дороги, яка буде ремонтуватися або будуватися (не ямковий ремонт), нанесена за точними координатами", - написав він.

На знімку №1 показано загальну картину для розуміння масштабів завдань на цей рік. Дороги "Укравтодору" та дороги на балансі обласних адміністрацій.

На знімку №2 - окремо траси "Укравтодору". Минулого року на них було виділено близько 19 млрд грн. У цьому буде більш як 85 млрд. На фото - коли траси не б'ються на шматки по 5 км і не робляться в стилі "50 км за 5 років", наголосив Голик.

На знімку №3 - окремо дороги на балансах обласних адміністрацій - це дороги О і С (обласні та сільські).

Нагадаємо, програмою Кабінету міністрів і "Укравтодору" під назвою "Зшити країну" запланований капітальний ремонт 4 000 км доріг міжнародного і національного значення, а також 2 500 км місцевих доріг. За словами Юрія Голика, за всю історію незалежності України ще не було таких амбітних планів з ремонту доріг. І йдеться не про ямковий ремонт, а про капітальний.