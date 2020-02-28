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Все про:Сирія (1469) Боррель (19)

 Існує ризик скотитися до відкритої міжнародної військової конфронтації, - Боррель про ситуацію в Ідлібі

Верховний представник ЄС із зовнішньої політики і безпеки Жозеп Боррель закликав усі причетні сторони припинити військову ескалацію в сирійській провінції Ідліб.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Боррель написав у Twitter.

"Нинішня ескалація має негайно припинитися. Існує ризик скотитися до великої відкритої міжнародної військової конфронтації. Це також призводить до нестерпних людських страждань і створює небезпеку для цивільного населення", - написав Боррель.

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"Євросоюз закликає всі сторони до швидкої деескалації та висловлює жаль через загибель людей. ЄС розгляне всі необхідні заходи для захисту своїх інтересів у сфері безпеки. Ми на зв'язку з усіма учасниками того, що сталося", - додав він.

Раніше 28 лютого стало відомо про те, що сирійські війська завдали авіаудару в Ідлібі, унаслідок якого загинули турецькі військові. За останніми даними, в результаті атаки загинули 33 турецькі військовослужбовці. Про це повідомляла журналістам влада провінції Хатай, що межує із Сирією.

На тлі повідомлень про втрати турецької армії президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів екстрену нараду з питань безпеки.

Туреччина скликала екстрене засідання НАТО у відповідь на загибель турецьких військових в Ідлібі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178445
 
 
 Топ коментарі
 
После первого авиаудара по туркам, кареты скорой помощи поспешили на место происшествия, чтобы помочь пострадавшим. Самолёт выждал момент и ударил снова. Угадайте с двух раз, кто бы это мог быть, чей почерк - добивать раненных и убивать спасателей?
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Турки должны освободить Сирию от макак макшанских и повесить Асада. Тогда конфликт будет разрешен.
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После первого авиаудара по туркам, кареты скорой помощи поспешили на место происшествия, чтобы помочь пострадавшим. Самолёт выждал момент и ударил снова. Угадайте с двух раз, кто бы это мог быть, чей почерк - добивать раненных и убивать спасателей?
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Дружно ждем усиление конфронтации между Турцией и Россией в Сирии. Тогда Путину станет не до нас.
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Путину как раз и нужна война, потому что внутри срашки все трещит по швам. Лучше конечно бы Беларусь прихапать, но и войнушка за пределами ********* тоже сгодится.
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Ріск скатіться... Хто,сіє вітер,жатиме Бурю Есть риск скатиться к открытой международной военной конфронтации, - Боррель о ситуации в Идлибе - Цензор.НЕТ 3695
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ЕС импотентны в отношении агрессора и мирового террориста Путина и риск скатиться -это их вина, они ублажают агрессора, а это ведет к широкомасштабной мировой войне. А виновник повыше -это США , которые устранились от всего, от мировых процессов, от мирового терроризма и т.д. РФ распоясалась из-за этого.
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та еуропа язиком вже 6 років єпашить русню так, що в кацапів аж дупа свербить Есть риск скатиться к открытой международной военной конфронтации, - Боррель о ситуации в Идлибе - Цензор.НЕТ 8027 жодної жорсткої і чіткої позиції
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Призываем все причастные стороны прекратить военную эскалацию в сирийской провинции Идлиб, чтобы мы могли спокойно решить проблему Северного потока и достроить его.
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Как раз проблемы с Турецким потоком поспособствуют достройке СП2.
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Вашингтонский Обком



Россия не будет воевать с Турцией в Идлибе - сенатор Клинцевич.
Потому что вы там Моська против Турции


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Luce on podumal kuda bezencev budet det ,turki granici otkryli i pravilno mozet tak dajdiot Merkel i Makronu sto nado ruskim vlozyt sankciji prakticeski na vsio
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кого с кем?
рашки против всего мира?
не смешно?
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Турки должны освободить Сирию от макак макшанских и повесить Асада. Тогда конфликт будет разрешен.
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А закрытая агрессия, как в Украине - это как, ничего, это лучше?
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В Украине они свой ботексный зад не показывают, а вот в Сирии сдуру легализировались "паприглашению Ассада!" поэтому ниш конфликт в упор не замечают.
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Есть риск у Европы в очередной раз потерять лицо, это точно есть, а армия на то и есть что бы воевать когда это действительно нужно!
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пока убивали граданских сирийцев и измывались над ними европа жевала сопли. и этот "верховный комиссар" сидел тихо - а теперь возбудился. кацапы только палку понимают - в этом Эрдоган прав.
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А-ха-ха...беженцы с коронавирусом напрягат Есть риск скатиться к открытой международной военной конфронтации, - Боррель о ситуации в Идлибе - Цензор.НЕТ 9028 Эрдоган заставит шевелиться.
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Два царька поспорили кто крутее. Но у одного оказались яйца. ( чем отличаются Путин и Эрдоган.. ни чем, только масштабами ( это я не о росте)
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Эрдоган говорит что Крым украинский. Ты уже забыл?
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Барель рассмотрит с ЕС что? Снятие санкций с рашки- говняшки?
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Оторвите голову кремлевскому недомерку и экскалация во всем мире прекратится.
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Там таких недомірків 140 мільйонів. Можем повторіть.(С)
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А вас предупреждали...не нать кормить гитлеров. Ничему история не учит.
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Гопнику ***** нужно дать по морде, а не сопли наматывать на кулак и просить его остановиться. Уже миллионы людей погибло и стали беженцами из за вашей толерантности и переговоров с ******
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Итальянка спасается от коронавируса....🤣
Есть риск скатиться к открытой международной военной конфронтации, - Боррель о ситуации в Идлибе - Цензор.НЕТ 1728
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Старая маразматическая еврошлюха. Уверен что еще и очередной акционер Газпрома. Ваши уговоры не трогать ***** и пойти с ним на компромисы привели к миллионам жертв. Так что старый пердун сиди и не тявкай
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ВС Турции наносят сверхмощные авиационно-артиллерийские удары по асадитам и ихтамнетам
(видео)

https://twitter.com/aa_russian/status/1233330787698823168
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більшість війн розпочинається внаслідок потакань та відсутності дієвої відсічі агресору.
От й євротолерасти йдуть тим самим шляхом
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Скоро страна агрессор, оккупант РФ готовиться пышно, отметить 9 мая. Союзники РФ Меркель и Макрон поедут на праздники. Путину нужны успехи, победы. С Украиной как-то не сложилось, каждый день потери, санкции, скоро придется отдавать оккупированный Донбасс, Крым. Вот он и решил отыграться на ближнем Востоке. Сейчас Меркель и Макрон начнут уговаривать, просить Эрдогана, как они в свое время просили Украину, чтобы сдал что-то и не сопротивлялся. Европа, как всегда заботится только о себе и летят призывы, прекратить военную эскалацию в сирийской провинции Идлиб, чтобы мы могли спокойно решить проблему Северного потока и достроить его.
Но с Эрдоганом это не пройдет.
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З нами теж не пройшло би, якби не 25 років знищення країни до початку війни.
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Євросоюз зініціював там бійню, тепер просить припинити.
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Турция Эрдоган не теряйте лицо. Вы должны ответить на асадо-московскую агрессию. Для го
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Євросоюз, готуй шинель! Кідь вас довб.***** нічому не навчила 2-га Світова, то отримуйте з повна. Погане ***** потрібно було у зачатку задавити, а ви його підгодовували, із санкціями грались... Радійте що це поки що Сирія, а не Прибалтика.
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Куда скатились вы ЕС (ПАСЕ) - ниже некуда. Макрон, Меркель и прочие ************* оттягивают неизбежное, умиротворяя обезумевшего агрессора. Газовые потоки, бизнес... ваш удел сидеть на очке и зарабатывать деньги, надеясь что в ваши страны не постучится война.
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Нужно помочь Турции и "врезать" сирийским войскам и советникам из Рахи.
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да москалики ,це вам не опозицію без тяжкої техніки кошмарити. Ердоган отвєтку добру дасть і в євросоюзі це розуміють
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интересно, когда лавров этому штрыку на стол насрёт, чего он выражать юудет ?
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Появились новые подробности ответного удара турецких военных.
По информации местных СМИ, в ночь на 28 февраля армия Турции нейтрализовала 1709 элементов сирийского режима в Идлибе.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=***********&feature=emb_logo
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Так вы ж до этого и довели своим улюлюкиванием пуйла
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Такое впечатление что даже когда Россия уже будет бомить Брюссель там соберутся члены НАТО и ООН и будут выражать глубочайшее сожаление ))
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А могли бы уже давно уничтожить и х.уйло и *********!!!
Чего ждем???
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Главнае - найти общий языг. Перезагрузить, так сказать. Продолжить жуткие санкции на две! а то и на три недели. И еще надо разобраться, кто и в кого там стреляет. Можно спросить у Вовы-миротворца. Хорошо бы, чтобы там все поладили как-нибудь. И хватит разжигать.
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а что он хотел? не хочет оказать помощи в уничтожении россии тогда пусть готовится к беженцам из Ливии
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