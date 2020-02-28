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 Події, За кордоном
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Все про:ООН (1406) Сирія (1469) Туреччина (1024) Гутерреш (82)

 "Ризик ще більшої ескалації зростає щогодини", - генсек ООН Гутерреш закликає припинити вогонь у Сирії

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш із глибоким занепокоєнням стежить за ескалацією на північному заході Сирії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в його заяві, опублікованій на сайті ООН.

Гутерреш закликає до негайного припинення вогню і висловлює особливе занепокоєння у зв'язку з ризиком для цивільних.

"Без термінових дій ризик ще більшої ескалації зростає щогодини", - йдеться в заяві.

Генеральний секретар ООН наголсив, що військового вирішення сирійського конфлікту не існує. Єдиним стійким рішенням є політичний процес за сприяння ООН відповідно до резолюції 2254 (2015) Ради Безпеки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Це ще не війна Туреччини і РФ, але шанс на пряме зіткнення стрімко збільшується, - Директор Центру близькосхідних досліджень Семиволос

Раніше 28 лютого стало відомо про те, що сирійські війська завдали авіаудару в Ідлібі, унаслідок якого загинули турецькі військові. За останніми даними, в результаті атаки загинули 33 турецькі військовослужбовці. Про це повідомляла журналістам влада провінції Хатай, що межує із Сирією.

На тлі повідомлень про втрати турецької армії президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів екстрену нараду з питань безпеки.

Туреччина скликала екстрене засідання НАТО у відповідь на загибель турецьких військових в Ідлібі.

Також читайте: МЗС України засудило дії режиму Асада та РФ у Сирії: "Стражданням людей має бути покладено край"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178444
 
 
 Топ коментарі
 
Имотентные дебилы из ЕС так ничего и не поняли, только силой можно остановить маргиналов из рф.
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ось вам і глубока стурбованність....
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Зеленский уже спешит на помощь с мантрой « нужно просто перестать стрелять и в вашей голове наступит мир»
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"Генеральный секретарь ООН подчеркнул, что военного решения сирийского конфликта не существует. Единственным устойчивым решением является политический процесс при содействии ООН в соответствии с резолюцией 2254 (2015) Совета Безопасности. " Ничего не напоминает...
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Не твоя ли слепо-глухота этому причина!!!???
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Имотентные дебилы из ЕС так ничего и не поняли, только силой можно остановить маргиналов из рф.
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Зеленский уже спешит на помощь с мантрой « нужно просто перестать стрелять и в вашей голове наступит мир»
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Не лише ЄС, але й ООН. Або вони будуть гасити джерело напруги, яке продуеує всі ці конфлікти - кацапів, або замазаються цю стурбованість висловлювати. Їхні ж громадяни їх і в несуть з їхніх кабінетів і крісел.
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Хватит шамамнить и непонятно кого ,куда призывать ,нанести массированный ЯДЕРНЫЙ удар по ********* и покончить с этой ЧУМОЙ НАВСЕГДА !!!! "Риск еще большей эскалации возрастает с каждым часом", - генсек ООН Гутерреш призывает прекратить огонь в Сирии - Цензор.НЕТ 7016
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да, и получим тысячи бошировых и петровых, + ядовитые облака над АЭС-ами, + биооружие в руках якутов и прочей публики
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Да не пугай. Мы и так все ето получили. Только мало кто ето хочет признать в голос типо если заклеить рот и не вылазить с подвала то пронесет
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неее, почему Запад не добил курятник? потому шо обосрался от того шо я и написал. БОВ у совка было столько шо мона завалить 200 таких планет, на века освободить от всего живого. + химия, + ЯО. ну и АЭС, которые уже сами по себе - угроза, если рванут.
никогда Запад не допустит неконтроллируемого развала Снигерии.
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Пугати,тим,що є... Якось некогнитивно... "Ризик ще більшої ескалації зростає щогодини", - генсек ООН Гутерреш закликає припинити вогонь у Сирії - Цензор.НЕТ 4626
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удар то можно , а что будет с деньгами " властелинов" мира, которое
они "в поте лица зарабатывали " . им нас не жалко . но у них есть дети . в радиоактивном мире вагоны денег не пригодятся
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б*же, я еще 5 лет вназад грил - был бы у нас Президент, отправил туда бы 2 списанных "Урагана", разрядил бы по Хмеймиму и на истеричный вопль Путина сказал бы: авыдокажите этонемы.
И да, машины заминировать по пару тонн ВВ, а потом когда вагнеры будут их захватывать.....

"Риск еще большей эскалации возрастает с каждым часом", - генсек ООН Гутерреш призывает прекратить огонь в Сирии - Цензор.НЕТ 8242
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Как она, за шесть лет, помогла глубокая обеспокоенность?
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"Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш с глубокой обеспокоенностью..." - эта импотентная, бесполезная конторка ООН только и может выражать озабоченность !!
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"Возрастает"?)) Да они там уже на всю катушку друг друга мочат, а мировое "сообЧество" только чухается да кряхтит, старперы.
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этот главный ооновский импотент не понимает главного, что ********* не понимает слов о примирении, она понимает только язык звездюлей.
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Тю, та дайте кацапам по хлєбальніку, вони все одно інакше не розуміють. "Риск еще большей эскалации возрастает с каждым часом", - генсек ООН Гутерреш призывает прекратить огонь в Сирии - Цензор.НЕТ 9672
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просто рашку пора ставить на место
откормили окорочками на свою голову
мутантов херовых
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дозвольте висловити глибоку стурбованість:
прєкраціцє, ґаспада, ну развє так можно!
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Предлагаю жопой Гутеруша закрыть границу Турции с сирией, а сракой Сивухи границу дамбаса с Украиной.
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Да ничего не будет. У россиян появится тема для "победоносия" скоро ведь 9 мая. Вон как мы то туркам накастыляли. Турки будут бравурно отвечать, как они дали ответку по пескам в сирийской пустыне. У Эрдогана скоро помидоры ( кстати РФ недавно увеличила квоты для поставок из Турции), опять таки туристический сезон на носу. ( может вирус только помешает). В СМИ будет просто больше шумихи. И на этом все. Эрдоган при плохой мине, будет говорить громкие речи, да отомстит Европе ( за свое унижение Путиным) пустив туда поток беженцев.
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не делай себе нервы, keep calm, готовься к очередному вето от путенского рейха. может само рассосётся.
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леваки позволяют тихую оккупацию своих стран экономическими беженцами если бы среднестатистический француз 200 лет назад увидел толпу арабов и негров в центре Парижа он бы воскликнул "Родина в опасности" и пошел бы выгонять этот сброд
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це правда,центр Парижа чорний-білі тільки туристи
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Этот подкацапник уже лучше пусть молчит, уже так вилизывал зад пуйлу, что, он перестал убивать и воевать?
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Защитнички ***** повылазили и просят вытереть кровь с носа и прекратить дразнить гопника и отдать ему все что он захочет
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Все время ********* буянят и их надо успокаивать в разных организациях.
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Прежде всего это агрессия Москвы на Эрдогана
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