 "Ризик ще більшої ескалації зростає щогодини", - генсек ООН Гутерреш закликає припинити вогонь у Сирії

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в його заяві, опублікованій на сайті ООН.

Гутерреш закликає до негайного припинення вогню і висловлює особливе занепокоєння у зв'язку з ризиком для цивільних.

"Без термінових дій ризик ще більшої ескалації зростає щогодини", - йдеться в заяві.

Генеральний секретар ООН наголсив, що військового вирішення сирійського конфлікту не існує. Єдиним стійким рішенням є політичний процес за сприяння ООН відповідно до резолюції 2254 (2015) Ради Безпеки.

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Раніше 28 лютого стало відомо про те, що сирійські війська завдали авіаудару в Ідлібі, унаслідок якого загинули турецькі військові. За останніми даними, в результаті атаки загинули 33 турецькі військовослужбовці. Про це повідомляла журналістам влада провінції Хатай, що межує із Сирією.

На тлі повідомлень про втрати турецької армії президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів екстрену нараду з питань безпеки.

Туреччина скликала екстрене засідання НАТО у відповідь на загибель турецьких військових в Ідлібі.

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