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 Політика України
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Все про:МЗС (2065) Сирія (1469) Туреччина (1024)

 МЗС України засудило дії режиму Асада та РФ у Сирії: "Стражданням людей має бути покладено край"

Україна глибоко занепокоєна суттєвою ескалацією ситуації в Ідлібі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про те повідомляє пресслужба МЗС України.

"Україна глибоко занепокоєна суттєвою ескалацією ситуації в Ідлібі та засуджує дії режиму Б.Асада і Російської Федерації, яка його підтримує і надає йому усіляке сприяння, внаслідок чого гинуть як військові, так і цивільні", - йдеться в повідомленні.

МЗС України висловило щирі співчуття турецькій стороні, яка втратила своїх військових, а також солідарність із позицією НАТО та світової спільноти, які закликають до негайного припинення насильства і виконання попередньо досягнутих домовленостей у межах врегулювання сирійського питання.

"Стражданням людей має бути покладено край та відвернено чергову гуманітарну катастрофу в Сирії", - йдеться в повідомленні МЗС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія знала про місцеперебування наших військ, але їх все одно атакували: обстрілювали навіть швидкі, - міністр оборони Туреччини Акар

Раніше 28 лютого стало відомо про те, що сирійські війська завдали авіаудару в Ідлібі, унаслідок якого загинули турецькі військові. За останніми даними, в результаті атаки загинули 33 турецькі військовослужбовці. Про це повідомляла журналістам влада провінції Хатай, що межує із Сирією.

На тлі повідомлень про втрати турецької армії президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів екстрену нараду з питань безпеки.

Туреччина скликала екстрене засідання НАТО у відповідь на загибель турецьких військових в Ідлібі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178443
 
   
 Топ коментарі
 


Роман Донік



С прискорбием сообщаем, что сегодня в районе Крымского луганской обл, на оккупированной территории, произошло ДТП. Военный УАЗик российских боевиков столкнулся с ПТУРом холодноярцев. Ибо нех@й шастать. Два боевика погибли. УАЗ и ПТУР восстановлению не подлежит. Яка сумна новина.

МИД Украины осудил действия режима Асада и РФ в Сирии: "Страданиям людей должен быть положен конец" - Цензор.НЕТ 838
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Нарешті адекватна державницька позиція. Хоча б від МЗС.
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Песец Пристайке. Сцыкун не простит наезд на своего кумира
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Нарешті адекватна державницька позиція. Хоча б від МЗС.
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бубочка ещё не проснулась... для богемы ещё рано...
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Не будіть гаранта, йому знову якась куйня сниться
МЗС України засудило дії режиму Асада та РФ у Сирії: "Стражданням людей має бути покладено край" - Цензор.НЕТ 471
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МИД Украины осудил действия режима Асада и РФ в Сирии: "Страданиям людей должен быть положен конец"

Там скоро людей не останется. Не будет никаких страданий.
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Песец Пристайке. Сцыкун не простит наезд на своего кумира
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А сам Зебил даст какой то коммент или видео в фейсбуке о Сирии или всё ещё влюблен в крысиные глаза Пуйла?
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Ассад,, да не смешите вы людей. Он почти тоже самое ( по факту) что и "руководство" ДНРоЛНРий. Если бы не Путин.. его уже давно забыли как и зовут.
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Пристайку браво! Це перша справа, за яку йому можна апладувати
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Якщо не топнув і не гепнув кулаком по столу, то це ніщітаіцца.
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А я уже думал - выйдет осел и будет блеять о провокации неизвесно кого.
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стопэ! а у преЗЕдента спросили??? лезете поперед бацьки (тут не о Луке))) в пекло!
а то опять ножками сучить будет... аж козявки в разные стороны ))))
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Роман Донік



С прискорбием сообщаем, что сегодня в районе Крымского луганской обл, на оккупированной территории, произошло ДТП. Военный УАЗик российских боевиков столкнулся с ПТУРом холодноярцев. Ибо нех@й шастать. Два боевика погибли. УАЗ и ПТУР восстановлению не подлежит. Яка сумна новина.

МИД Украины осудил действия режима Асада и РФ в Сирии: "Страданиям людей должен быть положен конец" - Цензор.НЕТ 838
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Фух...прочитав до першої коми і начал валнаваццо
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На страждання людей пуКін і асад вже давно конєц поклали.
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Молодцы, осудили не войну вообще, а именно того, кого надо.
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Куда хоть вы лезете, БАРДАК, ХАОС внутри. Расцвет коррупции, болтовня, развал всего, а они со своими заявлениями.
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Та нехай ху#ло краще у Сирії воює. Може тоді нам на Сході менше дістанеться, а весь світ остаточно переконається, що воно - спонсор тероризму та найпотворніше лихо **********.
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Щоб подати воду в Крим, клоуни вивели Кримський канал зі списку підприємств, які не підлягають приватизації. Продадуть "приватному інвестору" з росії.
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Тоді ми на Майдані націоналізуємо "Квартал 95", із наступною ліквідацією.
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