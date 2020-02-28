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 Події, За кордоном
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Все про:війна (2073) Росія (26576) Сирія (1469) Туреччина (1024)

 Це ще не війна Туреччини і РФ, але шанс на пряме зіткнення стрімко збільшується, - Директор Центру близькосхідних досліджень Семиволос

Директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос, коментуючи авіаудари союзника Путіна Асада в Ідлібі, заявив, що це ще не війна Туреччини і Росії, але шанс на пряме бойове зіткнення стрімко збільшується.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив на сторінці в мережі Facebook.

"У Альянсу шансів пропетляти не так вже й багато. На першому етапі Ердогану буде достатньо чітко артикульованої солідарності і обміну розвідувальними даними в режимі реального часу. Паралельно буде розгортатися ешолонований тиск на Москву з боку ЄС, якому явно непереливки від можливої чергової кризи з біженцями в умовах епідемії коронавірусу. Дуже важливою буде реакція Штатів. Від Трампа можна очікувати що завгодно", - йдеться в повідомленні.

"Цілі: змінити розклад сил в регіоні і змусити Росію сісти за стіл переговорів на умовах Анкари. Тобто те, що намагається зробити масква з нами", - додав він.

За його словами, Україна не скористається цим загостренням, "поки Зеленський дивитиметься в очі х#йла і бачитиме там мир".

Нагадаємо, раніше Рахмі Доган, губернатор турецької провінції Хатай, що межує із Сирією, повідомив про загибель 33 турецьких військовослужбовців унаслідок авіаудару в Ідлібі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Греція посилила охорону своїх сухопутних і морських кордонів в очікуванні потоку сирійських біженців

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178440
 
   
 Топ коментарі
 
Тут как бы никто не подстрекатель,но пора дать пидорахам по зубам лопатой.
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Заведомо проигрышная война для РФ. У РФ нет границы с Сирией, чтобы поддерживать свои ЧВК. Пролив могут закрыть. Фактически ЧВК попадут в большой котёл. Ещё советские генералы говорили, что СССР в Сирию невыгодно лезть, там легко можно попасть в окружение без вариантов помощи из вне. РФ тем более. Всё зависит от решений Эрдогана.
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неужели будет замес .но так как ихтамнетов в Сирии нет - то и чего ж Турция Срашке будет обьявлять войну
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Для Зебила Куйло лепший друг , партнер , товарищ !!!
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Тут как бы никто не подстрекатель,но пора дать ********* по зубам лопатой.
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Люблю коли речі називають своїми іменами.
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Скажи? Поразительная прозорливость Семиволоса... еще не, но может...
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..турке бы по базам ипонуть да по казармам ихжетамнетов... Это еще не война Турции и РФ, но шанс на прямое столкновение стремительно увеличивается, - Директор Центра ближневосточных исследований Семиволос - Цензор.НЕТ 6022..да массированно..
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от и близиться время Украины сорвать день, а нет ни действительного проукраинского лидера, ни действительно проукраинской партии ((.
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Так они и сообщат, что их там нет(((( Эта политика СССР на протяжении последних ста (как минимум) лет. У них это нормально(((
Вспомните Маньчжурию, Монголию, Испанию,Корею, Вьетнам, Алжир и другие части Африки... Южную Америку и т.п. Всегда там были "добровольцы", которые "воспылали праведным гневом" в отношении капиталистической военщины. Они брали, спокойно, отпуск и.... случайно оказывались на другом конце Света((((.....
И это при том, что из их страны никто не мог, даже спокойно, уехать))))
Сейчас продолжается то-же самое......
Нашли труп....... Форма не наша, документов нет.......... Автомат Калашникова? Так он один из самых распространенных (благодаря СССР) в мире((( Какие Ваши доказательства?)))
Если, вдруг, поймали живого ихтамнета и он начал давать показания- нет вопросов((((
Да, когда-то служил. Давно дембельнулся. Гражданин Америки, Армении, Австралии и т.п. Мы о нем даже "не знали"............ И вообще- это фсе западные спецслужбы делают, чтобы клеветать на "САМЫЙ МИРОЛЮБИВЫЙ СОВОК".........
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..ну и хорошо..валить тогда всех подряд а расея не при делах, только бабки родне, чтобы не вякали и как собак хоронить, под видом сирийских добровольцев....
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Но РФ (и СОВОК) людей никогда не считало((((
"Бабы еще нарожают...."
Г.К. Жуков, Маршал СССР(((((((((
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У Эрдогана впереди помидоры, туристы.... Да и по факту он "херой" только против курдских партизан да своей оппозиции. А так напыщенный, самовлюбленный царек, который бы очень хотел быть похож на Пукина, только яйца не железные.
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А как Пукин отомстил за сбитый турками российский пердолет! Почесал то место, где должны быть яйца и продал С-400 Эрдогану.
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Для того что бы это произошло. Эрдоган на карачках пополз в Питер и просил о прощении, обещая наказать виновных. Лишь бы покупали помидоры и пустили туристов. А продажа ракет ПВО, это бизнес. РФ на этом бабло заработали И в добавок дулю США показали. Так что сравнение не в тему...
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Бизнес - это продажа помидоров. Продажа оружия странам, применяющим его против твоей страны - это предательство твоей страны.
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А у пуКіна вони взагалі ще не атрофувалися? Та ладно...
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Неужели кацабы (кассабы) стдадут туркам город Кассаб в сирийской провинции Латакия ? От этого у них все скрепы из задниц повыпадают!
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"По его словам, Украина не воспользуется этим обострением, "пока Зеленский будет смотреть в глаза х#йла и видеть там мир"(с)
Это еще не война Турции и РФ, но шанс на прямое столкновение стремительно увеличивается, - Директор Центра ближневосточных исследований Семиволос - Цензор.НЕТ 8692
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В ЛЮБЫХ ГЛАЗАХ РФ МИРА НЕТ, и не будет в ближайшие 100-150лет(((((((((((
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Заведомо проигрышная война для РФ. У РФ нет границы с Сирией, чтобы поддерживать свои ЧВК. Пролив могут закрыть. Фактически ЧВК попадут в большой котёл. Ещё советские генералы говорили, что СССР в Сирию невыгодно лезть, там легко можно попасть в окружение без вариантов помощи из вне. РФ тем более. Всё зависит от решений Эрдогана.
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РФ в полномасштабную войну пока не влезла. Турки утюжат сирийцев, позиции кацапов не трогают.
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По определению Википедии,
Война́ - конфликт между политическими образованиями - государствами, племенами, политическими группировками и так далее, - происходящий на почве различных претензий, в форме вооружённого противоборства, военных (боевых) действий между их вооружёнными силами. То есть на налицо война. Как всегда войну начала Россия.
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шанс на прямое столкновение стремительно увеличивается/ Союзники РФ Меркель и Макрон растолкуют Эрдогану про Турецкий поток-реализуемый в настоящее время международный проект газопровода из России в Турцию. Состоит из двух ниток общей мощностью 31,5 млрд м³ газа в год. Первая нитка предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая для газоснабжения стран Европы. Запуск «Турецкого потока» состоялся 8 января 2020 г. И Эрдоган сдуется как детский шарик.
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Ванятка, Турція вже зараз бере газ з Азербайджану, бачив він кацапську "галубую луну" в дупі у куйла. Це ще не війна Туреччини і РФ, але шанс на пряме зіткнення стрімко збільшується, - Директор Центру близькосхідних досліджень Семиволос - Цензор.НЕТ 9557
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Ты чего? -спросит Путин.Я ничего-ответит Эрдоган. А ты чего-спросит Эрдоган. И я ничего-ответит Путин.И разбегутся до следующей стрелки.
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кстати Трамп уже не говорит, что путен свой чувак, и даже напротив..... балбесу понадобилось пять лет, чтобы понять, кто такие русские......
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Трамп не настільки дурний, щоб перед виборами таке ляпнути...
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Трамп не из тех, кто способен что-то понять. Такой же клоун, как зеленский. Но государство там на 2 порядка сильнее.
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Турки мочат шиитов- иранцев...россияшки- сирийцев. На словах. На самом деле- друг друга. Гибриды фуевы.
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Невже Єрдоган не побачить в очах ***** миру......
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Ердоган пощікатал Унітазію. Далі буде.
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т.е. Эрдогана на 9-е мая в мацкву могут не пригласить? )))))))
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А мали?)))) Якщо так, то вова - не лише х@йло, а й ідіот, бо Туреччина у Другу світову була НЕЙТРАЛЬНОЮ!
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значит не пригласит...))))
рашка приглашала абы кого, чтоб постояли-поседели на гостевой трибуне рядом с х.лом
2015 г. был председатель КНР Си Цзиньпин и президенты Зимбабве, Вьетнама, Монголии, а также генсек ООН Пан Ги Мун

2016 г. На день Победы в мацкву прибыл только президент Казахстана Нурсултан Назарбаев

В 2017 в Москву на день Победы приехал один гость лидер Молдавии Игорь Додон.

В 2018 году почетными гостями парада стали президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху,

2019 г. Опять.... только президент Казахстана Нурсултан Назарбаев
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пока в Рашке на появятся "Уральская Народная Республика", "Якутская НР", "Бурятская НР" и т.д., Рашка будет лезть со своим свинным рылом и потными рученками ко всем странам..
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как гласит древняя индейская пословица: "хороший кацап - мертвый кацап"..
и с ней невозможно не согласится, ведь древние индейцы познали мудрость и передали её нам..
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я древний шумер, потомок Ветхого Бандеры, под руководством которого было вырыто Черное море.. Це ще не війна Туреччини і РФ, але шанс на пряме зіткнення стрімко збільшується, - Директор Центру близькосхідних досліджень Семиволос - Цензор.НЕТ 2695 это шутка и самоирония))
я украинец!.
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Уничтожить ******** раз и навсегда - вот решение проблемы ...
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НАТО давай вали кацапстан, завтра замість Туреччини буде Греція.
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мечты. НАТО не собирается никого валить, они даже не рассматривают Рашу как врага.
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Да.... Был бы Порох, воспользовались бы этим моментов во внешней политике.

ЗЕленые попугаи проср*т этот момент...… Ничего не сделаешь - клоуны у власти…...
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..паффстанцы дамбассы!.. братья по вере в опасности! записывайтесь в добровольцы-ихтамнеты! матушка ваша, мать ее, расея, понесла большие потери и нуждается в в свежем пушечном мясе! ай-да все в военкоматы!...пиндосы не пройдут! да здравствует, самый гуманный и миролюбивый в мире царизм-шовонизм!..историческая родинв вас не забудет и паспорта, так вами желанные, выдаст всем ввиде бирок!..все на выполнение интернационального долга!..
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Напишите это на каком-нибудь сепарском паблике, если у вас есть возможность. Это будет прекрасно.
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От себя добавлю. Кацы заявляли, что Сирия это их земля, вот хай ее и защищают.
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"...давление на Москву..." Что, Штайнмаер уже пишет формулу?
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