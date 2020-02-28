 Це ще не війна Туреччини і РФ, але шанс на пряме зіткнення стрімко збільшується, - Директор Центру близькосхідних досліджень Семиволос

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив на сторінці в мережі Facebook.
"У Альянсу шансів пропетляти не так вже й багато. На першому етапі Ердогану буде достатньо чітко артикульованої солідарності і обміну розвідувальними даними в режимі реального часу. Паралельно буде розгортатися ешолонований тиск на Москву з боку ЄС, якому явно непереливки від можливої чергової кризи з біженцями в умовах епідемії коронавірусу. Дуже важливою буде реакція Штатів. Від Трампа можна очікувати що завгодно", - йдеться в повідомленні.
"Цілі: змінити розклад сил в регіоні і змусити Росію сісти за стіл переговорів на умовах Анкари. Тобто те, що намагається зробити масква з нами", - додав він.
За його словами, Україна не скористається цим загостренням, "поки Зеленський дивитиметься в очі х#йла і бачитиме там мир".
Нагадаємо, раніше Рахмі Доган, губернатор турецької провінції Хатай, що межує із Сирією, повідомив про загибель 33 турецьких військовослужбовців унаслідок авіаудару в Ідлібі.
Вспомните Маньчжурию, Монголию, Испанию,Корею, Вьетнам, Алжир и другие части Африки... Южную Америку и т.п. Всегда там были "добровольцы", которые "воспылали праведным гневом" в отношении капиталистической военщины. Они брали, спокойно, отпуск и.... случайно оказывались на другом конце Света((((.....
И это при том, что из их страны никто не мог, даже спокойно, уехать))))
Сейчас продолжается то-же самое......
Нашли труп....... Форма не наша, документов нет.......... Автомат Калашникова? Так он один из самых распространенных (благодаря СССР) в мире((( Какие Ваши доказательства?)))
Если, вдруг, поймали живого ихтамнета и он начал давать показания- нет вопросов((((
Да, когда-то служил. Давно дембельнулся. Гражданин Америки, Армении, Австралии и т.п. Мы о нем даже "не знали"............ И вообще- это фсе западные спецслужбы делают, чтобы клеветать на "САМЫЙ МИРОЛЮБИВЫЙ СОВОК".........
"Бабы еще нарожают...."
Г.К. Жуков, Маршал СССР(((((((((
Кстати, свежайшие видео избиения асадитов и русских турками! Смотреть всем.
https://www.youtube.com/watch?v=02s4paNXn4U
https://www.youtube.com/watch?v=pzNC7mg_JOk
https://www.youtube.com/watch?v=w56I4288w0o
https://www.youtube.com/watch?v=ild-HsYnzNY
https://www.youtube.com/watch?v=hZxpQ2M1JF8
https://twitter.com/OGNreports/status/1233259937880473600
https://twitter.com/ragipsoylu/status/1233299782644445190
https://twitter.com/LostWeapons/status/1233287501139210240
Война́ - конфликт между политическими образованиями - государствами, племенами, политическими группировками и так далее, - происходящий на почве различных претензий, в форме вооружённого противоборства, военных (боевых) действий между их вооружёнными силами. То есть на налицо война. Как всегда войну начала Россия.
рашка приглашала абы кого, чтоб постояли-поседели на гостевой трибуне рядом с х.лом
2015 г. был председатель КНР Си Цзиньпин и президенты Зимбабве, Вьетнама, Монголии, а также генсек ООН Пан Ги Мун
2016 г. На день Победы в мацкву прибыл только президент Казахстана Нурсултан Назарбаев
В 2017 в Москву на день Победы приехал один гость лидер Молдавии Игорь Додон.
В 2018 году почетными гостями парада стали президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху,
2019 г. Опять.... только президент Казахстана Нурсултан Назарбаев
и с ней невозможно не согласится, ведь древние индейцы познали мудрость и передали её нам..
я украинец!.
ЗЕленые попугаи проср*т этот момент...… Ничего не сделаешь - клоуны у власти…...