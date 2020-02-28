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Все про:Росія (26576) Сирія (1469) Акар (2)

 Росія знала про місцеперебування наших військ, але їх все одно атакували: обстрілювали навіть швидкі, - міністр оборони Туреччини Акар

Російським військовим було відомо про місцеперебування бійців турецької армії, але удару по них все одно було завдано.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Anadolu із посиланням на міністра оборони Турецької Республіки Хулусі Акара.

Смертельна атака на турецькі війська сталася попри те, що їхнє місцеперебування було відоме Росії, сказав Акар.

Крім того, за його словами, у районі атаки і близько не було бойовиків.

Міністр уточнив, що попри попередження після перших ударів, сирійський режим продовжив атаку, цілячись навіть по машинах швидкої допомоги.

Дивіться на "Цензор.НЕТ": Туреччина завдала ударів по 200 об'єктах у Сирії і знищила 309 асадитів, - міністр оборони Акар. ФОТО

Раніше 28 лютого стало відомо про те, що сирійські війська завдали авіаудару в Ідлібі, унаслідок якого загинули турецькі військові. За останніми даними, в результаті атаки загинули 33 турецькі військовослужбовці. Про це повідомляла журналістам влада провінції Хатай, що межує із Сирією.

На тлі повідомлень про втрати турецької армії президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів екстрену нараду з питань безпеки.

Туреччина скликала екстрене засідання НАТО у відповідь на загибель турецьких військових в Ідлібі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178439
 
 
 Топ коментарі
 
Говорят напрямую - Россия. Не асадиты/иранцы, а Россия. Уже неплохо
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Министр уточнил, что несмотря на предупреждения после первых ударов, сирийский режим продолжил атаку, целясь даже по машинам скорой помощи.

Обычная российская тактика ведения войны, как и на Донбассе, лупить даже по машинам скорой помощи.
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Ну а что вы ждали от кацапских уродов
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Ну так что, обеспокоенность или все же взволнованность?
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Тепер і турки переконалися в тому, що московити не люди.
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Щоб вирішити проблеми безпеки у Сирії, потрібно знищити джерела напруги - авіабаза Хмеймім і базу ВМС у Тартусі. Все.
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Говорят напрямую - Россия. Не асадиты/иранцы, а Россия. Уже неплохо
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Да что то сдвинулось, до сегодня россию напрямую не называли не обвиняли, терпелка, наверное, лопнула.
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а коли українці розповідали, що русня - аморальне лайно, то було не дуже переконливо?
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Министр уточнил, что несмотря на предупреждения после первых ударов, сирийский режим продолжил атаку, целясь даже по машинам скорой помощи.

Обычная российская тактика ведения войны, как и на Донбассе, лупить даже по машинам скорой помощи.
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Стрелять по скорым, это главная кацапская скрепа.
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Почему? Есть еще тактика выжженой земли, прикрытие местным населением, проведение карательных экспедиций (зачисток) и т.п. Тут "наши пабртими" неперевершени..........
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Гіренька доля бурятів. Горять в танках, немов смолоскипи, "фєнікси, уйови"
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татышо! даже скорые?! а мы вам шо шесть лет подряд говорили?
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Ну есть же опыт Украины, россия всю жизнь воюет подло и безпринципно, наверное пришло время их остановить.
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лаптєногіє ******* - це не люди.
Тому турки, аллах вам у допомогу, утілізуйте як можна більше цих свинособак.
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А кацапи по іншому воювати не вміють. Вони тільки так і намагаються довести свої "величність", вбиваючи мирних, розстрілюючи військові коридори і гуманітарні конвої, бо вони кремлівські фашисти і всім треба це визнати.
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По швидким,по лікарням,школам-це звичайна тактика русні,бо ті відповісти не можуть.
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ну, россияне любят скорые , школы, детские садики обстреливать, так что ничего удивительно
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Що значить навіть швидкі? Швидкі допомоги, лікарні, діти, мечеті та ринки це і є головні мішені іпанутих кацапів. Це худоба, чому тут дивуватись?
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вот и вы познакомитесь с собаками стекломойными....
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specialno ruskije tak streliali.Pridiot vremia i im temze otvetyt
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А що ви, турки, дивуєтеся? Це ціна дружби з кацапами, "то ли ещё будет".
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НАТО прокинься і іди в наступ на кацапів, Україна ще подумає , що представляє це НАТО.
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О, это так по российски атаковать скорые... Украинцам это известно не по наслышке....
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...обстреливали даже скорые...кто-бы мог подумать! 5 лет Украина криком про "рашизм" кричала! Никто не слышал. Теперь хавайте.
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Головним є те що НАТО терміново зібралось для заяви про глибоку стурбованість .
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Это расплата за С 400, покупайте у хремлевской банды еще.
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Ну от і турки скуштували свій аналог "зеленого іловайського коридору". Погано вчились на наших помилках, кацапам в жодному разі не можна дозволяти отримувати військову інформацію. Мабуть, скоро вони зіткнуться і з необхідністю вбивати на місці кацапських "журналістів" та "кореспондентів", тобто шпигунів, після чергових своїх втрат.
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В коментарях ни одной кацапской свинособаки...типа бостууга
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Стрелять по скорым, школам и госпиталям - эта па-русски !
Русская доблесть кремлёвского разлива.
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Будет теперь московитским корытам дружественный проход Босфора.
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Как бы это звучало в устах Зеленского: "та сторона знала, где находятся наши войска, но это провокация на пути к миру..."
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Подлое предательское нападение на миролюбивые турецкие войска. Раша в своем репертуаре
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от турки... они шо не знают что нужно только перестать стрелять?
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кацапьё всегда стреляет по красному кресту, это такая хитрость
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по факту турки по-любому в минусе - Асад уже продвинулся настолько, что может контролировать транспортные пути к нефтяным скважинам...а при желании и уничтожить их...ну а бравые видосы это для недалеких...вангую - будет большой восточный торг, в результате которого все договорятся... Росія знала про місцеперебування наших військ, але їх все одно атакували: обстрілювали навіть швидкі, - міністр оборони Туреччини Акар - Цензор.НЕТ 6283
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а шо не так?... Росія знала про місцеперебування наших військ, але їх все одно атакували: обстрілювали навіть швидкі, - міністр оборони Туреччини Акар - Цензор.НЕТ 349 так, если шо, весь движ и начался из-за сирийской нефти, которую сейчас контролируют турки...раньше надо было асадку сдерживать, а теперь он занял стратегический узлы...понял, гнидюк?... Росія знала про місцеперебування наших військ, але їх все одно атакували: обстрілювали навіть швидкі, - міністр оборони Туреччини Акар - Цензор.НЕТ 9807
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Эрдогану надо было не целоваться с ******, покупать у него С-400 и имитировать фрикции, по выходу из НАТО, а еще, лет 5 назад, помочь повстанцам прихлопнуть режим Асада. А теперь, когда война подошла близко, Эрдоган будет иметь дело с Рашкой и Ираном. И совсем не факт, что НАТО ему чем-то поможет.
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