 Росія знала про місцеперебування наших військ, але їх все одно атакували: обстрілювали навіть швидкі, - міністр оборони Туреччини Акар

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Anadolu із посиланням на міністра оборони Турецької Республіки Хулусі Акара.
Смертельна атака на турецькі війська сталася попри те, що їхнє місцеперебування було відоме Росії, сказав Акар.
Крім того, за його словами, у районі атаки і близько не було бойовиків.
Міністр уточнив, що попри попередження після перших ударів, сирійський режим продовжив атаку, цілячись навіть по машинах швидкої допомоги.
Раніше 28 лютого стало відомо про те, що сирійські війська завдали авіаудару в Ідлібі, унаслідок якого загинули турецькі військові. За останніми даними, в результаті атаки загинули 33 турецькі військовослужбовці. Про це повідомляла журналістам влада провінції Хатай, що межує із Сирією.
На тлі повідомлень про втрати турецької армії президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів екстрену нараду з питань безпеки.
Туреччина скликала екстрене засідання НАТО у відповідь на загибель турецьких військових в Ідлібі.
Обычная российская тактика ведения войны, как и на Донбассе, лупить даже по машинам скорой помощи.
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https://twitter.com/ragipsoylu/status/1233299782644445190
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Тому турки, аллах вам у допомогу, утілізуйте як можна більше цих свинособак.
Русская доблесть кремлёвского разлива.