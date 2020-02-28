 Нинішня влада, проваливши свої передвиборчі обіцянки, йде шляхом Януковича і організовує політичні переслідування опозиції, - Порошенко

Про це п'ятий Президент, лідер партії "Європейська Солідарність" повідомив під час акції проти політичних репресій під стінами ДБР, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу партії.
"Хочу подякувати всім, хто залишився небайдужим до спроби розпочати повернення України в часи Януковича і розпочати політичні переслідування опозиції. Ми з нашими адвокатами щойно повернулися з Шевченківського суду міста Києва. 10 хвилин тому суддя Шевченківського суду ухвалила рішення скасувати постанову слідчого про відмову нам в закритті кримінальної справи, по якій ми сьогодні запрошені на допит. Постанова скасована, суддя ухвалила рішення зобов’язати слідчого розглянути закриття кримінальної справи у зв’язку з відсутністю події злочину", – повідомив Порошенко.
Він також заявив, що не має жодних ілюзій щодо того, що ДБР проігнорує рішення суду і продовжить виконувати вказівки Офісу Президента Зеленського щодо політичних переслідувань.
"Володимире Олександровичу, займіться функціями президента. Захищайте країну, укріплюйте світову солідарність, допомагайте вирішувати соціальні проблеми людей і не ставайте Януковичем. В нього було дуже погане минуле і майбутнє теж не радісне. Залиште судову і правоохоронну систему в спокої, їхня мета – бути незалежними. Бо те, що ми чули в "плівках Труби", колишнього очільника ДБР, це щоденне втручання в роботу слідчих і судів. Це кримінальний злочин, не займайтеся цим", – закликав Порошенко.
"Ми сьогодні прийшли до Державного бюро розслідувань розуміючи, що це фарс, розуміючи, що це ознака політичних переслідувань. Розуміючи, що влада вміє єдине – давати видовище. Іти по принципу "хліба і видовищ". Рік тому вони обіцяли кінець епохи бідності, зараз треба звітувати. З 1 березня – вже післязавтра – за прийнятим нашою командою законом, і це не просто порожні обіцянки, а під час нашої каденції як би складно не було ми ухвалювали рішення про індексацію пенсій. Сьогодні останній день, коли уряд Зеленського мав ухвалити рішення про індексацію пенсій. Цього немає, бо він дуже зайнятий політичними переслідуваннями", – наголосив Порошенко.
Він також зазначив, що влада намагається відволікти увагу від прорахунків у безпекових питаннях.
"Подивіться, що відбулося. Прорив на фронті 18 лютого після так званого розведення, про яке і згадки немає в Мінських угодах, до миру не призвело. Обіцянка, що мир це просто, достатньо просто перестати стріляти, веде до капітуляції України. Зупинені програми будівництва гуртожитків для військовослужбовців, програма будівництва сільської і телемедицини, програма децентралізації із забезпеченням громад фінансовим ресурсом. Соціальні виплати, економічне зростання, розбудова інвестиційного клімату і замість цього країні пропонується шоу. Ми не будемо грати у це шоу, хоча, як законослухняні українці будемо ходити в суд, будемо доводити, що я правильно зробив, коли підписав Мінські угоди, бо це дозволило сформувати світову коаліцію на підтримку України і застосувати санкції проти країни агресора – Російської Федерації", – нагадав Порошенко.
Він наголосив, що одна із справ, сфабрикованих у ДБР, стосується націоналізації ПриватБанку, яка врятувала країну від дефолту. А ще одна – так звана справ моряків, за якою є однозначне рішення на користь України в Міжнародному морському арбітражі.
"Коли було віддано наказ на ротацію абсолютно звичайну чергову ротацію для забезпечення свободи судноплавства і українського суверенітету в Керченській протоці і Азовському морі ми правильно зробили. Це рішення було підтверджено міжнародним трибуналом в Гамбурзі", – нагадав Порошенко.
"Коли ми приймали рішення, які забезпечували оборону держави через низку кадрових призначень це конституційні повноваження президента. І ми праві, в них немає нічого, бо я як президент і як громадянин суворо дотримувався закону.
Ми прийшли сюди, щоб продемонструвати: "Європейська Солідарність і українці нічого не бояться. Ми дякуємо за таку підтримку "Європейської Солідарності". Ми не дамо знову розгорнути політичні переслідування. Ми не дамо зруйнувати незалежність судової системи і перетворити Верховний суд України в сумнозвісний Печерський суд. Ми цього не дамо зробити", – переконаний Порошенко.
А ти хотів би, щоб все було "по щучьему велению"? Так тобі - на парашу...
Речь о том, что за две недели вооружённая ватная мразь будет подавлено - это касалось времени успешного ежедневного продвижения наших войск к границе ДО ПРЯМОЙ АГРЕССИИ РАСИИ. Разница понятна, не?
Розслідування проти Петра Порошенка є політично вмотивованими і відсутність конкретних дій слідства по цим справам є підтвердженням того, що жоден злочин вчинений не був.
Про це заявив співголова фракції «Європейська Солідарність» Артур Герасимов під час акції на підтримку Петра Порошенка під Державним бюро розслідувань.
«Жодне з цих звинувачень не підтверджене. Все виявилося безпідставною брехнею. Як ви знаєте проти Петра Порошенка було сфабриковано близько 15 справ. Вже майже рік за вказівкою офісу Зеленського всі правоохоронні органи риють, риють, риють, намагаючись бодай щось знайти. Але нічого немає, тому нічого й не знайшли. І все більше людей розуміє, що Президент Петро Порошенко діяв у чіткій відповідності до Конституції і законів України», - сказав політик.
Також парламентар зазначив, що справи проти Петра Порошенка порушені в тих секторах, де він захищав національні інтереси України.
«Ви подивіться на ті справи, які сьогодні цим бюро розслідувань, не хотів би казати про нього державним. Про що відкриваються ці справи? Про підписання Мінських угод, які дозволили зупинити російський наступ і дали нам дорогоцінний час для відновлення армії. Про націоналізацію ПриватБанку, коли було збережено і врятовано гроші мільйонів вкладників, а Україну було врятовано від фінансового колапсу. Про наказ про контрнаступ, коли було звільнено 2/3 окупованого Донбасу. Про накази за якими здійснювався захист територіальної цілісності та суверенітету в Азовському морі та Керченській протоці, і де правота України була підтверджена в міжнародному трибуналі у Гамбурзі», - наголосив Герасимов.
Він нагадав, що опубліковані в мережі «плівки Труби» фактично підтверджують політичну вмотивованість розслідування і координацію цього процесу з Офісу президента.
«Ще одним яскравим доказом політичної вмотивованості цих переслідувань є український Уотергейт, так звані «плівки Труби». Коли вся країна і весь світ почув, як напряму з офісу Зеленського керують розслідуванням, його керівництвом і наказують розслідувати і фабрикувати справи проти Петра Порошенка.
Одним з найяскравіших прикладів цих плівок, які нещодавно ми почули є те, що вже самі слідчі цієї установи починають говорити, що це політичні переслідування. Натомість отримують знов накази шукати і переслідувати», - сказав народний депутат.
Ты обогатился втрое и ещё не доволен чем-то ?
Я би пішов через закінчення строків розслідування без підозри. Норма КПК, щодо відсутності зворотньої дії неконституційна і тут, набагато більше шансів.
Шевченковский суд постановил ГБР закрыть дело, по которому Петр Порошенко сегодня вызывался на допрос, в связи с отсутствием состава преступления. Источник: https://censor.net.ua/n3178437
Оце недолуге,що вибрала одічалая отара 73%,-жалюгідна пародія на президента,сором України.
крыса запутинская)
шо зовсім ни панимаишь?)))
П'ятого Президента, лідера партії «Європейська Солідарність» Петра Порошенка намагаються переслідувати за те, що він зупинив російську агресію. Про це сказав депутат фракції «Європейська Солідарність» Володимир В'ятрович під час акції на підтримку Петра Порошенка під ДБР.
«Я тут, щоб підтримати Петра Порошенка не тільки як колегу по партії, як колегу по парламенту, а в першу чергу, щоб підтримати Петра Порошенка як Головнокомандуючого ЗС України 2014 - 2019 років. Головнокомандувача, який зупинив російську агресію, який зупинив російський наступ у найнебезпечніший для України час. Сьогодні вже називалися справи, за якими намагаються Петра Порошенка притягнути до відповідальності, але саме ці справи і підтверджують, що за те, що Петро Порошенко зупинив російську агресію зараз його намагаються переслідувати», - сказав В'ятрович.
Він зазначив, що ДБР перетворилося на інструмент репресій.
«Мова йде про наказ про контрнаступ 2014 року, мова йде про наказ про прохід через Керченську протоку, мова іде про мінські домовленості, які зупинили російський наступ 2015 року. Це все те, що зупинило російську агресію. Саме за це Росія намагається притягнути до відповідальності Петра Порошенка і ганебно, що вона може це робити в Україні руками ДБР. ДБР в Україні, на жаль, є лише інструментом політичних репресій», - наголосив депутат.
Він нагадав, що крім Петра Порошенка в ДБР приходила і депутат фракції «Європейська Солідарність» Софія Федина, яку теж намагаються переслідувати очевидно через її чітку проукраїнську, проєвропейську позицію. «Нагадаю, що 20 лютого ми відзначали день пам'яті героїв Небесної Сотні. Керівниця ДБР заявила про те, що вона буде ініціювати скасування закону про амністію учасників Майдану. Що це означає? Це означає, що тисячі людей, які брали участь в Майдані взимку 2014 року, якщо цей закон буде скасовано, можуть бути притягнуті до відповідальності. Це означає, що репресії готуються до подальшого розгортання, ми можемо їх зупинити і ми маємо їх зупинити. І ми зупинимо їх, якщо будемо разом», - зазначив В'ятрович.
Слідча ДБР Сєргєєва, до якої незаконним рішенням Печерського суду на сьогодні постановлено здійснити привід Порошенка, перебуває у відпустці. Про це повідомив адвокат п'ятого Президента Ігор Головань. Він також зазначив, що Шевченківський суд, розглянувши справу щодо скасування незаконної постанови слідчої ДБР про відмову у закритті провадження, ухвалив рішення на користь Петра Порошенка.
Іншу справу - про відвід самої слідчої Сєргєєвої - не вдалося розглянути, оскільки вона виявилась відсутньою через відпустку.
"Ми щойно з Шевченківського суду, який знаходиться в межах територіальної юрисдикції ДБР. Сьогодні мало розглядатися дві справи, перша про скасування незаконної постанови слідчої Сєргєєвої про відмову у закритті провадження. А друга, про відвід слідчої Сєргєєвої, оскільки вона є необ'єктивною і упередженою.
З'ясувалося, що мали відкласти друге провадження, тому що слідча Сєргєєва, до якої, до речі, незаконним рішенням Печерського суду мали були здійснити привід, і про це повідомив суд, сьогодні у відпустці", - зазначив адвокат.
"Розгляд справи про відвід слідчої Сєргєєвої відкладено на 16 березня на 12 годину. Сподіваюся, що вона все-таки з'явиться, оскільки сьогодні ми до неї приїхали, а вона до нас у Шевченківський суд ні.
Сьогодні мав бути допит по справі стосовно призначення суддів Конституційного суду, тобто того, що стосується конституційних повноважень Президента. Всі провадження стосуються рішень Президента, які передбачені Конституцією", - наголосив Ігор Головань.
думаю ему Порошенко не по зубам,
зеленский .....
Он оставил там всю грязь, а теперь удивляется, что эта грязь выслуживается перед новым "королём" !?
То хоча би попитай в Авакова... Він мразь, але свого часу, коли "почистив" в себе - довелося йому назад повертати, тому що доходило до того, що нікому було просте ДТП оформити...
Редко когда оставались служить - нормальные !
но ему следовало бы свои ошибки анализировать,
разве можно быть Президентом лохов и быдла ?
привет зеленскому, дружку авакова - чела первого сорта
У влади немає ніяких законних підстав притягти до відповідальності п'ятого Президента України Петра Порошенко, тому вони і влаштовують шоу з викликами його в ДБР.
Про це заявив народний депутат від «Європейської Солідарності» Ростислав Павленко під час акції на підтримку Петра Порошенка біля ДБР.
«Ми бачимо, що немаючі ніяких законних підстав притягнення до відповідальності Порошенка, вони намагаються створити картинку. Але такої можливості патріоти їм не мають права дати. Тому, що йдеться не лише про Петра Порошенка, йдеться про всі патріотичні сили, йдеться про волонтерів, про ветеранів. Тому ми тут під ДБР, аби чітко пояснити владі, що вона неправа і хай краще займається тим, що свого часу обіцяла людям, а не проводить репресії», - наголосив народний депутат.
«Нинішня влада прийшла на свої посади завдяки шоу. Вони обіцяли все всім, вони обіцяли, що прилетить чарівник на зеленому гелікоптері і безкоштовно покаже кіно, дасть пенсії, зарплати, знизить тарифи, підвищить виплати і потечуть молочні ріки в кисільних берегах. Люди повірили, адже не було чіткості і зрозумілості, натомість обіцялося все і всім. Наразі ми бачимо до чого це призвело», - зазначив парламентар.
Павленко зауважив, що нарешті суспільство потроху приходить до тями після шоу, яке напередодні виборів їм запропонував Зеленський і компанія, та починає робити висновки.
«Країна, на момент того, як Петро Порошенко склав свої повноваження мала економічне зростання понад 4% зі сталою зарплатою, зі сталою пенсією. Зараз ми бачимо падіння виробництва, недонадходження в бюджет близько чверті того, що мало надійти за останні місяці. Зараз ми бачимо, що під питанням і підвищення пенсій, яке закладалось законом, ще за часів Порошенка. Все це люди бачать і роблять висновки. Соціологи показують, що настає розчарування. Люди починають розуміти, що їх обдурили, ввели в оману. Реакція ж нинішньої влади - це продовження їхнього ганебного шоу. І за їхнім сценарієм Петро Порошенко має постійно ходити на допити. Їм байдуже, що він свідок, що давно вже надав письмово всю інформацію, байдуже, що питання, які йому інкримінують, - це питання захисту України. Для них головне проводити шоу», - наголосив Ростислав Павленко.
Воспользуюсь оригинальным способом какроче, порохоботы, кто из вас самый тупой??..та не все сразу....так, ты, слезь с бутылки метнись к админу и передай что его папа ишак, а бутусов тюремный ФАКир, членоглотатель и укротитель соевых фекалий)))))
Під виглядом "світлого майбутнього" від президента Володимира Зеленського повертаються часи Віктора Януковича.
Про це написав на своїй сторінці у Facebook народний депутат від "Європейської Солідарності" Володимир Ар'єв.
"Був Зек, тепер Зе. Різниці між Януковичем і Зеленським стає все менше:
- дозвіл на застосування сили проти лідера опозиційної партії;
- обшуки у КіберАльянса, який зробив неоціненний внесок в боротьбу з кіберскладовою російської гібридної агресії;
- підозра від ДБР Тетяна Чорновол, яку до того в самій ДБР і покалічили.
Якщо вважаєте, що вас проблеми минуть, мушу розчарувати. Тепер друзям компенсації, особливі умови, шахти Центренерго і особисте президентське рішалово в антимонопольному комітеті (до, речі, проти Зеленського вже можна за це провадження відкривати, через корупцію). А іншим - свавілля і позгрози.
Об'єднуймося для протидії цьому симбіозу ідіократії та олігархії. Бо під видом обіцяного світлого майбутнього повертається призабуте за 6 років минуле. І це повернення може бути зі страшними наслідками для України".
Так как держать Порох!
Влада своїми репресивними діями проти п'ятого Президента України Петра Порошенка демонструє свій страх і невпевненість перед ним.
Про це заявив народний депутат фракції «Європейська Солідарність» Ахтем Чийгоз на акції на підтримку Петра Порошенка під Державним бюро розслідувань.
«Останнім часом мене не залишає тривожні відчуття і аналогії, які передували війні на сході. Аналогії з періодом часів Януковича. Часи коли переслідувалися патріоти України, коли переслідувались кримські татари за бажання свободи, за бажання жити в вільній державі. Останнім часом ми спостерігаємо щось побідне», - наголосив політик.
Політик зазначив, що влада боїться Петра Порошенка тому і включила на повну репресивні методи боротьби проти нього.
«Нова влада робить все можливе, аби прибрати з політичного поля свого головного опонента. А роблять вони це через правоохоронні органи, які все більше застосовують репресивні механізми для переслідування патріотів, волонтерів, наших військових», - зауважив політик.
Народний депутат закликав українців бути активними і ставати на захист майбутнього країни.
«Думаю, що настав час коли ми маємо всі підійнятися і на весь голос заявити, що реванш не пройде. І що ми ніколи не перестанемо боротися за незалежну Україну», - наголосив він.
І додав, що люди в Криму також чекають боротьби за країну, а не загравань з Путіним.