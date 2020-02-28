EN|RU|UK
Теми дня: Агресія Росії проти України Коронавірус із Китаю Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Суспільство
  3632  19
Все про:Дніпропетровськ (1285) екологія (513) Філатов (257)

 Дніпру загрожує екологічна катастрофа, а центральна влада не діє, - Філатов

Нині Південний машинобудівний завод імені Макарова у Дніпрі перебуває у жалюгідному стані, котре не врятувати муніципальними замовленнями на спецтехніку. Якщо держава, котра несе за "Південмаш" повну відповідальність, продовжить відмахуватися від його проблем, це може призвести не лише до краху підприємства, а й екологічної катастрофи з десятками тисяч жертв.

Так, на "Південмаші" нині зберігаються майже 37 тонн гептилу – надзвичайно токсичного ракетного палива. Держава не виділяє кошти на його утилізацію. Крім цього, підприємство має борги за електрику, а саме від її безперебійного постачання залежить безпечне зберігання гептилу.
"Я звертаюся до Прем'єр-міністра Гончарука та всієї "зеленої" влади: візьміться за це питання, поки не довелося розробляти стратегію ліквідації безпрецедентного для України лиха", - заявив міський голова Дніпра Борис Філатов.

Також на своєму youtube-каналі міський голова зазначив: у Дніпрі створюють штаб з протидії можливій епідемії коронавірусу та готові згорнути деякі програми, щоб мати кошти на придбання всього необхідного

До роботи у міському штабі з протидії можливій епідемії коронавірусу запрошують усіх фахівців, які знаються на санепідеміологічних заходах. Водночас держава зобов'язана негайно припинити експорт захисних масок і халатів та терміново розмістити у виробників держзамовлення на придбання всього необхідного, виділивши під це кошти. Про це міський голова Дніпра Борис Філатов заявив у зверненні на своєму youtube-каналі.

"За необхідності ми припинимо фінансувати будь-які програми з благоустрою і "перекинемо" десятки мільйонів гривень на придбання всього необхідного. Водночас саме центральна влада має забезпечити юридичну можливість територіальним громадам купувати потрібне для боротьби з потенційною епідемією у максимально стислі терміни", - наголосив Борис Філатов.

Водночас, за словами мера Дніпра, 21-ша міська інфекційна лікарня, котру обласний департамент охорони здоров'я майже місяць тому визначив госпітальною базою в разі спалаху коронавірусу, не має ані медикаментів і захисних костюмів, ані грошей на їхнє придбання. Обласні чиновники досі не вирішили питання з фінансуванням і не відповідають на листи мерії.
Подивитися програму "Запитай Філатова" можна тут:

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178435
 
   
 Топ коментарі
 
Апазиция нам паможет!!!
Днепру угрожает экологическая катастрофа, а центральные власти бездействуют, - Филатов - Цензор.НЕТ 5620
 показати весь коментар
 
Центральные власти интересует только ролики записывать. А ваша экология рейтингу не поможет. Мудрый народ не ведется на такую фигню, он ведется только на ролики и сериалы.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Ну так проголосовали же за владимира зеленских, пусть кушают не обляпаются Днепру угрожает экологическая катастрофа, а центральные власти бездействуют, - Филатов - Цензор.НЕТ 5274 так им и нада
 показати весь коментар
 
 
Маладєс. За плювок в Юлю - особливий тариф.
 показати весь коментар
 
 
В свое время Ляшко заявлял, что он в оппозиции. Недавно об этом заявила и Юля. Так что логика юмора есть. Также в упор не вижу в чем здесь "плевок".
 показати весь коментар
 
 
Не рівняй Ляшка і себе з Юлею. Шльондри окремо - всі інші окремо.
 показати весь коментар
 
Центральные власти интересует только ролики записывать. А ваша экология рейтингу не поможет. Мудрый народ не ведется на такую фигню, он ведется только на ролики и сериалы.
 показати весь коментар
 
 
А может местная власть свою задницу от стула оторвет и начнет что-то делать, а то только рыло в корыто совать умеют, особенно такие, как это чмо Филатов.
 показати весь коментар
 
 
Чмо Филатов вывел Днепр в ТОП-1 по размеру коммуналки . Дороги в городе разбиты , ремонт центрального моста - эпический распил. И никто даже не под следствием.
 показати весь коментар
 
Так есть же олигарх, который любит Днепр.
 показати весь коментар
 
 
Що пан пофігіст робить на політичному сайті? Дрочиtь?
 показати весь коментар
 
ну так направь бабло с парковок на утилизацию гептила.....
 показати весь коментар
 
 
Он то может и направил бы, если имел бы по закону такую возможность. А счас фсе, приплыли, децентрализация была при Порохе, и при кремлевском осле- все вопросы решает бубочка и уродливые слуги. Даже по замене пампреса в трусах у такого как дохлус, ой, никос из кгб, тоже осел оманский будет решать. А даже если бы он и смог направить эти деньги на утилизацию (чего он делать не должен- это в принципе задача государства, т.к. ракеты для защиты ВСЕГО государства, а не Днепра), то такие твари продажные как энтот из кгб тут же стали бы орать, что Филатов не сделал дороги, а мог за деньги от парковок, не постороил школы, больницы и далее по списку от кремля. Потому как зелена жижа в мозгах кремлевских ушлепков не может думать от слова вообще.Может только за пайку баланды писать побрехеньки на цензоре Сгинь запоребрик, урод.
 показати весь коментар
 
Богя, та ти сам клон Зеленського. Поверни ті 160 мільйонів гривень, що ти вкраз з міського бюджету на фінансування передвиборчих "мереж" ****** Потроха - от тобі і гроші.
 показати весь коментар
 
Вибрали плісняву. Пліснява руйнує, вбиває. Маємо те, що маємо
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору