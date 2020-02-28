 Дніпру загрожує екологічна катастрофа, а центральна влада не діє, - Філатов

Так, на "Південмаші" нині зберігаються майже 37 тонн гептилу – надзвичайно токсичного ракетного палива. Держава не виділяє кошти на його утилізацію. Крім цього, підприємство має борги за електрику, а саме від її безперебійного постачання залежить безпечне зберігання гептилу.

"Я звертаюся до Прем'єр-міністра Гончарука та всієї "зеленої" влади: візьміться за це питання, поки не довелося розробляти стратегію ліквідації безпрецедентного для України лиха", - заявив міський голова Дніпра Борис Філатов.



Також на своєму youtube-каналі міський голова зазначив: у Дніпрі створюють штаб з протидії можливій епідемії коронавірусу та готові згорнути деякі програми, щоб мати кошти на придбання всього необхідного



До роботи у міському штабі з протидії можливій епідемії коронавірусу запрошують усіх фахівців, які знаються на санепідеміологічних заходах. Водночас держава зобов'язана негайно припинити експорт захисних масок і халатів та терміново розмістити у виробників держзамовлення на придбання всього необхідного, виділивши під це кошти. Про це міський голова Дніпра Борис Філатов заявив у зверненні на своєму youtube-каналі.

"За необхідності ми припинимо фінансувати будь-які програми з благоустрою і "перекинемо" десятки мільйонів гривень на придбання всього необхідного. Водночас саме центральна влада має забезпечити юридичну можливість територіальним громадам купувати потрібне для боротьби з потенційною епідемією у максимально стислі терміни", - наголосив Борис Філатов.

Водночас, за словами мера Дніпра, 21-ша міська інфекційна лікарня, котру обласний департамент охорони здоров'я майже місяць тому визначив госпітальною базою в разі спалаху коронавірусу, не має ані медикаментів і захисних костюмів, ані грошей на їхнє придбання. Обласні чиновники досі не вирішили питання з фінансуванням і не відповідають на листи мерії.

Подивитися програму "Запитай Філатова" можна тут: