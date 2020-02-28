 Зеленський ветував закон про скасування стройового статуту ЗСУ

Згідно з інформацією на сайті парламенту, законопроєкт, ухвалений 5 лютого, повернуто з пропозиціями глави держави. При цьому текст пропозицій поки що відсутній, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Останній етап проходження документа - готується на розгляд з вето президента.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада визнала таким, що втратив чинність закон "Про Стройовий статут ЗСУ"

Як повідомлялося, 5 лютого Верховна Рада визнала таким, що втратив чинність, закон "Про стройовий статут Збройних сил України". За відповідний законопроєкт №2466 на засіданні в цілому проголосували 278 народних депутатів.

Як наголошується в пояснювальній записці, завданням законопроєкту є приведення нормативно-правових актів України у відповідність до євроатлантичних норм і критеріїв членства в НАТО.