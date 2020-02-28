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 Політика України
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Все про:вето (76) Зеленський (4636) устав (21) ЗСУ (453)

 Зеленський ветував закон про скасування стройового статуту ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський повернув ухвалений раніше Верховною Радою закон про скасування стройового статуту Збройних сил України "без підпису, супроводивши своїми пропозиціями".

Згідно з інформацією на сайті парламенту, законопроєкт, ухвалений 5 лютого, повернуто з пропозиціями глави держави. При цьому текст пропозицій поки що відсутній, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Останній етап проходження документа - готується на розгляд з вето президента.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада визнала таким, що втратив чинність закон "Про Стройовий статут ЗСУ"

Як повідомлялося, 5 лютого Верховна Рада визнала таким, що втратив чинність, закон "Про стройовий статут Збройних сил України". За відповідний законопроєкт №2466 на засіданні в цілому проголосували 278 народних депутатів.

Як наголошується в пояснювальній записці, завданням законопроєкту є приведення нормативно-правових актів України у відповідність до євроатлантичних норм і критеріїв членства в НАТО.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178433
 
 
 Топ коментарі
 
Сам не служил и откосил по повестке 4 раза и что-то там ветирует для ВСУ Зеленский ветировал закон об отмене строевого устава ВСУ - Цензор.НЕТ 7620
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сдесь девченки целуют, даже если не встал Зеленский ветировал закон об отмене строевого устава ВСУ - Цензор.НЕТ 8337
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Сам не служил и откосил по повестке 4 раза и что-то там ветирует для ВСУ Зеленский ветировал закон об отмене строевого устава ВСУ - Цензор.НЕТ 7620
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Ніззя стрілять по торговим партньорам.
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Він не знайшов там пионерського галстука і "здравия желаю товарищи"...
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За сутки один воин ВСУ погиб, один ранен. Это не мешает скорейшему отступлению. Даже наоборот. Если ВСУ отступят в Польшу,то гибнуть наверное никто из военных не будет. Ведь рузьге остановятся на границе, правда?
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Бігун від призову корегує Устав. Онехдот.
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Боляче... Сьогодні знов загинув воїн ЗСУ. Ще один хлопчина поранений. На сході війна, а в державі шапіто набирає обертів. Головнокомандувач вперто тягне ворогів до влади, щоб скорше виконати свою місію зрадника.
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Туречина сча валить русню, росія туди вкине нове м'ясо, нам би цією ситуацією скористуватися на міжнародній арені, но в нас ватне сцикло при владі(
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ага. такое же как и предидущее, мыролюбное.
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Как надоели эти зелёные революционеры
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як воно може ветувати те, у чому зовсім ні бельмес?
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а что, уклонист разбирается в строевом уставе?! Зеленський ветував закон про скасування стройового статуту ЗСУ - Цензор.НЕТ 1733
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Помню ющ набухался, сел за руль, и отменил гаи. А этот чего?
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Правильно вместо зянятий боевой подготовкой завалим армию бумагами, тогда даже с самой современной техникой против оленей с луками провалим всё...
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І ще є сумніви у тому що це прокремлівський козачок?
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Если целью чего-либо является переход на новый стандарт, то банальная отмена старого проблему не решает, без принятия нового. Ведь почему-то никому, слава Богу, не пришло в голову просто запретить неНАТОвские калибры. Пусть разрабатывают законы по НАТОвским стандартам и принимают с одновременной отменой совковых.
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Дезертир-уклонист супроводжує статут ЗСУ своїми пропозиціями - Оруелл перевертається в гробу.
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Блин! Светоч мысли! Понял, шо перед тем, как отменить правило про 2Х2 нужно принять новое, иначе кредитная карточка перестанет работать!
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Ну, не принимал "верховный" воинской присяги...даже на исторической родине. Как ему можно честь отдавать??
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Уклонист и Устав... = Обезьяна и Очки
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Відміна старого Статуту має проходить синхронно з прийняттям нового . В нас прокремлівськіСННН разом з такою самою ОПЗЖ відмінюють старий Статут , а нового певно ще і не писали . За яким Основним Законом будуть функціонувати ЗСУ до затвердження нового ? Армія без Статуту це нонсенс . Це робота ворожих агентів впливу в ВР - дубінських , бужанських та всяких мєнделєй .
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