 Туреччина завдала ударів по 200 об'єктах у Сирії і знищила 309 асадитів, - міністр оборони Акар. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Anadolu із посиланням на міністра оборони Турецької Республіки Хулусі Акара.
Міністр оборони, зокрема, заявив, що турецькі сили знищили 5 вертольотів сирійського режиму, 23 танки, 23 гаубиці, системи протиповітряної оборони SA-17 та SA-22.
Він додав, що всі атаки проти Туреччини зустрінуть найжорсткішу відповідь.
На опублікованому аерофотознімку, знятому безпілотником у п'ятницю, зафіксовано момент, коли турецькі війська уражають цілі режиму Асада.
Раніше 28 лютого стало відомо про те, що сирійські війська завдали авіаудару в Ідлібі, унаслідок якого загинули турецькі військові. За останніми даними, в результаті атаки загинули 33 турецькі військовослужбовці. Про це повідомляла журналістам влада провінції Хатай, що межує із Сирією.
На тлі повідомлень про втрати турецької армії президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів екстрену нараду з питань безпеки.
Туреччина скликала екстрене засідання НАТО у відповідь на загибель турецьких військових в Ідлібі.
Вам посылка из Идлиба, а-я-яй.
В ней прислали вам повстанцы, а-я-яй
Муженька писюн и яйца а-я-яй.
Нарезка видео уже гуляет по сети.
И примерный отчёт
5 -Helicopters
25- tanks
23 -Artillery/Mortar sites
1- SA-17 Anti air system
1- SA-22 Anti air system
1 - Ammunition depo
Several armored carriers
And
309 Assadist have been killed
Думаю что еще считают.
Достаточно необычное зрелище - бородатые моджахеды рассекают на Т-90
резиденцию асада
https://twitter.com/i/status/1233253225119260677
просто видос глянул
смачно турки с беспилотников наваливают
а мы в это время в комплекы нептун бабло гатим
такое ощущение шо у нас в киеве в кабинетах сплош российские гниды сидят
Ведь Крыса чет говорила шо "они в ад а мы - взад", поехавший лысый дряхлый карлик. Он реально поехавший, так что надо бы постоянно шоб летали наб Прибалтикой пара Б-2. Обосрется Крыса.
Змінити "Туреччина" на "Україна" і дати бубочці прочитати... Хоча все одно нічого не зрозуміє, а лише о@сереться позачергово...
https://www.youtube.com/watch?v=02s4paNXn4U
https://www.youtube.com/watch?v=pzNC7mg_JOk
https://www.youtube.com/watch?v=w56I4288w0o
https://www.youtube.com/watch?v=ild-HsYnzNY
https://www.youtube.com/watch?v=hZxpQ2M1JF8
https://twitter.com/OGNreports/status/1233259937880473600
https://twitter.com/ragipsoylu/status/1233299782644445190
https://twitter.com/LostWeapons/status/1233287501139210240
Лента сру недавно надувала щеки по поводу их развертывания в Сирии
Россия завершила поставки в Сирию трех дивизионов С-300, каждый из которых включает в себя восемь пусковых установок, в начале октября 2018 года. Решение о поставке ЗРК в Сирию было принято после того, как в сентябре российский самолет-разведчик Ил-20 сбила ракета сирийской системы С-200, отслеживавшей израильский истребитель F-16.
Системы С-400 были развернуты в Сирии 26 ноября 2015 года. Это стало реакцией Москвы на уничтожение истребителями турецких ВВС российского фронтового бомбардировщика Су-24М, наносившего удары по объектам исламистов в северо-западной Сирии.
сегодня будут танцы!
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Всё кольцо АТО, когда окружили донецк прорвала рашкинская группа в 50 танков, турки это вам не наша армия, да и народ агрессивнее, да потеряли 30 человек, но это их не остановит.
Но не стоит слишком сильно симпатизировать, это только временный союзник, Эдроган - брат близнец Путина с таким же величием, авторитаризмом и они точно так же мочат союзников США - курдов и демократические силы повстанцев. И есть тонна видео с турками, совершающими и изибения, пытки и убийства гражданских и женщин за всё время конфликта тому в подтверждение.
Остается надеется что там накрыла нормально Ванек в ассадовской форме.
1) Уничтожить все аэродромы, которыми пользуются кацапы.
2) Уничтожить порт и базу в тартусе, а также заминировать все подходы к нему.
3) Закрыть Босфор для кацапов, до окончания войны в сирии и до прояснения ситуации во всем регионе.
Каждый из этих вариантов очень серьезный, а все три вместе означают, на практике, быстрое прекращение войны и бегство кацапов из сирии.