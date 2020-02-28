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Все про:Сирія (1469) Туреччина (1024) Акар (2)

 Туреччина завдала ударів по 200 об'єктах у Сирії і знищила 309 асадитів, - міністр оборони Акар. ФОТО

Турецькі війська завдали наземних і повітряних ударів по більш ніж 200 об'єктах сирійського режиму, а також ліквідували щонайменше 309 військових армії Асада.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Anadolu із посиланням на міністра оборони Турецької Республіки Хулусі Акара.

Міністр оборони, зокрема, заявив, що турецькі сили знищили 5 вертольотів сирійського режиму, 23 танки, 23 гаубиці, системи протиповітряної оборони SA-17 та SA-22.

Він додав, що всі атаки проти Туреччини зустрінуть найжорсткішу відповідь.

Туреччина завдала ударів по 200 обєктах у Сирії і знищила 309 асадитів, - міністр оборони Акар 01

На опублікованому аерофотознімку, знятому безпілотником у п'ятницю, зафіксовано момент, коли турецькі війська уражають цілі режиму Асада.

Також дивіться: Турецький конвой після повітряної атаки РФ. ВIДЕО

Раніше 28 лютого стало відомо про те, що сирійські війська завдали авіаудару в Ідлібі, унаслідок якого загинули турецькі військові. За останніми даними, в результаті атаки загинули 33 турецькі військовослужбовці. Про це повідомляла журналістам влада провінції Хатай, що межує із Сирією.

На тлі повідомлень про втрати турецької армії президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів екстрену нараду з питань безпеки.

Туреччина скликала екстрене засідання НАТО у відповідь на загибель турецьких військових в Ідлібі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178432
 
   
 Топ коментарі
 
Надеюсь что и винторогий скот из паРаши тоже попал под раздачу...
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Прекрасное видео уничтожения ирано-асадо-путинской военщины в Сирии турецким беспилотником. Наслаждайтесь



https://twitter.com/i/status/1233253225119260677

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Не исключено, чтов новостях они лучше насыпали, чем в пустыне.
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надеюсь что в число вошли носители рЮського мира
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С добрым утром, тетя Липа, а-я-яй,
Вам посылка из Идлиба, а-я-яй.
В ней прислали вам повстанцы, а-я-яй
Муженька писюн и яйца а-я-яй.
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Избиение кацев в Сирии
Нарезка видео уже гуляет по сети.
И примерный отчёт
5 -Helicopters
25- tanks
23 -Artillery/Mortar sites
1- SA-17 Anti air system
1- SA-22 Anti air system
1 - Ammunition depo
Several armored carriers
And
309 Assadist have been killed

Думаю что еще считают.
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С учетом остальных потерь последних дней половины армии "асада" уже нету. Турки планомерно выбивают технику. Без нее там остается стадо напуганных наёмников-голодранцев из разных стран - рашка/иран/ирак/афганистан.
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За день до этого "асадиты" потеряли еще около 20 танков. Причём 9 из них отжали повстанцы )
Достаточно необычное зрелище - бородатые моджахеды рассекают на Т-90
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нормально вон на бмп гонять т 72 сасадитов тоже как раз в эти дни было Туреччина завдала ударів по 200 об'єктах у Сирії і знищила 309 асадитів, - міністр оборони Акар - Цензор.НЕТ 848
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маловато, пару вертолётов, надо склады горючего, эл.подстанции, боеприпасов,
резиденцию асада
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Шо, полку лютих бандерівців й росіянофобів прибуває
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Ой, не кажіть! Якась Задунайська Січ дала себе знати через 300 років! 😁 Може навіть якісь потомки Карася і Одарки?!
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Може,турки оговтаються й зрозуміють ,що вони ,здебільшого,нащадки наших жінок... Туреччина завдала ударів по 200 об'єктах у Сирії і знищила 309 асадитів, - міністр оборони Акар - Цензор.НЕТ 6932
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Вы это... боритесь не со следствием, а с причиной... Мочите кацапов в смысле... Турция нанесла удары по 200 объектам в Сирии и уничтожила 309 асадитов, - министр обороны Акар - Цензор.НЕТ 8741
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Надеюсь что и винторогий скот из паРаши тоже попал под раздачу...
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Прекрасное видео уничтожения ирано-асадо-путинской военщины в Сирии турецким беспилотником. Наслаждайтесь



https://twitter.com/i/status/1233253225119260677

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магнитофон импортный - 2, куртка кожаная - 3
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та я и от 47 не откажусь, только этому подтверждения нужны
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Уничтожили 309? И одного легко ранили в руку, а ещё двоих контузили? Турция нанесла удары по 200 объектам в Сирии и уничтожила 309 асадитов, - министр обороны Акар - Цензор.НЕТ 8
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Головне кацапню,кацапню утилізуйте,хлопакі!!!!
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Это тебе Вофка не мир в глазах расматривать.....Браво турки!
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Наносить удары по Сирии каждый идиот может. Нанесите удар по Кремлю. Неужели в мире нет ни одного смелого военного, который бы решился ударить по основе Зла на Земле - по Кремлю? Сколько детей Путин уничтожает в Сирии , а их родители не могут даже акт возмездия в Москве устроить.
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Уничтожаются союзники хремля и ихтамнеты. Что тоже неплохо для начала
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Этот славик - пацакский поц на службе, туп как пробка
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Нельзя . Там сидят компаньоны Туреччина завдала ударів по 200 об'єктах у Сирії і знищила 309 асадитів, - міністр оборони Акар - Цензор.НЕТ 2935 а народу пыл в глаза то можно то не страшно .
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не, звонит Патрушеву , просит методичку выслать
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Пишет письмо Эрдогану и оъясняет, чтобы закончить войну « нужна просто перестать стрелять»
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радий 'за світле майбутнє'нашіх людьєй''
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https://www.youtube.com/watch?v=sHAfxZrNmX8

просто видос глянул
смачно турки с беспилотников наваливают
а мы в это время в комплекы нептун бабло гатим
такое ощущение шо у нас в киеве в кабинетах сплош российские гниды сидят
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Та то такэ.. Сейчас турки будут рассказывать как они Ух.. Ух.. Вы проливы закройте, да россиянам взбучку дайте в Сирии ( как американцы "вагнеровцам") Вот тогда и увидим. А это такой же треп как и ответка Ирана на ликвидацию их генерала. ( один шум и больше ничего)
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Вот...такие же беспилотники сейчас есть и у Украины. Их уже опробовали Турция нанесла удары по 200 объектам в Сирии и уничтожила 309 асадитов, - министр обороны Акар - Цензор.НЕТ 5710 Самое время.
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Надо бы опасаться реакции Путина. Его уже не обосрал разве тот кто выпотрошен и в Мавзолее лежит.
Ведь Крыса чет говорила шо "они в ад а мы - взад", поехавший лысый дряхлый карлик. Он реально поехавший, так что надо бы постоянно шоб летали наб Прибалтикой пара Б-2. Обосрется Крыса.
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яке реакція при зануренні лайна,глибше,в лайно Турция нанесла удары по 200 объектам в Сирии и уничтожила 309 асадитов, - министр обороны Акар - Цензор.НЕТ 8940 Жратиме падло...
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Ердоган відкрив кордон з ЄС для сирійських біженців. Макрону й Меркель великий привіт, продовжуйте далі прогинатись перед путіним.
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это ватанам не с ополченцами воевать под музыку Вагнера , пусть привыкают к Шопену
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Класс! Рупель, значит, тоже должен завалиться
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Ердоган кажись начал приходить в сознание...хорошо шо у него нет фабрики в Липецке, а то смерть турецких солдат закончилась бы мыролюбным мычанием пра "мой мырный план" и восстанием турецкого аналога армии порохоботов!
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Он добавил, что все атаки против Турции встретят самый жесткий ответ. Источник: https://censor.net.ua/n3178432

Змінити "Туреччина" на "Україна" і дати бубочці прочитати... Хоча все одно нічого не зрозуміє, а лише о@сереться позачергово...
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що Ви чекаєте від кловуна, який в армії не служив, зате подивився у ******** очі та побачив там прагнення до миру, і у якого в макитрі війна вже скінчилася?
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А как же хваленые рассиянские с-400 и с-300?
Лента сру недавно надувала щеки по поводу их развертывания в Сирии

Россия завершила поставки в Сирию трех дивизионов С-300, каждый из которых включает в себя восемь пусковых установок, в начале октября 2018 года. Решение о поставке ЗРК в Сирию было принято после того, как в сентябре российский самолет-разведчик Ил-20 сбила ракета сирийской системы С-200, отслеживавшей израильский истребитель F-16.

Системы С-400 были развернуты в Сирии 26 ноября 2015 года. Это стало реакцией Москвы на уничтожение истребителями турецких ВВС российского фронтового бомбардировщика Су-24М, наносившего удары по объектам исламистов в северо-западной Сирии.
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Это все происки богомерзких астрономов! Они затевают эту ... которую затевают! Туреччина завдала ударів по 200 об'єктах у Сирії і знищила 309 асадитів, - міністр оборони Акар - Цензор.НЕТ 4342
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турки, мочите кацапов везде, особенно в сортире !!!!
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сегодня праздник в рашских вдов

сегодня будут танцы!
)
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однако кацапские ведра уже в босфоре,если верить инфе **************.. надеюсь турки закроют вход, и черножопский флот поедет вокруг света во владик,а лучше хай там на дно идут
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ну и во у греков будет 2 фрегата Туреччина завдала ударів по 200 об'єктах у Сирії і знищила 309 асадитів, - міністр оборони Акар - Цензор.НЕТ 1107 не Босфором единым Туреччина завдала ударів по 200 об'єктах у Сирії і знищила 309 асадитів, - міністр оборони Акар - Цензор.НЕТ 8967
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Очень хорошо для Украины. Ведь ***** придется забирать танки из даунбаса и перекидывать в Сирию. Поетому ***** и торопит Украину побыстрее капитулировать потому что воевать на 2 фронта у ***** нет ни денег ни людей ни техники, тем более что нефть уже упала ниже $50
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Гарно горить кацапська військова техніка, треба щоб вся згоріла і та що на Донбасі теж Туреччина завдала ударів по 200 об'єктах у Сирії і знищила 309 асадитів, - міністр оборони Акар - Цензор.НЕТ 4812
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Сейчас главное чтобы европроститутки типо Меркель и Макарона не уговорили Ердогана остановиться и сесть за стол переговоров с ******
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23 Танка за один день.
Всё кольцо АТО, когда окружили донецк прорвала рашкинская группа в 50 танков, турки это вам не наша армия, да и народ агрессивнее, да потеряли 30 человек, но это их не остановит.
Но не стоит слишком сильно симпатизировать, это только временный союзник, Эдроган - брат близнец Путина с таким же величием, авторитаризмом и они точно так же мочат союзников США - курдов и демократические силы повстанцев. И есть тонна видео с турками, совершающими и изибения, пытки и убийства гражданских и женщин за всё время конфликта тому в подтверждение.
Остается надеется что там накрыла нормально Ванек в ассадовской форме.
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Что то от ***** больше не слышно о том, что в Сирии российские бандиты могут бесплатно тренироваться.
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Этого не достаточно, надо предпринимать такие шаги, которые кардинально изменят ситуацию. Вот, тогда кацапы сами прибегут и будут предлагать договориться. Но, договариваться с ними надо только в самой последней стадии, когда они будут готовы капитулировать. Например, существуют варианты.

1) Уничтожить все аэродромы, которыми пользуются кацапы.
2) Уничтожить порт и базу в тартусе, а также заминировать все подходы к нему.
3) Закрыть Босфор для кацапов, до окончания войны в сирии и до прояснения ситуации во всем регионе.

Каждый из этих вариантов очень серьезный, а все три вместе означают, на практике, быстрое прекращение войны и бегство кацапов из сирии.
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Там в турок в Інджрлику ще 50 атомних авіабомб в61 на всяк випадок.
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спросите у израильтян, у них есть тоже пару способов, как правильно мочить кацапню в сортире
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Половина наземной армии Асада уничтожено . Параша не успевает клепать танчики для Сирии . Хорошее дело , браво Турция !
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