 Туреччина завдала ударів по 200 об'єктах у Сирії і знищила 309 асадитів, - міністр оборони Акар. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Anadolu із посиланням на міністра оборони Турецької Республіки Хулусі Акара.

Міністр оборони, зокрема, заявив, що турецькі сили знищили 5 вертольотів сирійського режиму, 23 танки, 23 гаубиці, системи протиповітряної оборони SA-17 та SA-22.

Він додав, що всі атаки проти Туреччини зустрінуть найжорсткішу відповідь.

На опублікованому аерофотознімку, знятому безпілотником у п'ятницю, зафіксовано момент, коли турецькі війська уражають цілі режиму Асада.

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Раніше 28 лютого стало відомо про те, що сирійські війська завдали авіаудару в Ідлібі, унаслідок якого загинули турецькі військові. За останніми даними, в результаті атаки загинули 33 турецькі військовослужбовці. Про це повідомляла журналістам влада провінції Хатай, що межує із Сирією.

На тлі повідомлень про втрати турецької армії президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів екстрену нараду з питань безпеки.

Туреччина скликала екстрене засідання НАТО у відповідь на загибель турецьких військових в Ідлібі.