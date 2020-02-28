 Українку з лайнера Diamond Princess, у якої діагностували коронавірус, виписали з лікарні, - МЗС

Про це 28 лютого повідомив Укрінформу директор Департаменту консульської служби МЗС Сергій Погорельцев, передає Цензор.НЕТ.

"27 лютого одну громадянку України було виписано з лікарні та перевезено до готелю. Посольство України в Японії надає нашій співвітчизниці необхідне сприяння. Інші троє громадян України продовжують перебувати в медичних закладах. Дата їхньої виписки наразі невідома", - зазначив він.

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Як повідомлялося, до лікарень Токіо було госпіталізовано із коронавірусною інфекцією чотирьох громадян України - членів екіпажу круїзного лайнера Diamond Princess.