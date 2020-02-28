EN|RU|UK
Теми дня: Агресія Росії проти України Коронавірус із Китаю Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Політика України, Здоров'я
  882  5
Матеріали за темою:
Все про:МЗС (2065) українці (1737) Японія (234) COVID-19 (396)

 Українку з лайнера Diamond Princess, у якої діагностували коронавірус, виписали з лікарні, - МЗС

Одну українку - члена екіпажу лайнера Diamond Princess, яку було госпіталізовано з коронавірусною інфекцією, вчора виписали з лікарні і перевели в готель.

Про це 28 лютого повідомив Укрінформу директор Департаменту консульської служби МЗС Сергій Погорельцев, передає Цензор.НЕТ.

"27 лютого одну громадянку України було виписано з лікарні та перевезено до готелю. Посольство України в Японії надає нашій співвітчизниці необхідне сприяння. Інші троє громадян України продовжують перебувати в медичних закладах. Дата їхньої виписки наразі невідома", - зазначив він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Найкращі ліки від коронавірусу - цибуля, сало і часник, - Данілов. ВIДЕО

Як повідомлялося, до лікарень Токіо було госпіталізовано із коронавірусною інфекцією чотирьох громадян України - членів екіпажу круїзного лайнера Diamond Princess.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178431
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Нужно будеть почекать потом рашкинские СМИ. Там 7 тел с этого судна перевели в большицу Владивостока (неинфицированных) , а 4 заболевших увезли в Казань.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору