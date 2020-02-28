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 Політика України, Суспільство
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Все про:Кабмін (3734) соцдопомога (63) Дубілет (13)

 Соцдопомогу в Україні досі розраховують на софті, розробленому ще за часів СРСР, - Дубілет

Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет заявив, що в Україні досі використовується програмне забезпечення для розрахунку соціальної допомоги, яке розроблялося у 80-х роках минулого століття.

Про це він повідомив у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Виявляється, у надрах нашої держави працює програмний комплекс з романтичною назвою АСОПД (Автоматизована система обробки пенсійної документації).

Він був введений в експлуатацію у 1995 році, а розроблявся ще в 80-х роках, тобто ще в радянські часи. Мова C ++, база даних Btrieve", - написав міністр.

За його словами, пенсії на ньому вже не розраховують, але соціальну допомогу - продовжують.

Дубілет додав, що в Міністерстві соціальної політики вже працюють над великим проєктом, який "дозволить, в тому числі, позбутися цього радянського спадку".

Читайте на "Цензор.НЕТ": До кінця року буде реалізовано можливість звернення громадян до міністерства через месенджери, - Дубілет

Соцдопомогу в Україні досі розраховують на софті, розробленому ще за часів СРСР, - Дубілет 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178427
 
   
 Топ коментарі
 
А ты знаешь, когда таблицу умножения придумали, сопляк? Соцпомошь в Украине до сих пор рассчитывают на софте, разработанном еще при СССР, - Дубилет - Цензор.НЕТ 7437
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В Трускавце научат как надо!
Соцпомошь в Украине до сих пор рассчитывают на софте, разработанном еще при СССР, - Дубилет - Цензор.НЕТ 2333
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Тебя тогда еще даже в проэкте не было, зебилет!!! Соцпомошь в Украине до сих пор рассчитывают на софте, разработанном еще при СССР, - Дубилет - Цензор.НЕТ 990
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А ты знаешь, когда таблицу умножения придумали, сопляк?
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Если на дубилетном софте рассчитать - то шо. помощи будет больше?
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Бабло, відмите на «перепису-88» кінчається, от Дуплоїд і придумав нову мутку з АСОПД.
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Тебя тогда еще даже в проэкте не было, зебилет!!!
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СССР, софт... Все смешалось в доме Облонских Соцпомошь в Украине до сих пор рассчитывают на софте, разработанном еще при СССР, - Дубилет - Цензор.НЕТ 4425
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Зетипиллы, не трогайте то шо пока еще работает.
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А мне кажется что пенсионеру со своей пенсией 1600 грн...и тому кто получает соц помощь в 1000 грн...глубоко плевать на то на каком программном обеспечении им это насчитывают...у них другие проблемы...как на то что насчитывают выжить..
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Це «міністр кабінеті міністрів»?!? -Іпанута держава!
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це фігня. він ще й самий "розумний" серед Зелених
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Софт некоригувався з агресією педеростану Соцпомошь в Украине до сих пор рассчитывают на софте, разработанном еще при СССР, - Дубилет - Цензор.НЕТ 2049
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И да, с++ - это не советское наследие, и чем они тебе не угодили? Они еще и тебя переживут. Или предлагаешь сразу на ассемблер переходить? Говорят, некоторые на нем пишут сайты. А соц. помощь посчитать - вообще пару пустяков будет. Но дерзай. Кстати, что там с индексацией бабушкам и дедушкам пенсий? Это ведь не плюсы виноваты?
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Не мешайте человеку отпилить кусок бюджета.
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Если дедушка Страуструп узнает, что созданный им язык используют не по назначению и с его помощью пытаются пилить бюджет, он очень огорчится. с++- штука универсальная, конечно. Но не настолько же
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Ну да, поменять программы заплати, она на старых компах работать не будет купи новые, и еще бабок отправь на курс заплати. Старая программа считает соцпомощь, новая будет считать соцпомощь только надо потратить кучу бабла. Идиот.
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Вот согласно закона принятого прошлой радой ...1 марта должна быть индексация пенсий....но зеленое стадо легьги в бюджет на это не заложило...
О каком софте ты дурачок шепчешь?
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Той факт що у нас залишилась Совкова ментальність, що ми граємось у Соціальну країну не маючи для цього фінансових можливостей, те що пенсійна реформа взагалі не розпочата Дубілета не цікавить, а ось "залізо" яке використовується аля "калькулятор" то дійсно проблема?
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дибилет умственно отсталый , как гончарук?
кто нибудь объясните ему что совок распался в 91 году а не в 95 ом. Да и в 85 году никаких компов не было.
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Как компов не было? А на чём я лабы делал в 79 году? На Фортране.
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намек на то, что нужно впарить свой софт))
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Важно не то, когда написана программа, а то, как она выполняет свои функции.

Другое дело, если старый софт проблематично ставить на windows 10, тогда придется писать что-то новое.
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Дуб-і-Лет хоче просунути свою софтину і отримати з цього навар?
Чи знає він що Міноборони та деякі великі банки В. Британії досі використовують софт, написаний на Фортрані та Коболі?
Я, коли подавав доки у пенсфонд, сам розрахував очікуваний розмір в Екселі. "Оптимізацію невигідного періоду" - на Турбобейсику. І сказав бабам з пенсфонду - ось ці коефіцієнти прийміть беззастрежно, оптимізацію введіть вручну. Крапка.
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Софт на C++, разработанный в 80-х годах, должен просто "летать". И уж точно все ".опы" выловлены еще лет 20 назад.
Сейчас .опорукие псевдопрограммисты слепят "нечто" размером в несколько сотен мегабайт, для работы которого потребуется сверхдорогущий сервер, и "падать" оно будет регулярно.
Есть хорошее правило - "работает - не трожь".
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АААА, ,Так вот откуда берутся 192 грн. на руки соц. помощи по уходу за недееспособным человеком, а из гос. бюджета списуют 3720 грн. Это ж какие суммы уходят в карманы руководителей соц.организаций???? А с граждан расписки берут за неразглашение информации. ПОЗОРИЩЕ. и всё как бы по закону....но только 80-х....
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Дубілет хоче запропонувати прогресивний медот розрахунку соцдопомоги що базуєтся на коефіцієнті "0,888" ?
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Підкажіть цьому "розумному ідіоту", що уся стратегічна ядерна протиракетна американо-канадська система NORAD працює на комп'ютерах з ОС Windows98 і на процесорах Pentium III випуску 1999 року в ізольованому від мережі інтернет середовищі. І чомусь американці не збираються цю систему ні міняти, ні навіть модернізувати.
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это все понятно бабки где Соцдопомогу в Україні досі розраховують на софті, розробленому ще за часів СРСР, - Дубілет - Цензор.НЕТ 2665 с 1 марта понимаю повышение пенсий не будет сволочи Соцдопомогу в Україні досі розраховують на софті, розробленому ще за часів СРСР, - Дубілет - Цензор.НЕТ 3882
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А воньо хотя бы знает, что в космос полетели то же в прошлом веке, что сверх звуковые самолеты то же выпускались в прошлом веке. И Запорожский фероссплавный был построен то же в прошлом веке и многое другое, что заграбастали люди с укоатгскими фамилиями фирташ, коломойский, пинчук, порошенко, ахметов, грановский..... и до сих пор наживаются на том, что построено в прошлом веке. А что построили они? Сколько открыли рабочих мест на новых заводах?
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Ну справедливості заради, Пінчук таки відкрив новий електрометалургійний завод у Дніпрі - знехтувавши санітарними нормами про нерозміщення подібних підприємств на віддаленні менше 15 кілометрів від житлових районів, як це заведено у всьму світі. Тепер жителі декількох дніпровських районві не можуть навіть квартири продати - низькочастотний шум такої потужності під час плавління, спати неможливо, що діти плачуть, собаки скавучать, а коти ховаються.
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так кто виноват в этом Кучма Жулька овощ или Вальцман ? что б понятней было вот пример :
вопрос рецедевисту уголовнику :
- в хате два петуха
первого шпилили до обеда второго после обеда ,
вопрос - кому хуже (не выгодней) ?
ответ рецедивиста :
- тот кого шпилят в даный момент
....так и здесь сидит чувак у руля и ноет что руль как бы не новый ...так поменяй его долбень
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Интернет был придуман в 70-х годах, фу какой отстой, проперженное гов#о мамонта, давайте заменим на что-нибудь поновее.
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А, что, за это время появились новые методы матмоделирования и более продвинутые языки программирования?
Хочу просветить высокоумную феську дубилета, что большинство математических вычислений в силиконовой долине производится на С++ и Фортране.
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С++ (где тут СССР?), актуальный сейчас и еще лет 30 в будущее + какая-то база данных на SQL.. А что тебе еще нада? чтобы лайки можно было на размере пенсии шарить?!
Хипстерский ванильный фрапочино и трюфелями, барбершоп и трусы Антонио В'очелло?!
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Если бы этот дурачок не лез везде со своими инициативами, то ещё некоторое время его считали бы умным
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