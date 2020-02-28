 Соцдопомогу в Україні досі розраховують на софті, розробленому ще за часів СРСР, - Дубілет

Про це він повідомив у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Виявляється, у надрах нашої держави працює програмний комплекс з романтичною назвою АСОПД (Автоматизована система обробки пенсійної документації).
Він був введений в експлуатацію у 1995 році, а розроблявся ще в 80-х роках, тобто ще в радянські часи. Мова C ++, база даних Btrieve", - написав міністр.
За його словами, пенсії на ньому вже не розраховують, але соціальну допомогу - продовжують.
Дубілет додав, що в Міністерстві соціальної політики вже працюють над великим проєктом, який "дозволить, в тому числі, позбутися цього радянського спадку".
Компании при Дубилете.
О каком софте ты дурачок шепчешь?
кто нибудь объясните ему что совок распался в 91 году а не в 95 ом. Да и в 85 году никаких компов не было.
Другое дело, если старый софт проблематично ставить на windows 10, тогда придется писать что-то новое.
Чи знає він що Міноборони та деякі великі банки В. Британії досі використовують софт, написаний на Фортрані та Коболі?
Я, коли подавав доки у пенсфонд, сам розрахував очікуваний розмір в Екселі. "Оптимізацію невигідного періоду" - на Турбобейсику. І сказав бабам з пенсфонду - ось ці коефіцієнти прийміть беззастрежно, оптимізацію введіть вручну. Крапка.
Сейчас .опорукие псевдопрограммисты слепят "нечто" размером в несколько сотен мегабайт, для работы которого потребуется сверхдорогущий сервер, и "падать" оно будет регулярно.
Есть хорошее правило - "работает - не трожь".
вопрос рецедевисту уголовнику :
- в хате два петуха
первого шпилили до обеда второго после обеда ,
вопрос - кому хуже (не выгодней) ?
ответ рецедивиста :
- тот кого шпилят в даный момент
....так и здесь сидит чувак у руля и ноет что руль как бы не новый ...так поменяй его долбень
Хочу просветить высокоумную феську дубилета, что большинство математических вычислений в силиконовой долине производится на С++ и Фортране.
Хипстерский ванильный фрапочино и трюфелями, барбершоп и трусы Антонио В'очелло?!