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 Суспільство, За кордоном
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Все про:Італія (380) польоти (26) Wizz Air (19) COVID-19 (396)

 Wizz Air скасовує частину рейсів до Італії через коронавірус

Угорський лоукост Wizz Air вносить значні зміни до розкладу польотів до Італії у зв'язку з поширенням коронавірусу COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Lowcost Avia.

Зміни торкнуться рейсів в Італію з Польщі, Литви, Латвії та інших країн з 11 березня до 2 квітня 2020 року. На більшості напрямків Wizz Air скасує частину рейсів і зменшить частоту польотів в Італію до одного рейсу на тиждень (навіть якщо до цього авіакомпанія виконувала 2-6 рейсів на тиждень).

Зазначається, що прямих рейсів між Україною та Італією Wizz Air не виконує, але багато українців літають до Італії з України рейсами Wizz Air і Ryanair із пересадкою в Польщі чи Литві.

З Польщі в Італію скасовані рейси на деякі дати у період з 11 березня до 2 квітня є на такі напрямки: з Варшави в Мілан, Рим, Неаполь, Болонью, Турин, Катанію, Барі, Верону, з Катовіце в Мілан та Рим, з Кракова в Рим та Катанію, з Гданська в Мілан.

Авіакомпанія Wizz Air поки не робила офіційних анонсів у зв’язку зі скасуванням більшості рейсів в Італію.

Читайте: Лоукостер Wizz Air відкриє 6 нових напрямків з Одеси та 1 зі Львова

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178426
 
 
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Коронавирус…я не вижу оснований для беспокойства, Гончарук/Вирус -временно, а слуги народа Коломойского смародёрят украинскую землю навсегда..
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