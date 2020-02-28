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Все про:Бориспіль (316) Держприкордонслужба (2432) Грузія (646) іноземець (143)

 Депортовані зі Швеції грузини влаштували дебош в аеропорту "Бориспіль", їм заборонили в'їзд в Україну, - Держприкордонслужба

В аеропорту "Бориспіль" депортовані зі Швеції громадяни Грузії влаштували дебош. Згодом їм заборонили в'їзд в Україну на три роки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

"Депортовані зі Швеції іноземці поверталися транзитним рейсом "Стокгольм-Київ-Тбілісі". Очікуючи свого рейсу, молодики поводилися агресивно та порушували громадський порядок. На зауваження прикордонників чоловіки не реагували, а навпаки, здійснювали непокору законним вимогам охоронців кордону. Прикордонники відділу "Бориспіль" були змушені вдатися до силових дій і затримати порушників", - йдеться в повідомленні.

Наразі на осіб складено протокол про адміністративне правопорушення за ч.2 ст.185-10 "Злісна непокора законному розпорядженню чи вимозі військовослужбовця чи працівника ДПСУ або члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону".

Крім цього, через свої дії громадяни Грузії отримали і заборону в'їзду в Україну терміном на три роки.

Дивіться також: Біля кордону з Угорщиною на Закарпатті контрабандисти влаштували провокацію, - Держприкордонслужба. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178422
 
   
 Топ коментарі
 
похоже хорошо и в шведах накуралесили горячие афрокавказцы. шоб депортонули надо таки постараться )
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рузькэ, не переживай и грузины и украинцы все сделают, чтобы парашенцам нагадить в душу.

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похоже хорошо и в шведах накуралесили горячие афрокавказцы. шоб депортонули надо таки постараться )
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...квартиры и дома чистили поди шведкские, машинки брендовые "покататься" угоняли...забава такая народная у них Депортовані зі Швеції грузини влаштували дебош в аеропорту "Бориспіль", їм заборонили в'їзд в Україну, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 7267 ..
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я знаю. шведы точно были не первые в их гастрольном турне по европах )
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злодії - домушники.... гастролі провалилися
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ну за провалилися вопрос спорный. скорее временно прервались. обычно возвращаются другими путями.
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А как Михо по крышам лазил Чудные люди.
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Таки да. Свого часу був у відрядженні в Кутаїсі і дещо бачив.
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Так это же эндокринолог в красной рубахе
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ага.. и он приехал на собственном "КРАЗе" на эндокринное пати..
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"Как можно жИвого человэка на улицы выганять?!"(с) Депортовані зі Швеції грузини влаштували дебош в аеропорту "Бориспіль", їм заборонили в'їзд в Україну, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 4192
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а як же нерушимая укрвино-грузинская дружба? пете пид хвист?
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рузькэ, не переживай и грузины и украинцы все сделают, чтобы парашенцам нагадить в душу.

Кстати, ВОДКИ НЕТ!
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Домой, в горы, в родную отару овец, бараны.
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В Швеции слишком буянить нельзя - могут вломить, а в Украине - демократия.
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Тепер візу в США їм не скоро дадуть.....
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Очень жаль, что грузины ведут себя, как кацапы.
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Лайно запаковувати в стрейч-плівку й транспортувати в Багажному відділенні Депортовані зі Швеції грузини влаштували дебош в аеропорту "Бориспіль", їм заборонили в'їзд в Україну, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 4059
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А на депортацію треба приєднати того ,що незаконно перетнув кордон та бігав по дахах , а потім знову каламутив воду в країні , яка дала йому притулок . Я про "реформатора" , якого грузини хочуть закрити за його "реформи" . Цікаво , а барсеточники за кришування йому платять ?
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