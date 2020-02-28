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 За кордоном, Здоров'я
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Все про:Білорусь (943) внз (291) COVID-19 (396)

 Студентів мінського вишу переводять на індивідуальне навчання через виявлений коронавірус, - МОЗ Білорусі

Білоруський національний технічний університет (БНТУ) у Мінську переводиться в режим індивідуального навчання через виявлення нового типу коронавірусу у студента з Ірану.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив журналістам у п'ятницю в Мінську міністр охорони здоров'я Володимир Каранік.

"Виш, в якому виявили випадок коронавірусу, переводять на індивідуальну програму навчання. Це БНТУ", - сказав Каранік.

Зі студентами, з якими вчився разом хворий юнак, проводять протиепідемічні заходи, їх переведено під медичний нагляд. Під наглядом лікарів також перебувають сусіди іранця з квартири.

"Студент почувається абсолютно задовільно, як і всі інші, хто перебуває під наглядом", - сказав глава МОЗ.

Він розповів, що молодик прибув до Білорусі ще до того, як Іран було віднесено до країн з несприятливою епідеміологічною обстановкою. "Після того як це сталося, було надано вказівку щодо всіх громадян Ірану, які в'їхали до Білорусі після 20 лютого, провести активне обстеження", - поінформував Каранік.

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Студента викликали на обстеження до поліклініки, на момент огляду скарг він не висував. "Але медичних працівників збентежила невелика температура - 37,3 градуса, і почервоніння горла. Його доправили до інфекційної лікарні, де було взято мазки і підтверджено наявність сімейства коронавірусів. Наразі ми уточнюємо, наскільки це важливий штам", - зауважив міністр.

"Ми відразу ж продемонстрували свою відкритість і поінформували про це громадськість і Всесвітню організацію охорони здоров'я", - наголосив Каранік.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178421
 
 
 Топ коментарі
 
специально для отсосиян памятка о коронавирусе

Студентов минского вуза переводят на индивидуальное обучение из-за выявленного коронавируса, - Минздрав Беларуси - Цензор.НЕТ 4187
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какой там вирус
батьцка всех срочно в армию забрал
знает шо когда руське брат традиционно отгребает на юге по ипалу
идёт срать соседям
так шо сябры не расслабляйте булки
держитесь там)
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специально для отсосиян памятка о коронавирусе

Студентов минского вуза переводят на индивидуальное обучение из-за выявленного коронавируса, - Минздрав Беларуси - Цензор.НЕТ 4187
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)) а там в больничке врачи своё дело тоже знают. пока они бухают, у больного в огромной очереди будет ещё время пообщаться со всеми и поплакаться им о своих заботах и чаяниях
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какой там вирус
батьцка всех срочно в армию забрал
знает шо когда руське брат традиционно отгребает на юге по ипалу
идёт срать соседям
так шо сябры не расслабляйте булки
держитесь там)
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Кацапское бакоружие - КОРОНАВИРУС, которое распространяется по миру кацапскими спецслужбами, берет Украину в кольцо, но зеленой плесени пох, оно за безвиз с сатаной и убийцей украинцев - Кацапией. Ганьба! Это предательство Украины и ее народа,это идиотизм и беспечность даже для тех же зеленых дебилов,для их детей. Да, быть олигофренами - опасно для жизни.
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В дурдоме разрешили интернет? Студентів мінського вишу переводять на індивідуальне навчання через виявлений коронавірус, - МОЗ Білорусі - Цензор.НЕТ 2875
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Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что коронавирус не обойдет Украину, однако паниковать по этому поводу не стоит.

Об этом он заявил в четверг, 27 февраля, в эфире ток-шоу "Право на власть", отметив, что инфекция быстро распространяется по всему миру.

"Я думаю, что вряд ли мы избежим коронавируса. Это будет почти в каждой стране. Но я хочу сказать, что мы подготовлены, очень-очень мощно", - отметил Данилов.

Чиновник призвал украинцев не паниковать и не реагировать на фейки: "Если будет хотя бы один случай, мы обязательно вам сообщим".

По его словам, в Украине уже подготовили санитарную авиацию, вертолёты МВД , личный самолёт президента ,а также более 12 тысяч больничных мест. Кроме того, каждому заболевшему будет продаваться рюкзак семьи Аваковых со скидкой в 50 %.
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В Білорусі теж страна в смартфоні? Дурной прімєр заразітєлєн.(С)
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если не дай бог нам завезут той вирус нам капец , для этого вируса тут непаханое поле . ни врачей ни больниц ни денех и власть вороватая . иноземни союзники закроют нас вокруг железным занавесом подождут пока все склеют ласты , и заберут землю безплатно
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