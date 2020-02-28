 Студентів мінського вишу переводять на індивідуальне навчання через виявлений коронавірус, - МОЗ Білорусі

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив журналістам у п'ятницю в Мінську міністр охорони здоров'я Володимир Каранік.
"Виш, в якому виявили випадок коронавірусу, переводять на індивідуальну програму навчання. Це БНТУ", - сказав Каранік.
Зі студентами, з якими вчився разом хворий юнак, проводять протиепідемічні заходи, їх переведено під медичний нагляд. Під наглядом лікарів також перебувають сусіди іранця з квартири.
"Студент почувається абсолютно задовільно, як і всі інші, хто перебуває під наглядом", - сказав глава МОЗ.
Він розповів, що молодик прибув до Білорусі ще до того, як Іран було віднесено до країн з несприятливою епідеміологічною обстановкою. "Після того як це сталося, було надано вказівку щодо всіх громадян Ірану, які в'їхали до Білорусі після 20 лютого, провести активне обстеження", - поінформував Каранік.
Студента викликали на обстеження до поліклініки, на момент огляду скарг він не висував. "Але медичних працівників збентежила невелика температура - 37,3 градуса, і почервоніння горла. Його доправили до інфекційної лікарні, де було взято мазки і підтверджено наявність сімейства коронавірусів. Наразі ми уточнюємо, наскільки це важливий штам", - зауважив міністр.
"Ми відразу ж продемонстрували свою відкритість і поінформували про це громадськість і Всесвітню організацію охорони здоров'я", - наголосив Каранік.
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Об этом он заявил в четверг, 27 февраля, в эфире ток-шоу "Право на власть", отметив, что инфекция быстро распространяется по всему миру.
"Я думаю, что вряд ли мы избежим коронавируса. Это будет почти в каждой стране. Но я хочу сказать, что мы подготовлены, очень-очень мощно", - отметил Данилов.
Чиновник призвал украинцев не паниковать и не реагировать на фейки: "Если будет хотя бы один случай, мы обязательно вам сообщим".
По его словам, в Украине уже подготовили санитарную авиацию, вертолёты МВД , личный самолёт президента ,а также более 12 тысяч больничных мест. Кроме того, каждому заболевшему будет продаваться рюкзак семьи Аваковых со скидкой в 50 %.