 Родині вбитого бізнесмена Старицького пропонують за $1 млн відмовитися від претензій до Кожари, а екснардеп від "Опоблоку" намагається "відмазати" підозрюваного, - журналісти

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив на сторінці в мережі Facebook.

"Первинну версію про те, що Старицький нібито вистрілив сам у себе, озвучила господиня будинку. Досить швидко з'ясувалося, що вона бреше, і самогубства не було. А це означає, що понести кримінальну відповідальність за усе, що трапилося, має не тільки сам Кожара, але і його дружина, яка фактично є співучасницею злочину та вигороджує вбивцю. Здавалося б усе ясно, але... Кожара гуляє на свободі, ніби з його пістолета в його будинку нікого не вбивали", - зазначив Казанський.

"У МВС кажуть, що триває експертиза, яка має підтвердити, що мало місце саме вбивство. Але ж убитого поховали три дні тому. Значить, з тілом вже були проведені усі необхідні в таких випадках маніпуляції та експертизи. Скільки ж ще потрібно чекати? Хіба злочинців у подібних випадках у нас не затримують на місці злочину і не поміщають у СІЗО? Чим колишній міністр Кожара кращий за звичайного громадянина?" - додав він.

Казанський повідомив, що за інформацією Єгора Чечеринди, Кожару намагається ненав'язливо відмазати колишня депутатка від "Опоблоку" Тетяна Бахтєєва, з якою недавно тепло спілкувався у Донецькій області Сергій Сивохо".

Також Чечеринда на сторінці в мережі Facebook повідомив, що, за словами друзів Старицького, "на батьків та родину вбитого з різних боків прагнуть вийти невідомі особи, які пропонують 1 млн $ за те, щоб близькі офіційно відмовилися від будь-яких претензій до ексміністра МЗС".

"За інформацією з цього ж джерела, екснардеп від ПР лікар Тетяна Бахтєєва активно умовляє медекспертів "не ламати долю" підозрюваному, адже "Сергія все одно вже не повернути"… Цікавий факт, коли поліція приїхала до будинку Кожари, вона побачила вбитого з пістолетом у руці, а Леонід Кожара з 2,5 проміле алкоголю в крові почав пояснювати правоохоронцям подробиці "самогубства" товариша вишуканою англійською мовою, начебто не розуміючи української чи російської", - додав Чечеринда.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Експертиза встановила, що Старицького застрелили з трьох метрів, - брат загиблого Воловик

Нагадаємо, раніше поліція Київської області повідомила, що 21 лютого в селі Чайки Києво-Святошинського району в будинку покінчив життя самогубством чоловік, який приїхав у гості зі столиці.

За інформацією ЗМІ, від вогнепального поранення в Київській області помер підприємець Сергій Старицький. Факт загибелі чоловіка підтвердили в Atlantic Group, де він працював гендиректором.

Пізніше смерть Старицького підтвердили в холдингу Atlantic Group.

А брат загиблого Юрій Воловик повідомив, що експертиза встановила, що Старицького застрелили з трьох метрів.



