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Все про:Росія (26576) Сирія (1469) Туреччина (1024) Міноборони РФ (231)

 У Міноборони РФ заявили, що атаковані турецькі військові в Ідлібі перебували серед бойовиків, які наступали на урядові війська

Під обстріл в Ідлібі 27 лютого потрапили турецькі підрозділи, які опинилися в бойових порядках загонів терористів, Анкара не попереджала про їхнє місцеперебування.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс, про це заявили в п'ятницю в Міноборони РФ.

Як ідеться в заяві російського відомства, інцидент стався в районі населеного пункту Бехун.

"При цьому згідно з переданими турецькою стороною російському Центру примирення (центр примирення ворогуючих сторін у Сирії, структура російського угруповання. - Ред.) координатами, жодних підрозділів турецьких збройних сил у районі населеного пункту Бехун не було і не мало бути", - йдеться в заяві.

У Міноборони РФ розповіли, що 27 лютого формування терористичного угрупування "Хаят Тахрір аш-Шам" (заборонене в Росії), які перебувають в ідлібській зоні деескалації, спробували провести великомасштабну наступальну операцію на широкому фронті на позиції сирійських урядових військ.

Також у російському відомстві повідомили, що Російський Центр примирення ворогуючих сторін перебуває в постійному контакті з турецьким Ідлібським координаційним центром, щоб виключити будь-які загрози безпеці турецьких наглядових постів і підрозділів, які розташовані в Ідлібі.

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"Протягом минулої доби представниками російського Центру примирення ворогуючих сторін постійно запрошувалися і підтверджувалися у турецьких колег координати місцезнаходження всіх підрозділів збройних сил Туреччини, що перебувають поряд з районами бойових дій терористів", - наголошується в заяві.

У Міноборони РФ стверджують, що російські військові зробили все, щоб сирійська армія припинила обстріл позицій бойовиків у районі населеного пункту Бехун, серед яких опинилися турецькі військовослужбовці.

"Відразу після отримання інформації про постраждалих турецьких військовослужбовців російською стороною були вжито вичерпних заходів для повного припинення вогню сирійськими військами, забезпечена безпечна евакуація загиблих і поранених турецьких військовослужбовців на територію Туреччини", - сказали в Міноборони журналістам.

У військовому відомстві також повідомили, що Росія не застосовувала бойову авіацію в районі Бехуна в четвер.

Раніше 28 лютого стало відомо про те, що сирійські війська завдали авіаудару в Ідлібі, унаслідок якого загинули турецькі військові. За останніми даними, в результаті атаки загинули 33 турецькі військовослужбовці. Про це повідомляла журналістам влада провінції Хатай, що межує із Сирією.

На тлі повідомлень про втрати турецької армії президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів екстрену нараду з питань безпеки.

Туреччина скликала екстрене засідання НАТО у відповідь на загибель турецьких військових в Ідлібі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178414
 
 
 Топ коментарі
 
Не канает. Ответка все равно будет.
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эрдоганушка весь мир смотрит не подведи В Минобороны РФ заявили, что атакованные турецкие военные в Идлибе находились среди наступавших на войска Асада боевиков - Цензор.НЕТ 2673 В Минобороны РФ заявили, что атакованные турецкие военные в Идлибе находились среди наступавших на войска Асада боевиков - Цензор.НЕТ 1253
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Кацапские брехни зашкаливают, они брешут постоянно и это уже их сатанинская суть. Турция и НАТО должны ответить этим подонкам как положено, хватит уже голову прятать в песок. Кацапы переходят все красные линии.
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Іх там нєт? Ні, не чули ! Іх там єсть! Поки що.
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Аналогичная, мол ошиблись, "вастамнебыло" бы, вроде как - хотели кока, а съели Кука.
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И тут посол Орды в Турции вспомнил судьбу своего предшественника...
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покажи нашему бубочке , что для тебя значит каждый солдат !!!
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"Хайят Тахрир аш-Шам" (запрещена в России) Источник: https://censor.net.ua/n3178414\\\\\\\\\\\

А в Гватемале не запрещена)
дблблд
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Это они говорят для своих лаптеногих, Меркель и Микрона с зеленским. Они может и поверят. Эрдогану этот ложный бред в уши не зайдет.
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Ось що буває, коли ху#ло морожинкой пригощає.
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я знову ж, в 3391-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
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..Турку, как лоха последнего разводят кацапи... У Міноборони РФ заявили, що атаковані турецькі військові в Ідлібі перебували серед бойовиків, які наступали на урядові війська - Цензор.НЕТ 2895 У Міноборони РФ заявили, що атаковані турецькі військові в Ідлібі перебували серед бойовиків, які наступали на урядові війська - Цензор.НЕТ 2745..
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Вот тут-то русня и наскочила на серьёзный кук...турция вполне самостоятельно даже может военно противостоять россии и это сталось.москва закрепила своё падени е как страна,жантажирующая всех своей армией.Россия понесёт и политический крах сразу после военного.эрдоган молодец.он не зависит ни от маразматика Трампа.ни от "умиротворцев" меркельш-макронов...
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В цапів завжди винуваті всі навкруги...
Гадаю що турецька відповідь не забариться...
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Кароче началося , с чем цапов и поздравляем.
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та ясно,парашка ж миротворець,а куйло великий борець з тероризмом.Ердоган перекрий кацапам босфор і нехай собі воюють подивимось на скільки їх хватить,коли ні один корабель не вийде з чорного моря.От це була б реальна санкція!
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Если Эрдоган не ответит, значит просто напыщенный павлин ( который пытается изображать из себя что то значительное) Давно Турцию так ни кто не унижал.
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"российские военные сделали всё, чтобы сирийская армия прекратила обстрел"
Миротворцы над схваткой
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я отето не понимаю бездумного перепечатывания цензором "новостей" с росейского интерфакса. таким образом подается росийская пропагандистская позиция без всяких даже оговорок, что эта позиция скорее всего абсолютно брехливая.
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Типа "Правый сектор" (запрещен в России)?
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