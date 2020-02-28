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 Події, Суспільство
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Все про:Євробачення (431) Олімпіада (259) мовлення (117) телебачення (413) суспільне мовлення (85)

 "Суспільне" заявляє про блокування роботи й арешт усіх рахунків: під загрозою трансляція Євробачення та Олімпіади

Постановами Відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України від 18 лютого 2020 року і від 20 лютого 2020 №61321781 було накладено арешт на кошти, наявні на рахунках "UA "Суспільне".

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві, оприлюдненій у п'ятницю вранці на сайті мовника.

"Наразі арешт рахунків уже унеможливив підготовку до трансляції Олімпіади-2020, блокує забезпечення участі України в Євробаченні-2020, зупинив запуск нових проєктів Суспільного, зокрема запуск нової суспільної студії в ефірі телеканалу UA: ПЕРШИЙ. Найближчим часом арешт також призведе до повної зупинки діяльності телерадіокомпанії, адже заблокована можливість здійснювати необхідні видатки для роботи національних телеканалів мовника (UA: ПЕРШИЙ, UA: КУЛЬТУРА), усіх регіональних каналів Суспільного, діджитал-платформ та трьох каналів радіо (UA: Українське радіо, UA: Радіо Промінь та UA: Радіо Культура)", - йдеться в повідомленні.

"Співпраця колишньої державної Національної телекомпанії України з "Євроньюз" розпочалася 2010 року ще до створення Суспільного мовника. Згодом із бюджету було припинене виділення коштів на оплату ліцензійних платежів за договором про створення українськомовної версії "Євроньюз", що й спричинило появу боргу та відповідний судовий процес", - зазначили в "Суспільному".

Зазначається, що суспільний мовник отримав цей борг у спадок як правонаступник всіх прав і обов'язків колишньої державної Національної телекомпанії України, яка припинила свою діяльність.

"Уже тиждень Суспільний мовник звертається по допомогу до Кабінету Міністрів України, Міністерства фінансів України, Міністерства культури, молоді та спорту України й Міністерства юстиції України, проте не отримує відповіді та потрібної з боку держави підтримки", - розповіли в "Суспільному".

"Ми усвідомлюємо, що навіть при наближенні видатків за бюджетною програмою, котра передбачена цьогоріч для телерадіокомпанії, усі отримані з бюджету кошти будуть негайно ж перераховані з рахунків Суспільного мовника до компанії "Євроньюз". Отож із запланованого та передбаченого законом бюджету на 2020 рік Суспільний мовник недоотримає майже 300 млн грн. Отже, реалізація річного плану діяльності телерадіокомпанії буде неможливою. Суспільне знову перейде в режим виживання, як це й було в попередні роки через колосальне недофінансування, коли мовник міг здійснювати лише базові видатки, без жодних належних вкладень у виробництво нового контенту чи технічне переоснащення", - заявили в "Суспільному".

"У ситуації, що склалася, Суспільний мовник далі звертається до відповідних міністерств задля ініціювання виділення з державного бюджету окремих коштів для термінового погашення наявної заборгованості колишньої державної компанії, а також 1,6 млн євро виконавчого збору, що телерадіокомпанія має сплатити додатково. Команда Суспільного звертає увагу громадськості на те, що створення незалежної телерадіокомпанії з переданням їй величезних державних боргів — неможливе, а відсутність допомоги з боку державних органів у вирішенні цієї проблеми призведе до повної зупинки суспільного мовлення в Україні", - йдеться в заяві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Втручання президента заборонено законом, - на "Суспільному" відповіли Офісу президента

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178412
 
 
 Топ коментарі
 
рускому миру не нужны здесь никакие суспiльнi !
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Зато, каналы Медведчука отлично работают)) Ну действительно, зачем УКРАИНЦАМ, проУКРАИНСКИЕ каналы в УКРАИНЕ...
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ТЕПЕРЬ останется только канал мертветчука Ньюс Ван
Переворот продолжается
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рускому миру не нужны здесь никакие суспiльнi !
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Ну вот если убрать в сторону все лозунги и, положа руку на сердце, сможешь вспомнить когда последний раз смотрел/слушал этот ТВ канал? Я нет.
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вам кацапам онли ньюз ван и 112 и наш а остальные религия не позволяет "Суспільне" заявляє про блокування роботи й арешт усіх рахунків - Цензор.НЕТ 7739
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Ну вот, сразу клеймо поставил... Диалога не получилось
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Не ний, кацап.
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Этот канал будет (собирался) транслировать Олимпиаду. В эти дни его многие будут смотреть. Это тоже не хило - комментаторы на украинском языке. Это хоть немного отодвинет пассивных от русского мира.
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Разве вопрос в том смотрят этот канал или нет? Вопрос в том, что это общественное телевидение, а не олигархические телеканалы и просто так блокировать его - это просто идиотизм. Пусть расследуют что им надо, но какого хрена создавать препятствия в работе?Под угрозой Евровидение. Это нормально? Геть Зеленую конченую власть, которая блокирует не пророссийские каналы Интер, Ньюзван, ЗИК,112, а общественный. Геть этих зеленых рептильных предателей Украины!
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А я вот частенько смотрю и ЮА-1,и культура.Смотрю с удовольствием.Правда на данный момент другого и смотреть просто нечего.Сплошной промыв головного мозга,и засилье разных проплаченных ток-шоу,которые круглые сутки долбят тебя по голове,как дятел без устали.Это я про пятый-прямой,зик,ньюз ван,112,наш,эспрессо.
А ЮА-1 и культура держат балланс новостей,ток-шоу,и культурно-развлекательных программ.
Аласания в этом смысле молоток.
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И руку не нужно никуда класть - в этой информбрехне, одни из АДЕКВАТНЫХ !!!!! Постоянно пользуюсь .....
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биатлон очень даже норм смотрю и всякие спортсоревнования, которіе больше никто не транслирует и к тому же там последнее время не плохие аналитики віступают...
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такой же финт будет как недавно с АТР, сначала закрівают, а потом добрый царь к какому то событию на всю Украину, выразит свою поддержку и скажет , что мы никогда не откажемся его финансировать...
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вкоротили поводок та перестали кормити
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Мавр сдєлал своє дєло.
Пять років зомбували народ проти Порошенка.
Звичайно, кушать хочєтся, але ж заробляти гроші можна, не торгуючи своєю совістю.
Закрити цю РАДІОПОМИЙНИЦЮ!
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НИЧЕГО ПОДОБНОГО, КРИТИКУЮТ НЕДОСТАТКИ И ПРОШЛОЙ ВЛАСТИ И СЕГОДНЕШНЕЙ !!!
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скоро никто вас не сможет защитить, если не будете все вместе давать по зубам реваншистам времен януковича.
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ОДИН ИЗ НЕМНОГИХ - АДЕКВАТНЫХ !!! Постоянно смотрю, слушаю !!!!!!!!!!!
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ТЕПЕРЬ останется только канал мертветчука Ньюс Ван
Переворот продолжается
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зік з минолого року теж його. там уже Надька ведучою задєлалась.
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Поздно. Оно отупело от сои по полной. Возврата нет.
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шота по аласании имеется,омерзительный?или тебя только на пороха заточили "Суспільне" заявляє про блокування роботи й арешт усіх рахунків - Цензор.НЕТ 7460
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Зато, каналы Медведчука отлично работают)) Ну действительно, зачем УКРАИНЦАМ, проУКРАИНСКИЕ каналы в УКРАИНЕ...
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Зарабатывайте как хотите. Мне вообще не нужно мои деньги тратить на любые государственные СМИ.
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Вот тут ты прав на 1000% Кто хочет спонсировать каналы, пусть это делает добровольно, а не за счет моих кровных!
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ЭТО ИЗ СЕРИИ "КАКАЯ РАЗНИЦА" - ГДЕТО Я ТАКОЕ СЛЫШАЛА
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если хочешь смотреть - плати из своего кармана.
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Я и не слышал о существовании такого канала до этого... Не сарказм
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Вы шутите? это последний оплот здравого смысла в этой стране.
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насколько мне известно это журналистский канал, созданный самими журналистами...
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Это говорит о том , что Вам уже серьезно помыли мозго, вы даже не ищите АЛЬТЕРНАТИВЫ ,
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Что, даже трансляции шабашей кремлевского патриархата и игнор эпохальньіх собьітий в украинской церкви не помогли Аласании?
А так тужился, борясь п'ять лет с "барьігами" и Украиной.
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Не пишите.

Что не так?
Аласания не показьівал ходу гундяевского патриархата, игнорируя, не показьівая такую же ходу Киевского?
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Влада продовжує знищувати свободу слова, починаючи із самих беззахистних ЗМІ: ТV/UA, АТРК.
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И какие передачи ты смотрел не этом канале?
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Поправьте если я не прав. АТРК, это ведь частный канал? Я не согласен платить налоги, которые впоследствии будут передаваться частнику! Пусть этот канал спонсирует хозяин канала или те телезрители которые его смотрят.
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В сети пишут что владелец телеканала Ленур Ислямов
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Что вас не устаивает в работе канала?
Правда о пуйле и кацапии?
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Дело не в работе канала. Как я могу критиковать работу канала, если я не являюсь его телезрителем? Разговор ведь совсем о другом. Почему мои налоги должны уходить в руки какого-то там Ислямова, канал которого является частным?
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Информационная война требует трат.
Если все предоставленньіе средства идут исключительно на функционирование канала, ведущего правильную информационную политику, то такие тратьі оправданьі.
Это можно проверить с помощью аудита.

И это однозначно лучше, чем спонсирование государством, налогами граждан разньіх псевдо-ветеранских организации совкодрочеров.
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Пусть экономят на них, 60-летних "ветеранах" второй мировой.
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Татарам, которые привыкли веками выезжать с профитом на горбах лохов. Кроме парочки блуждающих по раде, есть еще из их числа недовольные? Тихо легли под парашу и расслабились. Нация ..., типа расслабься и получай удовольствие...
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Паша как борется с кацапскими гнидами, оккупировавшими часть территории Украиньі?
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не надо про договорняки Патрушева и зеленского
рассказывать,
тогда аваков денег подкинет
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Ну а что было ожидать после передачи о Патрушеве в Омане? Им же ясно было сказано не раззевать пасть на неприкосновенное. Не послушались. Теперь заменят на послушных.
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Слушал недавно Турчинова на тюбике в "Антиподах". Говорит, что они, в свое время, поставили глушилки от пропагандонов по всей линии соприкосновения. С приливом зе-слизи теперь они отключены, а основные украинские каналы закодированы. +На подходе закон о дезинформации. Делайте выводы, к чему нас готовят, дамы и господа......
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Послушаешь Кровавого Пастора ещё, квартиру в пользу секты продашь... и Зе-бубАчка говно, и Пастор ВЛКСМ говно!
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Есть!
Набить морду Шурылу, а заодно и остальной 3,14здобратии...
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Новости у них достаточно хорошие были, и без кучи шлага и го как на 1+1.
Ради новостей их включал телик. И программу про животных дети любили "Суспільне" заявляє про блокування роботи й арешт усіх рахунків - Цензор.НЕТ 3059
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Про животных... Бигуса... Ну да, твари в передачах были ещё те!..
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ПОВЫПОЛЗАЛИ - НАДО БЫТЬ ПОСЛЕДНИМ НЕГОДЯЕМ, ЧТОБ ТАК НЕНАВИДЕТЬ СВОЮ СТРАНУ !!! КАК ВАМ КАЦАПЫ МОЗГИ ПРОМЫЛИ !!! ВЫ ВСЕ - КТО ХРЕНЬ ПИШЕТ НЕ ВИДИТЕ, ЧТО КАЦАПСКАЯ БАНДА СДЕЛАЛА НА ВОСТОКЕ НАШЕЙ СТРАНЫ ? ВАМ МАЛО?
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Ты смотри как падлы кремлевские оживились. Как боятся украинского телевиденья, и ни разу, сволочи, в комментах не палятся. Они видите ли не хотят со своего карманы платить, зубожилы! Вы, падлы, со своего кармана ***** постоянно платите- через госфинансирование партии за жопу, или прокремлевской партии слуг урода, через финансирование ордло вашим ослом оманским из госкрамана, мосты им там строят, которые потом боевики знбирают и т.п.. Им вам, гниды, это нравится, молчите, и лижите задний проход кремлевской дряни кловану и путлеру.
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Та це зеблота прокацапська підтягнулась путінського віслюка відмазувати
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"Дакакаяразница!"(с) 112-й или Суспільне, да, ЗЕприматы?
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Пофик, смотрю Мегу, НЛО и 33. Иногда Прямой. По остальным всегда реклама.
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СЕЙЧАС ИДЕТ ИНФОРМВОЙНА , КАЦАПЫ ПРОМЫВАЮТ МОЗГИ, ЗОМБИРУЮТ .....У "СУСПИЛЬНОГО" АДЕКВАТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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чем меньше украинских каналов , тем больше соловьев - скабеевых , тем больше упоротой ваты вылазит , все планомерно и последовательно делается для принятия руского мира
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Боже мой!!!! Это просто чудовищно.....
НИ ОДИН, млять, каминтатор НЕ ПРОЧИТАЛ новость, где он срёт.....
У предшественника телекомпании долг перед Евроньюс, который перешёл компании как ПРАВОПРИЕМНИКУ. Евроньюс подал про долг в суд, суд арестовал счёт.
ПРО ЧТО ВЫ БЛЕЕТЕ ????
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А вьі дочитали?

"Суспільне" обращалось и в Кабмин, и в минфин, и т.д. К тем, кто отвечает за финансирование канала.

'Уже неделю общественный вещатель обращается за помощью к Кабинету министров Украины, Министерству финансов Украины, Министерству культуры, молодежи и спорта Украины и Министерству юстиции Украины, однако не получает ответа и нужной со стороны государства поддержки", - рассказали в "Суспильном".

Источник: https://censor.net.ua/n3178412
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Аллочка, голубка, а какое отношение Кабмин имеет к решению суда? А относительно погашени я долга за счёт бюджета - так это в ВР, изменять закон о бюджете на 2020....
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Если бьі Кабмин погасили долг, не бьіло бьі суда.
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Щас злиться начну. КАК кабмин может что-то погасить, если этих денег нет в бюджете?????????????????????????????
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А ВЫ САМИ ДОЧИТАЛИ - ЭТО НЕ ИХ ДОЛГ.... ДОЛГ НА НИХ НАВЕСИЛИ ,,,
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Я дивлюсь UA перший, культура, суспільне, раніше і ТРК Крим, частіше, ніж будь-які інші. Переважна частина змістовна, цікава, неупереджена, на достойному інтелектуальному рівні. Не знаю іншого каналу, який можна порівняти з передачами цих каналів. Дуже поважаю усіх, хто там працює протягом років з дня заснування, не дивлячись на усі фінансові утиски і неповагу, невизнання значущості з боку владних структур. Професіонали! А ВЛАДІ - ГАНЬБА!
Владо, дотримуйтесь закону, забезпечте функціонування Суспільного!
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А они за кого топили - за Петю, Зелю или рыгов?
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Кстати, про это самое Евроньюс - нам показывали РАСИЙСКУЮ редацию. Соответственно новости были как-бы европейскими, но с ма-алюсенькими, почти незаметными правка текста относительно английского оригинала...
Например фраза в оригинале "Европа возложила ответственность за газовый конфликт на Россию и Украину" в расийской редакции звучала так: "Европа и Россия возложили ответственность за газовый конфликт на Украину" ну всё далее в таком духе!
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Кому цікава правда, що робиться в Україні
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МЕНЯ ИНТНРЕСУЕТ , ЧТО ДЕЛАЕТСЯ В МОЕЙ СТРАНЕ .... НЕ РАЗГОНЯЙТЕ ВСЯКУЮ ДУРНЮ !!!
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Тю, а их разве не Россия финансировала?
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Усе правилна - зебилам страшна правда...
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