 Туреччина відкрила кордони для сирійських біженців у Європу, - Reuters

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters із посиланням на високопоставленого турецького чиновника.
"Ми вирішили не заважати сирійським біженцям дістатися Європи суходолом або морем", - сказав чиновник, який побажав залишитися неназваним.
"Усі біженці, включно із сирійцями, тепер можуть в'їжджати до Європейського Союзу", - додав він.
Нагадаємо, раніше Рахмі Доган, губернатор турецької провінції Хатай, що межує з Сирією, повідомив про загибель 33 турецьких військовослужбовців унаслідок авіаудару в Ідлібі.
ехать на Москву и смеяться на параде уродов, зная шо совок чуть сам первым не напал на немецких дидов.... тварь, мразь. жаль что Зеля ее не добил(ну, ролик про то как старую каргу начало термосить))))
А еще есть Андалуссия, ранее бывшая Дар-уль-Ислам
2. Эти "беженцы" воевать не собирались, и "своя страна" им не нужна - их цель добраться до Европы и сесть на шею немцам, французам и т.п.
"В Европе много зеленых пастбищ"(С)
Так же и в Донбассе - большинство "гражданских потерь" - это местная алкашня которая с автоматами на блокпостах или в окопах.
Возьмите от этого 10% - вот и будет оценка погибших.
Во-2-х, там огромное количество семей террористов. Папаша воюет за "ИГ", а семьи отсиживаются в безопасности в лагере. Даже если папашу убили, это не значит что он стал "погибшим гражданским".
Ну давайте, устраивайте карантин и отменяйте работу общественного транспорта по предложения рептилоидов-академиков Оксфорда и Гарварда.
Вы хотели хаоса?
Получите и распишитесь.
Все прекрасно знают , что это срашнявые самолеты , только пока по политическим мотивам не хотят в слух произносить .
Поставлять військові патрулі і військові частини на границі, заберуть безвізовий режим для турків, і що Ердоган цим хорошого добється?
И допомогло це Европе?
Цікаво чому турки не перекривають кацапам Босфор?
Срочно сливать Евро?