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 Події, За кордоном
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Все про:Сирія (1469) Туреччина (1024) Євросоюз (2822)

 Туреччина відкрила кордони для сирійських біженців у Європу, - Reuters

Туреччина вирішила не заважати сирійським біженцям потрапити в Європу. Так вона відреагувала на атаку урядових сил Сирії та їхніх союзників з Росії, яка забрала життя 33 турецьких солдатів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters із посиланням на високопоставленого турецького чиновника.

"Ми вирішили не заважати сирійським біженцям дістатися Європи суходолом або морем", - сказав чиновник, який побажав залишитися неназваним.

"Усі біженці, включно із сирійцями, тепер можуть в'їжджати до Європейського Союзу", - додав він.

Нагадаємо, раніше Рахмі Доган, губернатор турецької провінції Хатай, що межує з Сирією, повідомив про загибель 33 турецьких військовослужбовців унаслідок авіаудару в Ідлібі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Генсек НАТО Столтенберг засудив "невибіркові удари" армії режиму Асада і РФ по Ідлібу

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178409
 
   
 Топ коментарі
 
Ну, понеслась!!! + коронавирус. Ну что европейцы, долго еще будете выражать озабоченность в отношении к кацапским действиям на домбасе и везде???
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Франція і Німеччина мають прийняти і забеспечити біженців, оскільки являються формальними союзниками Моржовії.
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Турки правы. Почему они должны страдать за всех макронов и Меркелей, которые потакают Вове Пу?
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Ща Меркельша полетит мерить Уйла и Эрдогана!
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Не та уже фрау, пообвисла вся, угождая пыне. Вряд ли теперь она способна уговорить на что то элегантного султана
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та фрау кгб-истка.
ехать на Москву и смеяться на параде уродов, зная шо совок чуть сам первым не напал на немецких дидов.... тварь, мразь. жаль что Зеля ее не добил(ну, ролик про то как старую каргу начало термосить))))
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Зараз турки покажуть кацапам, що таке "принуждение к миру". Та й "обеспокоєнно- озабоченним" ЕУропейцям, захищенним іншими країнами від кацапського свавілля, час до тями приходити
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нам поехать на работу РАБОТАТЬ !!! в германию хер попадешь а этих щас примут еще и бабло будут платить а они вас там резать будут
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Переименование Германию в Сирию! Аллах Акбар!
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Вилаят Альмания
А еще есть Андалуссия, ранее бывшая Дар-уль-Ислам
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Тю, а чому не в парашастан? Це ж параша союзник Сирії, от хай і приймає в себе сирійських біженців. Туреччина відкрила кордони для сирійських біженців у Європу, - Reuters - Цензор.НЕТ 9702
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Эрдоган предупреждал еще осенью - если россию жестко не прижмут европейцы, то он откроет дорогу беженцам. Человек слова. Уважение.
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У Турции нет твердой и однозначной позиции. Она покупает С 400. Запускает с Рф Турецкий поток. Конфликтует с союзниками по НАТО -США И Германией. Туристы из Рф,помидоры в РФ. Все достаточно сложно.
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А зачем турки их пускают к себе? И почему ЕС не может закрыть свою границу? Цирк какой то а больше похоже на договорняк по принудительной миграции раб. силы.
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какая нах. рабсила из этих сурийцев? они в хитрожопую гейропку бегут не для того чтобы работать а чтобы на социал сесть и бабло просто так получать.
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Никто из них не работает, по приезду сразу садятся на социал и начинают плодиться.
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Молодец Эрдогаша! Европа должна платить за поддержку *****.
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Ничего себе 4 миллиона сирийцев кормят турки идиоты,дайте им оружие и приказ дойти до Дамаска,пусть повоюют за свою страну.
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щас. сурийцы хитрожопые как ары и не будут воевать за сурию. им выгоднее пробраться в гейропу к гейропейцам и качать с них евры.
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Без турецкой артиллерии и поддержки с воздуха ничего не выйдет, а это уже зависит от желания Турции воевать полномасштабно, как это было в Африне, где сами сирийцы-арабы отбили родной город у курдов. Но вот на Манбидже дело застопорилось
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1. Турция кормит не за свои - она получает от ЕС в год 3 млрд.
2. Эти "беженцы" воевать не собирались, и "своя страна" им не нужна - их цель добраться до Европы и сесть на шею немцам, французам и т.п.
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интернет знает все, а если ты не умеешь читать информацию которая в открытом доступе - то это твоя проблема а не ботокса
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А чему бы им и не бежать в Европу?
"В Европе много зеленых пастбищ"(С)
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Обещанный Аль-Фирдаус на фоне сирийского ада или печальных реалий лагерей беженцев. Так что желание жить лучше вполне понятно
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Обратите внимание, что в статье Википедии на русском языке не указаны потери гражданского населения в Сирии. В статье на английском языке такая цифра (приблизительная, конечно) есть, а на русском нет. "Парадокс"(С)
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Тут есть вопрос как европейцы считают "потери гражданского населения". Например "потери гражданского населения" на территории которую контролировали террористы - со слов террористов. Так они записывали в "потери гражданских" и свои потери, чтобы давить на жалость евротолерастов.
Так же и в Донбассе - большинство "гражданских потерь" - это местная алкашня которая с автоматами на блокпостах или в окопах.
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Только в Турции, по слухам, 3 миллиона беженцев.
Возьмите от этого 10% - вот и будет оценка погибших.
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не уверен. Во 1-х, "беженцы" там не от войны а в основном экономические. Когда начались события в Сирии, Европа открыла границы "беженцам" и туда после того как прошла первая волна, сорвались ВСЕ кто мог, не только те у кого война рядом с домом. Но Европа лавочку прикрыла, договорились о лагерях в Турции, и те кто не успели - сейчас в лагерях. Вернуться назад в свои дома им уже некуда, т.к. они разграблены теми кто остался. К тому же, они ждут что рано или поздно Европа их примет.
Во-2-х, там огромное количество семей террористов. Папаша воюет за "ИГ", а семьи отсиживаются в безопасности в лагере. Даже если папашу убили, это не значит что он стал "погибшим гражданским".
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Это вам, прогрессивное мировое человечество, не коронавирус.
Ну давайте, устраивайте карантин и отменяйте работу общественного транспорта по предложения рептилоидов-академиков Оксфорда и Гарварда.
Вы хотели хаоса?

Получите и распишитесь.
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Ну и правильно ! Пущай теперь Европа нюхнет все прелести , а то думали отсидеться и еще на Турцию бочку катить ...
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Хотели облизывать )(уйло - получите все прелести !
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Так виглядає, що Європі доведеться забути про толерантність і застосувати лайт версію досвіда алоізовича.
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Скоріше за все в Європі начнуть вилизувати немиті зади сирійським біженцям чим хтось там знайдеться щоб застосувати досвід алоізовича.
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Може бути і такий варіант, хоча якщо взяти до уваги, що політичні сили які проводять надто толерантну політику втрачають підтримку, то хто знає.
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Плешивый ботексный уродец - божок карликового роста в 148 см на шпильках напоминает мне одного из претендентов на царскую корону из советского фильма " Корона российской империи " , которого блестяще играет Ролан Быков !
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Сподіваюся що цього літа кацапів у Туреччині не буде.
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Убивали сирийцы, а виноватыми за это сделали союзную с Турцией Европу - странная логика.
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Какие сирийцы , у них уже давно авиации нет НИКАКОЙ !
Все прекрасно знают , что это срашнявые самолеты , только пока по политическим мотивам не хотят в слух произносить .
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Тут мабуть питання не винуватості, тут швидше хто слабкий і вразливий того бють всі і завжди.
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ну шо там макрон? рассея наш стратегический союзник? мы любим газ и путена?
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Да и пох!! Зажратые торгующие ублюдки. Украине Давно надо думать о союзе с Польшей. странами Балтики, США, Англией....
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Поддерживаю и одобряю действия Армии США , ВСУ , Турции , Народной Армии Сирии и сирийских повстанцев - шахтеров , трактористов , нефтяников и отпускников из арабских стран по массовому истреблению рашкаФашистов на суше , море и в воздухе !
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Молодчага Эрдоган.В отличие от украинских президентов с их челядью,Эрдоган конкретно поставил этим почти-хитрым меркельшам-макронам условие-"Либо Турция.ожидавшая более 10 лет членства в ЕС становится членом ЕС,или Меркель захлебнётся от того потока беженцев,которое удерживает Эрдоган,спасая спокойствие Европы.Эрдоган ТОЧНО НЕ ЛОХ,в отличите от порошенко-зеленского..
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В чому молодчага?
Поставлять військові патрулі і військові частини на границі, заберуть безвізовий режим для турків, і що Ердоган цим хорошого добється?
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Ты, счастливец, не у курсе, что граница с Турцией была и раньше?
И допомогло це Европе?
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Раніше не було політичної волі, а зараз може зявитись
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Молодці. Якщо у хитров.паних європейців "хата з краю", то нехай розгрібають це лайно. Армія *****, вже давно мала бути знищена у Сирії, разом із Асадом і не було би цієї проблеми.
Цікаво чому турки не перекривають кацапам Босфор?
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Почему ЕС не закрывает свои границы.. Что значит Турция пустила. Ну пустила на свою территорию, это ее дело. А почему ЕС должна потом их из Турции принимать. Что за идиотизм. ( это очередной план Путина , спровоцировать бойню в Сирии, подставить Турцию, те с психу пустят беженцев в Европу, , а тут еще и вирус.. ( в помощь) Европа в панике и бросится умолять "великого царя всея севера" договариваться за счет Украины, Грузии .. если не сказать Прибалтики. ( об этом уже не раз предупреждали.. подождите еще и из Ливии беженцы попрут.. Это тоже одна из составляющих плана.
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Этого ***** и добивался! Теперь ЕС будет не до Украины.
Срочно сливать Евро?
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А до этого инфантильный ЕС был очень обеспокоен агрессией паРаши в Украине, разок даже до "крайней обеспокоенности" доходило...
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европейцям потрібно облаштовувати справжній кордон ЕС і викинути на смітник історії коммуністів і лівих які знищують національні держави
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Ну що сказати... Салям алейкум дарахие таваришчи !
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Україні треба теж взяти частину біженців. Це буде по людські.
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Бажано, щоб у всіх біженців була температура.
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Лякатись вірусу треба тим, кому за 80. Або тим, хто свій імунітет занедбав. Палінням, іншими поганими звичками. Ні кордони, ні марлеві пов'язки від вірусу не захищають.
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Єс догрався з Путіним в обнімашки... Хай получають страуси...
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чем больше беженцев из сирии в ес, тем больше радуется засрашка. главная цель является развал ес и съедание национальных государств по отдельности, так проще. к сожалению европейские политики внесли огромный вклад в осуществление таких планов, потом как они в больше своей массе некомпетентные, продажные и лживые. эрдоган естественно упрощает засрашке задачу. единственные союзники украины это сша и канада, возможно англия. ес к сожалению сам себя дисквалифицировал тем, что предал свои же ценности и исполнял хотелки феркель и микрона. Они до сих не понимаю, что делает ***** с теми, кто с ним сотрудничает. Наивные идиоты
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