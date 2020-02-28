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Все про:Сирія (1469) Туреччина (1024)

 Загострення в Ідлібі: Туреччина може перекрити Босфор і Дарданелли, а також відкласти розгортання С-400, - місцеві ЗМІ

Туреччина як реакцію на загострення ситуації в Ідлібі розглядає можливість перекриття проток Босфор і Дарданелли для проходу військових кораблів, а також може відкласти розгортання російських систем С-400.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляють турецькі ЗМІ.

Згідно з повідомленнями, рішення про перекриття проток може бути ухвалено на підставі статей 20 і 21 Конвенції Монтре 1936 року про режим проток, які наділяють Анкару таким правом у тому разі, якщо Туреччина вважала би себе такою, що "перебуває під загрозою безпосередньої військової небезпеки".

Окрім того, турецька сторона може відкласти розгортання С-400, яке раніше було заплановано на квітень, зазначають турецькі ЗМІ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Туреччина скоро зрозуміє, ким є Росія, - посол США в НАТО Гатчісон

Раніше Рахмі Доган, губернатор турецької провінції Хатай, що межує з Сирією, повідомив про загибель 33 турецьких військовослужбовців унаслідок авіаудару в Ідлібі.

Як повідомлялося раніше, Туреччина скликала екстрене засідання НАТО у відповідь на загибель турецьких військових в Ідлібі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178407
 
   
 Топ коментарі
 
давай Турция, перекрывай! даже не раздумывай!!!
(заранее спасибо)))))
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Турция, давай, будь гордой! Отомсти за погибших!
Перекрывай на хрен пролив! Мочи кацапов в Сирии!
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Там сказано - для всех военных судов, а не только рашинских. Суда НАТО, которые постоянно заходили к нам на учения, чем сильно напрягали кацапские анусы, так же не смогут заходить в Черное море, в то время как кацапские (в т.ч. подводные лодки которые они загнали в Крым якобы для ремонта) останутся
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Неправильно. НАТОвські кораблі для турків небезпеки не несуть.
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Тебя кто учил читать в школе?
Где сказано про "всех"? Читай первоисточники блин, дарование молодое - Турция решает кого пускать плыть через пролив, а кого на дно морское!
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давай Турция, перекрывай! даже не раздумывай!!!
(заранее спасибо)))))
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у Эрдогана есть яйца, если надо будет он так и сделает
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міжнародний тиск на ***** та його армію
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Турция, давай, будь гордой! Отомсти за погибших!
Перекрывай на хрен пролив! Мочи кацапов в Сирии!
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И Босфор перекрыть и С400 развернуть. Отлично будет выглядеть сбитие самолётов Параши из ЗРК Параши.
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Эти ЗРК не будут работать на рассейские самолеты.
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Зачем они в таком случае нужны туркам?
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Від Ізраїлю відстрілюватись.
Для кацапів американський Петріот.
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Вряд ли турецкие ЗРК встроены в российскую систему распознавания "свой-чужой". Да и на любом ЗРК блокировка пуска по "своим" при необходимости отключается.
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Это хорошо. Проблемы руских будь то война с кем угодно или вирус с 90процентной смертностью - наши плюсы.
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Давно надо было это сделать а не целоваться с ******.
Помидоры рулили...
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Да, шансы малы на это. Но, будем оптимистами Обострение в Идлибе: Турция может перекрыть Босфор и Дарданеллы, а также отложить развертывание С-400, - местные СМИ - Цензор.НЕТ 8059
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Два фрегата РФ с «Калибрами» вошли в Босфор и Дарданеллы Об этом сообщает "Рамблер". Далее:

https://news.rambler.ru/army/43759530/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
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А далі що? Збираються їх там затопити як в Балаклаві? Кацапи інакше не ведуть морські баталії.
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Это чмо эрдогаша может только воздух сотрясать,может ещё газпромовский турпоток пригрозит перекрыть?
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не нужно на макшанию нападать. Нужно ее полностью изолировать. Сами передохнут как тараканы в банке.
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на С400 потрачеено бабло ,так что развернет , а закрыть проливы что бы Кузя не лазил это как раз то что надо Загострення в Ідлібі: Туреччина може перекрити Босфор і Дарданелли, а також відкласти розгортання С-400, - місцеві ЗМІ - Цензор.НЕТ 8209
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Кузя вже нікуди не полізе, хіба що на брухт і то на шворці в Китай потянуть... Загострення в Ідлібі: Туреччина може перекрити Босфор і Дарданелли, а також відкласти розгортання С-400, - місцеві ЗМІ - Цензор.НЕТ 8169
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Нічого не буде без підтримки Заходу, а стара демократична шлюха Європа може лише занепокоєння висловлювати!, та біженців приймати!!!!
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Думається,що султан ще влаштує великі проблеми для кацапів. А для нас це саме те,що потрібно.От тільки боюсь,що наша недолуга влада з цього не скористається.
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Самое время ударить и нам, только кто поведет войска в бой, віслюк?
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Судя по тому как на него гавкают кацапы и всякие запроданцы, то повел бы. Армія, мова, віра! Сивоха сказал?
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Ну як хто, нелох осідлає сівуху, шашку наголо,і як павєдьот... метрів на 300,не далі...
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Перекривайте. Рятуйте світ від "кацапського короновірусу"
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Ничего не будет.Страх очень сильная вещь.Перетрут с х-лом,в крайнем случае откажутся параше помидоры поставлять.
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Какое количество баррелей сирийской нефти компенсирует Турции потери от российского рынка помидоров? Загострення в Ідлібі: Туреччина може перекрити Босфор і Дарданелли, а також відкласти розгортання С-400, - місцеві ЗМІ - Цензор.НЕТ 5086
Даже принимая во внимание, что цена на нефть падает?
(чему лично я очень рада, даешь бензин по 70 центов за литр как в "раньшее время"(С))
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Это не Турция решает. Они пешки в этой игре.
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А помідори куда дівать, а п'яні туристи із мордора? Московія відмовиться від помідорів. не пустить туристів і Ердоган піде на поступки. Загострення в Ідлібі: Туреччина може перекрити Босфор і Дарданелли, а також відкласти розгортання С-400, - місцеві ЗМІ - Цензор.НЕТ 6962
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Подсказываю: сначала - Дарданеллы, немного погодя - Босфор.
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Фактически РФ без объявления войны, как всегда вероломно, нагло, подло, напала на вооруженные силы Турции, то есть на Турцию. Кроме того РФ еще направила из оккупированного Крыма к берегам Сирии два фрегата с крылатыми ракетами "Калибр". Поэтому Турции необходимо принять необходимое меры для защиты своей независимости, защитить своих граждан. Одной из мер, необходимо срочно перекрыть Босфор пролив для российских кораблей. Украина поддерживает Турцию в ее борьбе.
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