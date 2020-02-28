 СБУ заблокувала канал нелегальної міграції в Україну вихідців із країн Близького Сходу. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними відомства, зловмисники виготовляли підроблені документи, легалізували їх в іноземній консульській установі. Потім учасники групи передавали їх в органи державної влади для отримання дозволів на перебування в Україні громадян з країн так званого "міграційного ризику".

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За результатами проведення слідчих дій спільно з працівниками Національної поліції, у межах кримінального провадження, розпочатого за ст. 358 Кримінального кодексу України, правоохоронці вилучили документацію, комп’ютерну техніку, електронні носії інформації, які містять докази протиправної легалізації іноземців.



Фото: сайт СБУ

Вирішується питання щодо повідомлення фігурантам підозр про вчинення кримінального злочину.