 СБУ заблокувала канал нелегальної міграції в Україну вихідців із країн Близького Сходу. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.
За даними відомства, зловмисники виготовляли підроблені документи, легалізували їх в іноземній консульській установі. Потім учасники групи передавали їх в органи державної влади для отримання дозволів на перебування в Україні громадян з країн так званого "міграційного ризику".
За результатами проведення слідчих дій спільно з працівниками Національної поліції, у межах кримінального провадження, розпочатого за ст. 358 Кримінального кодексу України, правоохоронці вилучили документацію, комп’ютерну техніку, електронні носії інформації, які містять докази протиправної легалізації іноземців.
Вирішується питання щодо повідомлення фігурантам підозр про вчинення кримінального злочину.
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Обострение в Идлибе. Турция открыла границы в ЕС для беженцев из Сирии - Reuters
По данным Reuters, после обострения в Идлибе Турция решила открыть границы для сирийских беженцев. Это может втянуть Европу в сирийский конфликт
После атаки правительственных сил Сирии и их союзников из России, которая унесла жизни 33 турецких солдат, Анкара решила больше не останавливать сирийских беженцев на пути в Европу. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного турецкого чиновника.
"Мы решили не мешать сирийским беженцам добираться до Европы по суше или по морю. Все беженцы, включая сирийцев, теперь могут въезжать в Европейский Союз", - сказал он.