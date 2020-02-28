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 Політика України
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Все про:Гаврилюк (23) робота (148) таксі (48)

 Я ідеально підходжу на цю посаду, - екснардеп Гаврилюк про роботу таксистом

Екснардеп від НФ Михайло Гаврилюк підтвердив, що працює таксистом і сказав, що ідеально підходить для такої роботи.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав екснардеп від НФ Михайло Гаврилюк, передає Цензор.НЕТ.

"Спостерігаю, як деякі видання, що майже місяць тому кричали про триповерховий будинок злодія Гаврилюка, сьогодні рясніють заголовками "Прижало? Колишній нардеп працює таксистом". Непослідовно якось, панове. Пропоную ще заголовки "Гаврилюку не вистачило коштів на другий водоспад" або "Гаврилюк притворяється бідним, щоб приховати свої злочини". Але якщо серйозно, то так, я вирішив деякий час потаксувати. Справжній таксист має вміти три речі: добре орієнтуватися на місцевості, акуратно водити авто і розумітися в політиці, тому я ідеально підходжу на цей пост. Це, звісно, не робота моєї мрії, але сидіти без діла я не люблю, і жодної роботи не цураюсь. Тому поки так) Щиро дякую всім журналістам, які просили коментар, за увагу до моєї персони, але ажіотажу щодо цього трохи не розумію. Замовляйте таксі, і якщо нам судилося зустрітися, ми зустрінемось і побалакаємо) Окремо ж інтерв‘ю давати не буду. Дякую за розуміння", - заявив екснардеп.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Екснардеп Гаврилюк влаштувався на роботу в службу таксі. ФОТО

Я ідеально підходжу на цю посаду, - екснардеп Гаврилюк про роботу таксистом 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178405
 
   
 Топ коментарі
 
Через рік буде таксувати ЗЕбіл на Теслі.
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после зашквара с вр остался человеком. респект.
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Я идеально подхожу на этот пост, - экс-нардеп Гаврилюк о работе таксистом - Цензор.НЕТ 9147 Все таксисты голосовали за владимира зеленских и клеили наклейки зеко-манда. нужно их всех заставить касовый апарат с собой возить
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Через рік буде таксувати ЗЕбіл на Теслі.
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Все таксисты голосовали за владимира зеленских и клеили наклейки зеко-*****. нужно их всех заставить касовый апарат с собой возить
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Знайоме явище. У Лугандоні у кожного таксиста і маршрутчика був аквафреш Орди.
Зараз майже всі поховали. Ейфорія пройшла.
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Шаную Михаїла! Відповів гідно журналізонам!
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Під наркотою не можна керувати автомобілем...
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Зараз такий народ пішов ,що їм ні бухла ні наркоти непотрібно ,щоб бути у повному неадекваті! Я ідеально підходжу на цю посаду, - екснардеп Гаврилюк про роботу таксистом - Цензор.НЕТ 5564
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якщо богдашка дасть, вони ж розсталися
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Все слуги народа идеально подходят для таксистов, некоторые правда максимум на кондукторов тянут
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Я б їм навіть мітлу в руки не дав,вони її гарантовано не тією стороною візьмуть і будуть замітати! Я ідеально підходжу на цю посаду, - екснардеп Гаврилюк про роботу таксистом - Цензор.НЕТ 8979
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Ну какие таксисты, в слугах народа ребята энергичные, открытые, общительные, с амбициями, их уровень - тамада, свадебный фотограф, ведущий на быдло-корпоративах...
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после зашквара с вр остался человеком. респект.
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Сумнівно.Дуже,схильний до сну на посту Я идеально подхожу на этот пост, - экс-нардеп Гаврилюк о работе таксистом - Цензор.НЕТ 4469
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вот так - украинцев в таксисты, евреев и кавказцев в министры
И попробуй после этого построить украинское государство, как австрийское или венгерское?
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Его таксистом назначили?
Или, просто, он на большее не способен?
Из грязи в князи и обратно.
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Ваш президент на сцені х...й на роялі грав!
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Вольф Ларсен. Михайла тато з мамою не навчили красти і робити з грошей Бога, він не"вибраний" і не "пархатий".
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Точно.
Не выбранный. Я ідеально підходжу на цю посаду, - екснардеп Гаврилюк про роботу таксистом - Цензор.НЕТ 7231
Но успевший нахапать на "хатынку".
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Появление на рынке услуг конкурента на самокате он не боится ? Я идеально подхожу на этот пост, - экс-нардеп Гаврилюк о работе таксистом - Цензор.НЕТ 8105
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Шо-то никак не накопают на Пороха, а с Гладковского вообще сняли обвинения Я идеально подхожу на этот пост, - экс-нардеп Гаврилюк о работе таксистом - Цензор.НЕТ 8095 Но ты мечтай дальше. Я идеально подхожу на этот пост, - экс-нардеп Гаврилюк о работе таксистом - Цензор.НЕТ 8095
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"На этот ПОСТ" Я идеально подхожу на этот пост, - экс-нардеп Гаврилюк о работе таксистом - Цензор.НЕТ 3535

"Каким ты был,
тиким ты и остался.
Орел степной,
Казак лихой...." (с)
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С грамматикой и пунктуацией все ОК!
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Двум богам служить нельзя! Невозможно в одно время подметать трамвайные пути и устраивать судьбы каких-то испанских оборванцев! Это никому не удается и тем более - людям, которые, вообще отстав в развитии от европейцев лет на 200, до сих пор еще не совсем уверенно застегивают свои собственные штаны! ) Собачье сердце
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Наши депутаты на такси не ездят. Шо то тут не так.Надо бы Авакяну с зелей и рябошапкой им заняться. Иш ты про политику с пасажирами говорит.Враг не дремлет.
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Вот наш президент идеально подходит. У него уровень знаний и рассуждений о политике именно как у таксиста.
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Ваш ***** ідеально підходить та чомусь не пішов таксувати,бо ви ватомовні позвали його в Україну захищати ваш собачий.
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Виктор Пользователь, а почему у тебя ник на русском языке, как и у всех якобы "украиномовных" зелеботов? Что посты писать по-украински нужно - вас проинструктировали, а что и зарегиться нужно по-украински - забыли?
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Был один Гаврилюк, но зеленое стадо завело целую фракцию гаврилюков.
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Звісно краще було коли там сиділа отара звягільських ,підражуїв ,ляшків добкіних бурбаків потрошенків,колеснікових,балог і іншої всякої тварі,котрі сиділи і крали там тридцять років поспіль.
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Важливо не ким працюєш, головне, яка ти людина. Щасти, Михайле
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якого яух тоді він поперся у депутати ? я ж не сідаю кермувати літаком якщо нічого в тому не розумію ...всі наші біди від того що у нас "владарюють" олігофрени і подлеци ...якщо олігофрена можна пробачити як розумово відсталого то подлеци це роблять з умислом
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Потягли, так точніше. Як і гадю. Та Михайло, на відміну від інших, не присмоктався до владного корита. Та й лайна не робив, і країну не ганьбив, на відміну від пліснявої монобільшості імбіцилів та збоченців
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- Как Вы могли проголосовать за этот закон?!
- Дуже просто: нажав на кнопочку и проголосував...
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Он вышел родом из народа и, в общем, парень в доску свой. И рекламу ему классную сделали, от заказов отбоя не будет.
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рівень "українського" депутана ...от тільки біда "зарплата" не таксистська ...а наслідки гірше ніж після Другої світової (тоді хоч цеглу залишили і землі не торкалися ...а ця саранча все під корінь
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браво! настоящий мужик (в хорошем понимании этого слова)
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Глибоко поважаю Гаврилюка. За сміливість, порядність. Його "Беркут водив голяком по морозі - він стояв, не повзав і не скавчав. За те що не гандон, як уся ця брехлива, продажна нікчемна шантрапа при владі і у ВР.
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взагалі, дуже гарний прецедент. тільки прості роботящі люди, які дійсно не замазані корупцією та пихою, здатні на таке. не зловив зіркову хворобу, не пішов шукати, кому власну дупу продати, щоб бути на підсосі типу всіляких гнид семенченків-білецьких-парасюків
Так, знань для Ради в нього не було. але й шкоди великої він не завдав. подивіться на Зраду та слуг урода -сьогодні - там абсолютна більшість недостойна козака Гаврилюка або є відвертими шкідниками!
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шутку про политику оценил) Работать не зазорно - удачи.
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Гаврилюк-образец для 30 нардепов.В Верховную раду 9-го созыва вошли 30 безработных .
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З глибокою повагою до таксиста Гаврилюка . Хай щастить Вам , Михайле ! Шкода, що багато інших людей не бачать що і як він зможе робити, а що йому не дано . Кожен розуміє, що для балерини у нього немає данних, для співу немає таланту , а от що для роботи в ВР немає розуму - декому не видно .
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Реальная самооценка нормального человека(это я про Гаврилюка).Кстати,а чем плоха профессия таксист?Многие в нынешней,да и прошлой верховной раде,даже до водителей такси не дотягивают.
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Мені завжди імпонував Гаврилюк. Якщо потаксує і знову вернеться у ВР депутатом, буде добре. Його не зламаєш.
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Йому треба було таксувати ще будучи нардепом...Більше б давали і вже буда б своя клієнтура...
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вот именно...какие придурки только его выбирали только за то,что посветил голой жопой во время Майдана?
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У ЛЮБОГО героя, являющегося человеческим организмом, есть жопа. Ты этого не знал? Теперь будешь!
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Как всегда опять в свою стихию наркотики водка проституция.
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Пану Михайлу хоч пояснили, що в автомобілі не має трьох кнопочок, на які потрібно жати коли скажуть? А є три педалі, на які потрібно самому знати як і коли жати. https://112.ua/video/gavrilyuk-kak-ya-golosoval-vzyal-i-nazhal-na-zelenuyu-knopochku-164007.html
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