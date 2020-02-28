 Я ідеально підходжу на цю посаду, - екснардеп Гаврилюк про роботу таксистом

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав екснардеп від НФ Михайло Гаврилюк, передає Цензор.НЕТ.
"Спостерігаю, як деякі видання, що майже місяць тому кричали про триповерховий будинок злодія Гаврилюка, сьогодні рясніють заголовками "Прижало? Колишній нардеп працює таксистом". Непослідовно якось, панове. Пропоную ще заголовки "Гаврилюку не вистачило коштів на другий водоспад" або "Гаврилюк притворяється бідним, щоб приховати свої злочини". Але якщо серйозно, то так, я вирішив деякий час потаксувати. Справжній таксист має вміти три речі: добре орієнтуватися на місцевості, акуратно водити авто і розумітися в політиці, тому я ідеально підходжу на цей пост. Це, звісно, не робота моєї мрії, але сидіти без діла я не люблю, і жодної роботи не цураюсь. Тому поки так) Щиро дякую всім журналістам, які просили коментар, за увагу до моєї персони, але ажіотажу щодо цього трохи не розумію. Замовляйте таксі, і якщо нам судилося зустрітися, ми зустрінемось і побалакаємо) Окремо ж інтерв‘ю давати не буду. Дякую за розуміння", - заявив екснардеп.
Зараз майже всі поховали. Ейфорія пройшла.
И попробуй после этого построить украинское государство, как австрийское или венгерское?
Или, просто, он на большее не способен?
Из грязи в князи и обратно.
Не выбранный.
Но успевший нахапать на "хатынку".
"Каким ты был,
тиким ты и остался.
Орел степной,
Казак лихой...." (с)
- Дуже просто: нажав на кнопочку и проголосував...
Так, знань для Ради в нього не було. але й шкоди великої він не завдав. подивіться на Зраду та слуг урода -сьогодні - там абсолютна більшість недостойна козака Гаврилюка або є відвертими шкідниками!