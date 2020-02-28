 Я ідеально підходжу на цю посаду, - екснардеп Гаврилюк про роботу таксистом

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав екснардеп від НФ Михайло Гаврилюк, передає Цензор.НЕТ.

"Спостерігаю, як деякі видання, що майже місяць тому кричали про триповерховий будинок злодія Гаврилюка, сьогодні рясніють заголовками "Прижало? Колишній нардеп працює таксистом". Непослідовно якось, панове. Пропоную ще заголовки "Гаврилюку не вистачило коштів на другий водоспад" або "Гаврилюк притворяється бідним, щоб приховати свої злочини". Але якщо серйозно, то так, я вирішив деякий час потаксувати. Справжній таксист має вміти три речі: добре орієнтуватися на місцевості, акуратно водити авто і розумітися в політиці, тому я ідеально підходжу на цей пост. Це, звісно, не робота моєї мрії, але сидіти без діла я не люблю, і жодної роботи не цураюсь. Тому поки так) Щиро дякую всім журналістам, які просили коментар, за увагу до моєї персони, але ажіотажу щодо цього трохи не розумію. Замовляйте таксі, і якщо нам судилося зустрітися, ми зустрінемось і побалакаємо) Окремо ж інтерв‘ю давати не буду. Дякую за розуміння", - заявив екснардеп.

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