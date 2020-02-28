 Було два варіанти: або об'єкт Нацгвардії в Нових Санжарах, або полігон із казармами, - Аваков про розміщення евакуйованих з Уханя

Про це в ефірі "Право на владу" заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Ми перебирали кілька варіантів, і у нас таких рішень… було два. Один з них – це об’єкт Нацгвардії, це Санжари. І другий був об’єкт – це жорсткий полігон, казарми, і таке інше. Але, вибачте мені, казарми – це все ж таки для солдатів, не для цивільних... Ми подивилися, що у казармах нам не вдасться розділити їх по окремих кімнатах... І в підсумку ухвалили таке рішення (розмістити евакуйованих у санаторії - ред.)", - зазначив Аваков.
Нагадаємо, увечері 19 лютого серед жителів Нових Санжар почала поширюватися інформація про те, що в місцевий медичний центр мають доставити українців, вивезених із китайської провінції Ухань. Дізнавшись про цю новину, кілька десятків жителів Новосанжарської і сусідньої Лелюхівської громади зібралися біля медичного центру. В'їзди в Нові Санжари і Лелюхівку заблокували місцеві автомобілісти.
Від ранку до селища почали з'їжджатися спецзагони правоохоронних органів і військові. Неподалік в'їзду сталися сутички правоохоронців і мітингувальників проти розміщення евакуйованих з Уханя.
Величезний затор утворився на дорозі "Полтава - Кременчук" у районі Нових Санжар.
На місце протестів у Нових Санжарах стягнули поліцію, Національну гвардію і військову техніку.
Аваков прибув у Нові Санжари: Евакуйовані з Китаю українці здорові.
У Нові Санжари терміново вилетів прем'єр-міністр Олексій Гончарук.
Попри протести місцевих жителів, автобуси з евакуйованими з Китаю українцями заїхали на територію санаторію в Нових Санжарах.
прокаженныхинфицированных в густонаселенный раен Новых Санжар? Больше в Украине мест нету куда можна было расположить людей?
тупорылые!
Але ж ні, придуркам потрібно шоу, потрібні рейтинги і потрібен хаос в державі. І, до речі, Санжари то лише репетиція, це лише проба, бо на цьому ці виродки не зупиняться.Зебіли, ви це вибрали, ви цього хотіли?
Король. Очень страшный. Я тиран!
Хозяин. Ха-ха-ха!
Король. Деспот. А кроме того, я коварен, злопамятен, капризен.
Хозяин. Вот видишь? Что я тебе говорил, жена?
Король. И самое обидное, что не я в этом виноват...
Хозяин. А кто же?
Король. Предки. Прадеды, прабабки, внучатые дяди, тети разные, праотцы и праматери. Они вели себя при жизни как свиньи, а мне приходится отвечать. Паразиты они, вот что я вам скажу, простите невольную резкость выражения. Я по натуре добряк, умница, люблю музыку, рыбную ловлю, кошек. И вдруг такого натворю, что хоть плачь.
Хозяин. А удержаться никак невозможно?
Король. Куда там! Я вместе с фамильными драгоценностями унаследовал все подлые фамильные черты. Представляете удовольствие? Сделаешь гадость - все ворчат, и никто не хочет понять, что это тётя виновата...
і навіть погодився би..
якби не ТУПІСТЬ ВИКОНАНЯ КАРАНТИННИХ ЗАХОДІВ..вСІ БАЧИЛИ.