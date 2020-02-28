 Було два варіанти: або об'єкт Нацгвардії в Нових Санжарах, або полігон із казармами, - Аваков про розміщення евакуйованих з Уханя

Про це в ефірі "Право на владу" заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Ми перебирали кілька варіантів, і у нас таких рішень… було два. Один з них – це об’єкт Нацгвардії, це Санжари. І другий був об’єкт – це жорсткий полігон, казарми, і таке інше. Але, вибачте мені, казарми – це все ж таки для солдатів, не для цивільних... Ми подивилися, що у казармах нам не вдасться розділити їх по окремих кімнатах... І в підсумку ухвалили таке рішення (розмістити евакуйованих у санаторії - ред.)", - зазначив Аваков.

Нагадаємо, увечері 19 лютого серед жителів Нових Санжар почала поширюватися інформація про те, що в місцевий медичний центр мають доставити українців, вивезених із китайської провінції Ухань. Дізнавшись про цю новину, кілька десятків жителів Новосанжарської і сусідньої Лелюхівської громади зібралися біля медичного центру. В'їзди в Нові Санжари і Лелюхівку заблокували місцеві автомобілісти.

Від ранку до селища почали з'їжджатися спецзагони правоохоронних органів і військові. Неподалік в'їзду сталися сутички правоохоронців і мітингувальників проти розміщення евакуйованих з Уханя.

Величезний затор утворився на дорозі "Полтава - Кременчук" у районі Нових Санжар.

На місце протестів у Нових Санжарах стягнули поліцію, Національну гвардію і військову техніку.

Аваков прибув у Нові Санжари: Евакуйовані з Китаю українці здорові.

У Нові Санжари терміново вилетів прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

Попри протести місцевих жителів, автобуси з евакуйованими з Китаю українцями заїхали на територію санаторію в Нових Санжарах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Термін обсервації евакуйованих з Уханя в Нових Санжарах продовжувати не плануємо, - МОЗ