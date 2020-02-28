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Все про:НАТО (2307) Сирія (1469) Туреччина (1024) Столтенберг Єнс (458)

 Генсек НАТО Столтенберг засудив "невибіркові удари" армії режиму Асада і РФ по Ідлібу

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг засуджує "невибіркові удари" армії режиму Асада і Росії, яка його підтримує, по Ідлібу і закликає покласти край нападам.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Anadolu, про це сказала офіційна представниця альянсу Оана Лунгеску, коментуючи підсумки телефонної розмови між Столтенбергом і главою МЗС Туреччини Мевлютом Чавушоглу.

Генсек НАТО також закликав дамаський режим і Росію до дотримання норм міжнародного права і підтримки зусиль з урегулювання сирійської кризи, здійснюваних під егідою ООН.

Столтенберг підкреслив, що всі залучені в конфлікт сторони мають проявити стриманість.

"Усі сторони мають сприяти зниженню напруженості, запобіганню подальшого посилення вкрай небезпечної обстановки і загрозливої ​​гуманітарної ситуації, які склалися в регіоні", - сказав Столтенберг.

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Як повідомлялося раніше, Туреччина скликала екстрене засідання НАТО у відповідь на загибель турецьких військових в Ідлібі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178403
 
 
 Топ коментарі
 
Член НАТО заходить в Сирію (тобто Турція)
Члена НАТО накривають москальські літаки (тобто Турцію)
У члена НАТО є вбиті і поранені (тобто у Турції)
От зараз ми і побачим НАТО це, чи якась хуйня як ООН і інші імпотентні міжнародні організації
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создаётся впечатление, что если русня запустит ракеты даже по условной Германии, НАТО ответит только глубокой озабоченностью.
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теперь обеспокоенность будут выражать Турции...
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Член НАТО заходить в Сирію (тобто Турція)
Члена НАТО накривають москальські літаки (тобто Турцію)
У члена НАТО є вбиті і поранені (тобто у Турції)
От зараз ми і побачим НАТО це, чи якась ***** як ООН і інші імпотентні міжнародні організації
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Посольство России ответило госсекретарю США на заявление по Крыму ...,Кремлёвским что то наговорили знахари об их быстром падении,вот они и решили поиграть в войнушку,имея возле себя много замороженных конфликтов, а снежный ком всё нарастает, глядишь может и придавить Московию,а колонии Московии ещё и затопчут её Генсек НАТО Столтенберг засудив "невибіркові удари" армії режиму Асада і РФ по Ідлібу - Цензор.НЕТ 9009
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НАТО скаже своєму членові (тобто Турції), що воно її туда не посилало...)
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теперь обеспокоенность будут выражать Турции...
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Вы знаете историю? Сколько раша с турками воевала?! Туркам не нужны обеспокоенность . Зная какое гамно живет по соседству , турки всегда готовы.
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создаётся впечатление, что если русня запустит ракеты даже по условной Германии, НАТО ответит только глубокой озабоченностью.
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И шо, ограничатся обеспокоенностью средней степени? Не ожидал
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срочно нужно призвать "гейропейских" миротворящих немецко- французских подельников рашиста для урегулирования ситуации " пакетом похожей на минско- нормандскую куйню формулой штангельцыркуля" и местными выборами с предоставлением отдельным частям Сири особого подконтрольного рашистско- асадовского статуса.... Генсек НАТО Столтенберг засудив "невибіркові удари" армії режиму Асада і РФ по Ідлібу - Цензор.НЕТ 8119
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5 березня мІкрон, Меркель та ***** будуть вмовляти Ердогана вийти з Ідліба.
Ну це у випадку, якщо розлючені турки сьогодні на спалять амбасаду *****пії у Стамбулі.
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А если бы были избирательные удары, то можно и не "париться".
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так НАТО да.. или НАТО нет... Готовы сражаться за условный "Данциг" или это организация просто потусоваться типа "ООН"
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Призывает ОБЕ стороны и выражает озабоченность . Как это всё знакомо . НАТО , где принятие решений может зависеть от всяких от лузеров , типа мадьяр , и многомесячных голосований и обсуждений гейропейцев похоже сдохло .
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