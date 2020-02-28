 П'ять українців заражені коронавірусом за межами України, - головний санлікар Ляшко

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це в ефірі програми "Право на владу" заявив головний санлікар Віктор Ляшко.

"У п'яти українців коронавірусна інфекція є. Це четверо в Японії - вони подорожували на круїзному лайнері - були членами екіпажу. І одна українка, вона перебуває в Неаполі, у неї також діагностовано коронавірус", - сказав Ляшко.

Водночас заступник міністра нагадав, що в Україні немає жодного зафіксованого випадку COVID-19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для України грип зараз більш небезпечний, ніж коронавірус, - МОЗ