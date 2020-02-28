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 Події, За кордоном
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Все про:Мінздоров'я (1185) українці (1737) Ляшко Віктор (17) COVID-19 (396)

 П'ять українців заражені коронавірусом за межами України, - головний санлікар Ляшко

За межами України кількість українців, які були заражені коронавірусом, сягнула п'яти осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це в ефірі програми "Право на владу" заявив головний санлікар Віктор Ляшко.

"У п'яти українців коронавірусна інфекція є. Це четверо в Японії - вони подорожували на круїзному лайнері - були членами екіпажу. І одна українка, вона перебуває в Неаполі, у неї також діагностовано коронавірус", - сказав Ляшко.

Водночас заступник міністра нагадав, що в Україні немає жодного зафіксованого випадку COVID-19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для України грип зараз більш небезпечний, ніж коронавірус, - МОЗ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178402
 
 
 Топ коментарі
 
Срочно выслать за ними самолет!
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ЛЯШКО, ответьте украинскому народу, СКОЛЬКО ТЕСТ СИСТЕМ ЕСТЬ В УКРАИНЕ, в каких областях, сколько использовали?

Вас этот народ содержит, поит, кормит
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А в нас ще немає...
Якось не віриться. Може то і не грип вже, а той самий вірус ?
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И привести в Раду и с вертолета обоссать Конча-Заспу чтобы все старые маразматика коптящие небо , ну вы поняли...
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Санжарци быдло без мозгов - задизморалили целую страну - тот кто организовал этот цирк должен быть растрелян - но проблема в том что Этим всем занимался Аваков и он себя сам не посадит ...
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"расстрелян"....
Так ты ничем от того быдла не отличаешься.
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да конечно - давай премию еще дадим организаторам титушек - ни один организатор провокаций ни когда не был наказан - давай тут разведи сопли про провасудие и закон ...
Мразь свизла ********* малолетних разогрела толпу - зачем таких стрелять ?
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Давай, расстреливай. П'ять українців заражені коронавірусом за межами України, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 4377
Это - ваш метод.
Помним.
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ты че дебильный ? что ты не понял из того что я написал ...
кого ты пытаешся защищать непойму , Вашь метод это чей ? что ты помнишь ?
Какая то мразь свез титушек , разослал листовыки , поднял панику - быдло слитело с катушек и обосрало Украину на весь мир - что тут Думать - к стене мерзоту ....
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Как ты написал, так я и понял.

слава загоровский
тот кто организовал этот цирк должен быть растрелян
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ну и че - тут не понятно го - мразь стреляная должна быть за военную пропаганду точно так же как всякая ******* типо лукашей портновых и мураевых - СБУ нету , всякая мразь делает что хочет ...
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Да уже все
Вирус в Европе а это значит что через 2 месяца тут начнется Эпидемия - Корновирус как Грип будит бытовухой ...
Переболеют все ...
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Sergey Naumovich Пять украинцев заражены коронавирусом за пределами Украины, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 9733

Бердымухамедов! мой кумир! просто провал всех в клочья! самый крутой во всей вселенной! однозначно!
Скриншот Maxim ********Пять украинцев заражены коронавирусом за пределами Украины, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 8922
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А в нас ще немає...
Якось не віриться. Може то і не грип вже, а той самий вірус ?
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ЛЯШКО, ответьте украинскому народу, СКОЛЬКО ТЕСТ СИСТЕМ ЕСТЬ В УКРАИНЕ, в каких областях, сколько использовали?

Вас этот народ содержит, поит, кормит
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всего 30 ,на 900 проверок ,часть использована , часть заныкана П'ять українців заражені коронавірусом за межами України, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 2415
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Эх, не того Ляшка сделали главным санврачом. Сейчас и не думали бы про этот коронавирус П'ять українців заражені коронавірусом за межами України, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 1785
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Кашлял и сморкался. Папа Франциск пропустил мессу из-за "небольшого недомогания"
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Почему они до сих пор не дома ?Где забота о соотечественниках и чувства локтя ? П'ять українців заражені коронавірусом за межами України, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 1355
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Мы это запомнили,Ляшко. Не дай Бог ты и иже с тобой притащите их в Украину.
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Все було б нічого , якби ці нові морди , крім киздіти ,вміли б хоч щонебудь робити . Всюди він є .а в Україні - ні , ну прямо ідеальні профессіонали .напевне бояться ,щоб люди на цій хвилі їх не знесли .
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В чужом глазу и бревно видно, а что в своём. Шумим,братцы,шумим.
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