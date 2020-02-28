 П'ять українців заражені коронавірусом за межами України, - головний санлікар Ляшко

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це в ефірі програми "Право на владу" заявив головний санлікар Віктор Ляшко.
"У п'яти українців коронавірусна інфекція є. Це четверо в Японії - вони подорожували на круїзному лайнері - були членами екіпажу. І одна українка, вона перебуває в Неаполі, у неї також діагностовано коронавірус", - сказав Ляшко.
Водночас заступник міністра нагадав, що в Україні немає жодного зафіксованого випадку COVID-19.
Убивать таких надо.Вот так нужно бороться с коронавирусом!
Так ты ничем от того быдла не отличаешься.
Мразь свизла ********* малолетних разогрела толпу - зачем таких стрелять ?
Это - ваш метод.
Помним.
кого ты пытаешся защищать непойму , Вашь метод это чей ? что ты помнишь ?
Какая то мразь свез титушек , разослал листовыки , поднял панику - быдло слитело с катушек и обосрало Украину на весь мир - что тут Думать - к стене мерзоту ....
слава загоровский
тот кто организовал этот цирк должен быть растрелян
Вирус в Европе а это значит что через 2 месяца тут начнется Эпидемия - Корновирус как Грип будит бытовухой ...
Переболеют все ...
Бердымухамедов! мой кумир! просто провал всех в клочья! самый крутой во всей вселенной! однозначно!
Скриншот Maxim ********
Якось не віриться. Може то і не грип вже, а той самий вірус ?
Вас этот народ содержит, поит, кормит