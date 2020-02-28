 Туреччина скликала екстрене засідання НАТО щодо ситуації в сирійському Ідлібі

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Anadolu, засідання відбудеться в п'ятницю в штаб-квартирі Північноатлантичного альянсу в Брюсселі.
Очікується, що на засіданні буде обговорено повітряну атаку, внаслідок якої загинуло 33 турецькі військовослужбовці.
Унаслідок повітряного удару сил режиму Башара Асада в ідлібській зоні деескалації 27 лютого загинуло 33 турецькі військовослужбовці, 32 зазнали поранень.
Активну підтримку просуванню прихильників Асада надає Росія.
Нужно отменять бесполётную зону над украинской территорией .Это же какой то сюрр . Война -бесполётная зона над собственной территорией -торговля с агрессором -безвиз с агрессором ....(( Это же как нужно не уважать собственную страну !
Дід Микола
Чому усюди, де з'являється усня та її маріонетки - починають красти унітази? Це що, у рашистів така нова скрєпа?
Assad's forces stole a toilet from civilian homes in Saraqib But the toilet survived Assad's forces are disappearing The toilet is winning #Syria #Idlib
очень прівлекатєльноє для рузьке мавп...
Идиологи войны в Украине.Сирии Ливии Цар Грузии и т д.... и.... и т д..
( ПУКин и К0 ) ужэ перевели стрелки на простых солдат--
они их НЕ ПОСЫЛАЛИ..,...,..
Они ( солдаты )== ДОБРОВОЛЬНО ЕХАЛИ в УКРАИНУ ГРУЗИЮ СИРИЮ и и и т д -
убивать..
ДОБРОВОЛЬНО..
По зову "сердца ".. ..
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орки конечно наложат вето
тем не менее лишний раз публично получат по едалу ссаными тряпками и это гут
если бы не 33 погибших военных я бы сказал что пятница уже удалась
і 'художній свист' Пєскова з Захаровою десь у Москві на прес-конференції
Вимушені заходи.
Від Ківи навчився.
1)ЯДЕРНОЮ ДУБИНКОЮ ЩОДО НАТО НЕ ПОМАХАЄШ..
2)ЗАКРИТТЯ ДЛЯ РАШІ БОСФОРУ-ЦЕ АВТОМАТИЧНА ВТРАТА ПОРТУ І ДВОХ АВІАБАЗ.
і Сирії.
Что ты с каким то ******* лапотным разговариваешь...
А то что ты называешь "побежали" - это они приглашают всех желающих подключаться к этому увлекательному процессу.
Так что держим кулаки за турков.
Не знаю как там НАТО, поддержит турков или нет, но турецкая армия считается одной из самых боеспособных в мире.Так что копченые русаки под бурятским соусом скоро появятся в изобилии на полках масквабадской мокшандии))
. Интересно справится ли рашка-говняшка в данной ситуации?