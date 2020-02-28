 Туреччина скликала екстрене засідання НАТО щодо ситуації в сирійському Ідлібі

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Anadolu, засідання відбудеться в п'ятницю в штаб-квартирі Північноатлантичного альянсу в Брюсселі.

Очікується, що на засіданні буде обговорено повітряну атаку, внаслідок якої загинуло 33 турецькі військовослужбовці.

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Унаслідок повітряного удару сил режиму Башара Асада в ідлібській зоні деескалації 27 лютого загинуло 33 турецькі військовослужбовці, 32 зазнали поранень.

Активну підтримку просуванню прихильників Асада надає Росія.

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