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Все про:НАТО (2307) Сирія (1469) Туреччина (1024)

 Туреччина скликала екстрене засідання НАТО щодо ситуації в сирійському Ідлібі

Туреччина скликала екстрене засідання НАТО у відповідь на загибель турецьких військових в Ідлібі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Anadolu, засідання відбудеться в п'ятницю в штаб-квартирі Північноатлантичного альянсу в Брюсселі.

Очікується, що на засіданні буде обговорено повітряну атаку, внаслідок якої загинуло 33 турецькі військовослужбовці.

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Унаслідок повітряного удару сил режиму Башара Асада в ідлібській зоні деескалації 27 лютого загинуло 33 турецькі військовослужбовці, 32 зазнали поранень.

Активну підтримку просуванню прихильників Асада надає Росія.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178400
 
   
 Топ коментарі
 
Турция - Украина с вами! Мочите русьню!!!
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Дід Микола

Чому усюди, де з'являється усня та її маріонетки - починають красти унітази? Це що, у рашистів така нова скрєпа?

Assad's forces stole a toilet from civilian homes in Saraqib But the toilet survived Assad's forces are disappearing The toilet is winning #Syria #Idlib

Турция созвала экстренное заседание НАТО по ситуации в сирийском Идлибе - Цензор.НЕТ 372
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Не забывайте что с августа 2014 года над Украинским донбассом ввели ,,бесполётною" зону .Фактически для самолётов одной стороны над её суверенной территорией . И объявили фактически капитуляцию в Минске . А виноваты во всём 95 квартал и клоуны .
Нужно отменять бесполётную зону над украинской территорией .Это же какой то сюрр . Война -бесполётная зона над собственной территорией -торговля с агрессором -безвиз с агрессором ....(( Это же как нужно не уважать собственную страну !
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Виновато ***** , 73% одноизвилинных и клоуны , причем не только зеленые , но и красные , те кто убеждал , что раша - не враг , и с НАТО нам не по пути . Вот и имеем оккупированную территорию , клоуна у власти и дебилов пытающихся его оправдать .
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Видно у некоторых мало ума было прочитать то о чем было написано . х.йло виновно , это же враг ! Враг виновен . На то он и враг . Врагов или уничтожают , или сдаются на его милость .Выводы сделать ума то хватит ?
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тєбє ж ужо сказали - идтить на "зємлю франца-іосіфа", че тут не понятного????
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А кто ЗРК у кацарылых покупал и на-уй НАТО посылал,когда те просили и предупреждали не делайте этого! Эрдоган ,отвечал ,что им НАТО и Америка не указ! А теперь срочно созываем НАТО!
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Сейчас будут кацапов расчленять на протухшие органы ...
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Щоб не гинули турецькі воїни треба просто перестати стріляти.
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Перевірка НАТО на єдність буде... Ну Параграф 5 вони не застосують (напад на одну з країн НАТО=нападу на все НАТО), бо напад відбувся не на території країни НАТО, але підтримку мали б висловити!
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Турція (ердоган) встиг пересратися і з США і Європою. Весь час веде перемовини з Путіним. На що він розраховує?
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було б непогано(ХОТІЛОСЬ БИ) ЩОБ НАТО надаЛО дозвіл Туреччині на використання авіації(ф-16) і засобів ПРО ПРОТИ 'ВІЙСЬК АСАДА'.
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А кто им не дает? У них просто ее мало! Авиация очень дорогая игрушка.Тем более придется воевать в воздухе с кацарылыми!
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В случае конфликта кацев там не будет. Их аэродром в 50км от турецкой границы. Не жилец при любых раскладах. Просто пригонят свои системы залпового огня и сделают там лунный пейзаж.
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На видео видно как они уже пригнали свою колонну.Если НАТО с Американцами не вмешаются ,будет туркам полный капец.Эрдоган щеки по раздувает и откажется поставлять помидоры в парашу.
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Поболтают,осудят,выразят глубокую озабоченность и всё.....Всё как всегда...
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НАТО должно выполнять свою функцию, а не просто сидеть на бабле ничего не делая
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засцить ердоган з кацапами воювати,бо перекриють помідори,так трошки подовбить асадівців і все-нато тут ні до чого-на країну турцію ніхто не нападав-просто випросить петріот
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Дід Микола

Чому усюди, де з'являється усня та її маріонетки - починають красти унітази? Це що, у рашистів така нова скрєпа?

Assad's forces stole a toilet from civilian homes in Saraqib But the toilet survived Assad's forces are disappearing The toilet is winning #Syria #Idlib

Турция созвала экстренное заседание НАТО по ситуации в сирийском Идлибе - Цензор.НЕТ 372
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БЄЛОЄ І БЛЄСТІТ..
очень прівлекатєльноє для рузьке мавп... Туреччина скликала екстрене засідання НАТО щодо ситуації в сирійському Ідлібі - Цензор.НЕТ 4815
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Идиологи войны в Украине.Сирии Ливии Цар Грузии и т д.... и.... и т д..
( ПУКин и К0 ) ужэ перевели стрелки на простых солдат--

они их НЕ ПОСЫЛАЛИ..,...,..

Они ( солдаты )== ДОБРОВОЛЬНО ЕХАЛИ в УКРАИНУ ГРУЗИЮ СИРИЮ и и и т д -
убивать..

ДОБРОВОЛЬНО..

По зову "сердца ".. ..

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мне интересно. как кацапня будет в сурию доставлять новые партии боярки и боэвых удмуртом и тунгусов? или на изгойная засрашка решила выкопать тунель туда с помлщью дамбасски кротов?
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Украинци, в особенности прошедшие войну, должны поддержать Турцию в борьбе с кацапами, пусть даже на неофициальном уровне. Потому что борьба с российскими оккупантвми - это общее дело. И потому что впереди - освобождение Крима
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Крым заражен рашистской идеологией. И должен до конца испить чашу позора. Поэтому не надо спешить. Засуха и жажда нам в помощь!
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Позор, это когда украинцы толпами едут летом отдыхать в Крым. Жажда она такая .
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Зря он так. Турки - сунниты. Если завтра объявят газават, то московские сунниты послезавтра Кремль возьмут и Пыню на черенок лопаты насадят.
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Турция созвала экстренное заседание НАТО по ситуации в сирийском Идлибе - Цензор.НЕТ 4334
орки конечно наложат вето
тем не менее лишний раз публично получат по едалу ссаными тряпками и это гут
если бы не 33 погибших военных я бы сказал что пятница уже удалась
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Ну, вот и посмотрим, какаяразница Туреччина скликала екстрене засідання НАТО щодо ситуації в сирійському Ідлібі - Цензор.НЕТ 9664 Может ее действительно нет.
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різниця-право Вето у Радбезі
і 'художній свист' Пєскова з Захаровою десь у Москві на прес-конференції Туреччина скликала екстрене засідання НАТО щодо ситуації в сирійському Ідлібі - Цензор.НЕТ 1488
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Обострение в Идлибе. Турция откроет границы в ЕС для беженцев из Сирии - Reuters
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Давайте разом усім світом ліквідуємо кацапію!
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Появилясь возможность посмотреть, что из себя представляет НАТО.
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Чи вистачить в НАТО сміливості відповісти ?
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Какая там смелость! Выразят глубокую озабоченность и призовут стороны к мирному диалогу.
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Чаплін вже розігріває смолу для свого сцаря. Туреччина скликала екстрене засідання НАТО щодо ситуації в сирійському Ідлібі - Цензор.НЕТ 1303
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Сколько лет путин утюжил Сирию авиабомбами под молчаливое согласие турецких лохов,а теперь османцы вдруг проснулись - их видите ли замочили.
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Є такий вираз - ніколи не пізно. Чи краще пізно, ніж ніколи.
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Эрдогаша уже закопал 30 трупов своих солдат не прикрыв их от налета с воздуха - это называется поздно,ботокс считает Сирию своей колонией,а болвана,Асада отказавшегося от катарского газопровода,своей шестеркой,теперь что бы все изменить эрдогаша потеряет ещё триста раз по тридцать своих солдат и перетерпит много терактов,которые ему организует лубянка в самой Турции.
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Зараз Турція 'під ударом' загрози мільйонів біженців з Ідлібу.

Вимушені заходи.
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Макрон сидить на засіданні, рука в кармані. Думає про Путіна.
Від Ківи навчився.
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Сцарь Пу не може оголосити Турції війну НІЯК..

1)ЯДЕРНОЮ ДУБИНКОЮ ЩОДО НАТО НЕ ПОМАХАЄШ..
2)ЗАКРИТТЯ ДЛЯ РАШІ БОСФОРУ-ЦЕ АВТОМАТИЧНА ВТРАТА ПОРТУ І ДВОХ АВІАБАЗ.
і Сирії.
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Ну то что Турция полезла в Сирию и по сути является оккупантом (по международному праву), это ладно, упустим этот момент. Но то что турки не озаботились своей безопасностью, не использовали средства ПВО для прикрытия своих колон, а потом побежали жаловаться типа нас убивают, спасите помогите... Выглядит смешно.
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проблема у тому,щодля використання поза межами Турції ефективної проти раші НАТОвської авіації та ПРО Турції необхідно дозвіл НАТО
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"Турки эта винаваты. Из-за несоблюдения техники безопасности у них погибли люди - а они бегают жалуются..."

Что ты с каким то ******* лапотным разговариваешь...
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"...побежали жаловаться..." - - им некогда бегать. Они спокойно приступили и ща мочат ******* лаптеногих. Так что вешайся пока не поздно.
А то что ты называешь "побежали" - это они приглашают всех желающих подключаться к этому увлекательному процессу.
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Що ******* поступила команда вам паРашу вилизувати??
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турки , братья, мочите армию газпрома. мочите Украина с вами!
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Думаю что кабаев не потянет фронт из за удаленности и ограниченного прохода Босфора, а это наверняка произойдёт .Просрали мы армию свою, а вот была бы как у Турции, сосал бы х@ло .
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Безнаказанность долго вдохновляла ********* на "подвиги" по уничтожению мирного населения. Тут они спецы. Но как только запахнет жареным и они получают по сусалам от военных то сдуваются и уползают в мокшанские *****. И если бы не три сцикливых жидоглавкома с "кацапским интересом" то мы бы уже давно изгнали оккупантов и забыли о кацапах и в Крыму и на Донбассе.
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А ведь совсем недавно Эрдоган при торжественном пуске турецкого потока обнимался с путей и говорил, что разея -наш друг и союзник, А теперь прозрел?
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33×1709...Просто респект туркам в военном плане.Эрди наконец то понял, что из себя представляют "дружественные ихтамнетовские мышебратья".
Так что держим кулаки за турков.
Не знаю как там НАТО, поддержит турков или нет, но турецкая армия считается одной из самых боеспособных в мире.Так что копченые русаки под бурятским соусом скоро появятся в изобилии на полках масквабадской мокшандии))
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У Эрдогана и кран газпрома и с400 и помидоры, москали все продали , на очереди ещё Су35.. , Кабаев выразит сожаление..
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давай, Эрдоган, мочи козлов! к 9-му мая нам нужна Победа!
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пЭрдоган не последователен: как дружить и ЗРК покупать - так это к *****, а как от ***** по морде получит - так плакаться НАТО.
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Представьте ситуацию . Одновременно . Азербайджан начинает контр-террориистическую операцию в Нагорном Карабахе . Молдова В Преднестровье . Грузия в ЮО и Абхазии . А Украина на Донбасе и Луганске против русских террористический боевиков. Откроются сразу несколько фронтов
. Интересно справится ли рашка-говняшка в данной ситуации?
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4я мировая после под шумок короновируса гредет..и будет парашка как в игре метро 2033))
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через місяць помідори і раша турісто знову переможуть ердогана!!!
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Ничего не произойдет.... к сожалению... Авиаудар по турецкой колонне - это открытая провокация параши войны с Турцией и проверка на вшивость Эрдогана и НАТО... если последние глотнут (всякие там уговоры, разведение войск, крайняя озабоченность и т. д.), то это сигнал параше, что с Украиной можно делать все, что угодно... европа положит на нее *** в угоду параше и своим бизнес-интересам... так что готовьтесь 73%, принимать бурятский йух в любой позе и любом количестве , с избранным вами говнокомандующим, вся доктрина победы над врагом состоит из следующих шагов просто перестать стрелять, посредством развода войск (отступления) сдавать врагу опорники, и территорию и договориться где-то посередине...
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Когда Турции не слушая союзников приобретала комплексы ПВО у России, целовались с Путиным строя Турецкий поток, . Когда Эрдоган бежал на поклон в Питер что бы РФ пустила туристов и покупала помидоры. , когда на троих договаривались с РФ и Ираном ( теперь подотритесь этими договоренностями) То тогда пели по другому. Вот и посмотрим что из себя представляет в такой ситуации Турция и ее султан- халиф.
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Не мішалоб зараз в абити якомога більше росіян-окупантів на наших окупованих територіях...
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Я боюсь уже представить, сколько тонн озабоченности будет израсходовано... На Донбасс может ничего не остаться!!! Что нам делать-то?!
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