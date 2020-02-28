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Все про:Держдепартамент США (549) США (6306) Туреччина (1024)

 Вашингтон висловив підтримку союзнику по НАТО Туреччині

У Вашингтоні оцінюють найбільш ефективні способи підтримки Туреччини на тлі кризи в Ідлібі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Anadolu, про це йдеться в заяві Державного департаменту США у зв'язку з останніми подіями в сирійському Ідлібі, де внаслідок повітряної атаки сил режиму Башара Асада загинули турецькі військовослужбовці.

"Ми підтримуємо нашого союзника по НАТО, Туреччину, і повторюємо заклик до негайного припинення віроломних атак з боку режиму Асада, Росії та сил, підтримуваних Іраном", - заявили у відомстві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Туреччина скоро зрозуміє, ким є Росія, - посол США в НАТО Гатчісон

Раніше Рахмі Доган, губернатор турецької провінції Хатай, що межує із Сирією, повідомив про загибель 33 турецьких військовослужбовців унаслідок авіаудару в Ідлібі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178396
 
   
 Топ коментарі
 
Эрдоган решит воевать. Если перекроют Босфор, группировка РФ считай отрезана.
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да Босфор для русских кораблей перекрыть и все - хана параше и ее ржавому флоту
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Эрдоган решит воевать. Если перекроют Босфор, группировка РФ считай отрезана.
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Не перекроют ! Турецкие войска не у себя дома , а находятся в чужом государстве .
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Босфор частично уже давно ограничен для кацев.
Броблемы с нефтяными танкерами
Анкара закроет Босфор
А с сегодняшнего для для них Черное море скорее всего станет озером. И прощай четверть экспорта. Что в сумме с падением цен на нефть грозит рашке крупными проблемами
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Не нагнетай , который раз уже говорили прощай , пи..дец , падение, проблемы , а в итоге рашка вертит всех. Ничего не будет , потому что БИЗНЕС пострадает .
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поедь на камчатку посмотри КОГО она действительно вертит - пол мацкви там на уже на заработки приперло и соответственно обвалили зарплати местним ВТРОЕ!

Я уже молчу про машиностроение и обслуживание - кацапчики воют уже что скоро напильниками точить будут
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Не хочу защищать рашку , но средняя зарплата на Камчатке сегодня более 71 тыс. рублей, в Магадане 101 ты.руб (данные статистики) .
Согласен, лучше промолчать про машиностроение и обслуживание , ибо рашка 6-я экономика по объёму ВВП по ППС в мире . Поэтому тихо молчим в тряпочку и изучаем матчасть . Агрессора недооценивать крайне опасно !
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да Босфор для русских кораблей перекрыть и все - хана параше и ее ржавому флоту
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Чем больше ватанов пересечет босфор,тем больше их отправится домой в гробах и белих тапках
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Важко сперечатися з такою майже аксіомою.
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С перекрытием Босфора псевдоценность Крыма для рузьге возрастает в разы. Крым станет чемоданом без ручки набитым кирпичами.
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Так. Чорноморський флот РФ перетвориться на Чорноморську флотилію, на додачу до Азовської.
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озабочености мало,надо глубокая озабоченость
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Не зовсім так. Впевнений - там насправді св'яткують повернення блудного Ердогана до НАТОвського кола. С-400, закуплені Ердоганом, поїдуть у Штати на детальну препарацію. А Турецький поток для кацапів не зможе навіть грати роль каналізації.
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Хто воює з іхтамнетами, тому Штати і допомагають.
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ПУКинсск0-ЧЛЕН0ЛИКИЕ СЛИВНЫЕ БОЧКИ, Унитазы , Сортиры и прочие САН-У3ЛЫ--- УТВЕРЖДАЮТ, что- ихние дерижабли 12 поколения

-

Б0МБЯТ МИРНЫХ ЖИТЕЛЕЙ СИРИИ ,восточных регионов донбасса , приднестровья , Грузии , ЦАР и т д- -

ИСКЛЮЧИТЕЛЬН0 К0НФЕТАМИ,,

,

А вот и радостные "одаренные" конфетами дети--- https://uploads.disquscdn.com/images/1031dba0e291e3fd6028fed656f81aee8701f5861cebd36daa509d82bf854e50.png https://uploads.disquscdn.com/images/262a0bf8eef7814f66aa026043871926d05364a7bddce28dfc858a4752544463.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/bbfc4a444156225cc68937068f444282f8ff3d37b9c071eabb3f7828e7577f50.jpg .
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Ай, как хорошо! Другими словами дают зеленый свет мочить рюзьге.
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Рюзьге храбро прячутся в третьем ешелоне впереди как всегда иранские боевики,женщини и дети
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"Турция попросила США развернуть два комплекса противоракетной обороны Patriot на южной границе, чтобы иметь возможность наносить удары в случае любых атак в будущем со стороны сирийских войск при поддержке российской авиации".

меньше слов, больше дела! Вашингтон выразил поддержку союзнику по НАТО Турции - Цензор.НЕТ 4482
МАЧИ РУСНЮ!
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Все ограничится глубокой озабоченностью и самолетом с одеялами.
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не скажи
***** уже один раз помидоры из жопы доставал
видно отлегло, ва банк полез
победа ему срочно нужна, орки в мордоре последний йух без соли доедают
варианта два, или мы или турки
я тоже по понятным причинам за второй
единственный минус, верховный правитель орков окончательно ипанулся и может применить ядерное тактическое, все это понимают, даже его окружение
поэтому надеюсь шо эта крыса до скрепного дня 9 мая не доживет
свои отравят
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Слава Турції!!!
Героям Слава!!!
Бій мацкалів!!
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Турки, вова, это тебе не бабуинов с калашами по пустыне гонять..... собирай лапти и у#бывай, пока не поздно!
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Глазки бегают,видать пионера в галстучке увидел..Педофил..
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"Вашингтон выразил поддержку союзнику по НАТО Турции" - а зачем туркам поддержка Америки ведь у них есть С400 и они теперь непобедимы)))
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Туркам нужно целеуказание с американских спутников. Всё остальное они могут и сами.
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Глубочайшая озабоченность ( ну мы это уже проходили), а нет бы налетик на Дамаск...
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