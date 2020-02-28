 Вашингтон висловив підтримку союзнику по НАТО Туреччині

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Anadolu, про це йдеться в заяві Державного департаменту США у зв'язку з останніми подіями в сирійському Ідлібі, де внаслідок повітряної атаки сил режиму Башара Асада загинули турецькі військовослужбовці.
"Ми підтримуємо нашого союзника по НАТО, Туреччину, і повторюємо заклик до негайного припинення віроломних атак з боку режиму Асада, Росії та сил, підтримуваних Іраном", - заявили у відомстві.
Раніше Рахмі Доган, губернатор турецької провінції Хатай, що межує із Сирією, повідомив про загибель 33 турецьких військовослужбовців унаслідок авіаудару в Ідлібі.
Броблемы с нефтяными танкерами
Анкара закроет Босфор
А с сегодняшнего для для них Черное море скорее всего станет озером. И прощай четверть экспорта. Что в сумме с падением цен на нефть грозит рашке крупными проблемами
Я уже молчу про машиностроение и обслуживание - кацапчики воют уже что скоро напильниками точить будут
Согласен, лучше промолчать про машиностроение и обслуживание , ибо рашка 6-я экономика по объёму ВВП по ППС в мире . Поэтому тихо молчим в тряпочку и изучаем матчасть . Агрессора недооценивать крайне опасно !
-
Б0МБЯТ МИРНЫХ ЖИТЕЛЕЙ СИРИИ ,восточных регионов донбасса , приднестровья , Грузии , ЦАР и т д- -
ИСКЛЮЧИТЕЛЬН0 К0НФЕТАМИ,,
,
А вот и радостные "одаренные" конфетами дети--- https://uploads.disquscdn.com/images/1031dba0e291e3fd6028fed656f81aee8701f5861cebd36daa509d82bf854e50.png https://uploads.disquscdn.com/images/262a0bf8eef7814f66aa026043871926d05364a7bddce28dfc858a4752544463.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/bbfc4a444156225cc68937068f444282f8ff3d37b9c071eabb3f7828e7577f50.jpg .
.
.
.
.
.
.
.
.............
меньше слов, больше дела!
МАЧИ РУСНЮ!
***** уже один раз помидоры из жопы доставал
видно отлегло, ва банк полез
победа ему срочно нужна, орки в мордоре последний йух без соли доедают
варианта два, или мы или турки
я тоже по понятным причинам за второй
единственный минус, верховный правитель орков окончательно ипанулся и может применить ядерное тактическое, все это понимают, даже его окружение
поэтому надеюсь шо эта крыса до скрепного дня 9 мая не доживет
свои отравят
Героям Слава!!!
Бій мацкалів!!