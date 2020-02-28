 Для України грип зараз більш небезпечний, ніж коронавірус, - МОЗ

Про це в ефірі програми "Право на владу" повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ із посиланням УНІАН.
"У країні зараз сезон підвищеної захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції. Щотижня хворіє близько 200-240 тисяч людей, яким надається медична допомога. Навіть є летальні випадки. Є проблема - навіть за наявності вакцини від грипу ми не вакцинуємося. 1,5-2% населення вакцинується від грипу. А грип і коронавірус як грипоподібне захворювання насамперед доволі невибагливе, доволі жорстке до певних груп ризику у людей, у яких є, наприклад, медичні проблеми, з хронічними захворюваннями, із захворюваннями імунної системи, і пізнє звернення до лікаря під час грипу або грипоподібного захворювання може призводити до того, що лікарі не в змозі будуть надати якісну та ефективну медичну допомогу", - сказав Ляшко.
Він зазначив, що поки увага прикута до коронавірусу, в Україні тільки від свинячого грипу померли 10 людей.
"Для України грип сьогодні на першому місці з небезпеки, оскільки грип є, грип циркулює і цьому епідсезоні в нас померли 43 особи від грипу. Тому від грипу ми маємо захищатися такими ж методами, як і від коронавірусної інфекції. Насамперед від грипу є ефективний захист - вакцинація. І пандемічний штам грипу, так званого свинячого, він входить до складу зони вакцин і люди мають робити щеплення, оскільки це ефективний захист від грипу, який циркулює на території нашої держави", - зазначив головний санлікар.
вже мовчу про китайців та інших, постраждалих від коронавірусу.
думаю, вони би погодились перехворіти 10 разів грипом, замість коронавірусу.
Спасибо за прояснение этого вопроса.
так що ти просперечався.
Ныне - пенсионерка (молодящаяся).
повторююсь, але інакше і не скажеш.
БЛИН, Минздрав решил под видом обычного гриппа списать свою недолжную работу по эпидемии короновируса!
Совок - он и в Африке совок
Нечего платить зарплату из налогов украинцев, которых Минздрав решил убить
вся Украина обсуждала кандидатуру нового премьера и как их жопы вылазить
а плюсы зеленые сопли по экрану размазывали
вишенкой та торте был Аваков
его вчерашнему искрометному юмору позавидовал бы даже петросян
походу у него деменция началась
Померяй температуру.
Не надо умничать о миллионах- просто дай цифру за 2019 год
В такой ситуации, под таким давлением, ЦОЗ никогда не выдаст положительный результат.
від 'нам нє страшен сєрий волк'
до 'єсть звєрі страшнєє волка'