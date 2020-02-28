 Для України грип зараз більш небезпечний, ніж коронавірус, - МОЗ

Про це в ефірі програми "Право на владу" повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ із посиланням УНІАН.

"У країні зараз сезон підвищеної захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції. Щотижня хворіє близько 200-240 тисяч людей, яким надається медична допомога. Навіть є летальні випадки. Є проблема - навіть за наявності вакцини від грипу ми не вакцинуємося. 1,5-2% населення вакцинується від грипу. А грип і коронавірус як грипоподібне захворювання насамперед доволі невибагливе, доволі жорстке до певних груп ризику у людей, у яких є, наприклад, медичні проблеми, з хронічними захворюваннями, із захворюваннями імунної системи, і пізнє звернення до лікаря під час грипу або грипоподібного захворювання може призводити до того, що лікарі не в змозі будуть надати якісну та ефективну медичну допомогу", - сказав Ляшко.

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Він зазначив, що поки увага прикута до коронавірусу, в Україні тільки від свинячого грипу померли 10 людей.

"Для України грип сьогодні на першому місці з небезпеки, оскільки грип є, грип циркулює і цьому епідсезоні в нас померли 43 особи від грипу. Тому від грипу ми маємо захищатися такими ж методами, як і від коронавірусної інфекції. Насамперед від грипу є ефективний захист - вакцинація. І пандемічний штам грипу, так званого свинячого, він входить до складу зони вакцин і люди мають робити щеплення, оскільки це ефективний захист від грипу, який циркулює на території нашої держави", - зазначив головний санлікар.