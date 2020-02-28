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 Політика України, Здоров'я
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Все про:грип (204) Мінздоров'я (1185) Ляшко Віктор (17) COVID-19 (362)

 Для України грип зараз більш небезпечний, ніж коронавірус, - МОЗ

За кордоном коронавірус підтверджений у п'яти українців: чотири випадки в Японії і один - в Італії. Водночас для України зараз більш небезпечним є інше захворювання - грип, насамперед - через низький відсоток щеплень і самолікування.

Про це в ефірі програми "Право на владу" повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ із посиланням УНІАН.

"У країні зараз сезон підвищеної захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції. Щотижня хворіє близько 200-240 тисяч людей, яким надається медична допомога. Навіть є летальні випадки. Є проблема - навіть за наявності вакцини від грипу ми не вакцинуємося. 1,5-2% населення вакцинується від грипу. А грип і коронавірус як грипоподібне захворювання насамперед доволі невибагливе, доволі жорстке до певних груп ризику у людей, у яких є, наприклад, медичні проблеми, з хронічними захворюваннями, із захворюваннями імунної системи, і пізнє звернення до лікаря під час грипу або грипоподібного захворювання може призводити до того, що лікарі не в змозі будуть надати якісну та ефективну медичну допомогу", - сказав Ляшко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні немає російських тест-систем для виявлення коронавірусу, - секретар РНБО Данілов

Він зазначив, що поки увага прикута до коронавірусу, в Україні тільки від свинячого грипу померли 10 людей.

"Для України грип сьогодні на першому місці з небезпеки, оскільки грип є, грип циркулює і цьому епідсезоні в нас померли 43 особи від грипу. Тому від грипу ми маємо захищатися такими ж методами, як і від коронавірусної інфекції. Насамперед від грипу є ефективний захист - вакцинація. І пандемічний штам грипу, так званого свинячого, він входить до складу зони вакцин і люди мають робити щеплення, оскільки це ефективний захист від грипу, який циркулює на території нашої держави", - зазначив головний санлікар.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178393
 
 
 Топ коментарі
 
Усложнениями от гриппа хотят маскироваться от коронавируса. Его и не нашли до сих пор, потому что не искали. Как с Чернобылем, лучший вариант для вламти просто молчать...
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Грип, то фігня. Найбільша загроза ЗЕвірус з короною.

Для Украины грипп сейчас более опасен, чем коронавирус, - Минздрав - Цензор.НЕТ 2605
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Смысл пенять на самолечение, если у нас медица в заднем проходе, как завещал радуцкий?
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Санжарцы шлют тебе привет и благодарность за поддержку.
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а тобі італійці вітаннячка передають.
вже мовчу про китайців та інших, постраждалих від коронавірусу.
думаю, вони би погодились перехворіти 10 разів грипом, замість коронавірусу.
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Здесь вчера спорили, кто же поддерживает это быдло, порохоботы или зелебобики.
Спасибо за прояснение этого вопроса.
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хочу тебе розчарувати, це вчинили виборці зеленського.
так що ти просперечався.
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Какое самоназвание у вашей тусовки прикольное.
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йолопи впевнені, що вони дуже гострі на язик..
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фельдшер може знати більше за лікаря.
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Курсы кройки и шитья на правах строительного техникума.
Ныне - пенсионерка (молодящаяся).
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ідійоти...
повторююсь, але інакше і не скажеш.
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«МИНЗДРАВ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ- коренье это яд»
БЛИН, Минздрав решил под видом обычного гриппа списать свою недолжную работу по эпидемии короновируса!
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Грип, то фігня. Найбільша загроза ЗЕвірус з короною.


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Усложнениями от гриппа хотят маскироваться от коронавируса. Его и не нашли до сих пор, потому что не искали. Как с Чернобылем, лучший вариант для вламти просто молчать...
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Киев находится рядом с Чернобылем- так статус потерпевших от Чернобыля киевлянам так и не дали- БО МНОГО НАРОДА
Совок - он и в Африке совок
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Ну да, але при цьому статус постраждалих мають жителі деяких міст Черкаської області та навіть Заліщиків на Тернопільщині...
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ЛЯШКО в отставку !!!

Нечего платить зарплату из налогов украинцев, которых Минздрав решил убить
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краем глаза глянул вчера и сразу выключил
вся Украина обсуждала кандидатуру нового премьера и как их жопы вылазить
а плюсы зеленые сопли по экрану размазывали
вишенкой та торте был Аваков
его вчерашнему искрометному юмору позавидовал бы даже петросян
походу у него деменция началась
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а ты сама кто ? "поцреотка" на медалях ?
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Сколько ты заплатил военного сбора в Украине за 2019 год ?
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читай ниже и начинать выть … хде ваши доказательства ? ...
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ТЫ НЕ ПЛАТИШЬ ВОЕННЫЙ СБОР, тебе ОФИЦИАЛЬНО от силы платят 1000 гр(😀😀😀) , а остальное идёт в конверте ,
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текст жирнее печатай , что бы желчь твою замаскировать …. читай ниже ответ .
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тебе поговорить даже не с кем там , дывылопа ? ты про свои налоги в Украине рассказать не хочешь ?
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Я свои плачу в Украине, а ты лично сколько заплатил военного сбора за 2019 год?
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с 14 года более трёх млн. грн помощи защитникам Украины. Теперь за свои пофантазируй, как "продавая" хатынку посуточно в Словакии , ты платишь налоги в Украине ?
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мог бы и сто, но сказал столько сколько было. Тебе нищеброду не понять ...
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Куди ж мені вас,п#здоболів ватних,зрозуміти.
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Он в цифрах не тянет - этот из тех кому ЗЕ платит мифические 4000 уе в месяц😀😀😀
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СКОЛЬКО ты заплатил военного сбора за 2019 год ? Военный сбор платится с зарплаты .

Не надо умничать о миллионах- просто дай цифру за 2019 год
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это у тебя и таких как ты "девелоперов" зарплата или процент, который вам выделяет хозяин фирмы. Так вот, я и есть хозяин фирмы который платит военный сбор с дивидендов сошласно 163 и 164 статьи Налогового кодекса Украины.
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Більш небезпечнішим для України ніж коронавірус зараз є вірус зебілізму .
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Для України ще більш небезпечним являється ЗЄшобло, котре проявляє злочинну недбалість щодо загрози вірусу.
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И почему зебилы выбрали идиотов? Он в курсе шо от гриппа есть вакцина - хто хочет может вакцинироваться. А от китайского вируса прививок нет.
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Ти більше схожий на оленя петрова,свинопесик ватномовний.
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Витёк,кто это тебя так попользовал,что ты речь человеческую забыл?
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Мій вітьок тобі в пащеку не влізе,а що до (чєловєческого)то в окупантській собачій фені людського нічого нема.На ній тільки ***** добре звать. Мій собака знає дві мови а ти одну ,і хто ти думаєш з вас розумнішій? Для України грип зараз більш небезпечний, ніж коронавірус, - МОЗ - Цензор.НЕТ 9131
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Ти дивись,лахта задньоприводна прапорець поміняла.Під українського патріота сьогодні працюєш?
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Обидно шо голосовало за Осла? Думать головой надо.
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Навіщо ж ти голосував за осла.Осел осла обирав а він не пройшов,бо більшість не підтримала. Для України грип зараз більш небезпечний, ніж коронавірус, - МОЗ - Цензор.НЕТ 5
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Так, козлорожий урод. Тобі вже час йти в баню. А то ти вже геть паршою покрився та і воші по тобі табунами бігають
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Идет классическая подготовка фальсификаций. Тест-системы выдаваться на места не будут. На местах, только отдельным пациентам, будут браться анализы и отправляться в ЦОЗ.
В такой ситуации, под таким давлением, ЦОЗ никогда не выдаст положительный результат.
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У Осла Оманского везде полный развал. Работать никто не умеет, пишут фантастические сценарии, устраивают провокации, пиарятся на горе. Так долго продолжаться не будет. Сроки поджимают. На окраине Ростова белят свинячий сарай.
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для Украины опаснее иметь дебилов в минздраве
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боротьба МОЗ з COVID-2019 перейшла на наступний рівень..
від 'нам нє страшен сєрий волк'
до 'єсть звєрі страшнєє волка' Для України грип зараз більш небезпечний, ніж коронавірус, - МОЗ - Цензор.НЕТ 7850
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Воно грипом називає короновірус,чи все в купі Для України грип зараз більш небезпечний, ніж коронавірус, - МОЗ - Цензор.НЕТ 386 Традиція ігнорувати епідемії грипу... Для України грип зараз більш небезпечний, ніж коронавірус, - МОЗ - Цензор.НЕТ 7793
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