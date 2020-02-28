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Все про:посол (589) Росія (26576) США (6306) Туреччина (1024) Гатчісон Кей Бейлі (11)

 Туреччина скоро зрозуміє, ким є Росія, - посол США в НАТО Гатчісон

Посол США в НАТО Кей Бейлі Гатчісон у четвер висловила сподівання на те, що влада Туреччини незабаром зрозуміє, ким є Росія, і хто насправді є надійним партнером Анкари.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки", Гатчісон заявила про це, відповідаючи на прохання журналіста прокоментувати загибель десятків турецьких солдатів у Сирії від удару сирійської урядової армії, яку підтримує Росія.

Відповідаючи на запитання, Гатчісон зазначила, що їй невідомо про інцидент, проте, якщо "це сталося, то я просто сподіваюся, що президент Ердоган ... побачить, хто є ... надійним партнером, і хто не є".

Дипломатка додала, що придбання Туреччиною російських систем протиракетної оборони С-400 зіпсувало відносини між Анкарою і Вашингтоном.

"Ми намагалися всіма можливими способами пояснити нашому союзнику, що ми хочемо залишитися в альянсі, що посеред їхньої країни не може розташовуватися російська система протиракетної оборони...", - заявила Гатчісон.

Вона висловила сподівання, що "президент Ердоган побачить, що ми є їхнім колишнім і майбутнім союзником, і що вони мусять позбутися С-400. Вони побачать, ким є Росія. Вони тепер бачать, що вони (влада Росії. - Ред.) роблять. І якщо вони атакують турецьких солдатів, то це має переважити все, що відбувається між Туреччиною і Росією", додала посол Гатчісон.

Також дивіться: Російська авіація розстрілює турецькі танки в сирійському Ідлібі. ВIДЕО

Дипломатка не відкидає ймовірності застосування в ситуації з атакою на турецьких солдатів у Сирії П'ятої статті Статуту НАТО, яка передбачає колективну оборону країн-членів організації.

"Звичайно, нічого не можна відкидати. Це нова подія. Це велика подія. І ми перебуваємо в альянсі з Туреччиною. Не з Росією, а з Туреччиною. Ми хочемо, щоб Туреччина зрозуміла, що ми є її союзником ... І якщо росіяни напали на турецьких солдатів - я не знаю обставин ..., я щойно дізналася про це, так що я не можу сказати нічого більше, але це дійсно серйозно", - уточнила Гатчісон.

Офіційний представник НАТО Оана Лунгеску випустила у зв'язку з подіями в Сирії заяву, в якій зазначається, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг обговорив ситуацію з міністром закордонних справ Туреччини Мевлютом Чавушоглу.

"Столтенберг засудив триваючі килимові бомбардування, що здійснюються сирійським режимом за підтримки Росії в провінції Ідліб, і закликав їх зупинити наступ, поважати міжнародне законодавство і підтримати зусилля ООН у мирному вирішенні конфлікту", - йдеться в заяві.

Раніше Рахмі Доган, губернатор турецької провінції Хатай, що межує з Сирією, повідомив про загибель 33 турецьких військовослужбовців унаслідок авіаудару в Ідлібі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178392
 
   
 Топ коментарі
 
Америка многоходовочнику Северный поток в башню засунула, а Турция похоже, Южный поток засунет в задницу
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А європейці коли зрозуміють ?
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Просьба не оскорблять такими параллелями ценное удобрение.
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не говном удобряют, а навозом, а навоз это говно переработанное бактериями, так что про росию я написал в точку Турция скоро поймет, что из себя представляет Россия, - посол США в НАТО Хатчисон - Цензор.НЕТ 8762
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Ты отстал от жизни. Фекалии в развитых странах перерабатываются на удобрения специальными заводами и продаются за хорошие деньги.
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Америка многоходовочнику Северный поток в башню засунула, а Турция похоже, Южный поток засунет в задницу
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Питання лише кому? Кацапам, чи собі? Логіка підказує, що кацапам.
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Они это уже понимают очень давно,ещё США не было
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Вот бы Зебилу еще кто нибудь это обьяснил !!!!
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Дуже доречне зауваження. Можливо, чоловік на прикладі Ердогана побачить, як діють справжні не лохи.
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Зеленський завжди казав, що підтримує вступ України в НАТО, так що не треба брехати!
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Да, да.
Юля тоже поддерживала, только объездила всех участников альянса с просьбой не включать Украину.
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Он много чего говорил, но не сделал НИЧЕГО.
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Ненадо про Юлю . До Зели тоже не делали НИЧЕГО. Зеля продолжил политику ,,мыролюбства" предшественника
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Так не ездила и не просила не включать или как?
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Когда рюзьге танки будут стоять в Берлине.
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Ага, вы все такие красавцы все понимаете и ничего с этой фашистской рашкой не делаете
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ПУКинсск0-ЧЛЕН0ЛИКИЕ СЛИВНЫЕ БОЧКИ, Унитазы , Сортиры и прочие САН-У3ЛЫ--- УТВЕРЖДАЮТ, что- ихние дерижабли 12 поколения

-

Б0МБЯТ МИРНЫХ ЖИТЕЛЕЙ СИРИИ ,восточных регионов донбасса , приднестровья , Грузии , ЦАР и т д- -

ИСКЛЮЧИТЕЛЬН0 К0НФЕТАМИ,,

,



А вот и радостные "одаренные" конфетами дети--- https://uploads.disquscdn.com/images/1031dba0e291e3fd6028fed656f81aee8701f5861cebd36daa509d82bf854e50.png https://uploads.disquscdn.com/images/262a0bf8eef7814f66aa026043871926d05364a7bddce28dfc858a4752544463.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/bbfc4a444156225cc68937068f444282f8ff3d37b9c071eabb3f7828e7577f50.jpg .
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Ну что,послы заморские , проснулись, в попку пятух мордорский клюнул? Надо просто перестать стрелять углеводороды у мордвы и пускать их на биржи, и сделать вы это должны были как минимум в 2014 году, а как максимум - в день атаки на Грузию, а в идеале - в день начала Нагорно-Карабахского конфликта!
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раньше...когда большевики разогнали законодательное собрание.когда "караул устал"
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Успехов и удачи Турции! Пусть кацапы дохнут.
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Адам Смит

Думаю, до ограниченной ядерной войны между Россией и НАТО у нас еще полно времени. Дней пять точно есть!
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ай да Эрдоган.. ай да хитрый лис..
выдурил у путина С-400 и другую новую технику для того, что б передать америкосам..
а потом начал мочить кацапню Турция скоро поймет, что из себя представляет Россия, - посол США в НАТО Хатчисон - Цензор.НЕТ 2817
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А весь срач турків та янкі почався через якогось сектанта Гюлена, османи вперті а янкі сильніші. Османи покупкою С 400 думали що насруть США, але скоріше всього про Гюлена забудуть а С400 поміняють на Петріоти чи щось мобільне середньої дальності.
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москва уже дань Чечне платит... будет и Турции платить
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Да все всё и так понимают. Только ссориться с ними не хотят. И так 500 лет.
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