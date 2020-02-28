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 За кордоном, Здоров'я
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Все про:Литва (491) Нідерланди (501) COVID-19 (362)

 Перші випадки коронавірусу COVID-19 зафіксовано в Литві, Нідерландах і Нігерії

МОЗ Литви повідомило про перший випадок зараження новим коронавірусом.

Йдеться про жінку, яка повернулася з Верони, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Нині пацієнтку ізольовано в лікарні міста Шяуляй.

Як повідомляє відомство, у неї спостерігаються слабко виражені симптоми, температури немає. Жінка проходить лікування.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перший випадок коронавірусу COVID-19 зареєстровано в Білорусі

У Нідерландах підтвердили перший випадок зараження коронавірусом COVID-19, заявили в нідерландському національному інституті громадського здоров'я, пише УП

COVID-19 діагностували у жителя міста Тілбург, який нещодавно повернувся з регіону Ломбардія, Італія. На цей час він перебуває на карантині.

Також перший випадок зараження новим коронавірусом COVID-19 зафіксували в Нігерії, повідомило міністерство охорони здоров'я країни в п'ятницю, 28 лютого, пише Кореспондент.

Захворювання було підтверджено у пацієнта в штаті Лагос.

Водночас в Ірані від нового коронавірусу померли 26 осіб, кількість інфікованих становить 245. Іран є другою після Китаю країною у світі, де зафіксовано найбільшу кількість смертей від коронавірусу, пише УНІАН.

Загальна кількість інфікованих коронавірусом у країні наразі становить 245 осіб, серед яких є високопосадовці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні немає російських тест-систем для виявлення коронавірусу, - секретар РНБО Данілов

Речник Міністерства охорони здоров'я Кіануш Джаханпур повідомив, що за останні 24 години в Ірані було підтверджено 106 нових випадків інфікування.

"Кількість загиблих зросла до 26", - додав речник. Він закликав співвітчизників не подорожувати країною без нагальної необхідності.

Крім того, через спалах захворювання влада планує запровадити деякі обмеження на відвідування священних для мусульман-шиїтів місць і скасувати інші релігійні заходи. Також іранське державне агентство IRNA повідомило, що Іран заборонив громадянам Китаю відвідувати країну.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178391
 
 
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Приятно, что Украина стоит особняком и не пускает коронавирус к себе!!!! Первые случаи коронавируса COVID-19 зафиксированы в Литве, Нидерландах и Нигерии - Цензор.НЕТ 5666 уже почши все соседи заражены Первые случаи коронавируса COVID-19 зафиксированы в Литве, Нидерландах и Нигерии - Цензор.НЕТ 829
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Мы делаем все, чтобы просто его не замечать. Спишем на другое. Вскрытие показало, что больной умер от вскрытия.
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ну у нас же есть аж 90 тест систем. Я вот не знаю, правда, если человек помер, то можна єтой тест системой, уже посмертно, определить была ли это корона или пневмония вызванная, например, штамом обычного гриппа....?
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Есть системы и пользуются системами это две большие разницы.У нас и вооружения много, но никто ним не пользуется. Когда врачам дают по 10 тестов, он в первую очередь родных и за деньги проверит. На прохожих тратить их будут только под камерами
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Биологическое оружие.нужно искать кто его изготовил.
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Как видно, в Европе случаи распространения связаны в большей мере с Италией - там, видимо, на время упустили вспышку, сейчас видна только верхушка айсберга. Итальянцы те ещё пофигисты, но надеюсь на их систему здравоохранения. В Ю.Корее обуздают, опыт есть. Вот Иран - это бог знает что. Судя по всему там чиновники из Китая завезли и какое-то время всё бесконтрольно развивалось, а обнародовали когда помирать начали люди. Там же всё тоже замалчивается. Ну Иран изолировать будет легче, и пусть там борются.
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Схоже що ЗЄшобло до останього Українця буде казати що коронавірусу "іхтамнєт".
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