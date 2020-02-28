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 Суспільство
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 В Україні немає російських тест-систем для виявлення коронавірусу, - секретар РНБО Данілов

Російських тест-систем для визначення китайського коронавірусу в Україні немає.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН, про це в ефірі ток-шоу "Право на владу" на 1+1 заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов. Раніше депутатка фракції "Голос" Олександра Устінова поширила таку інформацію, пославшись на рішення РНБО.

За його словами, жодного рішення РНБО з цього приводу "не було і бути не може".

"У нас не можуть бути російські тест-системи. Їх не може бути апріорі, бо їх треба зареєструвати в Україні. Це неможливо. Російських тест-систем в Україні немає і бути не може", - наголосив Данілов.

Також читайте: Коронавірус COVID-19: в МОЗ розповіли про тест-системи і як вони працюють

В Україні наразі є дві вітчизняні зареєстровані тест-системи для діагностики коронавірусу. Їх виготовив інститут молекулярної біології, а також приватна компанія. Цими тест-системами дозволено користуватися у нашій країні, повідомив секретар РНБО. Незареєстрованими в країні реагентами користуватися заборонено.

"Їх використовують для тестування людей, які перебувають у Санжарах. 89 тестів - негативні. Також негативні тести 32 осіб обслуговуючого персоналу санаторію.

Як повідомлялося раніше, у 5 українців діагностували зараження коронавірусною інфекцією. Усі вони перебувають за межами України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178390
 
 
 Топ коментарі
 
Знову брешуть...
Ми бачили документ. Росіска компанія зареєструвала в нас свою дочірню і тепер постачає тест системи.
Скажете, що вони їх тут виготовляють ?
ДЕ ?
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Канал г+г продолжоет промывать мизки простого нариду и нагнетать истерию, а потом говорят что новосанжарцы дыкуны и невигласы))) В Україні немає російських тест-систем для виявлення коронавірусу, - секретар РНБО Данілов - Цензор.НЕТ 5350
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Это просто через институт их завезли с паРаши , лапшу вешают. Если нет штампов вируса как можно разработать . Вот так брешет РНБО так оно брехало и в Луганске за что его поперли.
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В Украине сейчас есть две отечественные зарегистрированные тест-системы для диагностики коронавируса. Их изготовил институт молекулярной биологии, а также частная компания. Этими тест-системами разрешено пользоваться в нашей странИсточник: https://censor.net.ua/n3178390А ШО ЗА ЧАСТНАЯ КОМПАНИЯ? ЭТО СЕКРЕТ? Может они привозят раши
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Это просто через институт их завезли с паРаши , лапшу вешают. Если нет штампов вируса как можно разработать . Вот так брешет РНБО так оно брехало и в Луганске за что его поперли.
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Канал г+г продолжоет промывать мизки простого нариду и нагнетать истерию, а потом говорят что новосанжарцы дыкуны и невигласы))) В Україні немає російських тест-систем для виявлення коронавірусу, - секретар РНБО Данілов - Цензор.НЕТ 5350
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Знову брешуть...
Ми бачили документ. Росіска компанія зареєструвала в нас свою дочірню і тепер постачає тест системи.
Скажете, що вони їх тут виготовляють ?
ДЕ ?
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Неплохо бы это пару раз напечатать - может Данилов сидит в всем кабинете В МАСКЕ и не в курсе?
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Кто сказал, что Райка Богатырёва и Гепуций Кернесовский с неким расейским сенатором Шишкиным утратили хватку? "В России задержана партия трамадола весом 980 кг. Груз шел из горловского "Стирола" в сопровождении вооруженного подразделения "МВД ДНР".

Вот так и тесты завезли...
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Вопрос с другой стороны- КАКИЕ ТЕСТ СИСТЕМЫ ЕСТЬ В УКРАИНЕ И КОЛИЧЕСТВО?

Вообще-то избранная власть должна отчитываться перед украинцами ЕЖЕЧАСНО, бо украинская медицина в глубокой жопе,
И ещё- в Китае есть електронный реестр заболевших . Что готовится в Украине в этом плане?
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В Украине готовить тесты облав Аваков
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Помощника РНБО как раз и впихнул зе из за этих тестов.
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Просто брешут не могут даже картинку сляпать
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это правда
у орков таких не бывает
у китайцев покупают
если кто то в мордоре чем то заболел
ему дают стакан нефти
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У них є хтось, хто вміє читати. Хай моніторить пресу. Бо секретар РНБО виглядеє не тільки нелюд'ю, яка співпрацює з ворогом, а ще й ідіотом
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