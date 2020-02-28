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 За кордоном, Здоров'я
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Все про:Білорусь (943) вірус (336) COVID-19 (362)

 Перший випадок коронавірусу COVID-19 зареєстровано в Білорусі

У Білорусі зареєстровано перший випадок коронавірусу COVID-19, медики виявили наявність вірусу в одного зі студентів, які приїхали з Ірану.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомили в п'ятницю в міністерстві охорони здоров'я країни.

"У Білорусі зареєстровано перший завезений випадок коронавірусу", - повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

Тести, проведені в Республіканському науково-практичному центрі епідеміології та мікробіології, показали наявність коронавірусу 2019-nCoV в одного зі студентів з Ірану.

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"Під час лабораторного типування 27 лютого було виявлено вірус в одного з громадян Ірану, який прибув рейсом з Баку 22 лютого. Пацієнт і особи, що контактували з ним, поміщені в закриті бокси до Мінської інфекційної лікарні. Молодик почувається задовільно", - повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

З огляду на погіршення епідемічної обстановки в Південній Кореї, Ірані та Італії Міністерство охорони здоров'я Білорусі ухвалило рішення проводити обстеження та лабораторну діагностику всіх громадян, які прибувають із зазначених країн у період з 20 лютого.

Наразі в Білорусі тривають санітарно-епідемічні заходи, спрямовані на недопущення поширення коронавірусу, додали в пресслужбі міністерства.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178387
 
 
 Топ коментарі
 
А сколько в Укране невыявленных?
Зелнеский Ермаку
-Ты коронавирус видишь?
-Нет
-И я не вижу а он есть!
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А тут еще сегодня сообщили и в Литве первый заболевший, вообщем хавайся в бульбу.
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Треба мобілізувати населення і перекривати кордон! Не пропустимо коронавірус!
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і готувати каміння на випадок закидання ним автобусів
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Для цього всіх санжарців потрібно назначити інструкторами мобілізованого антикоронавірусного війська
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Он уже давно тут, когда не ищут, найти невозможно
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А сколько в Укране невыявленных?
Зелнеский Ермаку
-Ты коронавирус видишь?
-Нет
-И я не вижу а он есть!
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може нашим тест-системам не дано виявлять.
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Будем всемерно помогать, лечить и окружим заботой и вниманием. Так, как принято во всех странах.
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ага, виплачуючі винагороду за те, щоб люди до лікаря взагалі звертались, а не до знахаря.
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до останнього часу ньюзмейкером по коронавірусу був Китай, зараз все інакше, значить зупинили більш менш
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Как пишут у нас, за 5 дней этот студент и не помнит толком с кем контактировал. В аптеках масок нет -все отправили в Китай. Сам думал респиратор в хозе взять -тоже нету. Песец
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Білорусь(Бацька) від безвиході вирішив подружитися з Китаєм.

невчасно.
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А тут еще сегодня сообщили и в Литве первый заболевший, вообщем хавайся в бульбу.
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У вас там одні ліса і болота, так що ховатися є де
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Шото власти Азербайджана молчат про вирусы у себя- НЕТ ТЕСТ СИСТЕМ?

«который прибыл рейсом из Баку 22 февраля. Источник: https://censor.net.ua/n3178387»
Украинский власти на это обратить внимание : БО рейсы ИРАН-БАКУ-КИЕВ навезут жтой дряни . ПОРА ВВОДИТЬ ВИЗЫ С ПОСТ СОВКОМ
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Нехай міністр МОЗ заховається в інкубатор(як у нас) і вірус буде переможений.
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Litve toze uze jest no s Italiji privezla govorit s konferenciji
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Але офіційний Рим розказує,що поза межами карантинних міст вірусу немає ((

зрозуміти можна- в Італії туризм потужна галузь економіки.
зрозуміти можна.Виправдати-ні.
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Не сьогодні так завтра коронавірус буде в Україні, без всяких сумнівів.
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а захоче моз і не буде. захоче моз і діагностує як звичайні соплі. он австріяки учора на 14 годину мали 4ьох тестом підтврерджених хворих, о 17 годині стало 3. куди дівся один? а просто у одного легка форма і він удома чаї ганяє у порівнянні з третім, що лежить вже на вентиляції легень і йому 72 роки.
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цілком прийнятний варіант 'самоізоляції",до якої закликають,до речі і британці.
Перший випадок коронавірусу COVID-19 зареєстровано в Білорусі - Цензор.НЕТ 7993
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питання в іншому...
коли МОЗ наважиться оприлюднити правдиві результати тестів..

Бо в Україні,здається,'Іранський варіант'
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Світом правлять бездарі у яких ніякого розуміння що таке карантин, тому як і передбачалось, на коронавірус захворіють шістдесят відсотків жителів планети, мінімум.
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David Peterson

до

@DrEricDing
This is a piss poor tweet. Let's see, the "professional" virology community variously: ******* the R0 (wrong!), ******* H2H transmissibility (wrong !), ******* asymptotic transmission (wrong!), ******* 14+ day incubations (most likely wrong!)

@DrEricDing...
Подивимось, "професійне" вірусологічне співтовариство по-різному:
сумнівалося в R0 (неправильно!),
Сумнівалося в трансмісивності H2H (неправильно!),
Сумнівалося в асимптотичній передачі (неправильно!),
Сумнівалося в інкубаціях протягом 14+ днів (швидше за все, неправильно!)
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Південнокорейський чиновник, відповідальний за "спалах коронавірусу", покінчив життя самогубствомПерший випадок коронавірусу COVID-19 зареєстровано в Білорусі - Цензор.НЕТ 1516

An official from the South Korea Justice Ministry reportedly took his life and jumped off the Han River and died.
In a report on Arirang and Seoul Economic Daily, the man came from the Office of Emergency Safety Planning at the Ministry of Justice. He was in charged of national emergency situations and crisis management.
У доповіді "Аріранг" та "Сеул Економічний щоденник" чоловік повернувся з Управління планування безпеки надзвичайних ситуацій Міністерства юстиції. Він відповідав за національні надзвичайні ситуації та управління кризами.
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