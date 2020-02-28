 Перший випадок коронавірусу COVID-19 зареєстровано в Білорусі

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомили в п'ятницю в міністерстві охорони здоров'я країни.
"У Білорусі зареєстровано перший завезений випадок коронавірусу", - повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.
Тести, проведені в Республіканському науково-практичному центрі епідеміології та мікробіології, показали наявність коронавірусу 2019-nCoV в одного зі студентів з Ірану.
"Під час лабораторного типування 27 лютого було виявлено вірус в одного з громадян Ірану, який прибув рейсом з Баку 22 лютого. Пацієнт і особи, що контактували з ним, поміщені в закриті бокси до Мінської інфекційної лікарні. Молодик почувається задовільно", - повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.
З огляду на погіршення епідемічної обстановки в Південній Кореї, Ірані та Італії Міністерство охорони здоров'я Білорусі ухвалило рішення проводити обстеження та лабораторну діагностику всіх громадян, які прибувають із зазначених країн у період з 20 лютого.
Наразі в Білорусі тривають санітарно-епідемічні заходи, спрямовані на недопущення поширення коронавірусу, додали в пресслужбі міністерства.
Зелнеский Ермаку
-Ты коронавирус видишь?
-Нет
-И я не вижу а он есть!
Дохера
невчасно.
«который прибыл рейсом из Баку 22 февраля. Источник: https://censor.net.ua/n3178387»
Украинский власти на это обратить внимание : БО рейсы ИРАН-БАКУ-КИЕВ навезут жтой дряни . ПОРА ВВОДИТЬ ВИЗЫ С ПОСТ СОВКОМ
зрозуміти можна- в Італії туризм потужна галузь економіки.
зрозуміти можна.Виправдати-ні.
коли МОЗ наважиться оприлюднити правдиві результати тестів..
Бо в Україні,здається,'Іранський варіант'
David Peterson
до
@DrEricDing
This is a piss poor tweet. Let's see, the "professional" virology community variously: ******* the R0 (wrong!), ******* H2H transmissibility (wrong !), ******* asymptotic transmission (wrong!), ******* 14+ day incubations (most likely wrong!)
@DrEricDing...
Подивимось, "професійне" вірусологічне співтовариство по-різному:
сумнівалося в R0 (неправильно!),
Сумнівалося в трансмісивності H2H (неправильно!),
Сумнівалося в асимптотичній передачі (неправильно!),
Сумнівалося в інкубаціях протягом 14+ днів (швидше за все, неправильно!)
An official from the South Korea Justice Ministry reportedly took his life and jumped off the Han River and died.
In a report on Arirang and Seoul Economic Daily, the man came from the Office of Emergency Safety Planning at the Ministry of Justice. He was in charged of national emergency situations and crisis management.
У доповіді "Аріранг" та "Сеул Економічний щоденник" чоловік повернувся з Управління планування безпеки надзвичайних ситуацій Міністерства юстиції. Він відповідав за національні надзвичайні ситуації та управління кризами.