 Кількість жертв коронавірусу у світі, за винятком Китаю, зросла до 70 осіб, кількість людей, які заразилися, сягнула 4184, - ЗМІ

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомила гонконгська газета South China Morning Post.
За її даними, кількість жертв коронавірусу зросла за добу з 57 до 70 осіб: 26 осіб померли в Ірані, 17 - в Італії, 13 - у Південній Кореї, вісім - на території Японії (з них четверо - пасажири круїзного лайнера Diamond Princess), два - у Гонконзі, два - у Франції, по одному летальному випадку зафіксовано на Тайвані і Філіппінах.
Найбільше хворих - 1 тис.766 - виявлено в Південній Кореї, на території Японії - 891, з них 705 припадає на пасажирів і членів екіпажу Diamond Princess, який стояв на карантині в Йокогамі.
В Італії налічується 650 хворих, в Ірані - 245, Сінгапурі - 96, Гонконзі - 93, США - 60, Кувейті - 43, Таїланді - 40, у Франції - 38, в Бахрейні - 33, на Тайвані - 32, в Австралії - 23 , Малайзії - 22, Німеччині - 21, В'єтнамі - 16, Великій Британії - 16, ОАЕ - 13, Канаді та Іспанії - по 12, Макао - 10.
Менше 10 випадків захворювання зафіксовано в Іраку, Швейцарії, на Філіппінах, у Хорватії, Греції, Індії, Ізраїлі, Австрії, Фінляндії, Омані, Пакистані, Росії, Швеції, Афганістані, Алжирі, Бельгії, Бразилії, Камбоджі, Данії, Єгипті, Естонії, Грузії, Лівані, Непалі, Північній Македонії, Нігерії, Норвегії, Румунії, Шрі-Ланці.
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перднувчхнув, Скалецькою клянусь, Радуцького їй в жопу...
Не везде все так плохо, как здесь.
хорошая медицина , дисциплина, сокрытие фактов?
«По ее данным, число жертв коронавируса выросло за сутки с 57 до 70 человек: 26 человек скончались в Иране, 17 - в Италии, 13 - в Южной Корее, восемь - на территории Японии (из них четверо - пассажиры круизного лайнера Diamond Princess), два - в Гонконге, два - во Франции, по одному случаю летального исхода зафиксированы на Тайване и Филиппинах.Источник: https://censor.net.ua/n3178385
26.02.2020 инфицировано за пределами Китая : 2930
27.02.2020 инфицировано за пределами Китая : 3667
28.02.2020 инфицировано за пределами Китая : 4562
летальный исход (deaths) 27.02 deaths =57 ; 28.02 deaths =70 ( +13 )
выздоровели (recovered) : 27.02 ( 335 / 3667 ) ; 28.02 ( 384 / 4562 ) +49 вызд / +895 инфиц
смертность 26.02 : ~17 -:-18%% (45 / 254) от числа выздоровевших
смертность 27.02 : ~17 -:-18%% (57 / 335) от числа выздоровевших
смертность 28.02 : ~17 -:-18%% (70 / 384) от числа выздоровевших
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Эпидемия?