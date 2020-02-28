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 Суспільство, За кордоном, Здоров'я
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Все про:вірус (336) COVID-19 (362)

 Кількість жертв коронавірусу у світі, за винятком Китаю, зросла до 70 осіб, кількість людей, які заразилися, сягнула 4184, - ЗМІ

На ранок 28 лютого у світі, за винятком материкової частини Китаю, кількість осіб, що заразилися коронавірусом COVID-19, досягла 4 тис. 184, збільшившись за добу на 654 виявлені випадки захворювання.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомила гонконгська газета South China Morning Post.

За її даними, кількість жертв коронавірусу зросла за добу з 57 до 70 осіб: 26 осіб померли в Ірані, 17 - в Італії, 13 - у Південній Кореї, вісім - на території Японії (з них четверо - пасажири круїзного лайнера Diamond Princess), два - у Гонконзі, два - у Франції, по одному летальному випадку зафіксовано на Тайвані і Філіппінах.

Найбільше хворих - 1 тис.766 - виявлено в Південній Кореї, на території Японії - 891, з них 705 припадає на пасажирів і членів екіпажу Diamond Princess, який стояв на карантині в Йокогамі.

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В Італії налічується 650 хворих, в Ірані - 245, Сінгапурі - 96, Гонконзі - 93, США - 60, Кувейті - 43, Таїланді - 40, у Франції - 38, в Бахрейні - 33, на Тайвані - 32, в Австралії - 23 , Малайзії - 22, Німеччині - 21, В'єтнамі - 16, Великій Британії - 16, ОАЕ - 13, Канаді та Іспанії - по 12, Макао - 10.

Менше 10 випадків захворювання зафіксовано в Іраку, Швейцарії, на Філіппінах, у Хорватії, Греції, Індії, Ізраїлі, Австрії, Фінляндії, Омані, Пакистані, Росії, Швеції, Афганістані, Алжирі, Бельгії, Бразилії, Камбоджі, Данії, Єгипті, Естонії, Грузії, Лівані, Непалі, Північній Македонії, Нігерії, Норвегії, Румунії, Шрі-Ланці.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178385
 
 
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Кстати, власти Китая заставили Apple удалить с китайского сегмента AppleStore, игру Plague Inc.
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А України вірус боїться! У нас жоден приїзджий навіть не перднув чхнув, Скалецькою клянусь, Радуцького їй в жопу...
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капец. три новости подряд - погиб, убиты, стали жертвами. куда катится мир?
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Может поменять сайт?
Не везде все так плохо, как здесь. Кількість жертв коронавірусу у світі, за винятком Китаю, зросла до 70 осіб, кількість людей, які заразилися, сягнула 4184, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6195
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обратите внимание, шо в Гонконге вирус начался гораздо раньше, а смертей только две.Это
хорошая медицина , дисциплина, сокрытие фактов?
«По ее данным, число жертв коронавируса выросло за сутки с 57 до 70 человек: 26 человек скончались в Иране, 17 - в Италии, 13 - в Южной Корее, восемь - на территории Японии (из них четверо - пассажиры круизного лайнера Diamond Princess), два - в Гонконге, два - во Франции, по одному случаю летального исхода зафиксированы на Тайване и Филиппинах.Источник: https://censor.net.ua/n3178385
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Вот, ты меняешь флажок, а температуру при этом меряешь?
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Нет ничего смешнее попки.
Кількість жертв коронавірусу у світі, за винятком Китаю, зросла до 70 осіб, кількість людей, які заразилися, сягнула 4184, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7104
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Вірус шагаєт по планєтє сємімільними шагамі.
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( по данным на утро )

26.02.2020 инфицировано за пределами Китая : 2930

27.02.2020 инфицировано за пределами Китая : 3667
28.02.2020 инфицировано за пределами Китая : 4562

летальный исход (deaths) 27.02 deaths =57 ; 28.02 deaths =70 ( +13 )

выздоровели (recovered) : 27.02 ( 335 / 3667 ) ; 28.02 ( 384 / 4562 ) +49 вызд / +895 инфиц

смертность 26.02 : ~17 -:-18%% (45 / 254) от числа выздоровевших
смертность 27.02 : ~17 -:-18%% (57 / 335) от числа выздоровевших
смертность 28.02 : ~17 -:-18%% (70 / 384) от числа выздоровевших
.
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По официальным данным, общее количество зарегистрированных больных туберкулезом в Украине составляет более 550 тысяч человек.
Эпидемия?
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