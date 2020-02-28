 33 турецьких солдатів убито внаслідок авіаудару союзника Путіна

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Anadolu, про це повідомив губернатор прикордонної із Сирією турецької провінції Хатай Рахмі Доган.
"На цей момент госпіталізовано 36 військовослужбовців ЗС Туреччини, які постраждали під час атаки сил Асада в Ідлібі", - повідомив раніше губернатор.
За його словами, загрози життю постраждалих унаслідок нападу військових немає.
Раніше Доган повідомляв, що жертвами повітряної атаки військ режиму стали 29 турецьких військових.
Постраждалих було доставлено до Туреччини через КПП "Джілвегьозю".
Міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар у супроводі командувачів родів військ відвідав державну лікарню міста Хатай, куди були доставлені військовослужбовці, поранені напередодні внаслідок авіаударів в Ідлібі.
Як стало відомо, після авіаудару сил уряду Сирії в Ідлібі президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган влаштував екстрену нараду з питань безпеки.
Президент Туреччини хоче, щоб сирійські сили відступили з позицій, де Туреччина встановила військові спостережні пости. Він погрожував напасти на сирійські урядові сили, якщо вони не зупинять своє просування.
туда им и дорога, мразям москоовским
КБ "ЛУЧ" ПРАЦЮЄ НАД ПРОЕКТОМ ЗРК БЛИЖНЬОЇ ДІЇ НА БАЗІ ПТРК "КОРСАР"
https://defence-ua.com/index.php/home-page/9619-kb-luch-pratsyuye-nad-proektom-zrk-blyzhnoyi-diyi-na-bazi-ptrk-korsar
Для розв'язання задач протиповітряної оборони в ближній зоні (на дальності до 7 км) у ДККБ "Луч" розробили нову бікаліберну ракету.
ЇЇ складовими частинами можуть стати новітня двоканальна головка самонаведення від КП СПБ "Арсенал" з логічним блоком селекції й глибоким охолодженням фотоприймача. Така ГСН (виріб "336-24") використовується у модернізованих ПЗРК "Ігла" й має у 4-6 разів підвищений коефіцієнт ймовірності ураження цілі ніж радянський аналог.
Нову ГСН разом з блоком управління планується встановити на другому (передньому) ступені зенітної ракети калібру 72 мм. Своєю чергою, перша ступінь (калібр 107 мм) візьме за основу напрацювання від ПТРК "Корсар" (рішення по ТПК, корпусу, стартовому та маршовому двигуну, тощо).
Фахівці КБ "Луч" вже здійснили математичне моделювання вигляду подібної бікаліберної ракети.
Очікуванні тактико-технічні дані цього озброєння становлять:
- дальність ураження цілей - 0,5 - 7 км;
- швидкість цілей - до 900 м/с;
- маса ракети - 18,1 кг;
- маса осколково-фугасної бойової частини - 3 кг.
Така ЗРК може успішно застосовуватися з наземної пускової установки, яка може керуватися оператором дистанційно (як на ПТРК "Стугна-П"). Також нова бікаліберна ракета підходить і для модернізації старих радянських комплексів, наприклад "Стріли-10". При цьому на одну самохідну пускову установку можна встановити до 8 ракет. Крім того, можливі й варіанти встановлення цього комплексу на ******* українські бронемашини 4х4 ("Козак-2", "Варта", "Барс-8" тощо) та кораблі й катери ВМСУ (або перспективні проєкти).