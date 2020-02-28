 33 турецьких солдатів убито внаслідок авіаудару союзника Путіна

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Anadolu, про це повідомив губернатор прикордонної із Сирією турецької провінції Хатай Рахмі Доган.

"На цей момент госпіталізовано 36 військовослужбовців ЗС Туреччини, які постраждали під час атаки сил Асада в Ідлібі", - повідомив раніше губернатор.

За його словами, загрози життю постраждалих унаслідок нападу військових немає.

Раніше Доган повідомляв, що жертвами повітряної атаки військ режиму стали 29 турецьких військових.

Постраждалих було доставлено до Туреччини через КПП "Джілвегьозю".

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Міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар у супроводі командувачів родів військ відвідав державну лікарню міста Хатай, куди були доставлені військовослужбовці, поранені напередодні внаслідок авіаударів в Ідлібі.

Як стало відомо, після авіаудару сил уряду Сирії в Ідлібі президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган влаштував екстрену нараду з питань безпеки.

Президент Туреччини хоче, щоб сирійські сили відступили з позицій, де Туреччина встановила військові спостережні пости. Він погрожував напасти на сирійські урядові сили, якщо вони не зупинять своє просування.