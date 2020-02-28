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Все про:Сирія (1469) Туреччина (1024) Асад (162)

 33 турецьких солдатів убито внаслідок авіаудару союзника Путіна

Кількість військовослужбовців ЗС Туреччини, які загинули під час атаки сил режиму Башара Асада в Ідлібі, зросла до 33.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Anadolu, про це повідомив губернатор прикордонної із Сирією турецької провінції Хатай Рахмі Доган.

"На цей момент госпіталізовано 36 військовослужбовців ЗС Туреччини, які постраждали під час атаки сил Асада в Ідлібі", - повідомив раніше губернатор.

За його словами, загрози життю постраждалих унаслідок нападу військових немає.

Раніше Доган повідомляв, що жертвами повітряної атаки військ режиму стали 29 турецьких військових.

Постраждалих було доставлено до Туреччини через КПП "Джілвегьозю".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російська авіація розстрілює турецькі танки в сирійському Ідлібі. ВIДЕО

Міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар у супроводі командувачів родів військ відвідав державну лікарню міста Хатай, куди були доставлені військовослужбовці, поранені напередодні внаслідок авіаударів в Ідлібі.

Як стало відомо, після авіаудару сил уряду Сирії в Ідлібі президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган влаштував екстрену нараду з питань безпеки.

Президент Туреччини хоче, щоб сирійські сили відступили з позицій, де Туреччина встановила військові спостережні пости. Він погрожував напасти на сирійські урядові сили, якщо вони не зупинять своє просування.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178384
 
 
 Топ коментарі
 
Почему стыдливо и упорно пишуться *силы режима Асада*????? Без главного мирового террориста Рашки Асад это просто вождь племени Занзибара. Почему бы прямо не говорит про русню ну и вскользь упомянуть Асада на подхвате.
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Для России запахло новой войной...Только вот по зубам ли России Турция? Зубы об турок ломаются на раз и два.
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Я так зрозуміла, що турки серйозно зчепились з кацапами в Сирії..
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Вот Эрдоган лошара. Нет бы, накрыл этого Асада авиацией со свей его армией, а Х@йлу с невозмутимым лицом сказал "Никаких военных, даже наших инструкторов на территории Сирии не было и нет. ИХ ТАМ НЕТ!"
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Че лошара? Тут же получил бы санкции по полной за полномасштабное вторжение в суверенное государство
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В этих войнах Турции с Ассадом и Украины с Россией есть существенная разница - Турция воюет на чужой земле против чужих войск и Росси. В Украине мы воюем на своей территории и страдают и гибнут в основном Украинцы, россиян немного. Поэтому наступательные операции будут приводить к жертвам в основном украинцев. Помоему это существенный аргумент против изложенной стратегии.
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Логично че. На чужой земле наступать надо. Свою освобождать не надо.
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россия (параша) пишется с маленькой буквы
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в любом случае русня получит ещё одну проблему,
туда им и дорога, мразям москоовским
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и тут удмурты поняли что лучше сидеть на болотах мордовии и не высовываться. но было уже поздно.
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пора эрдоганушке врезать по скрепам хйлу без промедления
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Ну вот теперь и посмотрим, чем и как ответят турки Роисе.
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Никак не ответят - они там оккупанты и прекрасно знают. что НАТО за них не впишется. А сирийцы имеют полное право на своей земле их уничтожать
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Основной вопрос а что делали эти турецкие солдаты на территории суверенной Сирии? Если они решили поиграться в оккупантов то чем не правы сирийцы что уничтожили их?
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А що роблять москалі на території суверенної Сирії?
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Не пишіть дурниць. Росіян туди офіційно запросив Дамаск. А от зі сторони турків це вигляжає як вторгнення. Точно так само. як росіяни вторглися на Донбас
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Турки на своей земле воюют, а вот вы , мрази кацапские, что там забыли ?
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Шо ти несеш? На якій своїй? Просто признай. турки вторглися в Ібліб з метою створення Північного Кіпру-2. Точно так само . як росіяни зараз в ДНР
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Сирия турецкая земля? Ты больной что ли? Политическую карту мира купи! Есть такая страна Турция.. есть такая страна Сирия.
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Турков тяжело понять.То у параши закупают ЗРК ,вместо американских,хотя все говорили ,что это не правильно и опасно,! Сейчас можно проверить как кацапские с-400,будут сбивать кацапские самолеты.Или уже проверили?
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Данная успешная атака российских ВКС показывает необходимость наличия в войсках зрк ближнего радиуса действия.И наш впк вместе с кб "Луч" готовы такой комплекс создать в короткий срок.
КБ "ЛУЧ" ПРАЦЮЄ НАД ПРОЕКТОМ ЗРК БЛИЖНЬОЇ ДІЇ НА БАЗІ ПТРК "КОРСАР"

https://defence-ua.com/index.php/home-page/9619-kb-luch-pratsyuye-nad-proektom-zrk-blyzhnoyi-diyi-na-bazi-ptrk-korsar


Для розв'язання задач протиповітряної оборони в ближній зоні (на дальності до 7 км) у ДККБ "Луч" розробили нову бікаліберну ракету.

ЇЇ складовими частинами можуть стати новітня двоканальна головка самонаведення від КП СПБ "Арсенал" з логічним блоком селекції й глибоким охолодженням фотоприймача. Така ГСН (виріб "336-24") використовується у модернізованих ПЗРК "Ігла" й має у 4-6 разів підвищений коефіцієнт ймовірності ураження цілі ніж радянський аналог.
Нову ГСН разом з блоком управління планується встановити на другому (передньому) ступені зенітної ракети калібру 72 мм. Своєю чергою, перша ступінь (калібр 107 мм) візьме за основу напрацювання від ПТРК "Корсар" (рішення по ТПК, корпусу, стартовому та маршовому двигуну, тощо).

Фахівці КБ "Луч" вже здійснили математичне моделювання вигляду подібної бікаліберної ракети.
Очікуванні тактико-технічні дані цього озброєння становлять:

- дальність ураження цілей - 0,5 - 7 км;
- швидкість цілей - до 900 м/с;
- маса ракети - 18,1 кг;
- маса осколково-фугасної бойової частини - 3 кг.
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И что самое интересное:
Така ЗРК може успішно застосовуватися з наземної пускової установки, яка може керуватися оператором дистанційно (як на ПТРК "Стугна-П"). Також нова бікаліберна ракета підходить і для модернізації старих радянських комплексів, наприклад "Стріли-10". При цьому на одну самохідну пускову установку можна встановити до 8 ракет. Крім того, можливі й варіанти встановлення цього комплексу на ******* українські бронемашини 4х4 ("Козак-2", "Варта", "Барс-8" тощо) та кораблі й катери ВМСУ (або перспективні проєкти).
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