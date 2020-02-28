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 Один український воїн загинув, ще одного поранено на Донбасі. За добу - 6 ворожих обстрілів, - штаб ОС

27 лютого збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

За даними штабу, противник обстріляв позиції українських сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Три обстріли було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме:

- поблизу населеного пункту Новомихайлівка - із гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
- поруч із Красногорівкою - зі станкового протитанкового гранатомета ворог здійснив 6 пострілів;
- неподалік Старогнатівки - з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив три обстріли позицій ЗСУ, а саме:

- двічі неподалік Новотошківського - зі 120-мм мінометів противник випустив по українських захисниках 30 мін, а також вів вогонь з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
- поряд з Оріховим - з міномета калібру 120 мм - 3 міни.

"Учора, 27 лютого, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув та ще один зазнав поранення", - йдеться в повідомленні.

Від початку поточної доби російські окупаційні війська з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї обстріляли захисників Водяного, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", втрат немає.

Один український воїн загинув, ще одного поранено на Донбасі. За добу - 6 ворожих обстрілів, - штаб ОС 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178383
 
 
 Топ коментарі
 
Царство небесне загиблому.
Одужання пораненим.
Горіть у пеклі москалі !!!
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Царство небесне загиблому.
Одужання пораненим.
Горіть у пеклі москалі !!!
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У Сирії вже горять. Ердоган дав відповідь. Турки накрили більше 1700 цілей в результаті масштабного удару у відповідь на загибель своїх солдат і готують я перекрити Босфор.
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Співчуття родині полеглого Героя України ((( Спочивай з миром, Воїн України ((( Пораненним воїнам України скорішого одужання!!! А, клятой расіянськой ********* - зникнути з мапи Землі!!!!
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Смерть кацапо-рашистським окупантам та зрадникам України.
Зє- ГЕТЬ!
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Просто отримує від грабіжників свій мусорський відсоток.
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Желаем нашим раненым воинам быстрого выздоровления, полного восстановления и скорейшего возвращения в строй, а расеянским ******* и сепаротеррорюгам побольше мучительных смертей и тяжелых ранений с травматическими ампутациями конечностей и в брюшную полость.

Один український воїн загинув, ще одного поранено на Донбасі. За добу - 6 ворожих обстрілів, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 6326
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