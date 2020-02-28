 Один український воїн загинув, ще одного поранено на Донбасі. За добу - 6 ворожих обстрілів, - штаб ОС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

За даними штабу, противник обстріляв позиції українських сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Три обстріли було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме:

- поблизу населеного пункту Новомихайлівка - із гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

- поруч із Красногорівкою - зі станкового протитанкового гранатомета ворог здійснив 6 пострілів;

- неподалік Старогнатівки - з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив три обстріли позицій ЗСУ, а саме:

- двічі неподалік Новотошківського - зі 120-мм мінометів противник випустив по українських захисниках 30 мін, а також вів вогонь з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

- поряд з Оріховим - з міномета калібру 120 мм - 3 міни.

"Учора, 27 лютого, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув та ще один зазнав поранення", - йдеться в повідомленні.

Від початку поточної доби російські окупаційні війська з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї обстріляли захисників Водяного, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", втрат немає.