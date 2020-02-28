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 Суспільство, Здоров'я
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 Аваков: Транспортувати ймовірних інфекційних хворих на коронавірус будуть спеціальним санітарним вертольотом

У разі необхідності, ймовірних інфекційних хворих на коронавірус транспортуватимуть у спеціально обладнаному санітарному вертольоті, який стоїть на цілодобовому чергуванні в Держслужбі з надзвичайних ситуацій України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков в ефірі програми "Право на владу" на каналі "1+1" в четвер увечері.

"У ДСНС України заступив на цілодобове чергування санітарний вертоліт Мі-8, спеціально обладнаний для транспортування інфекційних хворих", - заявив Аваков.

Міністр розповів, що вертоліт брав участь у миротворчих місіях ООН і востаннє працював у Республіці Малі. Він переданий ДСНС на умовах безоплатного договору. Екіпаж і медперсонал вертольота складається з медиків, які пройшли спеціальну підготовку.

"Ці люди працювали під час епідемії Ебола - евакуювали хворих і проводили рятувальні операції. За один рейс вертоліт може взяти 4-6 хворих. Евакуація на ньому можлива на відстань 1200 км, тобто на всій території нашої країни", - зазначив міністр МВС.

Водночас він наголосив, що вертоліт поки експлуатується ДСНС України за спеціальним контрактом авіакомпанією "Українські вертольоти". Фахівці готові працювати на ньому в найскладніших умовах.

Також міністр розповів, що вертоліт обладнаний ізоляційною капсулою BIO-BAG EBV-30/40, біозахисними комплектами, знезаражувальним душем, ізоляційною камерою та спеціальним модулем, у якому фіксується капсула в польоті.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Інфекційні бокси готові, проводимо температурний скринінг і відпрацьовуємо питання самоізоляції в квартирах, - Ляшко про вжиті заходи на випадок появи COVID-19 в Україні

Нагадаємо, увечері 19 лютого серед жителів Нових Санжар почала поширюватися інформація про те, що в місцевий медичний центр мають доставити українців, вивезених із китайської провінції Ухань. Дізнавшись про цю новину, кілька десятків жителів Новосанжарської і сусідньої Лелюхівської громади зібралися біля медичного центру. В'їзди в Нові Санжари і Лелюхівку заблокували місцеві автомобілісти.

Від ранку до селища почали з'їжджатися спецзагони правоохоронних органів і військові. Неподалік в'їзду сталися сутички правоохоронців і мітингувальників проти розміщення евакуйованих з Уханя.

Величезний затор утворився на дорозі "Полтава - Кременчук" у районі Нових Санжар.

На місце протестів у Нових Санжарах стягнули поліцію, Національну гвардію і військову техніку.

Аваков прибув у Нові Санжари: Евакуйовані з Китаю українці здорові.

У Нові Санжари терміново вилетів прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

Попри протести місцевих жителів, автобуси з евакуйованими з Китаю українцями заїхали на територію санаторію в Нових Санжарах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Швидкі для проведення скринінгу стоять у семи найбільших пунктах пропуску на кордоні, - головний санітарний лікар Ляшко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178382
 
 
 Топ коментарі
 
Аваков вже прем'єр-міністр? Чому він говорить про проблеми, які його не стосуються?
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Ви Богдана перевірили на коронавірус? Він на Новий рік був у Китаї. Може його тому бубочка і звільнив?
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Гарненький! Даремно Зюзя його покинув, вони були така красива пара.
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в основном исследовательский интерес. задачка такая интересная. всем нравится ругать, т.е. говорить, что неправильно, но мало кому нравится говорить, как правильно. вот пытаюсь спровоцировать на разговор тех, кого можно заподозрить в обладании мозгами.
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Ви Богдана перевірили на коронавірус? Він на Новий рік був у Китаї. Може його тому бубочка і звільнив?
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Гарненький! Даремно Зюзя його покинув, вони були така красива пара.
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мені воно якесь рахітне та огидне... мо' жінкам таке нравиця
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Попався! Ось що буває, коли коментар без смайлика!

Звичайно, що це був підступний сарказм. Як така абізяна взагалі може сподобатись. Аваков: Транспортировать вероятных инфекционных больных коронавирусом будут на специальном санитарном вертолете - Цензор.НЕТ 4450
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кіт так звеця, бо має рожевий відтінок, особливо на брюшку (не видно)
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Нє, то не ви, то Ельміра мучителька кицьок. Є такий мультик про дівчинку-садистку, яка дуже любила кішок. Доречі, якщо хочете посміятися то раджу подивитись, Аваков: Транспортировать вероятных инфекционных больных коронавирусом будут на специальном санитарном вертолете - Цензор.НЕТ 4683
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Нормально, а если вертолёт упадёт? С короновирусом ? 😀😀😀
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при высоких температурах вирус погибает
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значит нужно туда еще динамита на всякий пожарный - вдруг не взорвется?
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уже при 60 градусах ему достаточно быстро "приходят гайки". Так что и сотни градусов будет достаточно
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Всё свирепствуешь? Какую тактику считаешь правильной?
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Аваков вже прем'єр-міністр? Чому він говорить про проблеми, які його не стосуються?
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а он жешь этот,хозяин вертолетного авиапарка из хфранции за народные бабосики нагнал себе теперь отбивает себе на карман за заботы о народе неблагодарном который на сабакова хрюкзакова бочку катит вместо чтобы на паперти лбы себе разбивать
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самый хитрый и прохаваный, самый лживый
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Разумно, но это пока больных штучное количество, а суть вируса в том что им быстро заболевает огромное число людей.
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Аваков закупить для усіх хворих достатню кількість гвинтокрилів?
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Аваков закупить для усіх померлих достатню кількість лопат.
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А собі він купить лопату із нержавіючої сталі з гравіровкою: спі спокойно дорогой друг🧐
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Його лопата буде с титану, а держак з гівна та соломи.
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цельный министр рассказывает об одном вертолете. может лучше пилоту дать слово? или тому кто все там модифицировал?
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Арсен Авиков:транспортировать больных коронавирусом будут на специальной бронированной летающей тарелке с анабиозными капсулами.
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закупили собі віртольотів шоп мона втекти з України без дозаправки як той чаушеску
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Войнушка на пороге: ВОТ ТЕПЕРЬ ТУРЦИЯ ЗАКРОЕТ ПРОЛИВЫ
Сотни турков собирались у госпиталя куда свезли раненых после авиаудара российско-асадовской группировки по турецкому конвою. Общее количество убитых и раненых более 100 человек. Сейчас идет заседание совета безопасности Турции. После такого видимо начнут без вопросов сбивать российские самолеты.
Началось заседание Совета нацбезопасности Турции после авиаудара российских ВВС по турецкому конвою в Сирии. Общее количество убитых и раненых более 100 человек.
Губернатор Хатая сообщил о 9 погибших в Идлибе.
Эрдоган в Анкаре проводит срочную встречу.
Оппозиция так же собирает экстренное совещание.
Глава МИД Турции Чавушоглу созвонился с генсеком НАТОПС турки отключили у себя все соцсети, включая Твиттер, Фейсбук и прочее.

Вертолеты Военно-воздушных сил Израиля нанесли ракетные удары по позициям сирийской армии в провинции Эль-Кунейтра.
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«После этой атаки все объекты режима [Асада] теперь являются вражескими для Турецкой Республики. Мы рассматриваем этот инцидент как нападение режима на международное сообщество. Завтра утром мы запустим процесс консультаций с НАТО. Атака на Турцию также является атакой на НАТО. Североатлантический альянс должен поддержать Турцию», - представитель правящей партии Омер Челик.
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Для НАТО важко підтримати Туреччину в цей час, бо не хочеться їм воювати з росією. Але, якщо НАТО не втрутиться, о у Туреччини з'являються додаткові моральні аргументи для своєї внутрішньої політики.
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Вероятных инфицированных на вероятном вертолете в вероятную больницу.
вероятный министр внутренних дел......
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Ребятушки-козлятушки! Это, конечно, правильно. Но! Начинать надо не с PR-понтов, а с выработки стратегии и юридической базы. А со стратегией у вашей шоблы дела швах. От слова "вообще".
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После паузы Авfuckов добавил: «На внешней подвеске».
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https://twitter.com/politicturk/status/1233146614035992576

Анкара, 28 февраля. Турция ввела военное положение.
Отмечается, что завтра будет опубликовано официальное объявление войны Сирии решением турецкого парламента.
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О, Господи.
Можерт быть, хоть турки наведут там порядок.
Иначе все эти сирийские беженцы хлынут неостановимым потоком в Европу.
Это похуже коронавируса.
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А почему бы этим сирийским беженцам не хлынуть неостановимым потоком в Африку например? В Руанду или там Мозамбик какой?
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Сподіваюсь кацапів знову не буде в Турції літом..
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А куда их будут эвакуировать? В Санжары или Кончазаспу? Я предлагаю на "МАЄТОК"
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Еще одна новость по "мы все заболеем коронавирусом и, может быть, даже помрем" - и я буду бить в направлении оного.
Одни академики-рептилоиды предлагают прекратить работу общественного транспорта ради предотвращения эпидемии (без шуток, именно такое предложение), другие политики-рептилоды вводят чрезвычайное положение в Сан-Франциско до того, как там обнаружен хоть один зараженный коронавирусом.
Другие, из простейших организмов (румымские цыгане ромы), наслушавших новостей "мы все помрем от коронавируса" сметают все с полок супермаркетов, создавая ажиотажный спрос.
Им бы о душе подумать, но в храмах ажиотажного посещения не наблюдается почему-то.

Галоперидолу им всем, срочно!
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Коли вже цього подонка Сабакова трансортують десь далеко від України..
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Козак Гаврилюк может отвезти на такси.
Он теперь таксистом в Киеве работает.
"Все профессии важны, все профессии нужны", но в данном случае сработал социальный лифт - "из грязи в князи и обратно".

Аваков: Транспортировать вероятных инфекционных больных коронавирусом будут на специальном санитарном вертолете - Цензор.НЕТ 4512
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В США возненавидели авакова: "Это коррупционер #1 в Украине "
https://youtu.be/gqtA-RFX2tg
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на пердолёте авакова много народу не поместится, а
куда его пердолёт полетит ?
будут сбрасывать заболевших в чёрное море ?
придётся больным ехать в областные центры на маршрутках,
медреформа, как ни как,
правда, кто поверит главе ОПГ МВД, что он пердолётом
способен решить что то
мусора мрази с оружием, будут стрелять
более они не на что не способны
зеленский и его начальник аваков
решили заменить медицину на расстрельную команду
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А куда и зачем они собираются возить зараженных, можно поинтересрвацца?
Короче, как только обнаружится больной они его вместо изолировать, начнут возить по всей Украине! Аваков: Транспортировать вероятных инфекционных больных коронавирусом будут на специальном санитарном вертолете - Цензор.НЕТ 7886
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вы поверили мусорам ? им главное, чтоб заражённые сообщали о себе,
огородят поле колючкой, не станут даже бараки и печи строить,
немецкие концлагеря покажутся курортом
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