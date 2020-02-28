 Аваков: Транспортувати ймовірних інфекційних хворих на коронавірус будуть спеціальним санітарним вертольотом

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков в ефірі програми "Право на владу" на каналі "1+1" в четвер увечері.
"У ДСНС України заступив на цілодобове чергування санітарний вертоліт Мі-8, спеціально обладнаний для транспортування інфекційних хворих", - заявив Аваков.
Міністр розповів, що вертоліт брав участь у миротворчих місіях ООН і востаннє працював у Республіці Малі. Він переданий ДСНС на умовах безоплатного договору. Екіпаж і медперсонал вертольота складається з медиків, які пройшли спеціальну підготовку.
"Ці люди працювали під час епідемії Ебола - евакуювали хворих і проводили рятувальні операції. За один рейс вертоліт може взяти 4-6 хворих. Евакуація на ньому можлива на відстань 1200 км, тобто на всій території нашої країни", - зазначив міністр МВС.
Водночас він наголосив, що вертоліт поки експлуатується ДСНС України за спеціальним контрактом авіакомпанією "Українські вертольоти". Фахівці готові працювати на ньому в найскладніших умовах.
Також міністр розповів, що вертоліт обладнаний ізоляційною капсулою BIO-BAG EBV-30/40, біозахисними комплектами, знезаражувальним душем, ізоляційною камерою та спеціальним модулем, у якому фіксується капсула в польоті.
Нагадаємо, увечері 19 лютого серед жителів Нових Санжар почала поширюватися інформація про те, що в місцевий медичний центр мають доставити українців, вивезених із китайської провінції Ухань. Дізнавшись про цю новину, кілька десятків жителів Новосанжарської і сусідньої Лелюхівської громади зібралися біля медичного центру. В'їзди в Нові Санжари і Лелюхівку заблокували місцеві автомобілісти.
Від ранку до селища почали з'їжджатися спецзагони правоохоронних органів і військові. Неподалік в'їзду сталися сутички правоохоронців і мітингувальників проти розміщення евакуйованих з Уханя.
Величезний затор утворився на дорозі "Полтава - Кременчук" у районі Нових Санжар.
На місце протестів у Нових Санжарах стягнули поліцію, Національну гвардію і військову техніку.
Аваков прибув у Нові Санжари: Евакуйовані з Китаю українці здорові.
У Нові Санжари терміново вилетів прем'єр-міністр Олексій Гончарук.
Попри протести місцевих жителів, автобуси з евакуйованими з Китаю українцями заїхали на територію санаторію в Нових Санжарах.
100% серйозно, як і кійки, і каміння, і розбиті шибки та загальне озвіріння людських мас на підгрунті ncav-2019 в Україні
Звичайно, що це був підступний сарказм. Як така абізяна взагалі може сподобатись.
Сотни турков собирались у госпиталя куда свезли раненых после авиаудара российско-асадовской группировки по турецкому конвою. Общее количество убитых и раненых более 100 человек. Сейчас идет заседание совета безопасности Турции. После такого видимо начнут без вопросов сбивать российские самолеты.
Началось заседание Совета нацбезопасности Турции после авиаудара российских ВВС по турецкому конвою в Сирии. Общее количество убитых и раненых более 100 человек.
Губернатор Хатая сообщил о 9 погибших в Идлибе.
Эрдоган в Анкаре проводит срочную встречу.
Оппозиция так же собирает экстренное совещание.
Глава МИД Турции Чавушоглу созвонился с генсеком НАТОПС турки отключили у себя все соцсети, включая Твиттер, Фейсбук и прочее.
Вертолеты Военно-воздушных сил Израиля нанесли ракетные удары по позициям сирийской армии в провинции Эль-Кунейтра.
вероятный министр внутренних дел......
Анкара, 28 февраля. Турция ввела военное положение.
Отмечается, что завтра будет опубликовано официальное объявление войны Сирии решением турецкого парламента.
----
Можерт быть, хоть турки наведут там порядок.
Иначе все эти сирийские беженцы хлынут неостановимым потоком в Европу.
Это похуже коронавируса.
Одни академики-рептилоиды предлагают прекратить работу общественного транспорта ради предотвращения эпидемии (без шуток, именно такое предложение), другие политики-рептилоды вводят чрезвычайное положение в Сан-Франциско до того, как там обнаружен хоть один зараженный коронавирусом.
Другие, из простейших организмов (румымские
цыганеромы), наслушавших новостей "мы все помрем от коронавируса" сметают все с полок супермаркетов, создавая ажиотажный спрос.
Им бы о душе подумать, но в храмах ажиотажного посещения не наблюдается почему-то.
Галоперидолу им всем, срочно!
Он теперь таксистом в Киеве работает.
"Все профессии важны, все профессии нужны", но в данном случае сработал социальный лифт - "из грязи в князи и обратно".
https://youtu.be/gqtA-RFX2tg
куда его пердолёт полетит ?
будут сбрасывать заболевших в чёрное море ?
придётся больным ехать в областные центры на маршрутках,
медреформа, как ни как,
правда, кто поверит главе ОПГ МВД, что он пердолётом
способен решить что то
мусора мрази с оружием, будут стрелять
более они не на что не способны
зеленский и его начальник аваков
решили заменить медицину на расстрельную команду
Короче, как только обнаружится больной они его вместо изолировать, начнут возить по всей Украине!
огородят поле колючкой, не станут даже бараки и печи строить,
немецкие концлагеря покажутся курортом