 Трамп може відвідати Київ на День пам'яті і примирення 8 травня, - ЗМІ

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише The Guardian.

Серед варіантів, які вважаються компромісами у Вашингтоні і Лондоні, - участь лідерів у покладанні вінків у Москві. Іншим варіантом є відвідування Москви і участь у церемоніях, які відбудуться в Україні напередодні, 8 травня.

Видання пише, що "уряд у Києві наполегливо працює над тим, щоб представити українські церемонії як більш прийнятний спосіб вшанувати пам'ять про страждання Другої світової війни, без ризику схвалити російську агресію".

"Україна відзначає 8 травня як День пам'яті і примирення разом з усім демократичним світом", - сказав український урядовець. "П'ять років тому з нагоди 70-річчя закінчення другої світової війни Україна відмовилася від радянського (тепер російського) стилю вшанування сталінської перемоги над нацизмом".

"Саме тому Україна запрошує зарубіжні країни взяти участь у пам'ятних заходах у Києві", - додав чиновник. "Зараз ми працюємо над усіма деталями; логістика та порядок денний будуть доступні через деякий час. З огляду на вищесказане, ми сподіваємося, що офіційні особи США візьмуть участь у пам'ятних заходах 8 травня в Києві".

Однак, The Guardian пише, Трамп і Джонсон ще не ухвалили рішення.

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