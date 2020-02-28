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 Політика України, За кордоном
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Все про:візит (767) Трамп (2566) День пам'яті та примирення (25)

 Трамп може відвідати Київ на День пам'яті і примирення 8 травня, - ЗМІ

Президент США Дональд Трамп і прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон можуть перед візитом до Росії відвідати Україну для участі в урочистостях, присвячених 75-річчю закінчення Другої світової війни.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише The Guardian.

Серед варіантів, які вважаються компромісами у Вашингтоні і Лондоні, - участь лідерів у покладанні вінків у Москві. Іншим варіантом є відвідування Москви і участь у церемоніях, які відбудуться в Україні напередодні, 8 травня.

Видання пише, що "уряд у Києві наполегливо працює над тим, щоб представити українські церемонії як більш прийнятний спосіб вшанувати пам'ять про страждання Другої світової війни, без ризику схвалити російську агресію".

"Україна відзначає 8 травня як День пам'яті і примирення разом з усім демократичним світом", - сказав український урядовець. "П'ять років тому з нагоди 70-річчя закінчення другої світової війни Україна відмовилася від радянського (тепер російського) стилю вшанування сталінської перемоги над нацизмом".

"Саме тому Україна запрошує зарубіжні країни взяти участь у пам'ятних заходах у Києві", - додав чиновник. "Зараз ми працюємо над усіма деталями; логістика та порядок денний будуть доступні через деякий час. З огляду на вищесказане, ми сподіваємося, що офіційні особи США візьмуть участь у пам'ятних заходах 8 травня в Києві".

Однак, The Guardian пише, Трамп і Джонсон ще не ухвалили рішення.

Також читайте: Трамп продовжив на рік дію антиросійських санкцій, запроваджених через ситуацію з Україною

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178381
 
 
 Топ коментарі
 
Рудий додік зібрався на свято побєдобєсія на расєю? Трамп может посетить Киев на День памяти и примирения 8 мая, - СМИ - Цензор.НЕТ 6676
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а нашо нам трампампам 8-го, якшо воно 9-го попреця в москву
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Рудий додік зібрався на свято побєдобєсія на расєю?
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А почему бы и нет?
Два основных гаранта Будапешского меморандума объяснят третьему гаранту преступнику с ЯО, как ему себя вести на понятном тому языке.
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Ну, зачем же так грубо. Трамп может посетить Киев на День памяти и примирения 8 мая, - СМИ - Цензор.НЕТ 7083

У культурных людей есть и иные методы.
Например, запоребриком так "окрепли под санкциями", что уже не могут "ни дыхнуть, ни пернуть", и даже готовы разговаривать с Ланой Зеркаль. Трамп может посетить Киев на День памяти и примирения 8 мая, - СМИ - Цензор.НЕТ 7083

А ведь это не самые сильные санкции, есть и покруче...
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Два гаранта Будапешского меморандума объяснят популярным языком третьему "гаранту", как ему разговаривать с предствителями прогрессивного мирового человечества на переговорах в "нормандском формате".
Я нахожу чрезвычайно примечательным, что гаранты Будапешского меморандума не являются участниками переговоров в "нормандском формате".
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Ты бы хоть статью по ссылке прочел, а то последнее время совсем дебилами выглядите со своей соевой зрадой. Трамп может посетить Киев на День памяти и примирения 8 мая, - СМИ - Цензор.НЕТ 6048. "Ukraine and Lithuania have already said they have no intention of going, even if they were invited.". Трамп может посетить Киев на День памяти и примирения 8 мая, - СМИ - Цензор.НЕТ 1147
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Во-во Джон Смит. Чо прячемся под никчёмным ником? Кацап небось?
Чо проксю пользуем? Стесняемся сказать что дерьмолеп и виликаросс?
Расскажи-ка нам чего ты, проститутка кремлядская, анонимизируешься?
Где вас, тварей таких, только плодят п....зды расисянские...
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а нашо нам трампампам 8-го, якшо воно 9-го попреця в москву
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Э нет, это как на "стрелке", понятия рулят. По дипломатическим теркам он тогда не ...... ну ты понял.
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Друга Світова кінчилась на в маю, а в сєнтябру
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І крапку в ній, поставив Генерал Дерев'янко.
Кузьма́ Микола́йович Дерев'я́нко (14 листопада 1904 - 30 грудня 1954) - український радянський військовий діяч, Герой України, генерал-лейтенант. 2 вересня 1945 року приймав капітуляцію Японської імперії.
7 травня 2007 року Президент України Віктор Ющенко підписав Указ[2] про присвоєння Кузьмі Дерев'янку посмертно звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» за мужність і самовідданість, виявлені у роки Другої світової війни 1939-1945 років.
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Гарна історія, але ж крапку у Другій Світовій Війні поставили дві атомні бомби які заставили капітулювати Японію. Після другої бомби імператор у лічені години підписав капітуляцію
🤔
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Нє. Зібрались в кацапію, так єхайтє не завертайте. У нас тут і так крма країни нездорова.
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О, Трамп приїде до Києва, а Вован візьме і припреться в Нєрєзіновую до *****...
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Эта встреча позволит убедится бубе оманскому в том, что у Трампа таки лучше самолёт!
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"Трамп может посетить Киев на День памяти и примирения 8 мая..."

Так Бубочка може і на парад в Кацапстан на 9 травня запізнитись!
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Ну вот. Трамп заедет и заберет с собой в Москву.
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Бубочка в підвішеному стані. Тепер він точно не може обіцяти путіну приїхати на 9 травня в Москву.
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Якщо Трамп поїде 9 травня на росію, то він частково втратить виборців. Тому, скоріше за все він цього не буде робити.
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Глупое предположение. 9 мая, чтут в США (Нью Йорк) Поездка на парад, сильно прибавит Трампу рейтинг. Тем более люди в США, очень хотят сближения с Рашей. А так, Трамп без вариантов, получит второй срок, вне зависимости от парада
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Зачем эти слухи зелень распускает? Пиар? Все ради него...
Есть реальные проблемы.
- Министр здравоохранения самоустранилась, заперлась.
- Президента с чиновником азарова и януковича, а ныне мультимиллиардером Тигипко ведет переговоры о должностях, хотя он абсолютно подпадает под закон о люстрации... Наверное тогда переименуют Кабинет Министров в Офис Министров, что бы обойти закон о люстрации и назначить Тигипко, как было с Богданом.
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Вот не трогайте Скалецкую - девушка рискует жизнью для чистоты эксперимента 😀😀😀
Ну нет худа без добра- хоть увидит эти ЖУТКИЕ УСЛОВИЯ И УЖАСНЁТСЯ
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НУ ШО ЖДЁМ НОВОСТЕЙ?)) Трамп может посетить Киев на День памяти и примирения 8 мая, - СМИ - Цензор.НЕТ 2144

В Турции введено чрезвычайное положение. Российская делегация, проводившая переговоры, выслана из страны. Эрдоган собрал совет безопасности. Турецкая авиация, по сообщениям, нанесла удары по Алеппо. Атакован город Джебла вблизи авиабазы Хмеймим со стороны Средиземного моря силами турецкой авиации. Министр иностранных дел Турции Чавушоглу провел срочные консультации с генсеком НАТО. Сенатор США Грэм требует от Трампа немедленного введения над Идлибом бесполетной зоны.
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Рашка с Севастополя в срочном порядке выдвинула два корабля с калибрами.
Все войска Турциии приведены в боевую готовность.В Сирии все группы подготовлены к сигналу атаковать.Нато тоже походу будет вмешиваться на стороне Турции.Походу может начаться хороший замес.Эххх ещё бы подождать пока турки начнут валить путяру и атаковать бы на Донбассе рашку.Но наш тюфяк врятли отдаст приказ.Нато и евросоюзу было бы пофиг а мы сделали бы своё дело.
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Дійсно, що далі буде війна. Мабуть у таких умовах Турецький потік перестане качати газ і росія втратить гроші.
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Еще парочку С-400 купит? Трамп может посетить Киев на День памяти и примирения 8 мая, - СМИ - Цензор.НЕТ 5811
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Эрдоган точно шото пронюхал о здоровье **** 😀😀😀
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А почему бы и нет?
Указания приказ с условиями капитуляции поведения передавать лучше лично.
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Нэ. Пока еще под вопросом. Пытаются лечить, но случай очень запущенный. А вот Макрон летит, это официально. Статью читай по ссылке.
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ніхрена до бубочки ніхто не приїде, нахрена він кому здався. Він же ж давно все здав, окрім аналізів.
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Якщо коронавірус не втрутиться. Це ж Україна! Розуміти треба.
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Правильно, нечего к фашистам современности ездить в Москву.
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Трамп вообще сдурел?Перется к главному фашисту современного мира-Пуйлу отмечать победу над фашизмом?Идиот.
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неужели Президент США Трамп опустится до того,чтоб на 9 мая полететь в москву на парад до *****? Трамп может посетить Киев на День памяти и примирения 8 мая, - СМИ - Цензор.НЕТ 437
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Да, как и лидеры всех ведущих стран мира. Даже к мнению alex lagun не прислушиваются. Это какой - то позор.
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что да, вот когда прилетит, тогда будешь кукарекать, чучело ватное, пока что об твоего плешивого педофила пупкина ноги вытирают, а он об вас, раша быдло
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Ему по горло хватило того визита в Москву несколько лет назад в качестве бизнесмена.
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https://twitter.com/politicturk/status/1233146614035992576

Анкара, 28 февраля. Турция ввела военное положение.
Отмечается, что завтра будет опубликовано официальное объявление войны Сирии решением турецкого парламента.
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Дык ослобородько не будет дома.
Могу я принять друга Дональда.
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ТУРКИ ТРАМПА В МАЦКВУ НЕ ПУСТЯТ 😀

После атаки сирийских правительственных войск в провинции Идлиб по турецкой армии, которая потеряла 33 солдат, Турция решила не сдерживать поток сирийских беженцев в Евросоюз. Об этом сообщает Reuters.
Один из турецких чиновников на условиях анонимности рассказал журналистам, что Турции становится все труднее сдерживать беженцев из Сирии, число которых растет. На сегодня страна принимает около 3,7 миллионов сирийских беженцев и заявляет, что больше не может справиться.
В 2016 году Анкара и Европейский союз достигли соглашения, согласно которому Европа выделила миллиарды евро помощи в обмен на закрытие Турцией границ для мигрантов.
"Мы решили фактически немедленно не останавливать сирийских беженцев на пути в Европу сушей или морем. Все беженцы, включая сирийцев, теперь могут перейти к Европейскому союзу", - сказал чиновник.
Как пишет Reuters, Турция таким образом надеется быстро привлечь западные державы к противостоянию в Идлибе.
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Отметим, согласно последним данным, в результате воздушного удара сирийских правительственных войск в регионе Идлиб погибли 33 турецких солдат.
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Протестующие обвиняют Россию в поддержке режима Асада
В Стамбуле (Турция) начались протесты перед генеральным консульством России после нападений армии режима Башара Асада в сирийском регионе Идлиб. Об этом сообщает агентство Anadolu.
Митингующие обвиняют Россию в поддержке сирийского режима и эскалации конфликта. В четверг, 27 февраля, в результате авиаудара армии Асада по Идлибу погибли, по разным данным, от 29 до 33 турецких военных.
Протестующие скандують следующие лозунги: "Сирия станет могилой для России", "Россия - убийца, Путин - убийца".
"Мы стоим здесь против преступлений, которые вы совершаете. Вы дождетесь непреодолимого гнева турецкого народа", заявил один из протестующих.
В настоящее время генеральное консульство России окружили силовики.
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Непреодолимый гнев турецкого народа - это требовать удвоенные чаевые с русни, или кроме помидор перестать им продавать апельсины?
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Да будете вы вата в лаптяхъ и ватниках ходить. Что у вас есть нормального из одежды всё из Турции. Да и жрать ягель и кору потому что по продуктам тажа картина! Трамп может посетить Киев на День памяти и примирения 8 мая, - СМИ - Цензор.НЕТ 6256
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Николаса Мадуро тоже пригласить и принять их всех вместе
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При Порохе такие визиты были вкрай непопулярны в мировом политикуме .....?
.
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А 9-го в Мацкву и с дедом на палочке.
Лишь бы погода не подвела.
А то в прошлом году шествие победобесия накрыло таким ливнем
что мокшане трусы выжимали.
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Бубочка еще не надумал провести военный парад на 9 мая?
Почему бы и не, он могёт!
Почему бы и нет если на День независимости вместо военного парада
была рэпнутая тарелка.
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Надеюсь они приедут на руины рашки-оккупашки посмотреть
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