 Трамп може відвідати Київ на День пам'яті і примирення 8 травня, - ЗМІ

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише The Guardian.
Серед варіантів, які вважаються компромісами у Вашингтоні і Лондоні, - участь лідерів у покладанні вінків у Москві. Іншим варіантом є відвідування Москви і участь у церемоніях, які відбудуться в Україні напередодні, 8 травня.
Видання пише, що "уряд у Києві наполегливо працює над тим, щоб представити українські церемонії як більш прийнятний спосіб вшанувати пам'ять про страждання Другої світової війни, без ризику схвалити російську агресію".
"Україна відзначає 8 травня як День пам'яті і примирення разом з усім демократичним світом", - сказав український урядовець. "П'ять років тому з нагоди 70-річчя закінчення другої світової війни Україна відмовилася від радянського (тепер російського) стилю вшанування сталінської перемоги над нацизмом".
"Саме тому Україна запрошує зарубіжні країни взяти участь у пам'ятних заходах у Києві", - додав чиновник. "Зараз ми працюємо над усіма деталями; логістика та порядок денний будуть доступні через деякий час. З огляду на вищесказане, ми сподіваємося, що офіційні особи США візьмуть участь у пам'ятних заходах 8 травня в Києві".
Однак, The Guardian пише, Трамп і Джонсон ще не ухвалили рішення.
Два основных гаранта Будапешского меморандума объяснят третьему гаранту
преступникус ЯО, как ему себя вести на понятном тому языке.
У культурных людей есть и иные методы.
Например, запоребриком так "окрепли под санкциями", что уже не могут "ни дыхнуть, ни пернуть", и даже готовы разговаривать с Ланой Зеркаль.
А ведь это не самые сильные санкции, есть и покруче...
Я нахожу чрезвычайно примечательным, что гаранты Будапешского меморандума не являются участниками переговоров в "нормандском формате".
Чо проксю пользуем? Стесняемся сказать что дерьмолеп и виликаросс?
Расскажи-ка нам чего ты, проститутка кремлядская, анонимизируешься?
Где вас, тварей таких, только плодят п....зды расисянские...
Кузьма́ Микола́йович Дерев'я́нко (14 листопада 1904 - 30 грудня 1954) - український радянський військовий діяч, Герой України, генерал-лейтенант. 2 вересня 1945 року приймав капітуляцію Японської імперії.
7 травня 2007 року Президент України Віктор Ющенко підписав Указ[2] про присвоєння Кузьмі Дерев'янку посмертно звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» за мужність і самовідданість, виявлені у роки Другої світової війни 1939-1945 років.
🤔
Так Бубочка може і на парад в Кацапстан на 9 травня запізнитись!
Есть реальные проблемы.
- Министр здравоохранения самоустранилась, заперлась.
- Президента с чиновником азарова и януковича, а ныне мультимиллиардером Тигипко ведет переговоры о должностях, хотя он абсолютно подпадает под закон о люстрации... Наверное тогда переименуют Кабинет Министров в Офис Министров, что бы обойти закон о люстрации и назначить Тигипко, как было с Богданом.
Ну нет худа без добра- хоть увидит эти ЖУТКИЕ УСЛОВИЯ И УЖАСНЁТСЯ
В Турции введено чрезвычайное положение. Российская делегация, проводившая переговоры, выслана из страны. Эрдоган собрал совет безопасности. Турецкая авиация, по сообщениям, нанесла удары по Алеппо. Атакован город Джебла вблизи авиабазы Хмеймим со стороны Средиземного моря силами турецкой авиации. Министр иностранных дел Турции Чавушоглу провел срочные консультации с генсеком НАТО. Сенатор США Грэм требует от Трампа немедленного введения над Идлибом бесполетной зоны.
Все войска Турциии приведены в боевую готовность.В Сирии все группы подготовлены к сигналу атаковать.Нато тоже походу будет вмешиваться на стороне Турции.Походу может начаться хороший замес.Эххх ещё бы подождать пока турки начнут валить путяру и атаковать бы на Донбассе рашку.Но наш тюфяк врятли отдаст приказ.Нато и евросоюзу было бы пофиг а мы сделали бы своё дело.
Указания
приказс условиями капитуляцииповедения передавать лучше лично.
Анкара, 28 февраля. Турция ввела военное положение.
Отмечается, что завтра будет опубликовано официальное объявление войны Сирии решением турецкого парламента.
Могу я принять друга Дональда.
LONG LIVE AMERICA!
После атаки сирийских правительственных войск в провинции Идлиб по турецкой армии, которая потеряла 33 солдат, Турция решила не сдерживать поток сирийских беженцев в Евросоюз. Об этом сообщает Reuters.
Один из турецких чиновников на условиях анонимности рассказал журналистам, что Турции становится все труднее сдерживать беженцев из Сирии, число которых растет. На сегодня страна принимает около 3,7 миллионов сирийских беженцев и заявляет, что больше не может справиться.
В 2016 году Анкара и Европейский союз достигли соглашения, согласно которому Европа выделила миллиарды евро помощи в обмен на закрытие Турцией границ для мигрантов.
"Мы решили фактически немедленно не останавливать сирийских беженцев на пути в Европу сушей или морем. Все беженцы, включая сирийцев, теперь могут перейти к Европейскому союзу", - сказал чиновник.
Как пишет Reuters, Турция таким образом надеется быстро привлечь западные державы к противостоянию в Идлибе.
В Стамбуле (Турция) начались протесты перед генеральным консульством России после нападений армии режима Башара Асада в сирийском регионе Идлиб. Об этом сообщает агентство Anadolu.
Митингующие обвиняют Россию в поддержке сирийского режима и эскалации конфликта. В четверг, 27 февраля, в результате авиаудара армии Асада по Идлибу погибли, по разным данным, от 29 до 33 турецких военных.
Протестующие скандують следующие лозунги: "Сирия станет могилой для России", "Россия - убийца, Путин - убийца".
"Мы стоим здесь против преступлений, которые вы совершаете. Вы дождетесь непреодолимого гнева турецкого народа", заявил один из протестующих.
В настоящее время генеральное консульство России окружили силовики.
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Лишь бы погода не подвела.
А то в прошлом году шествие победобесия накрыло таким ливнем
что мокшане трусы выжимали.
Почему бы и не, он могёт!
Почему бы и нет если на День независимости вместо военного парада
была рэпнутая тарелка.