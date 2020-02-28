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Все про:армія РФ (2026) Сирія (1469) Туреччина (1024)

 У Сирії загинули понад 20 турецьких військових

Унаслідок авіаатаки сил режиму Асада на північному заході Сирії загинули 22 військовослужбовці збройних сил Туреччини.

Про це губернатор прикордонної провінції Хатай Рахмі Доган повідомив агентству Анадолу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Унаслідок авіаційного удару сил режиму (Асада. - Ред.) по підрозділах ЗС Туреччини загинули 22 військовослужбовці", - поінформував Доган.

Він додав, що у лікарнях, де рятують тяжкопоранених військових, є все необхідне (у тому числі достатні запаси донорської крові), медперсонал здійснює посилене чергування.

У зв'язку із загостренням ситуації міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу провів телефонну розмову з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом. Як повідомляє CNN Turk, подробиці розмови поки ще не відомі.

Як повідомлялося, в Анкарі відбулися турецько-російські переговори щодо ситуації в Ідлібі та деескалації загострення. Через кілька годин після їхнього завершення надійшла інформація про атаку режиму Асада, якого підтримує Росія, на турецьких військових.

Водночас сирійська опозиція, яка діє за підтримки Туреччини, повернула контроль над стратегічно важливим містом Саракіб у провінції Ідліб.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російська авіація розстрілює турецькі танки в сирійському Ідлібі. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178380
 
 
 Топ коментарі
 
4 поколения русни сдохло в ожидании скорого краха США. В Сирии погибли более 20 турецких военных - Цензор.НЕТ 453
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На улицы Стамбула и Анкары выходят люди в поддержу Эрдогана и с требованием возмездия. Часть людей направляются к посольству РФ.
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Неужели сегодня Черноморский флот превратился в Черноморскую флотилию?
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Интересно, когда Эдорган перекроет Босфор для ************** корыт?
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будет хохма, если русские догадаются атаковать Турцию из территории оккупированного Крыма.
Если честно, что я даже за то, что бы какой-нибудь русский дебил открыл пиво об кнопку пуска ракет.
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Не понятно, почему Турция не прикрыла свои войска от воздушных ударов. Это стратегический просчет турок, но одновременно и большая ошибка проасадовских сил. Теперь Эрдоган вынужден будет действовать жёстко и решительно. Официально НАТО не ввяжется в эту войну, но технически поддержит Турцию и остановит поток беженцев. Надеюсь это приведет к падению режима Асада.
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Слава, Турция не разворачивала средства ПВО по той же причине, по которой мы потеряли дебильцево: в день нанесения удара велись переговоры с ****** об урегулировании ситуации. А до переговоров велась подготовка к ним... таким образом, всё указывало на смягчение условий горячей фазы. Но турки при всей своей восточной мудрости пока незнакомы с подлостью и коварством еще более азиатской срани в лице руской мрази... и - вуаля... вроде договорились, но шобы да, так нет...
Туркам еще предстаит вынести унижение от пьяного быдла по всему анатолийскому побережью на 9 мая... шо ш...
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Только этот урок не доходит до нашего осла зе
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Писец плешивому карлику в Сирии. Эрдоган не подарит 20 убитых авиацией ху...ла. Босфор и Дарданеллы будут для русни закрыты.
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А может просто начнут брать с русни удвоенные чаевые.
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Скорее всего... турки же ш... поставят на мосту шкатулочку с прорезью и надписью: благодарность мостовику...
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Эрдоган маленький тщеславный император, такого не простит, это плевок в него, будет жарко.
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У відповідь на агресивні дії режиму Асада проти військового миротворчого контингенту Турції в Сирії військово-повітряні сили сирійської опозиції нанесли ракетно-бомбовий удар по об'єктах інфраструктури газопроводу "Турецький потік" та військово-транспортних кораблях режиму в Середземному морі
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Полиция в Анкаре оцепила посольство РФ. В стране призывают к убийству русских и осаде посольства.

Послов на ку....
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Давно такого не было. ВВС Израиля ликвидировали с беспилотника боевика Хизбаллы (террористической организации, разрешенной в РФ) в приграничном с Израилем районе Сирии.
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А коцапы в Украине оккупанты?Жду ответ.
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Нові подробиці.
З ким зустрічався Зеленський в Омані?
З керівництвом султанату?
З правою рукою Путіна Патрушевим?
З місцевим мільярдером Мухаммедом Аль Баруані?
І що робить його брат в Україні?
Про все-у проєкті журналістських розслідувань
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я бы на месте усево прагресивнага человечества после вторжения в Сирию просто перестал покупать углеводороды у мордвы. Терпение США приходит к концу, в том смысле что они отдуваются и содержат НАТО, а продажная Европа, которую в том числе защищает США, только потакает и финансирует террористов, своего стратегического врага.
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"Прямо сейчас турки протестуют под консульством РФ в Стамбуле: «Убийца Путин, убийца Россия».Турция нанесла ракетные удары в районе Латакии. Это бастион русских в регионе. Там находится авиабаза воздушных сил РФ."

У Стамбулі почалися протести під російським посольством після ситуації в ІдлібіУ Сирії загинули понад 20 турецьких військових - Цензор.НЕТ 7856
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По-идее, Пу, в преддверии "конституционной реформы", военный кризис точно не нужен. Но тогда зачем было повышать ставки авианалетом на турецкие силы? Нужна "маленькая победоносная"? Так не выйдет: у турок на театре военных действий минимум 20-кратное превосходство!

Вертольоти ВПС Ізраїлю атакували позиції сирійської армії на Голанських висотах. Четверта атака за ніч
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а самое прикольное что у россии нет союзников остались одни недоношенные дегенераты и смерть путина будет в яйце а яйцо в руках у эрдогана

Эрдоган собирается подлючить против хла 25млн. мусульман..на паРаше
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Так и есть.
Эрдоган запросил у парламента разрешения объявить войну Асаду. Если за день ничего не произойдёт, парламент 1 марта проголосует. Примечательно, что именно 1 марта, но шесть лет назад Путин запросил у Совета Федерации разрешения на Крым.
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Керівництво Туреччини вигнало російську переговорну делегацію з Туреччини. В країні оголошено надзвичайний стан.
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