 Ми перебуваємо в критичній точці. Настав вирішальний момент у боротьбі з коронавірусом, - глава ВООЗ Гебреєсус

Про це повідомляє сайт ВООЗ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми перебуваємо у критичній точці. За останні два дні кількість нових випадків зараження за межами Китаю перевищила кількість нових випадків у цій країні. Коронавірус дістався до Бразилії, Грузії, Греції, Північної Македонії, Норвегії, Пакистану та Румунії. Епідемії в Ірані, Італії та Південній Кореї демонструють, на що здатний цей вірус", - заявив Тедрос Адханом Гебреєсус.
Він підкреслив, що COVID-19 може вийти з-під контролю, якщо країни, де зафіксовано спалахи, не ставитимуть ефективних перешкод його поширенню.
Гебреєсус додав: ВООЗ, як і раніше, вважає, що епідемія COVID-19 може перерости в пандемію.
Раніше повідомлялося, що за добу в Італії кількість хворих на коронавірус зросла із 322 до 453. Також зафіксовано 12 летальних випадків.
Походу началось.
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Мир ещё в постели.
Чтобы понять куда идти,
Чтобы понять, зачем идти,
Без колебаний прими сто грамм
И ты достигнешь цели. (С)
Палец об палец не ударили в борьбе с коронавирусом
- Подлетаем к городу Баден Баден.
голос из угла
- Мы чё блин тупые что два раза повторяешь?..
В украхні цк не робить НІХТО. Тому, ласкаво просимо віруси, бактерії, інфекції і єпідемії. Даю 100% що каміння кидаючі новосанжарці закупорюють вікна так що всередини можна здохнути.
https://www.youtube.com/watch?v=TpXoY_1EG8Y
5-15 тысяч гривен, спасибо Пете и Вове