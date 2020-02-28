 Ми перебуваємо в критичній точці. Настав вирішальний момент у боротьбі з коронавірусом, - глава ВООЗ Гебреєсус

Про це повідомляє сайт ВООЗ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми перебуваємо у критичній точці. За останні два дні кількість нових випадків зараження за межами Китаю перевищила кількість нових випадків у цій країні. Коронавірус дістався до Бразилії, Грузії, Греції, Північної Македонії, Норвегії, Пакистану та Румунії. Епідемії в Ірані, Італії та Південній Кореї демонструють, на що здатний цей вірус", - заявив Тедрос Адханом Гебреєсус.

Він підкреслив, що COVID-19 може вийти з-під контролю, якщо країни, де зафіксовано спалахи, не ставитимуть ефективних перешкод його поширенню.

Гебреєсус додав: ВООЗ, як і раніше, вважає, що епідемія COVID-19 може перерости в пандемію.

Раніше повідомлялося, що за добу в Італії кількість хворих на коронавірус зросла із 322 до 453. Також зафіксовано 12 летальних випадків.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Макрон про коронавірус у Франції: "Перед нами епідемія, і наш обов'язок - максимально протистояти їй"