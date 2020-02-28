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Все про:Гебреєсус (9) COVID-19 (362)

 Ми перебуваємо в критичній точці. Настав вирішальний момент у боротьбі з коронавірусом, - глава ВООЗ Гебреєсус

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебреєсус вважає, що настав момент, коли вирішується, чи вдасться утримати поширення коронавірусу під контролем.

Про це повідомляє сайт ВООЗ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми перебуваємо у критичній точці. За останні два дні кількість нових випадків зараження за межами Китаю перевищила кількість нових випадків у цій країні. Коронавірус дістався до Бразилії, Грузії, Греції, Північної Македонії, Норвегії, Пакистану та Румунії. Епідемії в Ірані, Італії та Південній Кореї демонструють, на що здатний цей вірус", - заявив Тедрос Адханом Гебреєсус.

Він підкреслив, що COVID-19 може вийти з-під контролю, якщо країни, де зафіксовано спалахи, не ставитимуть ефективних перешкод його поширенню.

Гебреєсус додав: ВООЗ, як і раніше, вважає, що епідемія COVID-19 може перерости в пандемію.

Раніше повідомлялося, що за добу в Італії кількість хворих на коронавірус зросла із 322 до 453. Також зафіксовано 12 летальних випадків.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Макрон про коронавірус у Франції: "Перед нами епідемія, і наш обов'язок - максимально протистояти їй"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178378
 
 
 Топ коментарі
 
Источники в #Сирии передают, что в эти минуты турецкие F16 бомбят #Латакию, #Хама , а также позиции асадитов в Захра

Походу началось.
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Народный депутат из партии "Слуга народа" Елизавета Богуцкая считает, что коронавирус - это величайшая афера человечества. Своими мыслями нардеп поделилась на Facebook-странице. А все ПРОГРЕССИВНОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО считает Лизу БОГУЦКУЮ обычной ИДИОТКОЙ , как и всю ее шоблу из "Слуг народа ", найденную на помойке!
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"Мы находимся на краю пропасти. И нам необходимо сделать решительный шаг"(с)
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Источники в #Сирии передают, что в эти минуты турецкие F16 бомбят #Латакию, #Хама , а также позиции асадитов в Захра

Походу началось.
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да, я тоже слышал, что погибло 9 турецких солдат от арты асадитов и завтра Парламент Турции объявит официальную войну Сирийскому режиму Асада
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более 20 турецких военнослужащих погибло в результате авиудара Асада (России) по турецкому конвою в Хатае, Искендерун, это территория Турции
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Ну дай Бог. Значит скоро двухсотые ихтамнеты опять пачками поедут Наросию
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"Мы находимся на краю пропасти. И нам необходимо сделать решительный шаг"(с)
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Только успокоился перед сном и вот опять... Заберите на х...й этого паникёра!
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А как иначе доказывать свою значительность? Как убедить в необходимости выделения все новых и новых средств на "исследования"?
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Рано с утра, пока темно,
Мир ещё в постели.
Чтобы понять куда идти,
Чтобы понять, зачем идти,
Без колебаний прими сто грамм
И ты достигнешь цели. (С)


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Предыдущий на этой должности решил промолчать и на следующий день скончался, до сих пор неясно от чего. А этот просто жить хочет.
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Ур-ра, товарищи! Человечество спасено! Небольшая неприятность - убеждённым трезвенникам придётся погибнуть.
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))) раша воспрянет с колена. перегар боярышника будет месяцами стоять над территорией.
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Pls, не говорите вслух! Заводы не выдержат нагрузки!
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Турция вводит военное положение и объявляет войну Сирии.
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А зачем военное положение вводить? У нас кусок страны оттяпали, а военное положение за 6 лет никто и не думал вводить
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Надо понимать, что Турция в военном плане слон, а Украина была мурашкой с оторванными лапками. Второе: Турция член НАТО. И третье: На Украину давили все мировые "лидеры", чтобы не та отвечала. Западный мир чтобы остановить рюзьке выбрал дипломатию и санкции. Не ровняй Турцию с Украиной. Не корректно.
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А може на Україну давило те що Шаша Турчинов був Пастором ВЛКСМ в СРСР і на нього був компромат в КГБ, (якщо не вкурсі, всі керівники в Союзі давали підписку про співробітництво з органами, хто знає на кого він міг тоді писати доноси) а також бізнеси українського "елітного бидла" в Росії?
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Вот Фурманов умер от ангины. А тут какой какой-то медленнотекущий ухастый грипп.
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А Чапаева "Галина Бланка буль-буль", а её сволочь ещё и рекламировали...
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Все, кому стрёмно, подтягивайтесь в Украину. Здесь у этой погани нет шансов. Вот уже у всех есть, а нас десятой дорогой обходит.
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ДА ПОГОДИ СО СВОИМ ВИРУСОМ ДЯДЬКА! ТАМ ЗАВОРУХА В СИРИИ!
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ну и фамилие у чувака, можно прочитать как Hebrew Jesus))
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эфиопы семиты, не негроиды, пришли из Йемена
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Козацькі прізвища: Неїжборщ, Заплюйсвічка, Непийвода, Недайкаша, Підкуймуха, Крутихвіст, Печиборщ, Трахенберг, Єврейєзус.
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Похоже сам ВОЗ токо штаны зря протирает на своих стульях.
Палец об палец не ударили в борьбе с коронавирусом
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Там люди тупо живут в свое удовольствие, что ты от них хочеш? Ну нет у них самоката, как у Гончарука!..
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моя бабуля, шо то знала по вирусу исчо в конце 70-х. по соседству жила семейка тогдашних олканов. люська рожала кажный год )). так от второй по счёту, отличался оттопыренными, как у козодоева после пьянки ушами )). с именами выплодка была путаница и вот по этой особенности он шёл в её обозначении, "вухань". и хто бы мог тоді подумать? )))
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Ошибка словообразования. Ухань это У-хань. Два слова, а не одно.
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Летит самолёт, входит стюардесса, обявляет
- Подлетаем к городу Баден Баден.
голос из угла
- Мы чё блин тупые что два раза повторяешь?..
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Неужели в минск на переговоры с коронавирусом поедет етот красный бабуин
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Народный депутат из партии "Слуга народа" Елизавета Богуцкая считает, что коронавирус - это величайшая афера человечества. Своими мыслями нардеп поделилась на Facebook-странице. А все ПРОГРЕССИВНОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО считает Лизу БОГУЦКУЮ обычной ИДИОТКОЙ , как и всю ее шоблу из "Слуг народа ", найденную на помойке!
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Одно дело когда человек дурак и молчит. Другое дело когда он трубит об этом на каждом углу.
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ВОЗ с ней борется? Вот это новость. А, ну да. Регулярно выражает озабоченность
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Очередной тормоз. Вирус уже пачками находят в Германии, США и Скандинавии.
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Ось доктор з Англії каже що навіть якщо хтось в домі заражений, то потрвбно тримати вікна відчиненими і постійно перевітрювати приміщення.

В украхні цк не робить НІХТО. Тому, ласкаво просимо віруси, бактерії, інфекції і єпідемії. Даю 100% що каміння кидаючі новосанжарці закупорюють вікна так що всередини можна здохнути.

https://www.youtube.com/watch?v=TpXoY_1EG8Y
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у нас счета за отопление , за месяц, достигают 50000 гривен при зарплате
5-15 тысяч гривен, спасибо Пете и Вове
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